2025年8月20日
ブロスタがブラジル上陸！
ブロスタ チャンピオンシップのラストチャンス予選が、いよいよ10月10日～12日に開催されます！
ブロスタ チャンピオンシップがブラジルで初開催！舞台はBrazil Game Showです！
7つの地域から出場する16チームが求めるのは、ブロスタ世界一決定戦の4つの出場枠と勝利の栄光。2025年シーズンの命運がこの戦いにかかっています。
ラストチャンス予選が10月10日～12日に開催！
南米最大級のイベント、Brazil Game Showにブロスタが参戦します！世界一決定戦の4つの出場枠をかけた最高峰の戦いを生で見たい方は、今すぐチケットを確保しましょう！
ご購入はこちらから：https://www.brasilgameshow.com.br/ingressos/
自宅観戦も大歓迎です！ガチバトルのプロパスで報酬をゲットしましょう！
ラストチャンス予選に合わせて、新しいガチバトルパスが登場します！Supercell IDでログインしたら、イベントに参加して勝敗を予想し、報酬を獲得しましょう！今なら「ホーンテッド マイク」のスキンに加え、スタードロップなどの報酬も手に入ります！
詳細はhttps://event.supercell.com/brawlstars/jpでご確認ください。
出場チームの健闘を祈ります！それでは、Brazil Game Showでお会いしましょう！
ブロスタeスポーツチーム