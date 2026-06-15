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2026年6月15日

ブロスタチャレンジャーズ決勝戦：チケット販売中！

ブロスタチャレンジャーズ決勝戦は、9月5日～6日にトルコのイスタンブールで初開催を迎えます。チケット絶賛販売中です！

12のチャレンジャーズ地域を代表する全12チームが、チャレンジャーズ最大の賞品であるブロスタ チャンピオンシップ2026のラストチャンス予選出場枠と、その後の世界一決定戦出場の夢を懸けてぶつかり合います。

DACH（ドイツ、オーストリア、スイス）地域では、すでにBIGが出場権を獲得していますが、その他の地域の代表は現在まだ未定です。出場チームが出揃うのは、各地域での決勝戦が終了してからとなります。

チケット情報

現在購入可能なチケットは、以下の2種類となっております。

  • 先行割引：300トルコリラ（数量限定、先着順）

  • 一般チケット：450トルコリラ

チケットは開催日ごとの販売となっているため、1日目（9月5日）か2日目（9月6日）、もしくは両日分のチケットを購入してください。

こちらからチケットを購入！

イベント情報

**日程：**2026年9月5日～6日

**開催場所：**ESA Espor Arena, 42Maslak AVM

**住所：**Ahi Evran Cad.No:6/70, Kat 3, Sarıyer, Istanbul

行き方

ESA Espor Arenaは、イスタンブールのSarıyer地区内に所在する42Maslak AVMショッピングセンターの中にあります。イスタンブール地下鉄のM2号線に乗り、Maslak駅もしくはHacıosman駅で降車すれば、そこから徒歩で向かうことができます。

周辺地域ではタクシーやライドシェアなどのサービスも利用可能です。

役立つ情報

  • チケットは指定日に限り有効となります。ご希望の日程ごとにチケットを購入してください。

  • イベントへの出席は、全年齢対象（13歳未満のお子様は保護者の同伴が必要）となっております。

  • チケットの所有者には、限定ゲーム内アイテムが贈られます。

以下のブロスタ公式のeスポーツチャンネルで、ブロスタチャレンジャーズ関連の最新ニュースを漏れなくチェックしましょう！

それでは、イスタンブールでお会いしましょう！