ブロスタチャレンジャーズ決勝戦：チケット販売中！
ブロスタチャレンジャーズ決勝戦は、9月5日～6日にトルコのイスタンブールで初開催を迎えます。チケット絶賛販売中です！
12のチャレンジャーズ地域を代表する全12チームが、チャレンジャーズ最大の賞品であるブロスタ チャンピオンシップ2026のラストチャンス予選出場枠と、その後の世界一決定戦出場の夢を懸けてぶつかり合います。
DACH（ドイツ、オーストリア、スイス）地域では、すでにBIGが出場権を獲得していますが、その他の地域の代表は現在まだ未定です。出場チームが出揃うのは、各地域での決勝戦が終了してからとなります。
チケット情報
現在購入可能なチケットは、以下の2種類となっております。
先行割引：300トルコリラ（数量限定、先着順）
一般チケット：450トルコリラ
チケットは開催日ごとの販売となっているため、1日目（9月5日）か2日目（9月6日）、もしくは両日分のチケットを購入してください。
イベント情報
**日程：**2026年9月5日～6日
**開催場所：**ESA Espor Arena, 42Maslak AVM
**住所：**Ahi Evran Cad.No:6/70, Kat 3, Sarıyer, Istanbul
行き方
ESA Espor Arenaは、イスタンブールのSarıyer地区内に所在する42Maslak AVMショッピングセンターの中にあります。イスタンブール地下鉄のM2号線に乗り、Maslak駅もしくはHacıosman駅で降車すれば、そこから徒歩で向かうことができます。
周辺地域ではタクシーやライドシェアなどのサービスも利用可能です。