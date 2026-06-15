ブロスタチャレンジャーズ決勝戦は、9月5日～6日にトルコのイスタンブールで初開催を迎えます。チケット絶賛販売中です！

12のチャレンジャーズ地域を代表する全12チームが、チャレンジャーズ最大の賞品であるブロスタ チャンピオンシップ2026のラストチャンス予選出場枠と、その後の世界一決定戦出場の夢を懸けてぶつかり合います。

DACH（ドイツ、オーストリア、スイス）地域では、すでにBIGが出場権を獲得していますが、その他の地域の代表は現在まだ未定です。出場チームが出揃うのは、各地域での決勝戦が終了してからとなります。