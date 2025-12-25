2025年の経験を踏まえ、大きな変更をいくつか導入します。

戦略性の底上げ：

2025年の世界一決定戦では戦略の多様性が光りました。今年も総合力が重視されるような形式を追求していきます。

2026年はマップ選択制が採用します。併せてキャラクター禁止システムを見直し、マッチ全体の共通禁止キャラクターと、禁止キャラクターの可視化を導入します。また、改善作業の一環として、新たなモードが追加される可能性もあります。

1月のプレシーズン招待戦にご注目ください。

**オフラインイベントの位置づけの変更：**2026年の主要イベントであるBrawl Cupと世界一決定戦を軸に、各オフラインイベントの比重を見直します。

Brawl Cup は12チームが参加するため、シーズン序盤から世界規模の激戦とチームの代表戦が実現します。さらに、賞金総額とBSCポイント獲得機会も増加します。各チームにとって本変更は、シーズン開始時からの好成績が報われると同時に、世界一決定戦進出の可能性が高まることを意味します。

ラストチャンス予選 は8チームが参加するため、白熱した戦いが繰り広げられることでしょう。2チームが世界一決定戦に進出します。

世界一決定戦は12チームが参加し、今年も年間最重要イベントとして君臨します。eスポーツチームの目標は、試合の質の向上、スケジュールの最適化、そして非配信マッチをゼロにすることです。

**東南アジア／南アジア：**この2つのサブ地域では、2026年に異なる予選方式が採用されます。詳細は別途公開予定です。

出場枠の割り当ては以下のようになります。