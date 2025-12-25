ブロスタ チャンピオンシップ2026の先取りプレビュー！
世界一決定戦2025が幕を閉じた今（優勝おめでとうございます、Crazy Raccoon！）、いよいよ2026年に目を向ける時がやってきました！
例年の流れはそのままに、形式の刷新や各種改善が実施されます。
2026年のカレンダー
2つのシーズン＋3つのオフライン大会＝最高の1年！
春シーズン：1月30日、ゲーム内のチャンピオンシップチャレンジで開幕します。
2月のマンスリー決勝戦のスケジュール：
東アジア - 2月14日
ヨーロッパ、中東およびアフリカ（EMEA） - 2月15日
南米 - 2月22日
北米 - 2月23日
グローバルイベント：2026年もBrawl Cupは中盤の目玉イベントとして継続し、ラストチャンス予選と世界一決定戦で一年を締めくくります。さらに、今年は新たに3つの開催国も追加！詳細は1月下旬に公開しますので、どうぞお楽しみに！
世界一決定戦への道
来年も基本的な流れは変わりません。今年初めて参加される方は、2025年のガイドをご覧ください。
形式の変更
2025年の経験を踏まえ、大きな変更をいくつか導入します。
戦略性の底上げ：
2025年の世界一決定戦では戦略の多様性が光りました。今年も総合力が重視されるような形式を追求していきます。
2026年はマップ選択制が採用します。併せてキャラクター禁止システムを見直し、マッチ全体の共通禁止キャラクターと、禁止キャラクターの可視化を導入します。また、改善作業の一環として、新たなモードが追加される可能性もあります。
1月のプレシーズン招待戦にご注目ください。
**オフラインイベントの位置づけの変更：**2026年の主要イベントであるBrawl Cupと世界一決定戦を軸に、各オフラインイベントの比重を見直します。
Brawl Cupは12チームが参加するため、シーズン序盤から世界規模の激戦とチームの代表戦が実現します。さらに、賞金総額とBSCポイント獲得機会も増加します。各チームにとって本変更は、シーズン開始時からの好成績が報われると同時に、世界一決定戦進出の可能性が高まることを意味します。
ラストチャンス予選は8チームが参加するため、白熱した戦いが繰り広げられることでしょう。2チームが世界一決定戦に進出します。
世界一決定戦は12チームが参加し、今年も年間最重要イベントとして君臨します。eスポーツチームの目標は、試合の質の向上、スケジュールの最適化、そして非配信マッチをゼロにすることです。
**東南アジア／南アジア：**この2つのサブ地域では、2026年に異なる予選方式が採用されます。詳細は別途公開予定です。
出場枠の割り当ては以下のようになります。
各種改善
皆さまからのフィードバックにより、複数の改善点が明らかになりました。2026年の最優先事項は以下の通りです。
大会の出場報酬：すべての段階で参加者を評価し、報酬に繋げます。マンスリー予選でも出場者向けの報酬システムを導入する予定です。
**イベント参加報酬：**限定報酬がevent.brawlstars.comに復活します。他では手に入らないピンズ、スプレー、アイコンが目白押しです。
出場ルートの一本化：プロランク経由のマンスリー予選出場ルートは廃止され、すべてのプレイヤーが同じ方法でブロスタ チャンピオンシップを目指すことになります。
**ポイント：**夏シーズンのポイント倍率を2倍から1.5倍に調整し、安定した成績を評価する方針に合わせます。
以上、現時点でお伝えできる主なポイントをご紹介しました。2025年は素晴らしい一年となりました。ブロスタeスポーツのコミュニティ全体に心から感謝申し上げます。
それでは、よいお年をお迎えください！
ブロスタeスポーツチーム