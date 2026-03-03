ブロスタ チャンピオンシップの報酬の進化
ブロスタ チャンピオンシップに新しい報酬が登場します！ ブロスタ チャンピオンシップの複数のステージに変更を加え、より大きく、一貫性のある報酬を獲得できるようにします。
チャンピオンシップチャレンジ
3月27日～29日より、チャンピオンシップチャレンジで3勝するたびにカオスドロップが手に入ります。形式はそのままに、マイルストーンの達成はさらに楽しくなります！どんどん進めましょう！
マンスリー予選
3月7日～8日より、マンスリー予選の参加報酬が実装されます。
1日目：各ラウンドを完了するたびにカオスドロップを獲得できます。
2日目：ラウンド1の完了でレジェンドレアスタードロップを、その後はラウンドを完了するたびにカオスドロップを獲得します。
ブロスタ チャンピオンシップランキングの上位16チームには2日目の参加資格が与えられ、1日目の報酬は自動的に付与されます。
マンスリー決勝戦
出場が決まったら、まずは自分をほめてあげましょう。おめでとうございます！マンスリー決勝戦に出場する選手たちは、総額200万ドルの賞金からの配分とBrawl Cup、ラストチャンス予選、世界一決定戦などの現地参加型イベントへの出場権をめぐって戦います。また、決勝戦参加という功績をゲーム内でも称えるべく、マンスリー決勝戦に参加したプレイヤーには、各ラウンド参加ごとにカオスドロップも与えられます。
ブロスタ チャンピオンシップ 2026シーズンの報酬を、ぜひお楽しみに！ゲーム内イベント等の都合により報酬内容が前後する場合もありますが、1年間の総合的な報酬の価値に変更はありません！
オフラインイベント
現地参加型イベントへの出場資格を得た参加プレイヤーには、各イベントの来場者限定特典が贈呈され、世界チャンピオンにはチャンピオン限定ピンズが引き続き授与されます！
それだけではありません！
ブロスタ チャンピオンシップ 2026シーズンが進むなか、弊社では選手たちの年間の成績をさらに際立たせる方法を模索しています。
そこで、ブロスタ チャンピオンシップ2026シーズンで世界チャンピオンに輝いたチームの選手とスタッフには、限定プレイヤーキャッチフレーズも授与されます。
さらに、ブロスタ チャンピオンシップ 2026で積極的に競技に参加したプレイヤーには、シーズン終了報酬も検討中です。現在の構想では、プロフィールアイコンとプレイヤーピンズの2種類から、投票で欲しい方を選ぶような形を想定しています。
まだ調整中の内容もありますが、この機会に情報を共有させていただきました。とはいえ、これは単なる出発点に過ぎません。今後も皆さんからのフィードバックを参考に、報酬の改善を重ねてまいります。
ブロスタeスポーツの公式SNSチャンネルをフォローして、最新情報をチェックしましょう！