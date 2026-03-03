ブロスタ チャンピオンシップ 2026シーズンが進むなか、弊社では選手たちの年間の成績をさらに際立たせる方法を模索しています。

そこで、ブロスタ チャンピオンシップ2026シーズンで世界チャンピオンに輝いたチームの選手とスタッフには、限定プレイヤーキャッチフレーズも授与されます。

さらに、ブロスタ チャンピオンシップ 2026で積極的に競技に参加したプレイヤーには、シーズン終了報酬も検討中です。現在の構想では、プロフィールアイコンとプレイヤーピンズの2種類から、投票で欲しい方を選ぶような形を想定しています。

まだ調整中の内容もありますが、この機会に情報を共有させていただきました。とはいえ、これは単なる出発点に過ぎません。今後も皆さんからのフィードバックを参考に、報酬の改善を重ねてまいります。