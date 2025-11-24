世界一決定戦の予想チャレンジ開催中！
その前に…
DreamHack Stockholmで開催される世界一決定戦 2025について、知っておくべき情報はこちら！
**会場：**DreamHack Stockholm（Stockholmsmässan）
**日程：**11月28日～11月30日
配信開始時刻：午後12:45（EET）／午前10:45（UTC）
**見どころ：**世界最高峰の16チームが、チャンピオンの称号と総額100万ドルの賞金を懸けて激突！最高に盛り上がる週末になること間違いなし！一緒に楽しみましょう！
報酬をゲット
予想しましょう：大会1日目の予想を今すぐ提出！2日目、3日目も配信前に予想して、プロパスXPを獲得しましょう！さらに特別企画として、全試合の予想が的中した方には1万エメラルドをプレゼント！
ハッシュタグ #BSWF25をつけて、SNSであなたの予想をシェアしましょう！（他の人の予想を参考にしてもOK！）
投票チームの選択チームプロフィールを確認して、推しチームを選びましょう！
**来場者限定特典：**会場に来てくれた方には、限定ピンズをプレゼント！会場内のアクティビティを体験すると、その場で引き換えられます。
**視聴特典：**配信を見るだけで、スタードロップ、ワッフル、プロパスXPなどのデイリー報酬がもらえます！さらに、特別なジジのボックスや限定の配信ピンズが手に入るチャンスも。
世界一決定戦の限定企画
**ファンミーティング：**お気に入りのコミュニティマネージャー、クリエイター、チームメンバーに会えるチャンス！ステージ登壇前の熱気を間近で感じましょう！
**会場アクティビティ：**バトルを見て燃えてきましたか？バトルロイヤルステーションで友達に勝負を挑み、自慢のプレイを披露しましょう。少し休みたければ、チルゾーンでひと息つくもよし。誰でも楽しめるコンテンツが盛りだくさん！
**限定グッズ：**世界一決定戦限定のブロスタグッズが手に入るポップアップストアが登場します。そしてこれはまだ序章にすぎません。今後のライブイベントでも、続々と新作グッズが登場します！
公式アカウントはこちら
Instagram：@Brawlstars_Esports
YouTube：@BrawlStarsEsports
Twitch：Brawlstars