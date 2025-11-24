**ファンミーティング：**お気に入りのコミュニティマネージャー、クリエイター、チームメンバーに会えるチャンス！ステージ登壇前の熱気を間近で感じましょう！

**会場アクティビティ：**バトルを見て燃えてきましたか？バトルロイヤルステーションで友達に勝負を挑み、自慢のプレイを披露しましょう。少し休みたければ、チルゾーンでひと息つくもよし。誰でも楽しめるコンテンツが盛りだくさん！

**限定グッズ：**世界一決定戦限定のブロスタグッズが手に入るポップアップストアが登場します。そしてこれはまだ序章にすぎません。今後のライブイベントでも、続々と新作グッズが登場します！