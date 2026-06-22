チケットを購入して、会場へご来場いただいた方には日本仕様である東京タワーの限定スプレーをプレゼント！🗼

※このスプレーは本大会のみの限定ではありません。

今後日本で開催されるオフライン大会でも配布される可能性があります。







チームブース出店



チームブースではブロスタ×各チームの限定グッズ/アパレルの販売も！

ぜひこの機会にお立ち寄りください🌟



※出店チームの情報やグッズのラインナップ等は後日発表いたしますので公式SNSの情報をお待ちください。





7月 マンスリー決勝戦・オフライン開催情報



📅開催日：7月18日(土)

🕐開場時間：14:00

⌛️開演/終了時間：開演 16:00 / 終了 22:00（予定）

📍場所：ベルサール虎ノ門（東京都港区虎ノ門2-2-1住友不動産虎ノ門タワー２Ｆ）



※開場・開演・終了時刻は予告なく変更となる可能性があります。予めご了承ください。



アクセス



「虎ノ門駅」3番出口徒歩4分（銀座線）

「虎ノ門ヒルズ駅」A1またはA2出口徒歩5分（日比谷線）

「溜池山王駅」14番出口徒歩4分／9番出口徒歩5分（銀座線・南北線）

「霞ヶ関駅」A13出口徒歩8分（千代田線・丸ノ内線・日比谷線）



ライブ観戦はイベント公式サイトから👇

オフラインだけでなくライブ配信ももちろん行います！

ライブ観戦はイベント公式サイト＆ブロスタ公式YouTubeからチェックしてみてください✅

https://event.brawlstars.com/jp



注意事項



※出場チームは変更になる場合がございます。予めご了承ください。

※海外チームはオンラインで参加予定です。

※チケットご購入後の、キャンセル・変更・払戻はできません。

※公演中止以外を理由とする、チケットの払い戻しはできません。

※チケットならびに購入者特典の転売・二次配布は禁止です。転売チケットでの入場が確認された場合は購入者特典の付与なくご退場いただきます。その場合のチケット代、交通費等の一切の返金は行いませんので予めご了承ください。 転売/二次配布による購入者特典の取得が確認された場合は、特典の剥奪およびアカウントの停止を行わせていただく可能性があります。

※その他、大会に関する注意事項につきましてはチケット購入前・ご来場前に、大会注意事項を必ずご確認ください。



【チケットに関するお問い合わせ先】



キョードー東京

0570-550-799

オペレータ受付時間（平日11:00〜18:00／土日祝10:00〜18:00）

【本イベントに関するお問い合わせ先】



ブロスタ チャンピオンシップ 東アジア 7月マンスリー決勝戦 運営事務局

bs.championship@riverb.jp





