2025年9月23日
Blog – Brawl Stars

【9/27開催】 東京ゲームショウ・REJECTブースでブロスタ配信決定！

『REJECT FIGHT NIGHT Brawl Stars in TGS』が東京ゲームショウ2025・REJECTブースで開催決定！

ブロスタ初心者のストリーマーたちがチームを結成し、プロ選手が彼らのプレイを上達させるべく特別コーチに就任。事前練習を経て本気でぶつかり合い、優勝を目指します！

せっかく芽生えたチームワークが台無しになるかもしれない、お楽しみのバトルロイヤル対決もあり！

戦いの様子は現地で楽しんでもOK、REJECT公式YouTube・Twitchでの生配信を見てもOK！

特別なアイテムのプレゼントもあるかも…！？

出演者

■実況・解説

スケジュール

■開催日程

・練習期間：2025年9月24日（水）～9月26日（金）/各ストリーマー配信（チームごとに練習）

・本番：2025年9月27日（土）13:00～ /REJECTブース（ホール11・11-W13）＋公式配信

※本番前、12:55～13:00の5分だけ"レジェンドレア スタードロップ"がもらえるQRコードをブース内に表示！

■公式配信

YouTube：https://www.youtube.com/@REJECTesports

Twitch：https://www.twitch.tv/rc_reject

プレゼント

・REJECTブースでは、カイツブリ先生描き下ろしスパイク×天鬼ぷるる コラボステッカーをプレゼント（9/27-28のみ）！

・9/27(土)ブロスタ対戦イベント前に"レジェンドレア スタードロップ"がもらえるQRコードをブース内で表示します。
表示時間は12:55～13:00のたった5分だけなのでお見逃しなく！

ルール

  • 全試合2本選手のBO7（4試合を先取したチームの勝利）

  • ゲームモードとマップ

    • ブロストライカー（狭き門、中央コート、トリプル・ドリブル、鉄壁の護り）

    • エメラルドハント（寂れたアーケード、ごつごつ坑道、サボテンの罠）

  • BANはなし