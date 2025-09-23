『REJECT FIGHT NIGHT Brawl Stars in TGS』が東京ゲームショウ2025・REJECTブースで開催決定！

ブロスタ初心者のストリーマーたちがチームを結成し、プロ選手が彼らのプレイを上達させるべく特別コーチに就任。事前練習を経て本気でぶつかり合い、優勝を目指します！

せっかく芽生えたチームワークが台無しになるかもしれない、お楽しみのバトルロイヤル対決もあり！

戦いの様子は現地で楽しんでもOK、REJECT公式YouTube・Twitchでの生配信を見てもOK！

特別なアイテムのプレゼントもあるかも…！？