【9/27開催】 東京ゲームショウ・REJECTブースでブロスタ配信決定！
『REJECT FIGHT NIGHT Brawl Stars in TGS』が東京ゲームショウ2025・REJECTブースで開催決定！
ブロスタ初心者のストリーマーたちがチームを結成し、プロ選手が彼らのプレイを上達させるべく特別コーチに就任。事前練習を経て本気でぶつかり合い、優勝を目指します！
せっかく芽生えたチームワークが台無しになるかもしれない、お楽しみのバトルロイヤル対決もあり！
戦いの様子は現地で楽しんでもOK、REJECT公式YouTube・Twitchでの生配信を見てもOK！
特別なアイテムのプレゼントもあるかも…！？
出演者
チームこく兄
天鬼ぷるる（https://x.com/0PuRuRu）
1tappy（https://x.com/1TAPPYTHEWORLD）
特別コーチ：Achapi選手（https://x.com/Achapi_bs）
チームしんじさん
しんじさん（https://x.com/Shinjisan_XD）
赤見かるび（https://x.com/AkamiKarubi）
特別コーチ：Milkreo選手（https://x.com/milkreo_0110）
■実況・解説
実況：海老江邦敬（https://x.com/kuroebi_games）
解説：Shu選手（https://x.com/Shu_bs_）
スケジュール
■開催日程
・練習期間：2025年9月24日（水）～9月26日（金）/各ストリーマー配信（チームごとに練習）
・本番：2025年9月27日（土）13:00～ /REJECTブース（ホール11・11-W13）＋公式配信
※本番前、12:55～13:00の5分だけ"レジェンドレア スタードロップ"がもらえるQRコードをブース内に表示！
■公式配信
YouTube：https://www.youtube.com/@REJECTesports
プレゼント
・REJECTブースでは、カイツブリ先生描き下ろしスパイク×天鬼ぷるる コラボステッカーをプレゼント（9/27-28のみ）！
・9/27(土)ブロスタ対戦イベント前に"レジェンドレア スタードロップ"がもらえるQRコードをブース内で表示します。
表示時間は12:55～13:00のたった5分だけなのでお見逃しなく！
ルール
全試合2本選手のBO7（4試合を先取したチームの勝利）
ゲームモードとマップ
ブロストライカー（狭き門、中央コート、トリプル・ドリブル、鉄壁の護り）
エメラルドハント（寂れたアーケード、ごつごつ坑道、サボテンの罠）
BANはなし