Brawl Cup チケットガイド
ドイツのベルリンで、_ブロスタ チャンピオンシップ_にとって2026年最初のオフラインイベントとなるBrawl Cupが開催されます。会場のUber Eats Music Hallに12組のチームが集結し、ラストチャンス予選およびブロスタ世界一決定戦における各地域の追加出場枠をかけてぶつかり合います。史上最大規模のBrawl Cupで繰り広げられる_地域対抗戦_は、まさに必見です！
Brawl Cupについての詳細は、以下よりご確認ください。
Brawl Cup ベルリン - 開催概要
2026年のBrawl Cupは、5月15日から17日にかけて、ドイツのベルリンにあるUber Eats Music Hallで開催されます。イベントの模様はevent.brawlstars.comにてライブ配信され、視聴者には新たに用意された報酬が配布されます。
チケット情報
チケットは3月4日午前10時（CET）より、こちらにて販売開始されます。チケット価格は以下の通りです。*
3日間 一般入場券（全3日間入場可能）- €90
金曜日 一般入場券 - €30
土曜日 一般入場券 - €50
日曜日 一般入場券 - €50
3日間 スターパッケージ - 早期購入価格 €160（通常€180）
3日間 ファミリーチケット - €130（大人1名+子ども1名）、€155（大人1名+子ども2名）- 子どもチケットは、12歳から16歳までのお子さまが対象です。
*表示価格には別途手数料がかかります。
開場は各日現地時間の正午12時（CEST）です。開演は午後12時45分を予定しています（変更の可能性あり）。
来場者向け情報：
_地域対抗戦_以外にも、Brawl Cup期間中はさまざまなコンテンツをご用意しています。
限定ピンズ＆ポストカード：
チケット購入者には、記念アイテムとして_Brawl Cup限定ポストカード_をプレゼントします。このポストカードには、専用QRコードが記載されており、Brawl Cup限定のゲーム内ピンズを受け取ることができます。ポストカードはUber Eats Music Hallの会場内でお渡しします。ポストカードはチケット1枚につき1枚配布されます。
スターパーク体験エリア：
5月15日〜17日のBrawl Cup開催期間中、Uber Eats Music Hall隣接のUberplatzにて、スターパークに着想を得た体験エリアを展開します。こちらのエリアは、チケットの有無にかかわらず、どなたでも無料でご来場いただけます。
ブロスタ公式グッズ：
スターパーク体験エリアでは、ブロスタ公式グッズを販売しています。販売アイテムの詳細は後日発表予定です。
交流イベント：
イベント期間中、チケット購入者を対象とした有名プロプレイヤーたちとのファン交流イベントが実施されます。チケット購入者の皆様には、開催日が近づいてからあらためてより詳しい情報をお伝えいたします。
スターパッケージ：
**スターパッケージ**で、これまでにない特別なBrawl Cup体験を。_スターパッケージ_をご購入いただくと、特別なイベント体験が可能になり、会場でひときわ目立つ存在になれます。内容は以下の通りです。
ベストシート保証：
3日間を通して、会場内でも特に見やすい座席エリアをご用意します。迫力ある試合を真正面から体感できます。
VIP限定イベントピンズ：
スターパッケージチケット購入者限定の特別仕様ピンズで、ゲーム内でも特別感をアピールできます。*
ステージ体験＆写真撮影：
プロ選手気分で、Brawl Cupのステージに立ちましょう。メインステージ上で記念写真を撮影できる特別なチャンスです。
限定グッズ：
スターパッケージには、ブロスタ公式グッズ2点（「クロウ ジップパーカー」と「スパイク＋エドガー ホワイトTシャツ」）が含まれます。
公式VIPネックストラップ：
VIPの証となる特別なアイテムです。Brawl Cup限定デザインのネックストラップをお渡しします。イベント中にご着用ください。
Brawl Cup限定スキン：
Brawl Cup限定スキン*で、ゲーム内でも存在感を放ちましょう。
交流イベント優先入場：
待ち時間なし！VIPチケット購入者は、週末を通して列に並ばず交流イベントにご参加いただけます。
*ゲーム内アイテムは、入場時に会場内で配布される専用QRコードから受け取れます。これらの特典を受け取れるのは、イベントに来場した方のみです
メディア関係者の皆さまへ：
Brawl Cupへの参加および取材を希望される報道関係者の方は、https://blast.tv/pressのフォームより申請してください。
ベルリンでお会いしましょう！