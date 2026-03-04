ドイツのベルリンで、_ブロスタ チャンピオンシップ_にとって2026年最初のオフラインイベントとなるBrawl Cupが開催されます。会場のUber Eats Music Hallに12組のチームが集結し、ラストチャンス予選およびブロスタ世界一決定戦における各地域の追加出場枠をかけてぶつかり合います。史上最大規模のBrawl Cupで繰り広げられる_地域対抗戦_は、まさに必見です！

Brawl Cupについての詳細は、以下よりご確認ください。