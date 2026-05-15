Brawl Cup ベルリン 観戦ガイド

今年初のオフラインイベント「Brawl Cup」の舞台はベルリン。いよいよ地域対抗戦の幕開けです！世界トップクラスのチームが激闘を繰り広げる準備は万端。ベルリンで、スキル、戦略、そしてブロスタへの情熱がぶつかり合う祭典が開催されます。

クラッチプレイから地元ヒーローの活躍まで、見どころ満載です。世界各地から集まった最強の12チームが、各地域のラストチャンス予選および世界一決定戦の追加出場枠をかけて、満員の会場で激突します。

自宅で観戦

目次

出場チームと大会形式

スケジュール

視聴方法

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出場チームと大会形式

ベルリンに、世界各地からブロスタ屈指の12チームが集結します。2日間にわたる熾烈なグループステージを勝ち抜いた上位8チームが、プレイオフへと進出します。

Brawl Cup ベルリンへの出場権を獲得した12チームは以下の通りです。

Only Realm（北米）

Tribe Gaming（北米）

Bounty Hunters（南米）

Eternal Esports（南米）

Crazy Raccoon（東アジア）

ZETA DIVISION（東アジア）

FUT Esports（ヨーロッパ、中東およびアフリカ（EMEA））

HUMBLE（ヨーロッパ、中東およびアフリカ（EMEA））

Ace Xero（中国本土）

Toxic Lotus（中国本土）

Revenant XSpark（Road to Brawl Cup 南アジア・東南アジア）

BC* Gaming SA（Road to Brawl Cup 南米西部）

大会は15日（金）と16日（土）に行われるグループステージから始まります。3チームずつ4つのグループに分かれ、シングルラウンドロビン形式で行われます。すべてのマッチはBo5 x Bo3形式です。各グループの上位2チームが、17日（日）に行われるプレイオフに進出します。

プレイオフはシングルエリミネーション形式で行われ、すべてのマッチはBo5 x Bo3形式です。

視聴方法

Brawl Cupを観戦するなら、 event.brawlstars.com が最適です。サイト上で勝敗予想をして、報酬を獲得しましょう。予想は現在受付中です！

会場で観戦：

目次

日程と会場

会場内アクティビティ

安全対策

プライバシーおよび肖像権

日程と会場

5月15日～17日の3日間、激戦必至の戦いが繰り広げられます。

会場情報：

会場：Uber Eats Music Hall

住所：Uber Platz 2, 10243 Berlin, Germany

チケット情報：

チケットは完売しました！

年齢制限：

本イベントはUSK 12指定です。12歳未満のお子様はUber Eats Music Hallに入場できません。12～15歳の方は、保護者または法定後見人（18歳以上）の同伴がある場合のみ参加できます。保護者または法定後見人が同伴できず、別の方にお子様の同伴を委任する場合は、下記のフォームに必要事項を記入し、その方に監護権限を付与する必要があります。指定された成人とお子様は、それぞれ本人確認書類に加え、保護者または後見人の本人確認書類のコピー、および必要事項をすべて記入し署名した同意書を持参する必要があります。同意書は以下から確認できます。

英語：Age Restrictions | Uber Eats Music Hall

ドイツ語：Jugendschutz | Uber Eats Music Hall

未成年者はイベント中、これらの書類を常に携帯し、警備スタッフから求められた場合は提示する必要があります。フォーム上の署名は、本人確認書類のコピーによって確認できるものでなければなりません。

Uber Eats Music Hall 開場時間：

5月15日（金）- 現地時間の正午に開場

5月16日（土）- 現地時間の正午に開場

5月17日（日）- 現地時間の正午に開場

会場内アクティビティ

ブロスタ公式グッズ：

ブロスタ公式グッズが週末を通して販売されます。*

*在庫がなくなり次第終了となります。

スターパーク ベルリン

会場のすぐ隣にあるUber Platzで、スターパークの一部がベルリンに登場します。このエリアは、チケットの有無にかかわらず、どなたでも無料で入場できます。スターパーク ベルリンに立ち寄って、ゲーム内報酬を受け取りましょう！

交流イベント：

イベント期間中、一部のチームによる交流イベントを実施予定です。実施時間は、各チームの現地スケジュールにあわせて調整されます。

交流イベントの最新情報は、Xの@Brawl_esportsをフォローしてご確認ください。

コスプレ

皆さんが準備を重ね、こだわり抜いた素晴らしいコスプレを、Brawl Cupの会場で見られるのを楽しみにしています！

衣装および小道具について：

他の参加者およびご自身に危険を及ぼすものであってはなりません。

コスプレガイドラインに記載されている、コスプレに関する各種要件に従う必要があります。

現地の法律で禁止されているシンボルやマークを含んではなりません。

会場の警備スタッフによる確認と承認を受ける必要があります。

会場への移動中は、覆うか見えない状態にしておく必要があります。

武器を模した小道具は、 20 フィート（約 6 メートル）離れた場所から見ても偽物だと簡単に判別できるものであり、柔らかく柔軟な素材で作られている必要があります。

顔を覆うものは、手荷物検査および入場時に外していただく必要があります。ガスマスク、ゴーグル、コスチューム用マスクなども対象です。

安全対策

健康および安全対策は、状況の変化や現地当局のガイドラインに基づき、イベント開催直前まで更新される可能性がありますのでご了承ください。

光過敏性てんかんをお持ちの方は、演出の一部により発作を引き起こす可能性があります。

会場の健康・安全に関するガイドラインは以下をご確認ください。

https://www.uber-eats-music-hall.de/en/en/your-visit/awareness-team

プライバシーおよび肖像権

Brawl Cupの会場に入場することで、Supercell、BLAST、またはそれらの制作会社が、ブロスタおよびBrawl Cupに関するコンテンツを制作するために、来場者を撮影する可能性があることに同意したものとみなされます。

最新情報をチェック

今後のBrawl Cupに関する情報を見逃さないよう、X、Instagram、公式サイトをぜひフォローしてください。

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イベントサイト：https://event.supercell.com/brawlstars/en