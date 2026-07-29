1日目は8チームが4チームずつの2グループに分かれ、5戦3勝先取制（Bo5）のマッチを行います。

グループステージではGSL形式を採用。つまり、各チームはグループ内の戦いを通して勝ち残る機会を得られます。各グループに4チーム。上位2チームが勝ち抜け。2チームが敗退。各チームは初戦を行った後、勝者マッチまたはエリミネーションマッチへと進みます。そして最後の一戦で、2チーム目のプレイオフ進出チームを決定します。

グループA

EMEAヨーロッパ、中東およびアフリカ（EMEA） – 第2シード

南米 – 第2シード

EMEAヨーロッパ、中東およびアフリカ（EMEA） – 第3シード

ラストチャンス予選 – 第2シード

グループB

東アジア – 第2シード

北米 – 第2シード

EMEAヨーロッパ、中東およびアフリカ（EMEA） – 第4シード

ラストチャンス予選 – 第1シード

各グループの上位2チームがプレイオフに進出し、地域別ランキングから出場権を直接獲得している4チームに加わります。

つまり、金曜日が終わる頃には、8チームによるプレイオフの全対戦カードが確定するということです。

世界一決定戦は序盤から激しい展開となるでしょう。最初の敗退チームになりたくないのは誰しも同じです。