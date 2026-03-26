Q1. 大会への参加方法は？

A1. ブロチャレ公式Discordサーバーに入っていただき、「エントリーはこちら」というチャンネルのフォームからエントリーしてください。チーム全員がDiscordサーバーに入っていないとエントリーできませんのでご注意ください。なお、大会に参加できるのは16歳以上のプレイヤーのみとなっています。



Q2. エントリーは出場するエリア予選の地域に住んでないとできませんか？

A2. その地域やその地域近郊に住んでいる必要はございません。ただしロスターには日本在住の人を2人以上登録してください。





Q3. 複数のエリア予選にエントリーすることは可能ですか？

A3. エリア予選へのエントリーは1チームにつき1箇所までとなっており、プレイヤーに関しても複数のエリア予選でのエントリーはできません。チームやアカウントを変えたとしても、重複エントリーはできませんのでご注意ください。

なお、エントリー申し込みに落選した場合は、申し込み締切前の他のエリア予選にエントリー可能です。





Q4. 一緒に参加するチームメイトを探せますか？

A4. ブロチャレ公式Discordサーバーのチャンネルでエリア予選ごとにチームメイトを探せるようになっているので、まずはDiscordへご参加ください。





Q5. 大会への参加費はかかりますか？

A5. 参加費はかかりません！無料で参加可能です。





Q6. 大会の形式は？

A6. ブロチャレ予選はシングルエリミネーション形式で行われます。ブロチャレ決勝は各エリア予選で勝ち上がった16チームによるダブルエリミネーション形式で行われます。

詳しくは公式ルールブックをご覧ください！





Q7. ブロスタチャンピオンシップに出場していてもブロチャレには参加できますか？

A7. はい、両方の大会に自由に参加いただけます。

なお、両大会に出場される場合は、参加資格（年齢・居住地等）を満たしている限り、「同一のロスター」で出場することを推奨いたします。





Q8. 大会を観戦するにはどうしたらいいですか？

A8. ブロチャレ予選は配信を行わないため、会場での観戦のみとなります。こちらよりお申し込みいただいた方から先着で観戦が可能です（人数制限あり）。なお、観戦に関しては年齢制限等もなく、無料でどなたでもご覧いただけます。

ブロチャレ決勝の様子はブロスタ公式YouTubeにてライブ配信を行います。

なお、ブロチャレ予選・ブロチャレ決勝ともにゲーム内での観戦について、運営が指定する観戦者以外の観戦は禁止とさせていただきます。

