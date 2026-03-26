大型大会「ブロチャレ」開催決定！3/26よりエントリー開始
日本一、そして世界へ。「ブロスタ チャレンジャーズ 日本大会 2026」開催決定！
公式eスポーツ大会「ブロスタ チャレンジャーズ 日本大会 2026」（略称：ブロチャレ）の開催が決定しました！
本日より大会参加エントリーの受付を大会公式Discordにて開始いたします。
大会公式Discord：https://discord.gg/3gdzzZDAGe
ブロスタ チャレンジャーズとは？
例年開催されているブロスタチャンピオンシップに新たに設けられた公式大会です。より多くのプレイヤーが競技シーンに参加できるよう、グローバルで導入され、各地域ごとに開催されます。
本大会は、3人チームで参加するブロスタの競技大会で、日本全国のプレイヤーが参加可能なオープントーナメントとして開催されます。
2026年4月から6月にかけて札幌・東京・名古屋・大阪・福岡の全国5都市・全6回（東京のみ2回開催）のオフライン予選を行い、各エリア予選で勝ち上がった計16チームが2026年7月19日(日)にオンラインで行われる決勝に挑みます。
ブロチャレ決勝で優勝したチームはブロチャレ世界大会に進出し、そこでも優勝するとラストチャンス予選に出場することができます！ラストチャンス予選でも勝ち上がれば世界一決定戦に出場できるので、まさに夢の大舞台への切符を懸けた重要な登竜門となる大会です！
大会の詳細ルールおよび競技形式は、公開されている公式ルールブックに基づき実施されます。
https://supr.cl/challengersjprules
大会の特徴：
「実力不問」誰でも世界に挑めるチャンス
ゲーム内ランクや実績による制限はありません。16歳以上であれば、初心者から上級者まで参加可能です！
熱狂を肌で感じる全国5都市・全6回の「オフライン予選」
国内のブロスタ公式競技シーンにおいて貴重なオフラインでの大規模予選を、全国5都市・全6回開催（東京のみ2回開催）。
日本の頂点に立ち、世界に挑むチームを決めるべく、全国各地から集まったプレイヤーが直接顔を合わせて競います。
日本の競技シーンに新たな光が当たる舞台
本大会はプレイヤー同士の交流と、日本の競技シーンのさらなる発展を目的として開催されます。
プロ・アマチュアを問わず多くのプレイヤーが集い、新たな才能が輝くきっかけとなる舞台です。
ブロチャレ予選から世界一決定戦への道のり
2026年7月19日(日)に開催される「ブロスタ チャレンジャーズ 日本大会 決勝」で優勝したチームは、日本代表として2026年9月5日(土)〜6日(日)にトルコのイスタンブールでオフライン開催される「ブロスタ チャレンジャーズ 世界大会」への挑戦権を獲得します。
その後、各ステージで勝ち上がることで、次の大会へと進出することができます。
ブロスタ チャレンジャーズ 日本大会 決勝（2026年7月19日）
優勝チームが日本代表としてブロチャレ世界大会へ進出
ブロスタ チャレンジャーズ 世界大会（2026年9月5日〜6日）
各国のブロチャレを勝ち抜いたチームと対戦
優勝チームがラストチャンス予選へ進出
ブロスタ チャンピオンシップ ラストチャンス予選（2026年10月）
各地域から招待された8チームが対戦
世界一決定戦の残り2つの出場権をかけた最終予選
ブロスタ チャンピオンシップ 世界一決定戦（2026年11月）
2026年度のブロスタ世界王者を決定
大会の賞金総額は200万ドル
大会概要
大会名
ブロスタ チャレンジャーズ 日本大会 2026
（略称：ブロチャレ）
開催形式
予選：オフライン開催（ライブ配信なし）
決勝：オンライン開催（ライブ配信あり）
各エリア予選詳細
ブロスタ チャレンジャーズ 日本大会 予選（ブロチャレ予選） in 東京 第1回
日程：2026年4月25日(土)
場所：HAL東京（東京都新宿区西新宿1丁目7−3 総合校舎コクーンタワー）
最大エントリー定員：128チーム
ブロチャレ決勝出場チーム枠：上位3チーム
ブロスタ チャレンジャーズ 日本大会 予選（ブロチャレ予選） in 札幌
日程：2026年4月26日(日)
場所：アスティホール（北海道札幌市中央区北4条西5丁目1 アスティ45 4F）
最大エントリー定員数：64チーム
ブロチャレ決勝出場チーム枠数：上位2チーム
ブロスタ チャレンジャーズ 日本大会 予選（ブロチャレ予選） in 大阪
日程：2026年5月23日(土)
場所：HAL大阪（大阪府大阪市北区梅田3丁目3−1 HAL大阪 梅田総合校舎）
最大エントリー定員数：64チーム
ブロチャレ決勝出場チーム枠数：上位3チーム
ブロスタ チャレンジャーズ 日本大会 予選（ブロチャレ予選） in 名古屋
日程：2026年5月24日(日)
場所：HAL名古屋（愛知県名古屋市中村区名駅4丁目27−1 総合校舎スパイラルタワーズ）
最大エントリー定員数：64チーム
ブロチャレ決勝出場チーム枠数：上位3チーム
ブロスタ チャレンジャーズ 日本大会 予選（ブロチャレ予選） in 福岡
日程：2026年6月14日(日)
場所：esports Challenger’s Park（福岡県福岡市中央区渡辺通4丁目9−25 Luz福岡天神 8階）
最大エントリー定員数：64チーム
ブロチャレ決勝出場チーム枠数：上位2チーム
ブロスタ チャレンジャーズ 日本大会 予選（ブロチャレ予選） in 東京 第2回
日程：2026年6月21日(日)
場所：HAL東京（東京都新宿区西新宿1丁目7−3 総合校舎コクーンタワー）
最大エントリー定員数：128チーム
ブロチャレ決勝出場チーム枠数：上位3チーム
決勝詳細
ブロスタ チャレンジャーズ 日本大会 決勝（ブロチャレ決勝）
日程：2026年7月19日(日)
場所：オンライン開催
出場チーム数：16チーム
チーム人数
3人1チーム
参加対象
● 各エリア予選のエントリー申し込み締切時点で16歳以上のプレイヤー
● ロスター3人中、2人以上がブロチャレ予選当日に日本在住であるチーム
大会形式
ブロチャレ予選：シングルエリミネーショントーナメント形式
ブロチャレ決勝：ダブルエリミネーショントーナメント形式
詳細ルール
以下の大会ルールブックを参照
https://supr.cl/challengersjprules
優勝賞品
ブロチャレ世界大会への出場権
選手3人分のトロフィー
参加費
無料（要エントリー）
大会エントリーについて
本大会のエントリー受付は、公式Discordサーバーにて行います。
大会エントリー希望者はDiscordに参加の上、エントリー案内に従って申し込みを行ってください。
※最大定員数を超える場合は抽選を行います。抽選結果に関してもDiscord内で発表とさせていただきます。
エントリー開始
本日3月26日より受付開始
エントリー方法
公式Discordサーバー内の「エントリーはこちらから」チャンネルのフォームより登録
公式Discord
https://discord.gg/3gdzzZDAGe
大会の最新情報やトーナメント表、運営からのアナウンスもDiscordサーバー内で発信されます。
今後のスケジュール（予定）
各エリア予選エントリー申し込み締切：
● ブロチャレ予選 in 東京 第1回 / ブロチャレ予選 in 札幌
2026年4月15日(水)23:59
● ブロチャレ予選 in 大阪 / ブロチャレ予選 in 名古屋
2026年5月13日(水)23:59
● ブロチャレ予選 in 福岡
2026年6月3日(水)23:59
● ブロチャレ予選 in 東京 第2回
2026年6月10日(水)23:59
各エリア予選エントリー結果発表：
● ブロチャレ予選 in 東京 第1回 / ブロチャレ予選 in 札幌
2026年4月17日(金)
● ブロチャレ予選 in 大阪 / ブロチャレ予選 in 名古屋
2026年5月15日(金)
● ブロチャレ予選 in 福岡
2026年6月5日(金)
● ブロチャレ予選 in 東京 第2回
2026年6月12日(金)
ブロチャレ世界大会：2026年9月5日(土)〜6日(日)
ラストチャンス予選：2026年10月
世界一決定戦：2026年11月
よくある質問
Q1. 大会への参加方法は？
A1. ブロチャレ公式Discordサーバーに入っていただき、「エントリーはこちら」というチャンネルのフォームからエントリーしてください。チーム全員がDiscordサーバーに入っていないとエントリーできませんのでご注意ください。なお、大会に参加できるのは16歳以上のプレイヤーのみとなっています。
Q2. エントリーは出場するエリア予選の地域に住んでないとできませんか？
A2. その地域やその地域近郊に住んでいる必要はございません。ただしロスターには日本在住の人を2人以上登録してください。
Q3. 複数のエリア予選にエントリーすることは可能ですか？
A3. エリア予選へのエントリーは1チームにつき1箇所までとなっており、プレイヤーに関しても複数のエリア予選でのエントリーはできません。チームやアカウントを変えたとしても、重複エントリーはできませんのでご注意ください。
なお、エントリー申し込みに落選した場合は、申し込み締切前の他のエリア予選にエントリー可能です。
Q4. 一緒に参加するチームメイトを探せますか？
A4. ブロチャレ公式Discordサーバーのチャンネルでエリア予選ごとにチームメイトを探せるようになっているので、まずはDiscordへご参加ください。
Q5. 大会への参加費はかかりますか？
A5. 参加費はかかりません！無料で参加可能です。
Q6. 大会の形式は？
A6. ブロチャレ予選はシングルエリミネーション形式で行われます。ブロチャレ決勝は各エリア予選で勝ち上がった16チームによるダブルエリミネーション形式で行われます。
詳しくは公式ルールブックをご覧ください！
Q7. ブロスタチャンピオンシップに出場していてもブロチャレには参加できますか？
A7. はい、両方の大会に自由に参加いただけます。
なお、両大会に出場される場合は、参加資格（年齢・居住地等）を満たしている限り、「同一のロスター」で出場することを推奨いたします。
Q8. 大会を観戦するにはどうしたらいいですか？
A8. ブロチャレ予選は配信を行わないため、会場での観戦のみとなります。こちらよりお申し込みいただいた方から先着で観戦が可能です（人数制限あり）。なお、観戦に関しては年齢制限等もなく、無料でどなたでもご覧いただけます。
ブロチャレ決勝の様子はブロスタ公式YouTubeにてライブ配信を行います。
なお、ブロチャレ予選・ブロチャレ決勝ともにゲーム内での観戦について、運営が指定する観戦者以外の観戦は禁止とさせていただきます。
お問い合わせ
お問い合わせ
bs.challengers@riverb.jp
公式Discord
https://discord.gg/3gdzzZDAGe
会場でお会いできることを楽しみにしています！