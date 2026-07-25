ブロスタ チャンピオンシップ 東アジア 8月マンスリー決勝戦も、7月に引き続き、東京でオフライン開催となります。

試合は8月8日(土)16時から、会場は7月と同じくベルサール虎ノ門で行われます。





7月マンスリー決勝戦では、試合進行遅延などのトラブルにより、出場チームや選手の皆様に多大なご負担とご迷惑をおかけしたことを改めて深くお詫びいたします。誠に申し訳ございませんでした。

発生した事象ごとに改善策を策定した上で、8月マンスリー決勝戦をオフライン形式で開催いたします。具体的な対応方針や改善策については、各チームスタッフや選手の皆様に共有し、選手の皆様が安心して試合に集中できる環境づくりを徹底して行ってまいります。

ご来場いただくファンの皆様にも、心から観戦を楽しみ、選手を応援いただけるよう努めてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

チケット情報

チケットは、本日から7月30日(木)23:59まで、ローチケにて申込み受付中です。

座席は指定席で、抽選での発売となっております（※先着申込みではありません）。

一般入場チケット価格：1,500円*（税込）

受付期間：7月25日(土)10:00〜7月30日(木)23:59

抽選日：7月31日(金)

当落発表：8月1日(土)

入金期限：8月4日(火)

*表示価格には別途手数料がかかります。

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