8月マンスリー決勝戦オフライン開催決定＆チケット発売開始！
試合は8月8日(土)16時から開催！
ブロスタ チャンピオンシップ 東アジア 8月マンスリー決勝戦も、7月に引き続き、東京でオフライン開催となります。
試合は8月8日(土)16時から、会場は7月と同じくベルサール虎ノ門で行われます。
7月マンスリー決勝戦では、試合進行遅延などのトラブルにより、出場チームや選手の皆様に多大なご負担とご迷惑をおかけしたことを改めて深くお詫びいたします。誠に申し訳ございませんでした。
発生した事象ごとに改善策を策定した上で、8月マンスリー決勝戦をオフライン形式で開催いたします。具体的な対応方針や改善策については、各チームスタッフや選手の皆様に共有し、選手の皆様が安心して試合に集中できる環境づくりを徹底して行ってまいります。
ご来場いただくファンの皆様にも、心から観戦を楽しみ、選手を応援いただけるよう努めてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
チケット情報
チケットは、本日から7月30日(木)23:59まで、ローチケにて申込み受付中です。
座席は指定席で、抽選での発売となっております（※先着申込みではありません）。
一般入場チケット価格：1,500円*（税込）
受付期間：7月25日(土)10:00〜7月30日(木)23:59
抽選日：7月31日(金)
当落発表：8月1日(土)
入金期限：8月4日(火)
*表示価格には別途手数料がかかります。
チケット購入者特典
チケットを購入して、会場へご来場いただいた方には、日本仕様の東京タワー限定スプレーをプレゼントします！🗼
※このスプレーは本大会のみの限定ではありません。今後日本で開催されるオフライン大会でも配布される可能性があります。
チームブース出店
会場では、ZETA DIVISION・Crazy Raccoon・FENNELのチームブース出店が決定！
7月に引き続き、ブロスタ×各チームの限定グッズが8月も販売されます✨
また試合開始後（16:00～）は、チケットをお持ちでない方もチームブースに入場いただけます。ぜひこの機会にお立ち寄りください。
※グッズのラインナップ等は公式SNSの情報をお待ちください。
※状況によって、チームブースへの入場規制を行う可能性があります。
※チームブースの出店時間は19:30までです。
8月マンスリー決勝戦・イベント情報
📅開催日：8月8日(土)
🕐開場時間：15:00
⌛️開演/終了時間：開演 16:00 / 終了 22:00（予定）
📍場所：ベルサール虎ノ門（東京都港区虎ノ門2-2-1住友不動産虎ノ門タワー２Ｆ）
※開場・開演・終了時刻は予告なく変更となる可能性があります。予めご了承ください。
アクセス
「虎ノ門駅」3番出口徒歩4分（銀座線）
「虎ノ門ヒルズ駅」A1またはA2出口徒歩5分（日比谷線）
「溜池山王駅」14番出口徒歩4分／9番出口徒歩5分（銀座線・南北線）
「霞ヶ関駅」A13出口徒歩8分（千代田線・丸ノ内線・日比谷線）
ライブ観戦はイベント公式サイトから👇
オフラインだけでなくライブ配信ももちろん行います！
ライブ観戦はイベント公式サイト＆ブロスタ公式YouTubeからチェックしてくださいね。
https://event.brawlstars.com/jp
注意事項
※会場内外での座り込みや、会場外での長時間の滞留はご遠慮ください。
※出場チームは変更になる場合がございます。予めご了承ください。
※海外チームはオンラインで参加予定です。
※チケットご購入後の、キャンセル・変更・払戻はできません。
※公演中止以外を理由とする、チケットの払い戻しはできません。
※チケットならびに購入者特典の転売・二次配布は禁止です。転売チケットでの入場が確認された場合は購入者特典の付与なくご退場いただきます。その場合のチケット代、交通費等の一切の返金は行いませんので予めご了承ください。 転売/二次配布による購入者特典の取得が確認された場合は、特典の剥奪およびアカウントの停止を行わせていただく可能性があります。
※その他、大会に関する注意事項につきましてはチケット購入前・ご来場前に、大会注意事項を必ずご確認ください。
【チケットに関するお問い合わせ先】
キョードー東京
0570-550-799
オペレータ受付時間（平日11:00〜18:00／土日祝10:00〜18:00）
【本イベントに関するお問い合わせ先】
ブロスタ チャンピオンシップ 東アジア 8月マンスリー決勝戦 運営事務局
bs.championship@riverb.jp