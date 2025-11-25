「ストレンジャー・シングス」コラボのバランス調整に向けてメンテナンスを実施します。その前に、カードパックと「ストレンジャー・シングス」スキンの不具合についてご説明します⚠️

ストレンジャーパックの不具合：

・プレイヤーが、ストレンジャーパックを開封する前に中身を確認できてしまう不具合が発生しています。

・この問題を修正するにはクライアントアップデートが必要なため、イベント終了までは現状のままとなります。

また、ストレンジャーパックの排出率について寄せられているご質問への説明もあわせて行います。

・ストレンジャーパックの内容は、パックを開封した時ではなく、ゲームを起動した時点で決まっています。つまり、ゲームを起動しないかぎり、抽選は実施されません。

・ゲームを起動してストレンジャーパックの内容が抽選されると、サポートページに掲載されている排出率に基づいて結果が決まります。

・オファーは1時間ごとに更新されます。更新のタイミングでオンラインの場合、ストレンジャーパックの中身は再抽選されます。

・本来の仕様では開封前に中身を見ることができないため、抽選がいつ行われても開封の結果は変わりません。

・店頭で売られているミステリーボックスアイテムと似た仕組みです。これらのボックスは事前に中身が決められており、購入して開封するだけです。トレーディングカードゲームなどでも同様の仕組みが採用されています

・今回の不具合の影響で、特定の時間帯にログインすべきと誤解されがちですが、実際にはゲームを起動した瞬間にのみ抽選が行われます。ログインしていない場合、抽選内容が毎時間更新されることはありません

・ストレンジャーパックがこの方式を採用しているのは、サーバーの負荷やゲームの最適化のためだけでなく、開封時にアプリを終了して、開封のたびに結果を変えるといった不正行為を防止する目的もあります。もちろん他にも対策方法はありますが、イベント後半で発覚した不具合さえなければ、この方式で十分に対応できていたはずです

・システムは仕様どおりに動作しており、どの時間帯にログインしてもすべてのプレイヤーに公平な確率が適用されます。

⚖️「ストレンジャー・シングス」コラボのバランス調整⚖️

🔺火の玉：

・ダメージ 500→1000

🔺ダメージで一時的なシールドを付与：

・付与率 35／30％→40／35％

・持続時間 2秒→5秒

・上限：2000→4000

🔺シールド：

・10％→15％

・5％→10％

🔺回復：

・80／50／30％→100／60／40％

・50／30／20％→90／50／30％

🔺通常攻撃時の回復効果：

・30％→35％

🔺ガジェットクールダウン（一部のデッキ）：

・50／30／10％→60／30／10％

🔺HPの回復速度アップ：

・50％→80％

🔺跳弾（リコ）：

・跳弾率：50／100／200％→80／150／250％

・最大跳弾回数：5→6

🔺エリザベス：

・ガジェットクールダウン50％高速化→ダメージ+35％に変更

・ガジェットクールダウン（スーパーレアカード）→弾速（スーパーレアカード）に変更

・ガジェットクールダウン（ハイパーレアカード）→弾速（ハイパーレアカード）に変更

🔺コルト：

・射程+2→ダメージ+35％に変更

🔺マンディ：

・ガジェットクールダウンカード→移動速度カードに変更

🔺チャック、バズ、ファング：

・ダメージで一時的なシールドを付与→シールド（時間経過では消えず、ダメージを受けたときのみ減少）に変更

・チャック：ダメージで一時的なシールドを付与 35％→シールド 30％に変更

・ファング／バズ：ダメージで一時的なシールドを付与 30％→シールド 25％に変更

🔻弾の追尾性能：

・追尾率-20％