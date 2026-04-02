ジュエルチップ、ショップ、カスタマイズアイテムの変更点
ジュエルチップ、カタログ、ショップが変わります！
最新の動画「2026年のブロスタは…！？」をご覧になった方は、カスタマイズアイテムやジュエルチップに関する現在の問題について、私たちが対応を進めていることはご存じでしょう。まだ見ていない方も… 今お分かりいただけたと思います！
現在のブロスタには、カスタマイズアイテムの位置づけや配布方法、販売方法にいくつか見直すべき点があります。もちろん、すべてを一度に解決できるとは考えていませんが、私たちが問題視している点とその改善方法について順番にご説明します。
次回アップデートでカスタマイズアイテムに新システムを試験的に導入し、その第一歩としてジュエルチップ、カタログ、ショップに手を入れます。
ジュエルチップはもともと、カスタマイズアイテムを入手しやすくするために導入された仕組みです。私たちの目標は、スキンやカスタマイズアイテムの発表・実装を、一部の購入者だけが注目するものではなく、全員が楽しめる体験にすることでした。また、カスタマイズアイテムの収益源としての比重を下げることで、ゲームへのエンゲージメントが大きく高まると考えていました。しかし実際には顕著な効果は見られず、むしろゲーム内におけるカスタマイズアイテム全体の価値を下げてしまった可能性があります。
現在の問題として、ジュエルチップが魅力の低い報酬になっていることが挙げられます。加えて、プレイヤーはすでに多くのスキンを所有しているため、新しいスキンに対する特別感も薄れつつあります。
現在はスキンカタログが常設されており、プレイヤーは対象のスキンやカスタマイズアイテムをいつでもジュエルチップで購入できます。その一方で、ジュエルチップには消費を促すような強いインセンティブがないため、使わずに溜め込んでいるケースが多く、結果としてインフレが進んでいます。問題は選択肢の少なさではなく、スキンの数が増えたことで本当に欲しいものを探すのに余分な労力が必要になっているのかもしれません。
もちろん、これは現在のプレイヤーの行動に対する私たちなりの解釈ですが、そのうえで今回行う変更は以下の通りです。
カタログでのジュエルチップの利用を取りやめ、代わりにショップ内の新しいセクションで使えるようにします。これまでカタログに並んでいたスキンは、引き続きローテーションに登場します。廃止されるのは、常時購入できる仕組みだけです。
毎日限られた選択肢の中から選ぶ形にすることで、何を選ぶか決めやすくなり、ショップを覗くこと自体も楽しい体験になると考えています。
この新しいショップセクションには、ジュエルチップで購入できるセット商品が登場します。セット商品には、カスタマイズアイテム（スキン、ピンズ、プロフィールアイコン、スプレーなど）に加え、ボックスやスタードロップも含まれます。
つまり、ゲームの進行に役立つアイテムもジュエルチップで購入できるようになるということです！
ジュエルチップセットはタップで中身を順に公開していく形式になっており、タップするたびにジュエルチップを獲得できます。
セットの割引率はさまざまで、割引なしのものから、なんと最大100％オフのものまで登場します！
これらのジュエルチップセットには、ウルトラレアやレジェンドレアのスキンが含まれることもあります。
一部のジュエルチップセットは、特定レア度のスキンを多数の候補から選べる仕組みになっています。カタログのようにいつでも購入できるわけではありませんが、自由に選べる仕組みは維持されています。
また、ショップ全体のリニューアルも行いました（詳しくはブロスタトークでご紹介します）！
次回アップデートで予定されているその他の調整
あわせて、ジュエルチップの獲得方法についても、無課金プレイヤー向けにいくつか調整を行います。
各シーズンに新たなジュエルチップ用メガクエストを追加します（既存のメガクエストを削るのではなく、純粋な追加です）。
ブロスタパスの無料報酬枠で獲得できるジュエルチップを増やします。
スタードロップ、カオスドロップ、ブロスタボックスからスキンが排出される確率を引き下げます。
これらの変更を踏まえても、無課金プレイヤーが平均して入手できるスキンの数はこれまでと変わりません。一方で、入手するスキンは自分でコントロールしやすくなります。ジュエルチップセットを活用すれば、狙ったスキンをより計画的に入手できるようになるでしょう。こうした変更により、自分で選んだスキンが増えることで、コレクション内のスキンがより特別なものになることを期待しています。
ここまで聞いて、きっとこう思ったはずです。
今すぐジュエルチップを使うべき？それともアップデートを待つべき？
全体として見れば、次回アップデート後の方が、ジュエルチップを使ったときの価値はより大きくなります。というのも、新システムでは割引や進行アイテム、さらには高レア度のスキンの入手チャンスなどが含まれたセットをジュエルチップで購入できるようになるからです。
ただし、今カタログに並んでいるスキンの中にどうしても欲しいものがあるなら、新しいローテーションショップに登場するまで待たずに済むよう、アップデート前に購入しておくことをおすすめします。
今すぐジュエルチップを手に入れるには？
ガチバトルをプレイする（そしてプロパスの報酬を受け取る）
毎日6勝する
ジュエルチップ用の資源のカギを使う（まだ使っていない場合）
今週開催される小規模イベント（3月30日の週）で入手する
いつものように、これは次回アップデートに向けた現時点での計画であり、実際の結果を見て調整する可能性があります（しない可能性もあります）。
カスタマイズアイテムに関しては、まだまだ変更したいことがたくさんありますが、次回アップデートではまず今回ご紹介した内容から取り組みます。
今回は以上です！今月後半のブロスタトークで、さらに詳しい情報をお届けします！
それでは、またお会いしましょう！