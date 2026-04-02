ジュエルチップ、カタログ、ショップが変わります！

最新の動画「2026年のブロスタは…！？」をご覧になった方は、カスタマイズアイテムやジュエルチップに関する現在の問題について、私たちが対応を進めていることはご存じでしょう。まだ見ていない方も… 今お分かりいただけたと思います！

現在のブロスタには、カスタマイズアイテムの位置づけや配布方法、販売方法にいくつか見直すべき点があります。もちろん、すべてを一度に解決できるとは考えていませんが、私たちが問題視している点とその改善方法について順番にご説明します。

次回アップデートでカスタマイズアイテムに新システムを試験的に導入し、その第一歩としてジュエルチップ、カタログ、ショップに手を入れます。

ジュエルチップはもともと、カスタマイズアイテムを入手しやすくするために導入された仕組みです。私たちの目標は、スキンやカスタマイズアイテムの発表・実装を、一部の購入者だけが注目するものではなく、全員が楽しめる体験にすることでした。また、カスタマイズアイテムの収益源としての比重を下げることで、ゲームへのエンゲージメントが大きく高まると考えていました。しかし実際には顕著な効果は見られず、むしろゲーム内におけるカスタマイズアイテム全体の価値を下げてしまった可能性があります。

現在の問題として、ジュエルチップが魅力の低い報酬になっていることが挙げられます。加えて、プレイヤーはすでに多くのスキンを所有しているため、新しいスキンに対する特別感も薄れつつあります。

現在はスキンカタログが常設されており、プレイヤーは対象のスキンやカスタマイズアイテムをいつでもジュエルチップで購入できます。その一方で、ジュエルチップには消費を促すような強いインセンティブがないため、使わずに溜め込んでいるケースが多く、結果としてインフレが進んでいます。問題は選択肢の少なさではなく、スキンの数が増えたことで本当に欲しいものを探すのに余分な労力が必要になっているのかもしれません。