「ブラックマスター フィンクス」スキンを無料でアンロックし、スターパトロールガール（＋スパイク）の変身をパワーアップさせ、強力なボスに立ち向かいましょう！

スターノヴァの「変身」

特別ルール「スターノヴァ」は、対象ゲームモードおよびランダムに選択されたトロフィー目標モードで有効になります。この特別ルールが有効な場合、マッチ中に出現する「クリスタル」を拾うことで、5人のスターパトロールのうちの1人に一定時間変身できます。

スターパトロール スパイク

スターパトロール ビー

スターパトロール ジュジュ

スターパトロール アンバー

スターパトロール スターノヴァ（後日実装）

スターパトロールはそれぞれ独自の能力を持つうえ、基本キャラクターよりもはるかに強力です。対戦相手より先にクリスタルを手に入れ、スターパトロールに変身しましょう！

この特別ルールには2つのバージョンがあります。1つはスターパトロールが登場するもの、もう1つはイベント後半に実装される「スターノヴァ」本人が登場するものです！

スターパトロールのレベルアップ

スターパトロールキャラクターはパワーレベル11からスタートし、「ノヴァドロップ」を開封することでパワーレベル30まで強化可能です。 スターノヴァは例外で、最大パワーからスタートします。ただし、スターノヴァのクリスタルの実装はイベント第2週目です。彼女の活躍に乞うご期待！

ノヴァドロップでスターパトロールをレベルアップさせるたびに、イベント画面でそのスターパトロールによる攻撃がチャージされます。タップすると強力な攻撃が発動し、ブラックマスター フィンクスにダメージを与えます！

ブラックマスター フィンクスに十分なダメージを与えると、無料でフィンクスのスキンを獲得できます！フィンクスを倒した後も、引き続きイベントで悪のポータルと戦うことが可能です。ポータルを打ち破り、特別な報酬を手に入れましょう！

ノヴァドロップを開封すると、一定確率で次の報酬が手に入ります。

スターノヴァのパワーレベルアップ（ドロップ率40％）

コイン、パワーポイント、ジュエルチップ、ガジェット、スターパワー、ハイパーチャージ

ノヴァカスタマイズアイテム（ピンズ、スプレー、プロフィールアイコン）

レア度別スキン（79、149、199、299エメラルド）

キャラクター（ハイパーレア～レジェンドレア）

特賞（100エメラルドまたは1000コイン）

ボスファイト：悪のコレット＆悪のボスフィンクス

5対1のボスファイトで強力な二大ボスに挑みましょう！

悪のコレット

コレットが闇堕ち！？手が付けられなくなった「ブラックホール コレット」のミニ集団に圧倒される前に、ダークブックの隠れ家を発見しましょう！数を増やされないように注意！

悪のボスフィンクス

バトルには2つのフェーズがあり、フェーズが切り替わると難易度が上昇します。

一度倒されたフィンクスは、さらに強力な「悪のボス」として復活します！イベントの詳細は次の通りです。 中央のタワーは、こちら側の役に立つこともあれば、害を受ける場合もあります。状況に応じて有効に活用しましょう！ フィンクスはキットのクローンを召喚し、数でこちらを圧倒してきます。



最高難易度でボスを倒すと、自己ベストタイムが「スピードランスコア」が表示されます。最速記録を叩き出し、みんなに自慢しましょう！

ノヴァドロップでスターパトロールをレベルアップさせるたびに、そのキャラクターでイベント画面の「ブラックマスター フィンクス」を攻撃できるようになります。

イベント画面のフィンクスは、各プレイヤーが個別に攻撃して倒すボスで、進行ゲージも独立しています。進行ゲージはノヴァドロップを開封するたびに溜まっていきます。スターパトロールをレベルアップしてダメージを与え、フィンクスを倒すと、スキンが無料でアンロックされます！

早速バトルでクリスタルを集め、スターパトロールガール（＋スパイク）をパワーアップさせ、イベント終了前にブラックマスター フィンクスを倒しましょう！

イベントの開催期間は、本日よりスターパトロールシーズン最終日（6月4日）までです！