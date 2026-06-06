ブロスタフォーミュライベント開催！
実装を間近に控えるボルトと彼のレース愛に敬意を込め、6月7日から6月12日までブロスタフォーミュライベントを開催します！本イベントでは、現実世界に作られたミニ版「サーキット・デュ・スターパーク」を舞台に繰り広げられる全3レースで、キャラクターを模した10個のビー玉がチャンピオンの座を奪い合います！
各レースの前に勝者を予想して投票し、選んだキャラクターの順位に応じたカオスドロップを獲得しましょう。
イベントの仕組み
イベントは全3ラウンドで行われ、各ラウンドは同じ流れで進行します。
1日目
**投票日：**次のレースで勝つと思うキャラクターを選びましょう。
2日目
**レース日：**レースを観戦し、選んだキャラクターの順位を確認して報酬を受け取りましょう。
各レース終了後は、チャンピオンシップランキングを確認して報酬を受け取るのをお忘れなく！
報酬
予想に参加すると、各レースで最低1個のカオスドロップを獲得できます。3回のレースすべてで勝者を的中させると、最大15個のカオスドロップが獲得可能です！
|順位
|カオスドロップ
|1位
|5個
|2位
|3個
|3位
|2個
|4位～10位
|1個
*報酬は**6月15日午前8時（UTC）**までにお受け取りください。
投票日
投票画面
投票はここで行います。一覧表示される10体のキャラクターの中から1体を選択してください。確定すると投票内容がロックされますが、制限時間内であればいつでも別のキャラクターに変更できます。
チャンピオンシップランキング
このランキングでは、各ラウンド終了後のチャンピオンシップポイントや現在の順位など、全レースを通じた総合順位を確認できます。
3回すべてのレースが終了した時点で最も多くのチャンピオンシップポイントを獲得したキャラクターが、ブロスタフォーミュラ世界チャンピオンに輝きます！
レース日
レースは6月8日、10日、12日の各日午後3時（UTC）に開催され、イベント画面、ブロスタ公式YouTubeチャンネル、または各種公式SNSで視聴できます。レースが始まる前に、必ず予想を済ませておきましょう。
レース終了後はイベント画面に戻ってレースのフル動画を視聴するか、結果画面までスキップして最終順位を確認すると、報酬を受け取ることができます。
予想が当たりますように。そして、最強のキャラクターに勝利あれ！さあ、今すぐ投票しましょう！