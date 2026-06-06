実装を間近に控えるボルトと彼のレース愛に敬意を込め、6月7日から6月12日までブロスタフォーミュライベントを開催します！本イベントでは、現実世界に作られたミニ版「サーキット・デュ・スターパーク」を舞台に繰り広げられる全3レースで、キャラクターを模した10個のビー玉がチャンピオンの座を奪い合います！

各レースの前に勝者を予想して投票し、選んだキャラクターの順位に応じたカオスドロップを獲得しましょう。