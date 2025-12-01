新パワー、ブロスタパスの変更、新スタードロップ！
全キャラにハイパーチャージが実装された今、ゲームプレイに対する恒久的変更を新たに行います！
以下の記事で、ブロスタに来月実装される変更点や追加要素の概要を紹介していきます。変更点はすべて連関しているため、記事を熟読することを強くお勧めします。
ゲームの進行に関する話題はデリケートであることは理解しています。今回の変更の目的は、特に熟練プレイヤーにとって、ゲームの楽しさと奥深さを両立させる新たなパワーを導入することです。また、ゲームの進行がより楽しく、やりがいのあるものになるよう、主要なゲーム内資源の入手源を強化します。
しかし、新要素はすべて開発段階です。正式実装時には、一部の詳細が変更される可能性があります。
まず、各変更点の要約を箇条書きで行った後、その下で詳細を説明していきます。
ゲームプレイの変更
変更点：
パワーレベル12は実装されません
新パワー「バフィー」が実装されます
バフィーはバフ（名は体を表します）の一種であり、スターパワー、ガジェット、ハイパーチャージを強化します
各キャラクターには3種類のバフィーが実装されます（両スターパワー用1種、両ガジェット用1種、ハイパーチャージ用1種）
バフィーの実装に伴い、一部のキャラクターのゲームデザインと能力が刷新されます
バフィーはクレーンゲームで購入可能です（1000コインまたは2000パワーポイント）
クレーンゲームからは確定でバフィーを獲得できます。今回のアップデートでは18種類が実装され、その後も新バフィーが入った専用クレーンマシンを順次追加していきます
バフィーは、コイン1000枚と2000パワーポイントに相当する量のエメラルドで直接購入することも可能です
課金またはエメラルドによる割引セールも今後登場しますが、今回のアップデートでは実装されません
クレーンゲームはアンロック後、一度のみ無料でプレイ可能です
ウルトラレアおよびハイパーレアのギアは削除され、補償が付与されます（バフィーの対象キャラクター）ハイパーレアおよびウルトラレアのギアは、全キャラクターへのバフィー実装が完了後、すべて削除されます
一部のガジェットは狙いを付けられるようになります（通常攻撃／必殺技のジョイスティックと同様）
目的：
複雑化させることなく（新しいボタンを追加しない）、さらに奥深いゲームプレイを実現する熟練層が夢中になれるプレイ環境を提供するカジュアル層も同じペースでプレイできるようにする
既存キャラクターの性能が現環境において適切でない場合、再調整する（性能に問題がなければ変更なし）
キャラクターの育成に深みを持たせ、プレイヤーが集めたくなる意味のある有用な新アイテムを用意する
新パワーアイテム：バフィー！
バフィーは新たに実装されるパワーの一種で、ガジェットやスターパワー、ハイパーチャージを強化します。キャラクターの隣に表示させて、周りに見せつけましょう！各キャラクターには、計3種類のバフィーが実装されます（両ガジェット用1種、両スターパワー用1種、ハイパーチャージ用1種）。バフィーはクレーンゲームからランダムに獲得可能です。
気になる各バフィーの名前は... ガジェットバフィー、スターバフィー、ハイパーバフィーです！
クレーンゲーム
バフィーを獲得できるマシンです！プレイには1回1000コインまたは2000パワーポイントが必要で、一部のキャラクターのバフィーがドロップします。
バフィーは実装後しばらくすると、エメラルドや課金で購入できるようになります。これまで、ハイパーチャージの入手に関して言えば、まずエメラルドでの購入が可能となり、その後でソフト通貨（コイン）での購入が可能となっていました。今回は、まずソフト通貨（1000コインまたは2000パワーポイント）、その後エメラルド／課金購入という仕様をテストします。これは新たな試みであるため、注意深く検証を行った後、効果がない場合（プレイヤーが楽しめない、あるいはプレイや課金の価値を感じられない）には、変更を行います。
各バフィーは、追加のたびに異なるクレーンゲームに分散して配置されるため、追加されるバフィーの数にかかわらず、報酬の数は常に同じままとなります。現在、クレーンゲーム1基につき18種類のバフィー（キャラクター6体分）の追加を予定しています。
クレーンゲームは1000トロフィー集めるとアンロックされ、最初のプレイは常に無料となります。
クレーンゲーム内のバフィーを全キャラクター分コンプリートすると、ジュエルチップを使ってバフィー用のスキンを入手できるようになります。このスキンは見た目の変更のみを目的としたものであり、バフィーの性能には一切影響がありません。でも、せっかくならかわいくキラキラにしたいですよね！
クレーンゲームからのスキンの入手には、1回10,000ジュエルチップが必要です。
バフィーの仕様：キャラクターのリワーク
バフィーの仕様の前に、キャラクターのリワークについて、そして新たなパワー進行に関するアプローチが既存アイテムの改善（完全新規ではない）である理由について説明します。理由は複数ありますが、大きく3つに分類されます。
1：開発チームの目標は、競技性の高いマッチにさらなる深みを持たせることですが、ゲームの核となる部分を過度に複雑化することは避けたいと考えています。
既存のシステムの改善は、新しいパワーの導入（特に新しいボタンで操作する場合）よりも、プレイヤーが理解して慣れるのが容易と言えます。競技志向が高いプレイヤーにとっては、マッチごとに新たな深みが加わり、カジュアルプレイヤーにとっては、まったく新しい知識を学んだりプレイスタイルを変えたりすることなく、新鮮な体験を得ることができるはずです。
2：キャタクター数が100体の大台に近付くにあたって、既存キャラクターをすべて見直し、現環境に合わない部分には改善や変更を加えます。ただし、各キャラクターの核となるコンセプトや世界観は据え置きです。
3：開発チームは、使うだけで戦況を変えられる「力」（ハイパーチャージなど）よりも、「実用性」とプレイヤーの「実力」に重点を置きたいと考えています。キャラクターの既存の性能に注力することが、新パワーのスムーズな実装につながるはずです。バフィーの効果で実力以上の結果が出ることもありますが、常にそうなるわけではありません。
また、バフィーの対象キャラクターのハイパーレアギアおよびウルトラレアギアを削除し、補償を行います。削除されるギアは、開発を継続するに足るほどプレイヤーに喜ばれるものではありませんでした。これは以前から行いたかった変更点であり、バフィーの導入と同じタイミングで実行に移すこととなりました。
これに伴い、ガジェットがジョイスティックで操作可能になります（照準を合わせる意味があるガジェットのみ）。小さな変更に聞こえるかもしれませんが、今後はプレイヤーのスキルがより重要なファクターとなるはずです。ガジェットの習熟に時間がかかるかもしれないと心配する方もおられるでしょうが、ガジェットの使用自体は、引き続きタップするだけで可能です（現在の仕様と同様）。
バフィーの仕様：詳細な解説
刷新後のコルトとスパイク、そしてバフィーの仕様を見ていきましょう！
バフィーの効果は、既存のガジェット、スターパワー、ハイパーチャージに追加で適用されるものです。
コルト：
**ガジェット1：**弾を2発発射して、命中した敵をスローダウンさせる
**ガジェット1＋バフィー：**命中すると、敵から弾を1つ奪う（敵は弾を1つ失い、コルトは弾を1つリロードする）
**ガジェット2：**壁／やぶを破壊する弾を発射する。通常攻撃の弾を消費する（変更なし）
**ガジェット2＋バフィー：**弾が拡大し、命中時のダメージが増加する
**スターパワー1：**移動速度が上昇する（変更なし）
**スターパワー1＋バフィー：**敵に攻撃が命中すると移動速度が大幅に上昇する
**スターパワー2：**攻撃範囲と弾速が上昇する
**スターパワー2＋バフィー：**遠距離の敵へのダメージが増加する
**ハイパーチャージ：**必殺技の横幅が倍増（変更なし）
**ハイパーチャージ＋バフィー：**通常攻撃のリロード速度が上昇する（攻撃を命中させるのが容易に）。さらにハイパーチャージの効果時間が2秒延長される
スパイク：
**ガジェット1：**3本のトゲを2回にわたって発射し、ダメージとスローダウン効果を与える
**ガジェット1＋バフィー：**攻撃が3回命中した敵を短時間移動不能状態にする
**ガジェット2：**サボテンを出現させる。サボテンは破壊されると範囲内の味方を回復する
**ガジェット2＋バフィー：**サボテンは破壊されると爆発し、周囲の敵をノックバックさせてダメージを与える
**スターパワー1：**必殺技でダメージを与えると、自動的に自身を回復させる（効果範囲内にいなくても回復するように変更）
**スターパワー1＋バフィー：**必殺技の発動速度が上昇する
**スターパワー2：**通常攻撃のトゲがカーブを描いて飛ぶようになる
**スターパワー2＋バフィー：**トゲのカーブが大きくなる
**ハイパーチャージ：**必殺技の効果範囲が拡大する（変更なし）
**ハイパーチャージ＋バフィー：**通常攻撃が2回爆発する。さらにハイパーチャージの効果時間が2秒延長される。
バフィーはキーホルダー風のかわいい見た目をしています。バトル中は一瞬だけ姿を現しますが、メイン画面では常に表示されます。今後のアップデートでは、毎回6体を目安にバフィーを追加していく予定です。ただし、バフィーはハイパーチャージよりも実装に時間がかかるため、場合によっては6体以下になる可能性もあります。
ブロスタパス
変更点：
ブロスタパス／ブロスタパス＋の無料および有料グレードが改善・強化されます
ブロスタパスの価値の上昇に伴い、価格も調整します
ブロスタパスの新価格は8,99ドル*、ブロスタパス＋は12,99ドル*です
通常のブロスタパスにブロスタパススキンとその色違い、そしてキャッチフレーズが追加されます
ブロスタパスに「カギ」と「金庫」が追加されます
カギを使用して特定の金庫を開けると、好きな報酬を選んで獲得できます。現時点では4種類のカギが実装され、特定のラインナップの報酬金庫を開封できます。カギの種類は「ゲーム内資源」、「キャラクター」、「スキン」、「バフィー」です
最終報酬の獲得に必要なXPが2800に増加し、通常のスタードロップよりも良いボックス／スタードロップを入手できます
*価格はプレイヤーの居住地域によって変動します
目的：
ブロスタパスの価値を上昇させること
キャラクターやアカウントの成長におけるプレイヤーの自由度を高めること
報酬のバリエーションを増やすことで、ブロスタパスへの関心を高めること
少数のプレイヤーが多くのオファーを購入するのではなく、多岐にわたる層に満遍なくブロスタパスを購入してもらい、収益を改善すること
新ブロスタパスの詳細
ブロスタパスが強化され（10グレード＆新アイテムの追加）、全体的な価値が上昇します。価値の上昇に伴い、通常ブロスタパスの価格は8.99ドル*、ブロスタパス＋は12.99ドル*となります（価格に対するお得さは据え置きです！）。
キャッチフレーズと色違いスキンが通常のブロスタパスに移動します。ブロスタパス＋を購入すると、より多くのカギが手に入ります。
今後は毎シーズン、2種類のブロスタパススキンとその色違いが登場します。内容は次の通りです。
*価格はプレイヤーの居住地域によって変動します。
**注意：**価格の変更は1月シーズンに実施されます。ただし、Supercell Storeにおいては、現行の価格でブロスタパスとブロスタパス＋を購入できます（一部のパスをアカウントに保管することも可能です）。
ブロスタパスの全グレード比較（旧バージョンと新バージョン）は、以下をご覧ください。
無料グレード
報酬内容を見直し、コイン1000枚と資源のカギ（2000パワーポイントと交換可能）を追加しました。この追加分で、バフィー1体を実質無料で獲得できるようになります。さらに、カオスドロップや、追加のジュエルチップ、クレジットも手に入ります。
ブロスタパス
キャッチフレーズとブロスタパススキンおよびその色違いが、通常のブロスタパス報酬の一部となります。さらに、資源のカギ、スキンのカギ、キャラクターのカギの追加で、育成の幅がぐっと広がります！
ブロスタパス＋
カギを大放出！1月から毎シーズン登場する2種類のブロスタパススキンとその色違いをすべて購入できるだけのカギが手に入ります。もちろんエメラルドも入手可能です。
無料分とブロスタパス＋の合計
ブロスタパスの新アイテム：カギ！
カギを使用すると、ブロスタパスの金庫を開封し、資源やスキン、キャラクター、バフィーが手に入れることができます。4種類のカギが存在し（それぞれが異なる報酬に対応）、好きなように使用することが可能です。金庫の各報酬はカギ1個で入手可能（ヴィンテージスキンセットは2個必要）なので、お目当ての報酬を狙って手に入れることができます。
カギの目的は、ゲームの進行におけるプレイヤーの自由度を高めることです。特にバフィーにはコインよりも多くのパワーポイントが必要になるため、資源のカギをパワーポイントに回すことで、資源のやりくりが容易になります。スキンについても同様です。今シーズンのスキンが気に入らない場合は、過去のブロスタパススキンのためにカギを保管しておけばいいのです。
**スキンのカギに関する補足：**新たにリリースされたブロスタパススキンの入手には、常にカギ1個を使用します。そのため、新シーズンのスキンを今すぐ手に入れるか、カギをもう1個集めて過去のシーズンスキンを入手するかを選択することが可能です。すべてのブロスタパススキン（2024年1月の「スターフォース」シーズン以降、かつコラボスキンではないもの）がスキン金庫に追加されます。
**重要：**カギでブロスタパススキンを購入すると、そのシーズンのスキンと2種類の色違いがまとめて手に入ります！
カギで入手可能な報酬の内訳は、以下の通りです。
|新キャラクターのカギ
|カギの必要数
|レア度
|1
|ハイパーレア
|2
|ウルトラレア
|4
|レジェンドレア
|6
|ウルトラレジェンドレア
|資源のカギ
|カギの必要数
|報酬
|1
|2000コイン
|1
|2000パワーポイント
|1
|5000ジュエルチップ
|スキンセットのカギ
|カギの必要数
|報酬
|1
|新ブロスタパススキン＋色違いスキン2種
|2
|旧ブロスタパススキン＋色違いスキン2種
|バフィーのカギ
|カギの必要数
|タイプ
|1
|特定のバフィー
ブロスタパスの最後の報酬（最終報酬）
最終報酬の獲得に必要なXPは2800で、毎回異なる報酬がドロップします。悪魔のドロップや寿司ロール（頻度は上）、カオスドロップなどを想像すると分かりやすいでしょう。最終報酬からは、ランダムなスタードロップ1個よりも良いアイテムを常に獲得できます。
さらに、エメラルドを使用して最終報酬を「アップグレード」することも可能です。シーズン終了前に最終報酬を回収しなかった場合、標準報酬（未アップグレード）がアカウントに付与されます。
その他：
変更点：
ゲーム内経済全体が強化されます！
新種のスタードロップ（カオスドロップ）を追加します。レア度のアップグレードや分割が可能です（寿司ロールと同様）。分割したカオスドロップのレア度はすべて同じとなります。カオスドロップの最低レア度はスーパーレアで、最高レアはウルトラ（カオスドロップでのみ入手可能な新レア度）です
毎日の勝利（12月中に「ラッキーデー」があれば、カオスドロップの入手チャンスを得られます。1月からは、通常の日にカオスドロップを入手可能です！）
メガクエスト（シーズンごとにメガクエストが2つ追加され、一方はオメガクエストとなります）
トロフィー目標（新規プレイヤー向けにトロフィー目標を早期に強化し、上限を25,000まで引き上げます）
イベントおよびコミュニティイベント
パワーポイントの購入コストを半額にします。今回のアップデート以降、パワーポイントをエメラルドで購入する際の基本レートが「10パワーポイント：1エメラルド」から「5パワーポイント：1エメラルド」に変更されます（エメラルドをコインに変換する場合と同様）。ショップのオファーもこの変更に合わせて更新されます。
目的：
ハイパーチャージの追加頻度が減少した後も、ゲームを進めるモチベーションとなるアイテムの提供を続けていくこと
より幅広い選択肢と所定の資源をプレイヤーに提供し、ゲーム進行の自由度を高めること
カジュアル／新規プレイヤーの進行を手助けしつつ、ゲームのやりがいを大幅に高める形でゲーム内経済を強化すること
今回のアップデートでは、「メガクエスト」と「毎日の勝利」における進行要素の一部を強化しました。しかし、強化はそれだけに留まりません！
トロフィー目標の前半（新規プレイヤー向け）や、ブロスタパスの最終報酬やメガクエスト（エンドゲームプレイヤー向け）など、複数のソースに報酬を追加します。すべてのプレイヤーへの報酬が増加するうえ、新規プレイヤーも追いつきやすくなるはずです。
さらに、新種のスタードロップ「カオスドロップ」を導入します。平均して約4倍の価値があり、通常のスタードロップの報酬を獲得できるうえ、寿司ロールのように分割（最大8回）することも可能です。分割したカオスドロップは、すべて同じレア度となります。つまり低確率ながら、レジェンドレアドロップ8個を一気に手に入れることも夢ではないということです！カオスドロップのみの新レア度「ウルトラ」が8個手に入る可能性もゼロではありません。
カオスドロップは新ブロスタパスに含まれます。さらに毎日の勝利でランダムに獲得できるほか、イベントでも配布される場合があります。
ウルトラカオスドロップから入手可能なアイテムは、以下の通りです！
特定のカテゴリーのアイテムをすべて所持している場合は代替報酬（コイン、ジュエルチップ、クレジット）が付与されます。
|ランダムなハイパーチャージ
|24.7％
|ウルトラレアキャラクター
|24.7％
|レジェンドレアキャラクター
|9.9％
|ウルトラレジェンドレアキャラクター
|0.4％
|ハイパーレアスキン
|9.90％
|ウルトラレアスキン
|3.9％
|レジェンドレアスキン
|1.4％
|バフィー
|24.7％
つまり、ウルトラカオスドロップを8回分割すれば、上記の報酬を最大8回ゲットできるチャンスがあるということです！
最後に
今回は以上です！ここまでお読みいただきありがとうございます。ぜひSNSで感想をお聞かせください！
12月13日のブロスタトークでお会いしましょう！