クレーンゲーム内のバフィーを全キャラクター分コンプリートすると、ジュエルチップを使ってバフィー用のスキンを入手できるようになります。このスキンは見た目の変更のみを目的としたものであり、バフィーの性能には一切影響がありません。でも、せっかくならかわいくキラキラにしたいですよね！

クレーンゲームからのスキンの入手には、1回10,000ジュエルチップが必要です。

バフィーの仕様：キャラクターのリワーク

バフィーの仕様の前に、キャラクターのリワークについて、そして新たなパワー進行に関するアプローチが既存アイテムの改善（完全新規ではない）である理由について説明します。理由は複数ありますが、大きく3つに分類されます。

1：開発チームの目標は、競技性の高いマッチにさらなる深みを持たせることですが、ゲームの核となる部分を過度に複雑化することは避けたいと考えています。

既存のシステムの改善は、新しいパワーの導入（特に新しいボタンで操作する場合）よりも、プレイヤーが理解して慣れるのが容易と言えます。競技志向が高いプレイヤーにとっては、マッチごとに新たな深みが加わり、カジュアルプレイヤーにとっては、まったく新しい知識を学んだりプレイスタイルを変えたりすることなく、新鮮な体験を得ることができるはずです。

2：キャタクター数が100体の大台に近付くにあたって、既存キャラクターをすべて見直し、現環境に合わない部分には改善や変更を加えます。ただし、各キャラクターの核となるコンセプトや世界観は据え置きです。

3：開発チームは、使うだけで戦況を変えられる「力」（ハイパーチャージなど）よりも、「実用性」とプレイヤーの「実力」に重点を置きたいと考えています。キャラクターの既存の性能に注力することが、新パワーのスムーズな実装につながるはずです。バフィーの効果で実力以上の結果が出ることもありますが、常にそうなるわけではありません。

また、バフィーの対象キャラクターのハイパーレアギアおよびウルトラレアギアを削除し、補償を行います。削除されるギアは、開発を継続するに足るほどプレイヤーに喜ばれるものではありませんでした。これは以前から行いたかった変更点であり、バフィーの導入と同じタイミングで実行に移すこととなりました。

これに伴い、ガジェットがジョイスティックで操作可能になります（照準を合わせる意味があるガジェットのみ）。小さな変更に聞こえるかもしれませんが、今後はプレイヤーのスキルがより重要なファクターとなるはずです。ガジェットの習熟に時間がかかるかもしれないと心配する方もおられるでしょうが、ガジェットの使用自体は、引き続きタップするだけで可能です（現在の仕様と同様）。