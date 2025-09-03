最新のコラボで地下に突入！（実際は線路の上ですが…）

イベント期間中は、4つの都市をめぐりながら、新たに追加される期間限定の「Subwayアビリティ」を使ったり、新ゲームモード「Subwayラン」に挑戦したり、「Jake オーリー」のスキンを含む「Subway Surfers」の報酬をアンロックしたりと、盛りだくさんの内容を楽しめます！

これらすべての要素を満喫するには、「線路」を集めて報酬レールを進めましょう。「線路」は以下の方法で入手可能です。

毎日の勝利（デイリースタードロップの代わり）

毎週追加される新しいクエスト！

クラブイベント「メガ列車」

コンテスト

コンテンツクリエイター報酬（お気に入りのクリエイターをチェック）

Boom Box

報酬レールを進めると「Boom Box」も手に入ります！

Boom Boxにはさまざまなアイテムが入っており、報酬の中には特別イベント報酬のSubway Surferスキンやストリートスキン、グラフィティスキンなどのカスタマイズアイテムも含まれます。さらにこれらの他に、「Subwayアビリティ」が確定で1つ出現！

なお、以下のイベント関連スキンはBoom Boxから入手することはできません。 Jake オーリー（イベント報酬レール） ストリートウェア Emz、ハイパービースト Emz、テクノウェア Emz（ブロスタパス＆ブロスタパス＋スキン） グラフィティ レオン（クラブイベントスキン） グラフィティ ミナ（ミナのリリースボックスの一部）



Subwayアビリティ

Subwayアビリティは全部で8種類。それぞれに3段階のアップグレードが存在します

マッチ中に追加のジョイスティックを使用することで、通常の必殺技と同じように発動可能です

Subwayアビリティは専用の特別ルールが設定されたすべてのゲームモードで使用できます

以下は、イベント期間中に登場する「Subwayアビリティ」の一覧です。 **スーパースニーカー：**障害物を飛び越え、着地後に一時的な移動速度アップ効果とシールドを獲得 **キャラクターマグネット：**敵キャラクターを引き寄せる **ホバーボードチャージ：**障害物や敵を通り抜けながらダメージを与え、最後にスタンさせる **障壁トラップ：**列車の障壁で敵を妨害 **ジェットパック：**空を飛びながら敵を攻撃し、スローダウン効果のあるスプレーを出現させる **ファストトラック：**上に乗ると素早く移動できる線路を発射して敵を攻撃 **ステレオブラスト：**強力な音波で敵をノックバックしつつ、味方のHPを回復する **ポゴフック：**敵や障害物に向かって自分を引き寄せる



Subwayラン

10人でさまざまなマップを駆け抜けるレース！最初に10個のチェックポイントを通過したプレイヤーの勝利です！

倒されると最後に通過したチェックポイントに戻されます

他のプレイヤーを倒すことで一時的にスピードブーストを獲得できます

各マップでプレイヤーを追いかける警備員には注意が必要です！

マップ内を走る列車に当たるとダメージを受けてしまいます

イベントのスケジュール

第1週 – ニューヨーク

ゲームモード「Subwayラン」

第2週 – ベルリン

クラブイベント：メガ列車 – クラブで線路を集め、クラブの報酬レールを進めます。クラブメンバー全員で、最上位報酬の「グラフィティ レオン」の獲得を目指しましょう！

第3週 – リオ

新キャラクター「ミナ」のリリースイベント - 詳細は後述。

第4週 – 東京

デイリーコンテスト → 選択可能なゲームモードは全部で3つ。各マッチでハイスコアを目指しましょう。高順位になるほど、より多くの線路を獲得できます！

イベント期間中は、**特別ルール「コインの嵐」**が適用された新たなゲームモードが毎週末登場します。

マッチ中にランダム出現するコインを集め、マッチ終了時にボーナス報酬を獲得しましょう

チームメイトが拾ったコインも共有されます

コインを獲得できるのはマッチに勝利した場合のみです

この特別ルールで1日に獲得できるコインの枚数には上限があります

Subway Surfersイベントは9月4日に開始し、9月30日に終了します。