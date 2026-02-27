バフィー画面に新しいクレーンゲームが追加されます。6体のキャラクターのバフィーがすべて含まれます！

クロウ

ガジェット（リワーク）：クイックトキシック

クロウの毒がまわっている敵に対して、残りの毒ダメージを即座に与え、自身は与えたダメージの150％分のシールドを得る。

バフィー：毒の残り持続時間をリセットする。

ガジェット（リワーク）：スローダウンポイズン

クナイを投げてダメージを与えスローダウンさせる。最初にヒットした敵は一定時間毒状態になる。

バフィー：クナイが近くの敵にも連鎖ヒットし、同じ効果を与える。

スターパワー：猛毒

毒がまわった敵はパワーを奪われ、その間に与えるダメージが15％低減する。

バフィー：クロウの毒がまわっている敵1体につき与ダメージが5％上昇する。

スターパワー：カリオン・クロウ

HPが50％以下の敵に対して、クロウの通常攻撃と必殺技で40％の追加ダメージが発生する。

バフィー：毒の効果時間が1秒間延びる。

ハイパーチャージ バフィー：ハイパーチャージ中、通常攻撃が敵を貫通し、最大射程に到達すると手元に戻ってくるようになる。手元に戻ってくる際のダメージは20％減少する。



ビビ

ガジェット：ビタミンブースター

4秒間、毎秒1000ずつHPを回復する。

バフィー：ホームランゲージを即座にチャージし、次の攻撃で与えたダメージの60％分回復する。

ガジェット（リワーク）：増強ガム

風船ガムを投げ付け、範囲内に入った敵に20％のスローダウン効果を与える。

バフィー：ガムが地面に張り付いている間、スローダウン効果が上昇する。

スターパワー：盗塁王

ホームランゲージが満タンの間、移動速度が12％向上する。

バフィー：ホームラン攻撃のダメージが20％上昇する。

スターパワー：打撃の構え

ホームランゲージが満タンの間、受けるダメージが20％減少する。

バフィー：必殺技が敵にヒットすると5秒間にわたってシールドを発動する。

ハイパーチャージ バフィー：ハイパーチャージ中の通常攻撃の振りかぶり時間が短くなる。



ブル

ガジェット（リワーク）：Tボーンインジェクター→Tボーンミサイル

弾を投げて1600ダメージを与え、命中するとHPが800回復。

バフィー：ターゲットを5秒間マークし、ターゲットに与えたダメージの50％分HPを回復する。

ガジェット（リワーク）：エネミーシェーカー

地面を踏みしめ、近くの敵をスローダウンさせる。すでにスローダウンしている敵はスタンする。

バフィー：スタンさせると、移動速度が3秒間30％上昇する。

スターパワー：暴れウシ

HPが60％以下になると、リロード速度が2倍に！

バフィー：効果発動中に敵を撃破すると、必殺技が即座にチャージされる。

スターパワー：タフガイ

ブルのHPが40％以下になるとシールドが発生し、受けるダメージがすべて30％低減される。

バフィー：効果発動中に敵を撃破すると、0.5秒間ブルが無敵になる。

ハイパーチャージ バフィー：遠くの敵に対する通常攻撃の威力が下がるが、敵全体を貫通するようになる。



ニタ

ガジェット：クマの手

クマが地面を強烈に叩いて、効果範囲内のすべての敵を気絶させる。

バフィー：クマの次の攻撃のダメージが50％上昇する。

ガジェット：フェイクファー

クマへのダメージを3秒間にわたって35％減少させるシールドを発動する。

バフィー：0.5秒間、ニタとクマが無敵になる。

スターパワー：森の絆

クマが敵を攻撃するたびにニタのHPが1094回復する。ニタが敵にダメージを与えるとクマのHPが1094回復する。

バフィー：ニタまたはクマの最大HPを超過して2000回復する。

スターパワー：ハイパーベア

クマの攻撃速度が上がる。攻撃の間隔は60％減少する。

バフィー：クマを召喚すると、3秒間ニタのリロード速度25％が上昇する。

ハイパーチャージ バフィー：ハイパーチャージ中、攻撃のスピード、範囲、射程が上昇する。



レオン

（バフィー）ガジェット：自分の分身を召喚し、敵をかく乱する。分身が敵を攻撃して小ダメージを与える。 バフィー：分身がいる時にガジェットを再び使用すると、分身と場所を入れ替えることができる。

ガジェット：味方が透明になるエリアを放り投げる。キャンディのHPは時間とともにゆっくりと減少する。 バフィー：エリア内では、レオンと味方の移動速度が15％上昇する。

スターパワー：煙遁の術

必殺技を発動すると、周りから姿が見えない間の移動速度が30％ブーストされる。

バフィー：透明化が終了した後の最初の攻撃ダメージが15％上昇する。

スターパワー：インビジヒール

必殺技の発動中は、レオンのHPが毎秒1440回復する。

バフィー：必殺技の効果時間が1秒延長される。

ハイパーチャージ バフィー：距離にかかわらず、通常攻撃のダメージが75％以上になる。



ボウ

ガジェット：スーパートーテム - トーテムを出現させ、仲間の必殺技のチャージ率を50％増加させる。トーテムのHPは時間とともに少しずつ減少する。 バフィー：トーテムの範囲が大きく上昇する。

ガジェット（リワーク）：ワイヤートラップ - 地雷を起爆させ、ヒットした敵全体に地雷のダメージと効果を与える。 バフィー：罠の爆破範囲が大きくなる。

スターパワー：鷹の目

やぶに隠れた敵を、通常の150％の距離から見つけられる。

バフィー：やぶの中から攻撃しても姿が見えない。

スターパワー：ベアトラップ

トラップが敵を2秒間気絶させる（ノックバックは無効）。

バフィー：トラップの設置速度が大きく上昇する。

ハイパーチャージ バフィー：通常攻撃の矢が4本になり、矢のダメージ範囲が上昇する。



ギアの削除と補償

以下のギアは削除されます。それに伴い、受信箱を通じてコイン全額が補償として返還されます。