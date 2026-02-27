Skip to content
2026年2月27日
2026年2月のリリース情報

⚠️ メンテナンス後について ⚠️

メンテナンス終了後、サーバーが安定するまで少々時間がかかる見込みです。また、今後数日間の予定は以下となります。

**2月25日 - 水曜日：**まだ所有していない1000トロフィーまでの新トップランカー報酬（各キャラクター）が配布されます。また、旧トップランカースコアが段階的にアップデートされます。どちらもアップデートのリリース後、数日をかけて徐々に実施される予定ですので、反映されるまで数日を要する可能性があります。

**2月26日 - 木曜日：**シリウスボックスのリリースイベントと99キャラクター勝利クエストが登場。#バレンタインコミュニティイベントの開催期間が1日延長されます。シリウスのデートが終了し、最後の報酬が2月26日に配布されます。

**2月27日 - 金曜日：**前シーズンのトロフィーボックスが配布＋無料ウルトラトロフィーボックス！

トップランカー

1000トロフィーに到達したキャラクターは「トップランカー」となり、以降は通常のトロフィーの代わりに「トップランカートロフィー」を獲得します。トップランカーをアンロックすると、新しい報酬や限定カスタマイズアイテムを獲得し、そのキャラクターの熟練度を自慢できるようになります。トップランカーの進行状況はすべて恒久的で、シーズンリセットは行われません。

トップランカーへの道

  • このメニューはキャラクター画面からアクセス可能です。

  • 1000トロフィーを目指す過程で、さまざまな報酬を獲得できます。

  • 250：アイコン＆スプレー

  • 500：ピンズ

  • 750：29エメラルドスキン（獲得可能な29エメラルドスキンがない場合は1000ジュエルチップ）

  • 1000トロフィー：（旧）黄金のキャッチフレーズ（「記録」報酬の代わり）

  • トップランカー2：ネオンカラーのアイコン

  • トップランカー3：ネオンカラーのキャッチフレーズ

  • トップランカーのグレードは降格することがありません。

  • トップランカートロフィーは、トロフィー目標に加算されます（現行のシーズントロフィー1000以降と同様）。

  • 「トロフィーを獲得する」関連のクエストは継続されます。

報酬をすでに所有している場合、各目標に到達してもチェックマークが付くのみとなります。

トップランカーバトルカード

  • トップランカーバトルカード：アカウント上の全キャラクター共用

  • 表示される数値は、各キャラクターのトップランカーグレードの合計です。

    • 各キャラクターのグレードが上がるたびに合計に加算されます。

  • トップランカーのグレードを上げるほど、バトルカードの見た目がアップグレードします。本アップデートでは、トップランカー1、25、50でアップグレードが発生します。

プロフィールのキャラクター図鑑

  • 各キャラクターのトップランカーグレードは、プロフィールに表示されます。

  • トップランカーグレードの合計数は、プロフィール画面とホーム画面に表示されます。

ランキング

  • ランキングもリニューアルされ、アカウントランキングとキャラクター別ランキングの両方にトップランカーの数値が反映されます。

    • アカウントランキングには「合計トロフィー＋合計トップランカートロフィー」が表示されます。

    • キャラクターランキングには「合計トップランカートロフィー」が表示されます。

新トップランカーシステムの導入に伴い、旧トップランカーシステムを廃止します（旧システムでの成績はプロフィールの専用ボタンで確認可能）。

マッチメイキングの変更

マッチメイキングは、トロフィーとは切り離された非公開MMR（レーティング）を基準に行われます。

  • トップランカー0～1：0～999トロフィー

    • ボットマッチ：オン

    • 格差救済トロフィー：オン

    • 連勝トロフィーx10：オン

  • トップランカー1～2：1000～1999トロフィー

    • ボットマッチ：オン

    • 格差救済トロフィー：オン

    • 連勝トロフィーx10：オン

  • トップランカー2～3：2000～2999トロフィー

    • ボットマッチ：オフ

    • 格差救済トロフィー：オフ

    • 連勝トロフィーx10：オフ

  • トップランカー3以上：3000トロフィー以上

    • ボットマッチ：オフ

    • 格差救済トロフィー：オフ

    • 連勝トロフィーx10：オフ

  • ブロスタアリーナのトロフィーの仕様が再調整されました。

その他の変更点

  • 八百長対策をトップランカー2以上で厳重化しました。

  • トップランカー2以上では、プレイヤーの名前表示が「？」になります。

ラッシュイベント

シュガーラッシュ形式のイベントでトロフィー、パワーポイント、スタードロップ、カオスドロップが獲得可能になります！

イベントの仕組み

  • ゲームモードセクションでラッシュボタンを有効化した後は、追加の報酬が獲得可能になります（回数上限あり）。ラッシュイベントの種類に応じて、勝利のたびに追加の報酬が付与されます。

新キャラクター

シリウス - ウルトラレジェンドレア - コントローラー

  • **特性：**シャドー展開中は、必殺技ボタンでシャドーの移動先／攻撃先を指定できる。

  • **通常攻撃：**バイナリースター

範囲ダメージを与えるチケットボムと、敵単体にダメージを与えるシャドーストライクを同時に発射する。4回ヒットするたびに、シャドーキャラが1体ストックされる。最大3体までストック可能。

  • **必殺技：**シャドーサモナー

ストックしたシャドーキャラを解き放つ。シャドーの攻撃やHPなどの性能は元のキャラクターから引き継がれる。シャドーは操作可能。タップで呼び戻し、エイムで特定地点に移動させることができる。

  • **スターパワー：**夕闇ランナー

シャドーの移動速度が上昇する。

  • **スターパワー：**漆黒スター

シャドーストライクが4発ヒットするたびに、シャドーが1体ではなく2体ストックされる。

  • **ガジェット：**新星誕生

弾丸を発射し、ヒットするとシャドーが召喚される。命中した敵はスローダウンする。

  • **ガジェット：**シャドーマスター

シャドーをシリウスのもとへ呼び戻し、シャドーの最大HPの一定割合分、シャドーのHPを回復する。

  • **ハイパーチャージ：**無尽蔵パワー

ハイパーチャージ中に召喚したシャドーのダメージとHPが増加する。

  • **キャッチフレーズ：**影武者

ナジア - ウルトラレア - アタッカー

  • **通常攻撃：**スネークデリバリー

恐ろしいヘビの入ったつぼを投げつける。つぼが地面に落ちるまでの間に、ヘビを放つ方向を定めることができる。つぼが当たると通常ダメージが、ヘビが当たると毒の継続ダメージが入る。毒効果は重ねがけ可能。

  • **必殺技：**ニョロニョロデンジャー

ヘビを3匹放つ。ヘビは一定距離を移動した後、範囲内の敵を毒状態にする。ヘビが入ったつぼを指定地点に投げることも可能。

  • **ガジェット：**トキシックトップアップ

現在適用中の毒の効果時間がリセットされる。

  • **ガジェット：**ナジアのつぼ

ナジアがつぼに身を潜める。つぼが破壊されると近くの敵をノックバックする。

  • **スターパワー：**ポイズンバックアップ

ヘビの毒に侵されたキャラクターが倒された際に、その場にヘビを出現させる。

  • **スターパワー：**ヴェノム

毒ダメージが毒状態キャラクターのHPに応じて増加する。HPが満タンの場合、最大200の追加ダメージを与える。

  • ハイパーチャージ：なし

  • **キャッチフレーズ：**ヴェノム

シリウスリリースイベント

シリウスリリースイベントでは、さまざまな方法でシリウスをアンロックすることができます！

1. 全キャラクターで勝利チャレンジ

  • 全キャラクターで1勝してシリウスを無料でアンロック！

  • このチャレンジを完了するには、99体すべてのキャラクターを所有している必要があります。

  • また、イベント中に50体のキャラクターで勝利を達成した際には、シリウスボックス1個が配布されます。

2. シリウスボックスチャレンジ

  • イベントを完了してシリウスをアンロックするには、シリウスボックスが20個必要です。シリウスボックスは2勝するたびに獲得できます。

  • 配布されるチケットは全部で40枚です。全勝すると、ぴったり20個のシリウスボックスを獲得できる計算になります。

  • 50勝達成時に配布されるボックスを考慮しても、合計20個のシリウスボックスを獲得するには最低でも18勝が必要です。史上最高難易度のチャレンジに、心して挑みましょう！

3. シリウスボックス

  • シリウスボックスを開封すると、一定確率でシリウスをアンロックすることができます。

  • シリウスボックスの報酬内容は、キャラクターボックス史上最も太っ腹です！獲得できる報酬には、シリウスをはじめとするキャラクターのほか、コイン、パワーポイント、ダブルXP、クレジット、ガジェット、スターパワー、ハイパーチャージが含まれます。

  • 各ボックスからは、8個の報酬が獲得できます。

ハイパーチャージ

  • グローバート：ハイパーチャージ中、グローバートの必殺技が、方向に関係なく常に恐怖状態を付与する。攻撃範囲は360度となり、恐怖状態の敵はすべての被ダメージが20%上昇する。

  • ピアス：必殺技が2段階攻撃になり、キャラクターを貫通する。2段階目の弾はダメージが減少する。

新バフィー

バフィー画面に新しいクレーンゲームが追加されます。6体のキャラクターのバフィーがすべて含まれます！

クロウ

  • ガジェット（リワーク）：クイックトキシック

クロウの毒がまわっている敵に対して、残りの毒ダメージを即座に与え、自身は与えたダメージの150％分のシールドを得る。

  • バフィー：毒の残り持続時間をリセットする。

  • ガジェット（リワーク）：スローダウンポイズン

クナイを投げてダメージを与えスローダウンさせる。最初にヒットした敵は一定時間毒状態になる。

  • バフィー：クナイが近くの敵にも連鎖ヒットし、同じ効果を与える。

  • スターパワー：猛毒

毒がまわった敵はパワーを奪われ、その間に与えるダメージが15％低減する。

  • バフィー：クロウの毒がまわっている敵1体につき与ダメージが5％上昇する。

  • スターパワー：カリオン・クロウ

HPが50％以下の敵に対して、クロウの通常攻撃と必殺技で40％の追加ダメージが発生する。

  • バフィー：毒の効果時間が1秒間延びる。

  • ハイパーチャージ

    • バフィー：ハイパーチャージ中、通常攻撃が敵を貫通し、最大射程に到達すると手元に戻ってくるようになる。手元に戻ってくる際のダメージは20％減少する。

ビビ

  • ガジェット：ビタミンブースター

4秒間、毎秒1000ずつHPを回復する。

  • バフィー：ホームランゲージを即座にチャージし、次の攻撃で与えたダメージの60％分回復する。

  • ガジェット（リワーク）：増強ガム

風船ガムを投げ付け、範囲内に入った敵に20％のスローダウン効果を与える。

  • バフィー：ガムが地面に張り付いている間、スローダウン効果が上昇する。

  • スターパワー：盗塁王

ホームランゲージが満タンの間、移動速度が12％向上する。

  • バフィー：ホームラン攻撃のダメージが20％上昇する。

  • スターパワー：打撃の構え

ホームランゲージが満タンの間、受けるダメージが20％減少する。

  • バフィー：必殺技が敵にヒットすると5秒間にわたってシールドを発動する。

  • ハイパーチャージ

    • バフィー：ハイパーチャージ中の通常攻撃の振りかぶり時間が短くなる。

ブル

  • ガジェット（リワーク）：Tボーンインジェクター→Tボーンミサイル

弾を投げて1600ダメージを与え、命中するとHPが800回復。

  • バフィー：ターゲットを5秒間マークし、ターゲットに与えたダメージの50％分HPを回復する。

  • ガジェット（リワーク）：エネミーシェーカー

地面を踏みしめ、近くの敵をスローダウンさせる。すでにスローダウンしている敵はスタンする。

  • バフィー：スタンさせると、移動速度が3秒間30％上昇する。

  • スターパワー：暴れウシ

HPが60％以下になると、リロード速度が2倍に！

  • バフィー：効果発動中に敵を撃破すると、必殺技が即座にチャージされる。

  • スターパワー：タフガイ

ブルのHPが40％以下になるとシールドが発生し、受けるダメージがすべて30％低減される。

  • バフィー：効果発動中に敵を撃破すると、0.5秒間ブルが無敵になる。

  • ハイパーチャージ

    • バフィー：遠くの敵に対する通常攻撃の威力が下がるが、敵全体を貫通するようになる。

ニタ

  • ガジェット：クマの手

クマが地面を強烈に叩いて、効果範囲内のすべての敵を気絶させる。

  • バフィー：クマの次の攻撃のダメージが50％上昇する。

  • ガジェット：フェイクファー

クマへのダメージを3秒間にわたって35％減少させるシールドを発動する。

  • バフィー：0.5秒間、ニタとクマが無敵になる。

  • スターパワー：森の絆

クマが敵を攻撃するたびにニタのHPが1094回復する。ニタが敵にダメージを与えるとクマのHPが1094回復する。

  • バフィー：ニタまたはクマの最大HPを超過して2000回復する。

  • スターパワー：ハイパーベア

クマの攻撃速度が上がる。攻撃の間隔は60％減少する。

  • バフィー：クマを召喚すると、3秒間ニタのリロード速度25％が上昇する。

  • ハイパーチャージ

    • バフィー：ハイパーチャージ中、攻撃のスピード、範囲、射程が上昇する。

レオン

  • （バフィー）ガジェット：自分の分身を召喚し、敵をかく乱する。分身が敵を攻撃して小ダメージを与える。

    • バフィー：分身がいる時にガジェットを再び使用すると、分身と場所を入れ替えることができる。

  • ガジェット：味方が透明になるエリアを放り投げる。キャンディのHPは時間とともにゆっくりと減少する。

    • バフィー：エリア内では、レオンと味方の移動速度が15％上昇する。

  • スターパワー：煙遁の術

必殺技を発動すると、周りから姿が見えない間の移動速度が30％ブーストされる。

  • バフィー：透明化が終了した後の最初の攻撃ダメージが15％上昇する。

  • スターパワー：インビジヒール

必殺技の発動中は、レオンのHPが毎秒1440回復する。

  • バフィー：必殺技の効果時間が1秒延長される。

  • ハイパーチャージ

    • バフィー：距離にかかわらず、通常攻撃のダメージが75％以上になる。

ボウ

  • ガジェット：スーパートーテム - トーテムを出現させ、仲間の必殺技のチャージ率を50％増加させる。トーテムのHPは時間とともに少しずつ減少する。

    • バフィー：トーテムの範囲が大きく上昇する。

  • ガジェット（リワーク）：ワイヤートラップ - 地雷を起爆させ、ヒットした敵全体に地雷のダメージと効果を与える。

    • バフィー：罠の爆破範囲が大きくなる。

  • スターパワー：鷹の目

やぶに隠れた敵を、通常の150％の距離から見つけられる。

  • バフィー：やぶの中から攻撃しても姿が見えない。

  • スターパワー：ベアトラップ

トラップが敵を2秒間気絶させる（ノックバックは無効）。

  • バフィー：トラップの設置速度が大きく上昇する。

  • ハイパーチャージ

    • バフィー：通常攻撃の矢が4本になり、矢のダメージ範囲が上昇する。

ギアの削除と補償

以下のギアは削除されます。それに伴い、受信箱を通じてコイン全額が補償として返還されます。

  • クロウ - ウルトラレアギア（毒ダメージ）を削除。

  • ブル - ギア（ウルトラチャージ）を削除。

  • ボウ - ギア（リロード）を削除。

  • ニタ - ギア（ペットパワー）を削除。

  • レオン - ウルトラレアギア（モクモクスモーク）を削除。

シーズンとスキン

シーズン：時の砂

  • サンドストーカー リリー | ブロスタパス | ハイパーレア

    • サンドウォーカー リリー | ブロスタパス（色違い1） | ハイパーレア

    • ナイトサンド リリー | ブロスタパス（色違い2） | ハイパーレア

  • スルタン コーデリアス | ブロスタパス | ハイパーレア

    • レッドスルタン コーデリアス | ブロスタパス（色違い1） | ハイパーレア

    • ホワイトスルタン コーデリアス | ブロスタパス（色違い2） | ハイパーレア

  • ボディガード ビビ | ハイパーレア | 149エメラルド

  • カノプス 8ビット | ウルトラレア | 199エメラルド

  • 王朝 ダグ | ウルトラレア | 199エメラルド

  • 魔法のランプ ラリー＆ローリー | レジェンドレア | 299エメラルド

シーズン：ドラゴンと妖精

  • フェアリー ボニー | ブロスタパス | ハイパーレア

    • ダークフェアリー ボニー | ブロスタパス（色違い1） | ハイパーレア

    • ライトフェアリー ボニー | ブロスタパス（色違い2） | ハイパーレア

  • ドラゴン グリフ | ブロスタパス | ハイパーレア

    • 強欲 グリフ | ブロスタパス（色違い1） | ハイパーレア

    • 蒐集家 グリフ | ブロスタパス（色違い2） | ハイパーレア

  • フェアリー ミナ | ハイパーレア | 149エメラルド

  • フェアリー フランケン | ウルトラレア | 199エメラルド

  • ドラゴン メイジー | ウルトラレア | 199エメラルド

  • ドラグロム | レジェンドレア | 299エメラルド

その他のスキン

  • ロワイヤル トランク | ハイパーレア | 149エメラルド

  • バートグロー | ウルトラレア | 199エメラルド

  • 風船 メロディー | ハイパーレア | 149エメラルド

  • ブルース ニタ | ウルトラレア | 199エメラルド

プロパススキン

  • ドラゴン クロウ | ステージ1

  • ドラゴンナイト クロウ | ハイパーチャージ1

  • ドラゴンフォーム クロウ | ハイパーチャージ色違い1

  • ゴーストドラゴン クロウ | ハイパーチャージ色違い2

トゥルーゴールド／シルバー

  • トゥルーゴールド ピアス

  • トゥルーシルバー ピアス

  • トゥルーゴールド グローバート

  • トゥルーシルバー グローバート

バランス調整

ジェヨン- 強化（小）

  • HPが7000→7400に増加。

ルー-強化（小）

  • HPが6800→7000に増加。

  • 必殺技の範囲内の凍結速度上昇効果が強化（8.3秒→7.1秒）。

  • 凍結メーターの減衰開始時間が変更（2秒→2.5秒）。

ジギー-強化（大）

  • HPが6000→6400に増加。

  • 再チャージ時間が5％強化。

  • 雷が落ちるまでの反応速度が5%上昇。

コレット - 強化（小）

  • 通常攻撃のダメージが1000→1100に増加。

  • 通常攻撃のダメージ（％）が37％→39％に増加。

  • 必殺技のダメージが2000→2200に増加。

  • 必殺技のダメージ（％）が20％→22％に増加。

ジャネット - 強化（小）

  • 発射物の速度が4.2％に増加。

  • ガジェット「低音スピーカー」のクールダウンが20秒→18秒に減少。

ローラ - 強化（小）

  • ハイパーチャージの分身の衝突範囲が減少。

  • 通常の分身のHPが4000→4400に上昇。

ルミ - 強化（小）

  • HPが5800→6200に増加。

ジジ -強化（小）

  • 通常攻撃の反応が強化。

  • 攻撃中の移動速度上昇効果が強化。

  • 最大レベル時の必殺技の威力が1ヒットあたり3000→2600に減少（ハイパーチャージ中のワープ時と帰還時のヒットにも適用）。

  • 最大コンボダメージが減少。

  • 攻撃のワインドアップ速度が20％から30％に上昇。

バズ - 強化（小）

  • 攻撃の拡散が10％縮小（中～近距離でのダメージが安定化）。

  • 通常攻撃と必殺技（ハイパーチャージ時を含む）の弾速が3％上昇。

  • 最小気絶時間が0.5秒→0.6秒に延長。

キット - 変更

  • おぶさり時の毛糸玉の攻撃範囲が若干拡大（命中性能が上昇）。

  • 気絶時間が2秒→1.5秒に短縮。

  • おぶさり時の回復時間が10秒→8秒に短縮。

  • 毎秒の回復量が最大HPの10％→15％に増加。

  • ハイパーチャージ中の毎秒の回復量が最大HPの20％→25％に増加。

チェスター - 強化（小）

  • 弾1発あたりのダメージが1280→1340に増加。

  • HPが7400→7600に増加。

ボニー - 強化（小）

  • 必殺技のチャージに必要なヒット数が6→5に減少（ハイパーレアギア装備時は5→4）。

  • ハイパーチャージのチャージに必要なヒット数が12→11に減少（ギア装備時は10）。

モーティス - 弱体化（小）

  • ガジェット「コンボスピナー」が壁を貫通しないように修正。

  • ガジェット「闇夜の怪物」で必殺技がチャージされないように修正。

パール - 強化（小）

  • 攻撃のダメージが6 x 540→6 x 560に増加（+7%）。

  • 必殺技とハイパーチャージのチャージ率は変更なし。

ラリー＆ローリー - 強化（小）

  • ハイパーチャージのチャージ速度が8％上昇。

  • 必殺技2.6回分が必要（これまでは2.8回）。

ラフス - 強化（大）

  • スターパワー「一括昇格」の毎秒のHP回復量が30→40に増加。

  • ガジェット「バリケード」のサンドバッグのHPが最大HPの35％→40％に増加。

ミナ - 弱体化（小）

  • 「ウィンドミル」の効果時間が2秒→1.5秒に短縮。

メグ - 強化（小）

  • ガジェット「ツールボックス」のリロード速度上昇効果の範囲が800→880に拡大。

  • スターパワー「相棒の加護」のメカ破壊時のシールドが25％→30％に増加。

スパイク - 弱体化（小）

  • ハイパーチャージのチャージに必要な必殺技が3回分 +αとなるように変更。

  • ガジェット「破裂トゲクッション」のダメージが距離に応じて増減するように変更。至近距離での与ダメージは60％（レベル11でトゲ1本につき600ダメージ）になる。最大距離でトゲ1本につき1000）。

  • ガジェット「ライフプラント」のクールダウンが18秒→20秒に増加。

ストゥー - 強化（小）

  • HPが6800→7000に増加。

  • スターパワー2の回復量（必殺技1回分）が544→560に増加。

フランケン - 弱体化（小）

  • HPが14000→13600に減少。

  • ガジェット「ノイズキャンセリング」（バフィー版も含む）で必殺技とハイパーチャージがチャージされないように変更。

  • スターパワー「スポンジ」のダメージ低減効果が15％から10％に減少。

  • スターパワー「生気泥棒」のダメージ上昇効果が25％から15％に減少。

  • ガジェット「不可抗力」の効果範囲が8％減少。

EMZ - 弱体化（小）

  • 通常攻撃による必殺技のチャージ量が減少（必殺技のフルチャージに必要なヒット数が8→10に増加）。

  • ガジェット「フレンドゾーン」（バフィー版も含む）で必殺技とハイパーチャージがチャージされないように変更。

コルト - 弱体化（小）

  • ガジェット「スピードローダー」（バフィー版も含む）で必殺技とハイパーチャージがチャージされないように変更。

ベル - 弱体化（小）

  • 必殺技のダメージが1000→1100に増加。

  • HPが5600→5800に増加。

  • ハイパーチャージのチャージに必要な攻撃および必殺技が1回分減少。

ピアス - 弱体化（小）

  • ガジェット「無限マグナム」のクールダウンが16秒→18秒に増加。

  • 最後の1発の必殺技チャージ率が上昇する代わりに、1発あたりの必殺技のチャージ率が10％減少。

クランシー - 変更

  • 第1段階の基本ダメージが1200→1400に増加。

  • 第2段階の基本ダメージが1400→1500に増加。

  • 第3段階の基本ダメージは変化なし。

  • 第2段階に必要なショット数が7→6に減少（スターパワー装備時は4ショットでトークンゲージ2個分）。

  • 必殺技の発射数が16→12に減少し、近距離だとダメージが減少するように変更：最大射程でダメージ100％、至近距離でダメージ50％（例：金庫への最大ダメージは7000に）。

ローサ - 強化（小）

  • 必殺技の効果時間が3秒→4秒に延長。

アリー - 弱体化（小）

  • ガジェット「冷血な性格」のクールダウンが14秒→16秒に延長。

リコ - 弱体化（小）

  • 弾速アップによって着弾率が上昇する代わりに、必殺技のチャージに必要なヒット数が12→15に増加。

ブロスタアリーナのみ

ジジ - 弱体化（大）

  • HPが650→450に減少。

  • ダメージが4→3に減少。

グローバート - 弱体化（大）

  • HPが450→400に減少。

  • XP2倍バグを修正。


ピアス - 弱体化（大）

  • HPが550→500に減少。

  • ダメージが5→4に減少。

マップ、ゲームモード、ローテーションの変更点

ボスファイト

**ダンジョンボスファイト：**個性豊かなダンジョンボスが新登場。それぞれが独自のバトル体験と新たな挑戦を提供します。

  • ボス グリフ – 強欲の支配者

  • 高密度の弾幕とエリア制圧で、プレイヤーをじわじわ追い詰めます。

  • ボス グロム – 容赦なき破壊者

  • 射程無限の爆撃によりマップ全体が危険地帯になります。

  • バトルでは絶え間ない動作と高い空間認識能力が求められます。

  • ボス クロウ – 進化するドラゴン

    • 倒すたびに強くなって復活するボスです。

    • 俊敏なアサシンからフルスケールのドラゴンへと進化します。

  • ボス メイジー – リズムの執行者

  • 速度が変化する弾を使用し、プレイヤーのタイミングを乱します。

  • 動きがパターン化したり、反応が遅かったりすると致命的です。

  • **エイプリルフールの特別ボス：**エイプリルフール当日限定で登場するボスです。

  • ボス ニタが予測不可能な召喚ループでアリーナに出現します。

新シーズンゲームモード

ミステリーロイヤル（パワーアップありのバトルロイヤル）

  • 木箱が「ミステリーボックス」に変化。

  • ボックスからは永続的なパワーアップ（HP、ダメージ、移動速度、またはシールド）がドロップ。

  • 一定確率（デフォルトでは40％）で消費アイテムや装備アイテムがドロップ。

  • パワーアップ - 撃破時に一部ドロップする永続的な強化効果（パワーキューブと似た仕様）。

    • ダメージ強化（+15％）。

    • 最大HP強化（+15％）。

    • 移動速度強化（+10％）。

    • シールド強化（被ダメージ-10％）。

  • 消費アイテム - 一時的な強化。

    • ハイパーチャージ即時チャージ（復刻強化）。

    • 移動速度＆ダメージドリンク（復刻強化）。

  • 装備アイテム - 拾って攻撃のように使う／投げることが可能。

    • ボウリングの球

      • 投げると一直線に進む。

      • 壁を破壊する。

      • キャラクターをプッシュバックしてダメージを与え、気絶させる。

      • ボックスにダメージを与える。

      • 壁のタイルを一定数破壊すると消滅する。

    • 手裏剣

      • 投げると一直線に進む。

      • キャラクター／ボックスにダメージを与える（装備時もヒットする）目標に当たると消滅する。

      • 草刈りも可能。

      • キャラクターが車に乗り込み、高速で移動！

      • 壁を破壊する（車にダメージ）。ダメージを受けると爆発する。

      • 敵やボックスにぶつかるとダメージを与える。

    • 爆弾

      • 壁を越えて投げることが可能。

      • 約1.5秒後に爆発する（範囲ダメージが発生）。

      • 爆発が壁を破壊する。

シャドースマッシュ（3対3、5対5、侍スマッシュの新バージョン）

  • シャドースパイダーとキャラクターの影身がマップ上に出現。

  • 影身または敵キャラクターを倒すとシリウスのマスクがモチーフの「月」アイテムがドロップ。100個中60個の月を集めたチームが勝利。

  • ミニボス「ジャイアントシリウス」が出現。

  • マップ：

    • 3対3

      • 月光屋敷

      • 銀色シャドーサーカス

      • イリュージョンロード

      • ドッペルゾーン

    • 5対5

      • シャドーウェブ

      • ビッグテント

      • ニセの細道

      • コピーキャットカーニバル

  • トレジャーハント（復刻モード）

    • 変更点：2チームがトレジャープレートの上に立つとタイマーが停止

  • 特別ルール

    • 砂嵐：断続的に砂嵐が発生し、マップの一部を覆う。砂嵐の外から中を見ることはできない（その逆もまた然り）！

    • スローブレット：マップ全体に遅延効果が断続的に発生し、発射体の速度が低下する。

環境

  • 削除

    • キャンディランド

    • ダリルの船

    • シーモンスターズ水族館

    • スターフォース

    • 愛の沼

  • 追加：

    • 奇天烈サーカス

    • 狂気の館

    • ピラミッド・クエスト

    • レトロポリス

    • ジャングルトラブル

    • がらくた廃棄場

マップ

  • 変更なし。

コミュニティスロット

  • 変更なし。

メガピッグ

  • 変更なし。

ガチバトル

シーズン1

  • 注目ゲームモード：エメラルドハント

    • マップ1：寂れたアーケード

    • マップ2：クリスタルアーケード

  • 無料キャラクターのローテーション：

    • ハイパーレア：シェイド

    • ウルトラレア：スクウィーク

    • レジェンドレア：キット

シーズン2

  • 対象ゲームモード：ブロストライカー

    • マップ1：スパイラルピッチ

    • マップ2：ビーチボール

  • 無料キャラクターのローテーション：

    • ハイパーレア：ラリー＆ローリー

    • ウルトラレア：ダグ

    • レジェンドレア：コーデリアス

ブロスタ チャンピオンシップ

  • ブロスタ チャンピオンシップチャレンジ（2月27日～3月1日／3月27日～29日）

仕様改善／ゲーム体験の向上

  • ゲームローテーションスロット「フリープレイ」（ローテーション式のゲームモード、ランダムなマッチメイキング、トロフィーの増減なし）。

  • ガチバトルドロップからプロスキンアップグレード（3月中旬はコルトのプロスキン！）が入手可能に。その他のプロスキンも、プロパスシーズン終了後から8カ月が経過すると入手可能になります。

  • プロパスの進行システムが改善！（勝利時の獲得プロパスXPが25→50に増加／新ランク到達時のプロパスXPが200→400に増加）。

シールドごとに異なる視覚効果が適用されます。

  • 白色のシールド - 無敵になります（リスポーン時）。

  • 黄色のシールド - 被ダメージが減少します。

  • 青紫色のシールド -追加のシールドHPを獲得。シールドHPは時間とともに減少します。

  • チャンピオンシップに関する通知の場所がホーム画面に戻りました（ガチバトルへのポインター付き）。

  • ソロ バトルロイヤルでは切断時にトロフィーが付与されなくなります。また、ソロ バトルロイヤルで長時間放置状態のプレイヤーが自動的に切断されるようになります。

  • グローバートが改名し、「グローウィー」になります。モーとの絶交で傷ついた彼は、新たな愛称で人気上昇を図ることにしたようです。

  • 今回のアップデートでは、メガクエストのA/B比較テストを実施します。

    • 80％のプレイヤーは、通常通り月ごとのメガクエストのスケジュールを受け取ります。

    • 20％のプレイヤーは、週ごとのメガクエストのスケジュールを受け取ります。

バグ修正

  • ガチバトルのバトルカードの表示に関する不具合を修正しました（現在選択中のキャラクターとガチバトルで選択中のキャラクターがズレる問題）。

  • オーティスのヒトデ（ガジェット1）が、周囲に敵がいない場合でも5秒後に消滅するようになります。

  • 発射体がミナのガジェット「ウィンドミル」のエリアを脱出できるようになります。

  • ランクマッチのロードアウト画面で稀にクラッシュが発生する不具合を修正しました。

  • スクウィークのスローダウン効果（ガジェット）の重ねがけでプレイヤーが移動不能になる不具合を修正しました。

  • サムがハイパーチャージ中にナックルバスターを回収した際に、時折サーバーエラーが発生していた問題を修正しました。

  • 8ビットのスターパワー「ワイヤレス充電」の使用中に、ダメージブースターの外周を示すエフェクトが消える問題を修正しました。

  • 複数のプレイヤーを対象とするショップオファーがグレーアウトされて購入できなくなっていた問題を修正。