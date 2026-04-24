2026年4月のリリース情報
ショップのリワーク
ショップが全面的にリニューアル！オファーの検索が簡単になったほか、セクション間の移動やお目当てのアイテム探しがよりスムーズになります！
ショップは複数のタブに分割され、タブごとに異なるラインナップのオファーが陳列されます。購入可能なオファーがタブにない場合は非表示となるため、画面に余計な情報は表示されません。さらに、スクロールするとタブのサイズが縮小され、ショッピングがさらに快適になります。
表示可能なタブの最大数は7個。
オファーをタップすると詳細画面が表示され、オファー内の各アイテムに関する情報を確認することが可能です。
詳細画面では、各アイテムに説明文が添付されています。
骨董品店
ジュエルチップでスキンを購入！あなただけの特別オファーが毎日更新される新ショップです！
24時間ごとに新しいスキンセットが入荷し、ジュエルチップで購入できるようになります。さらに、48時間ごとに新しいジュエルチップオファーが登場。こちらはエメラルドで購入することが可能です。オファーは、プレイヤー個人に合わせた専用のものとなります。
毎日オファーをタップして表示するたびに、ジュエルチップ10個が配布されます。
セットに含まれる確率は高いスキンは、プレイ頻度の多いキャラクターや最近アンロックしたキャラクター、またはパワーレベル11に到達済みのキャラクターのものとなります。
セットの概要：
オファーの種類：ノーマル（スキン1種とその他の報酬2種）およびラージ（スキン2種とその他の報酬4種）
スキン報酬の修理：特定のスキン1種またはレア度ごとに選択
その他の報酬の種類：スタードロップ（ランダム）、スタードロップ（レジェンドレア）、ハイパーチャージスタードロップ、カオスドロップ、トロフィーボックス（ミニ～オメガ）、メガボックス、天使のドロップ、悪魔のドロップ、寿司ロール、メカボックス、ピンズ、スプレー、アイコン
割引率：0％～100％オフ
店主であるジュジュには声つきや吹き出しのセリフ、ポーズが用意されており、プレイヤーに反応してくれます！
新キャラクター
ダミアン - ウルトラレア - タンク
騒ぐことが大好きなダミアンは、弟のドラコとバンドのフロントマンを務めているが、音楽が流れると怒りに飲み込まれ、視界に入るものを片っ端から破壊する。ライブが終わる頃には、ステージ周辺はいつも壊滅状態だ... もちろん他のキャラクターも例外ではない。
**特性：**ダメージを受けると必殺技がチャージされるキャラクターです
**通常攻撃（スリーピース）：**凶悪なパンチを繰り出す。2連続でパンチを放つと次の攻撃が強烈なキックに変化し、敵をノックバックして炎上させる。炎は時間差で爆発へと変化し、周囲の敵にも燃え広がる。
**必殺技（モッシュピット）：**高く飛び上がって、自分専用のモッシュピットを展開する。ピット内では、スピーカーに当たった敵がノックバックし、1400ダメージを受ける。
**ガジェット（超自然回復）：**狙った位置にマイクを投げ、最初に拾ったチームメイトのHPを回復する。
**ガジェット（ウォール・オブ・デスメタル）：**一定時間、破壊できないアンプの壁を出現させる。
**スターパワー（クラウドキル）：**ターゲットを壁にぶつけて気絶させる。
**スターパワー（俗悪拳）：**必殺技の発動中、燃える拳で敵を焼き焦がす。
**ハイパーチャージ（火中跳躍）：**必殺技の着地時に地面を炎上させ、範囲内の敵に毎秒ダメージを与える。
スターノヴァ：ウルトラレア - アサシン
自分をアニメキャラクター「スターノヴァ」だと思い込んでいるコスプレイヤーだ。困ったことに、現実世界でも巨大な剣を振り回せばすべて解決すると思っている。
**通常攻撃（ノヴァヘアー）：**アニメキャラのようなキラキラの金髪を武器にして、弾を2発撃つ。
**必殺技（ノヴァチェンジ）：**ダッシュしたのちにアルティメットフォームに変身し、ノヴァソードを召喚！移動速度が上昇し、ダメージを与えた分HPを回復する。通常攻撃の形も変化する。変身時間は7秒。
**ガジェット（ふわふわタイム）：**反重力装置を設置し、エリア内に入ったチームメイトをふわふわと浮かび上がらせる。
**ガジェット（愛と正義のシャイニングスター）：**敵にダメージを与え、チームメイトを回復するエネルギー弾を発射する。弾が命中する前であれば、その位置へワープできる。
**スターパワー（パワーレベル：無限大）：**変身中、敵キャラクターに攻撃をヒットさせるたびに自身の与ダメージが5％上昇する（最大30％まで）。
**スターパワー（ふしぎのスターテクニック）：**通常攻撃でチームメイトを回復する。
ボルト - ハイパーレア - タンク
ボルトは人気シリーズ「バトルバンパーズ」から誕生した巨大なおもちゃだ。あちこち転がって戦うよう設計された彼だが、いつかレーシングカーになって限界までかっ飛ばすことを夢見ている。彼の夢を邪魔する者は、容赦なくふっ飛ばされてしまうぞ！
**特性：**移動中、スピードが上昇する。
**通常攻撃（バトルバンパー）：**転がって敵に体当たりすることでダメージを与える。スピードが速いほどダメージも上昇する。転がり中の通常攻撃では排熱を行い、体当たりの2倍の範囲ダメージを与え、スピードも上昇する。
**必殺技（オーバードライブ）：**オーバードライブ状態になってスピードと耐久力が上昇し、自身の後方にダメージを与える軌跡を残す。
**ガジェット（オイル交換）：**その時点のスピードに応じて、HPのシールドを獲得する。
**ガジェット（バウンドボール）：**狙った位置にジャンプし、範囲ダメージを与える。障害物を破壊することもできるが、着地時に加速はリセットされる。
**スターパワー（ナイスシュート）：**最大スピードでの攻撃時に、敵を上に吹っ飛ばす。
**スターパワー（アンビリーバボール）：**必殺技の発動中、状態異常が無効になり、最高速度が15％上昇する。
スターノヴァイベント
「スターノヴァ」イベントでは、「ブラックマスター フィンクス」スキンを無料で入手できるほか、特定のゲームモード用の「スターガール変身」のレベルを上げることが可能です。特別ルール「変身」は、対象ゲームモードおよびランダムに選択されたトロフィーモードで有効になります。
特別ルール「スターノヴァ」が有効な場合、マッチ中に出現する「クリスタル」を拾うことで、5人のスターガールのうちの1人に一定時間変身できます。
スターガールには独自のキット（スターノヴァ、スパイク、ビー、ジュジュ、アンバーの別バージョン）が採用されており、通常のキャラクターよりもはるかに強力な性能を持ちます。
変身時は完了前にエフェクトが発生し、変身したことが周囲に伝わる仕様になっています。
特別ルールにはスターノヴァあり版となし版の2種類が存在します。なお、スターノヴァ自体はイベント中に実装されます。
スターガールはパワーレベル11からスタートし、「ノヴァドロップ」を開封することでパワーレベル30まで強化可能です。
ただし、スターノヴァは例外で、最大パワーからスタートします。スターノヴァのクリスタルは、イベントの第2週目で実装されます。
ノヴァドロップでスターガールがレベルアップすると、そのキャラクターによる「ダメージ効果」がイベント画面で発生します。これをタップすると攻撃が発動し、フィンクスにダメージを与えることができます。十分なダメージを与えて、フィンクスのスキンが手に入れましょう！「ブラックマスター フィンクス」スキンをアンロックすると、代替報酬の獲得が始まります。
新バフィー
コレット
ガジェット1：反骨精神（リワーク）
弾薬を消費して弾を発射し、命中した敵を1秒間、魅了状態にする。
**バフィー版：**弾が障害物やキャラクターを貫通する。
ガジェット2：インセンティブ（リワーク）
弾薬を消費して弾を発射し、与えたダメージの80％分のHPを回復する。3回使用するとクールダウンに入る。
**バフィー版：**ダメージを与えると回復。最大HPを超えて回復した場合は、超過分が最大1000HPのシールドに置き換わる。
スターパワー1：ダメ押し
必殺技に当たったすべての敵は、ダッシュの最大距離まで押し戻され、0.2秒間にわたって気絶する。
**バフィー版：**必殺技のダッシュ速度が大きく上昇！
スターパワー2：重税
必殺技の発動中に受けるダメージが75％減少する。敵に攻撃を当てると30％のシールドが発動する。
**バフィー版：**攻撃が当たった敵から、弾薬を33％奪う。
バフィー版ハイパーチャージ：キャピキャピスピリット
通常攻撃のたびに小ダメージの追撃を放つ。
グリフ
ガジェット1：ブタの貯金箱
爆薬入りのブタの貯金箱を投げる。貯金箱は少し遅れて爆発して障害物を破壊し、周囲の敵に敵にダメージを与えてノックバックする。
**バフィー版：**貯金箱を通常攻撃で撃つとチャージが溜まり、ブタの貯金箱の爆発範囲とダメージが上昇する。フルチャージされると即座に爆発する。
ガジェット2：コインの雨（リワーク）
狙った範囲にコインの雨を降らし、範囲内の敵に継続ダメージを与える。
**バフィー版：**時間経過でコインの雨の範囲が拡大する。
スターパワー1：釣りはいらねえ（スターパワー）
コイントスの攻撃範囲が少し広がり、コインの連射数が1つ増える。
**バフィー版：**弾薬が満タンのときに攻撃すると、メガコインを発射して中心にさらなるダメージを与える。
スターパワー2：V字回復
2秒ごとに、失ったHPの最大15％を回復する。
**バフィー版：**必殺技の紙幣が戻ってくると、失ったHPの5％を回復する。
バフィー版ハイパーチャージ：過払い請求
ハイパーチャージ中、通常攻撃が敵を貫通する。
エドガー
ガジェット1：原動力（リワーク）
スカーフで最も近くのキャラクターや壁をつかむ。キャラクターの場合は背後へ飛び移り、壁の場合は飛び越えることが可能。
**バフィー版：**壁やキャラクターをつかんだ後、移動速度が短時間上昇する。
ガジェット2：ハードコア
シールドを発動し、次に受ける3700ダメージを無効化する。シールドは時間とともに耐久力が低下する。
**バフィー版：**1秒間、状態異常を受けなくなる。
スターパワー1：ハードクラッシュ
必殺技とガジェット「原動力」の着地時、周囲の敵にダメージを与える。ヒット位置が中心に近いほどダメージが増加する。
**バフィー版：**中心で敵にヒットすると必殺技がチャージされる。
スターパワー2：拳一本
通常攻撃による回復量が30％増加する。
**バフィー版：**敵を撃破すると、最大HPの一定割合分、HPが即回復する。
バフィー版ハイパーチャージ：情け無用
通常攻撃のパンチが2発増えて射程が伸びるが、ダメージは減少する。至近距離の敵には、通常攻撃とハイパーチャージの攻撃が両方ヒットする。
新ハイパーチャージ
**ナジアのハイパーチャージ（無尽蔵パワー）：**必殺技でつぼを6つ投げ、出てくるヘビが毒の軌跡を残す。
シーズンとスキン
シーズン：スターパトロール
スターパトロール スパイク | ハイパーレア | ブロスタパス
スターガール スパイク | ハイパーレア | ブロスタパス | 色違い1
スターガーディアン スパイク | ハイパーレア | ブロスタパス | 色違い2
ブラックホール コレット | ハイパーレア | ブロスタパス
ホワイトスター コレット | ハイパーレア | ブロスタパス | 色違い1
ブラックスター コレット | ハイパーレア | ブロスタパス | 色違い2
スターパトロール ジュジュ | ウルトラレア | 149エメラルド
スターパトロール ビー | ハイパーレア | 149エメラルド
スターパトロール アンバー | レジェンドレア | 299エメラルド
ブラックホール アンバー | レジェンドレア | 299エメラルド
ブラックマスター フィンクス | ウルトラレア | 199エメラルド
シーズン：ブロスタストライカー
スーパーボール ジーン | ハイパーレア | ブロスタパス
キーパー ジーン | ハイパーレア | ブロスタパス | 色違い1
ゴールの守護者 ジーン | ハイパーレア | ブロスタパス | 色違い2
スーパーボール カール | ハイパーレア | ブロスタパス
ストライカー カール | ハイパーレア | ブロスタパス | 色違い1
キッカー カール | ハイパーレア | ブロスタパス | 色違い2
スーパーストライカー ルー | レジェンドレア | 299エメラルド
スコアボード サージ | ウルトラレア | 199エメラルド
フィールド オーティス | ウルトラレア | 199エメラルド
審判 ミープル | ウルトラレア | 199エメラルド
その他のスキン
僕のヒーローアカデミア
オールマイト：エル・プリモ | レジェンドレア | 299エメラルド
死柄木 弔：ガス | ウルトラレア | 199エメラルド
ウラビティ：ジャネット | ハイパーレア | 149エメラルド
デク：ファング | ハイパーレア | 149エメラルド
バクゴー：エドガー | ウルトラレア | 199エメラルド
eスポーツ
eスポーツ ジャッキー | ハイパーレア | 149エメラルド
トゥルーシルバー／ゴールドスキン
トゥルーゴールド ナジア
トゥルーシルバー ナジア
スキンのリワーク
ウルトラレアおよびレジェンドレアスキンに、エフェクトが追加されました！
各レア度によって、スキン表示時のアニメーションを洗練させました。
僕のヒーローアカデミアスキンを除き、すべての新スキンにはピンズ、スプレー、アイコンは付属しません。
バランス調整
強化
ルミ
通常攻撃の弾速が3200→3500に増加。
基本HPが3100→3500に増加。
ルミはここ数ヶ月、かなり深刻なレベルで、最も成績が振るわないキャラクターの汚名を着せられていました。そこで、基本性能をより際立たせるべく、複数の調整を実装します。これにより、ガジェットによるサポートやエリア制圧の速度が改善され、基本HPが向上したことでハイリスク・ハイリターンの戦術が取りやすくなります。
ローラ
分身がローラの近くに居る際の必殺技のダメージ低減率が50％→35％に減少。
ローラの成績はしばらく平均以下に留まっていたため、調整により現環境での対応力を向上させます。この変更の目的は、分身との連携によるエリア制圧能力を強化するとともに、使いやすさを改善することです。
ファング
基本HPが4500→4800に増加。
現状のファングの問題点は、好調と不調の波が激しすぎることです。今回の調整で、ファング使いが積極的な戦術を安定して取れる余裕を確保します。これで多くの敵にプレッシャーをかけ、ダメージレースで優位に立てるようになるでしょう。
サージ
必殺技から獲得する必殺技のチャージ量が70→75に増加。
サージの成績は良好なものの、もう少し勢いをつけることで存在感をさらに高める必要があると感じました。今回の調整により、必殺技を積極的に使用することで次の必殺技までのペースが上がり、優位に立ちやすくなるという好循環を生み出しやすくなるはずです。
メイジー
スターパワー「精密射撃」のダメージが20％から25％に増加。
昨今のスナイパー界隈の競争は激化していますが、メイジーはその流れにうまく乗れていません。最大射程でのダメージが若干増加したことで、使用率の高い他のキャラクターとも互角に戦えるようになるはずです。
ドラコ
必殺技のダメージ耐性が15％→20％に増加。
必殺技の移動速度が15％→20％に増加。
現環境において、ドラコは他のタンクと比べて耐久力や脅威度といった点で遅れを取っています。今回の調整により、必殺技モードのドラコが以前持っていた圧倒的なプレッシャーとエリア制圧力を、ある程度取り戻すことができるはずです。
ジェヨン
ガジェット「事務作業は効率が命」のクールダウンが15秒→12秒に減少
ジェヨンの成績は全体的には良いものの、多くの場面で2つのガジェットの性能に大きな差異があることが露呈していました。今回の調整で、双方のガジェットがバトルでの使用に耐えうるようにします。
ダリル
必殺技のダメージが400→660に増加。
ダリルは特定の状況では非常に強力な性能を発揮しますが、さらに超強力なタンクが環境を支配している現状では、さらなる汎用性とプレッシャーの向上が必要であると判断しました。
ジジ
通常攻撃の移動速度ボーナスが30％→35％に増加。
通常攻撃の最大弾数が8→10に増加。
ジジ使いが求めているのは、弾の回避や敵の追撃に必要な機動力です。今回の調整により、移動手段としての通常攻撃の活用がさらに捗るようになり、高HPキャラクターの処理速度も向上することでしょう。
グローウィー
通常攻撃の射程が20→22に増加。
前回の調整は、グローウィーにとって少々厳しすぎる内容でした。依然として優れたヒーラーではあるものの、活躍の機会が限られてしまっていたのです。今回の調整で、よりバランスの取れた性能に戻しつつ、広範囲への影響力を維持します。とはいえ、どのマップでも過剰な性能を発揮することはないでしょう。
弱体化
ナジア
ナジアの通常攻撃で1発目を手動で撃った後、2発目が敵キャラクターを自動エイムしなくなりました。タイミングよくタップすれば、最も近い敵を狙えます。
必殺技とスターパワーのヘビの基本HPが1600→1200に減少。
必殺技とスターパワーで召喚されたヘビが、倒されても爆発しないように変更（爆発は敵キャラクターを攻撃した時のみ）。
ナジアの通常攻撃は、気軽に撃つ機会が多すぎるうえ、情報収集や茂みの偵察を行う手段として、あまりにも有用すぎました。さらに、ナジアのヘビは多くのキャラクターにとって頭痛の種でした。倒すのに弾を複数必要とするうえ、近接キャラクターは安全に破壊することができず、有効な対抗手段がほとんどなかったのです。今回の調整により、近接キャラクターによる対処や背後からの奇襲が容易になるでしょう。
レオン
バグ修正：スターパワー「煙遁の術」とガジェット「ロリポップドロップ」の移動速度ボーナスが重複しないように変更。
基本HPが3600→3300に減少。
レオンは、安定した攻撃性能と高いダメージを持つうえ、ガジェットによるチームの強化にも長けています。常にトップクラスの性能を誇るキャラクターと言っても過言ではないでしょう。今回の調整で、バグ修正とHPの下方修正を行います。これからはアサシンとしての性能を最大限に活かすためには、慎重な位置取りが必要になるはずです。
ジギー
通常攻撃の弾のディレイが700→750に増加。
必殺技のチャージ率が85から80に減少。
ガジェット「エレクトロシャッフル」のクールダウンが13秒から17秒に増加。
ジギーは、瞬く間に環境最強クラスのキャラクターとなりました。通常攻撃の命中率が格段に向上したのが主な要因で、圧倒的な制圧力を発揮していました。通常攻撃の時間を強化前までに戻すことはしませんが、ディレイを若干延長して回避を容易にします。さらに、莫大なプレッシャーを誇るガジェット「エレクトロシャッフル」は、そのパワーに見合うようにクールダウン時間が増加されます。
グロム
通常攻撃のダメージが1140→1040に減少。
スターパワー「Xファクター」の追加ダメージが30％→35％に増加。
グロムは、初心者・中級者に適したキャラクターですが、現環境では高ランク帯において高い使用率と勝率を誇っています。最近では、レジェンド3以上のガチバトルマッチにおいて、勝率トップ15に入るほどです。今回の調整の目的は、その力の大部分を維持しつつ、ダメージを与えるためのスキル要件を引き上げることです。これにより、初心者や中級者にかかる負担を軽減しつつ、高レベルプレイヤーも満足できるような使用感が実現されるでしょう。
モーティス
スターパワー「蛇の跳躍」のダメージ低減効果が40％→35％に減少。
モーティスは絶大な人気を誇るキャラクターですが、勝率に関しても依然として非常に高い成績を維持しています。この調整により、フルチャージしたダッシュで敵に突撃する際にリスクが生まれるため、敵陣に切り込むタイミングをより慎重に選ぶことが求められるようになるはずです。
ピアス
必殺技のダメージが1600から1400に減少。
スターパワー「スイミング：インポッシブル」のスロー効果が30％→25％に減少。
ついにピアスが弱体化されます！ハイパーチャージの実装により、必殺技によるプレッシャーが過度に強化されたうえ、スターパワー「スイミング：インポッシブル」も圧倒的な性能を誇っていました。今回の調整では基本性能を高い水準に保ちつつ、キャラクターとしてのパワーは全体的に抑えることにします。
クランシー
通常攻撃の射程が25→23に減少。
クランシーは、前回の調整で強化しすぎたようです。3段階目の通常攻撃の完成度は理想的ですが、前回の調整で射程とHPが増加したことで、少々強すぎる性能を発揮しているのが現状です。今回の調整で射程を減少させることで、クランシーの活躍の機会や有利が付く組み合わせが減り、選択肢としてより健全なキャラクターとなるでしょう。
ビビ
必殺技「盗塁王」のダメージボーナスが20％→15％に減少。
ガジェット「ビタミンブースター」の次の攻撃による回復量が60％→50％に減少。
ビビの存在感は相変わらず圧倒的で、前回の調整後も、上位ランクにおいて最高の勝率を誇っています。ダメージブーストと回復性能が低下したことで、ホームランを狙うよりも三連打で堅実に安打を狙った方がいいでしょう。空振り三振は避けたいですからね！
変更点
毒ガスが、中にいるキャラクターに追加ダメージを与えるようになります。さらに、ダメージは毒ガスの中心に近いほど増加します！
マップ、ゲームモード、環境、ローテーションの変更点
ボスファイト：ブラックホール コレット＆ブラックマスター フィンクス
新たなチャレンジを引っ提げ、2種類の最新ボスファイトが登場します！すべてのボスファイトが5人プレイヤー制になります。
ブラックホール コレット：小さな「ブラックホール コレット」に叩きのめされる前に、ダークブックの隠れ家を探し出しましょう！
ブラックマスター フィンクス：2つのフェーズを持つボスファイトです。フィンクスが最初に倒されると、パワーアップした「ブラックマスター」として復活します！中央のタワーは、こちら側の役に立つこともあれば、害を受ける場合もあります。また、フィンクスは飼い猫軍団（キット）を召喚し、こちらの進攻を妨害します。
スピードランスコア：最高難易度でボスを倒すと、そのスコアでの自己ベストタイムを確認することができます。
味方が倒された際にドロップするパワーキューブが半分ではなく、すべての個数分になります。
シーズン限定の新ゲームモード
adidasイベント
ブロスタがあの『adidas』とコラボ！期間限定でサッカーイベントが開催されます！最新モード「スーパーボール」でピッチに立ち、「adidasスーパースターカップ」でしのぎを削り、新実装の「adidasアリーナ」でプレイしましょう！
スーパーブロストライカー：
チームワークと正確さを重視した新システムが採用された、ブロストライカーの最新バージョンです！
ボールをドリブル中に「チャージシュート」を発動できます。
攻撃ボタンを長押しすることでシュートがチャージされます。
最大までチャージすると敵にダメージを与えることができます。
味方プレイヤーがチャージされたボールを一瞬だけ保持した場合（素早くパスを出す）、チャージ状態は維持されます。
ゴールキーパー：
両チームにゴールキーパーが採用されます。
ゴールキーパーは自軍のゴールに近いエリアを移動します。
ゴールキーパーはゴールとボールの間の位置を常に保ちます。
ボールが近くまで来ると、自身の体を壁のように使って弾き返します。
ゴールキーパーを倒すと、短時間気絶させることができます。
環境
削除
奇天烈サーカス
氷の島
レトロポリス
ジャングルトラブル
スタントショー
タラのバザー
追加：
adidasアリーナ（New）
グラスフィールド（スーパーボール）
バイオドーム
ギフトショップ
骨董品店
ポコのコンサート会場
ピラミッド・クエスト バトルロイヤル（New）
がらくた廃棄場 バトルロイヤル（New）
スタートゥーン
スタートゥーン バトルロイヤル（New）
南国の島
マップ
スーパーボール
adidasアリーナ：
インポッシブルアリーナ
キーパーエリア
キックオフコロシアム
ゴール前スクランブル
グラスフィールド：
ネット裏フィーバー
ゴールスナイパー
ペナルティパーク
ミッドフィールダー乱闘
ガチバトル
シーズン1
対象ゲームモード：ホットゾーン
対象マップ：次元の狭間、クイックトラベル
無料キャラクターのローテーション：
ハイパーレア：グロム
ウルトラレア：ミナ
レジェンドレア：クロウ
シーズン2
注目ゲームモード：ノックアウト
対象マップ：淀みなき泉、ゴールドアームの渓谷
無料キャラクターのローテーション：
ハイパーレア：ビー
ウルトラレア：フィンクス
レジェンドレア：スパイク
ブロスタアリーナ
ブロスタアリーナ専用のバランス調整を実施。公平性と楽しさを維持します！
ピアス
ダメージが4％→2％に減少
リロードが100→50に減少
モーティス
リロードが200→150に減少
HPが650→500に減少
EMZ
ダメージが2％→1％に減少
シリウス
移動速度が8→6に減少
コルト
ダメージが6％→3％に減少
ティック
ダメージが8％→7％に減少
リロードが250→225に減少
ビビ
HPが750→650に減少
ダメージが4％→3％に減少
シェイド
HPが450→350に減少
ジェヨン
リロードが2から200に増加（「2」は打ち間違いではなく、実際の数値です😅）
ジャッキー
ダメージが2％→4％に増加
リロードが150→200に増加
アッシュ
ダメージが2％→3％に増加
フィンクス
リロードが200→300に増加
イヴ
ダメージが4％→5％に増加
ローラ
ダメージが4％→5％に増加
リロードが150→200に増加
ミコ
リロードが200→300に増加
MAX
ダメージが5％→6％に増加
仕様改善／ゲーム体験の向上
まもなく、ブロスタのプレイ体験をさらに充実させる新たなソーシャル機能や改善が実装されます！
フレンドのお気に入り登録（本アップデート後半で実装）：
フレンドをお気に入りリストに追加！オンラインになった際に通知を受け取り、一緒にプレイしましょう！
「オンラインのフレンド」通知をオフにする設定と、「オンラインのフレンド」通知が他のプレイヤーに届かないようにするシークレットモードのオプションを追加しました。
フレンド画面の刷新（本アップデート後半で実装）：
フレンドを「一緒に勝利」、「合計トロフィー」、「合計トップランカー」、「ランク」、「オンライン状態」で並べ替えるられるようになります。
「一緒に勝利」のスタッツを修正しました。フレンドと一緒に達成した勝利数が正しく記録されるようになります。
フレンドに関する短いメモを追加できるようになります（メモは自分にしか表示されません）。フレンドを追加した理由や、相手が誰かを覚えておくのに使用しましょう。
「フレンド」画面から、「フレンド申請をブロック」や「お気に入りのフレンドからの通知を受け取る」といった設定を選択できるようになります。
「オススメフレンド」機能を更新。Game Centerのフレンドもオススメされるようになります。
トロフィーゲームでの報告機能：
トロフィーゲームに報告機能が追加されました（以前はガチバトルでのみ利用可能）。
「評判」がトロフィーゲームにも実装されます（ガチバトルとは別扱い）。
「嫌がらせ行為」や「チート行為」に関する通報が多く寄せられたプレイヤーは、トロフィーゲームへの参加が一時的に制限されます。「お荷物プレイヤー」は名声に影響しません。
プレイヤーにはまず「警告」が与えられます。その後も報告が増える場合、参加制限措置が行われます。さらに同じプレイヤーへの報告が寄せられた場合、制限期間が延長されます。
トロフィーゲームへの参加が制限された場合でも、ソロ バトルロイヤルやマップメーカーでのプレイは可能です。
メガピッグとリリースイベントにも報告とクールダウンが適用されます。
公平でクリーンなマッチを行うと評判が回復します（トロフィーモードをプレイしても報告がゼロ）。
スキンの特殊エフェクトの改善：
「柴犬 ニタ」のビジュアルエフェクトが完全刷新！この大人気スキンには今まで、通常攻撃と必殺技の弾にカスタムエフェクト（現行のブロスタでは一般的な仕様）が実装されていませんでした。柴犬をテーマにした通常攻撃の新エフェクトや、かわいらしい柴犬デザインで完全刷新された必殺技の弾弾、そして全体的なエフェクトを現在のゲームの基準に合わせて改良しました。
ゴールデンウィーク期間中、ショップで「柴犬 ニタ」を手に入れましょう！
旧スキンのエフェクト更新：
開発チームは、一部の旧スキンにおいて、いわゆる「時代遅れ」なビジュアルエフェクトを更新する方法を模索しています。これに該当する変更を「柴犬 ニタ」へ初めて適用します。さらに今後、適切なタイミングと機会が巡ってきた際に、他の旧スキンも更新される可能性があります。続報をお楽しみに！
その他：
今後、各クレーンゲームから入手できるバフィーは、トリオ（キャラクター3体）単位で分けられることになります。つまり、目当てのバフィーが手に入る確率がアップするということです！
アップデート配信後から14日間、ショップでランダムなバフィーオファーが入手可能になります。
ブロストライカーおよびブロスタホッケーにおいて、ボールの挙動が物理演算に基づく仕様に更新されます。ボールやパックをシュートする際に、若干の違和感を覚えるかもしれませんが、距離やタイミングはほぼ同じ水準を維持しています。これにより、障害物が破壊された際にボールが制御できなくなる問題が修正されました。
トップランカーバトルカードが、トップランカー100および200帯に追加されます。
ファングの通常攻撃使用時、靴による追加攻撃の射程も表示されるようになります。
ドラゴンフォースのサインを「ドラゴンフォージ」に変更します。
バグ修正
全般的な修正
デュオ／トリオのマッチメイキングに時間がかかりすぎる場合がある問題を修正しました。
Android版において、戻るボタンでアプリを終了した後、ゲームを再起動した際にクラッシュが発生する問題を修正しました。
キャラクターの修正
ハンクが通常攻撃の周囲を素早く旋回すると、攻撃が視認できなくなる問題を修正しました。
ニタのガジェット「フェイクファー」の説明文をゲーム内の挙動に合致するように修正しました。
ウィローの「おまじない」の影響下でアイテムを投げたキャラクターが、通常攻撃や必殺技を使用できなくなる問題を修正しました。
ガジェット「トランス」使用後に、ウィローの通常攻撃で必殺技がチャージされなくなる問題を修正しました。
グローウィーの通常攻撃のダメージと、次のレベルでのDPSが正しく表示されるように修正しました。
敵の発射物が必殺技のチャージ範囲内から発射された際、ジジの必殺技が自動的にチャージされなかった問題を修正しました。
レオンのスターパワー「煙遁の術」による移動速度上昇効果が、ガジェット「ロリポップドロップ」の移動速度上昇効果と意図せず重複してしまう問題を修正しました。
次の効果音に関する問題を修正しました：メイジーのドラゴンスキンで、通常攻撃の音が開始時と終了時の両方で再生される問題、フランケンの攻撃音が2回再生される問題、「風船 メロディー」の効果音が再生されない問題を修正しました。
ジーンの必殺技とグレイのガジェットが、状態異常無効の相手にも効果を与えていた問題を修正しました。
シリウスがケンジのような複数の種類の攻撃を使えるキャラクターをクローンすると、攻撃が止まらなくなる問題を修正しました。
ダグのハイパーチャージ中の通常攻撃が、飛行中のジャネットの真下にいる敵にも当たっていた問題を修正しました。
スパイクのガジェット「破裂トゲクッション」が、通常版とバフィー版の両方で距離に応じたダメージが適用されていなかった問題を修正しました。