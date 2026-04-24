強化

ルミ

通常攻撃の弾速が3200→3500に増加。

基本HPが3100→3500に増加。

ルミはここ数ヶ月、かなり深刻なレベルで、最も成績が振るわないキャラクターの汚名を着せられていました。そこで、基本性能をより際立たせるべく、複数の調整を実装します。これにより、ガジェットによるサポートやエリア制圧の速度が改善され、基本HPが向上したことでハイリスク・ハイリターンの戦術が取りやすくなります。

ローラ

分身がローラの近くに居る際の必殺技のダメージ低減率が50％→35％に減少。

ローラの成績はしばらく平均以下に留まっていたため、調整により現環境での対応力を向上させます。この変更の目的は、分身との連携によるエリア制圧能力を強化するとともに、使いやすさを改善することです。

ファング

基本HPが4500→4800に増加。

現状のファングの問題点は、好調と不調の波が激しすぎることです。今回の調整で、ファング使いが積極的な戦術を安定して取れる余裕を確保します。これで多くの敵にプレッシャーをかけ、ダメージレースで優位に立てるようになるでしょう。

サージ

必殺技から獲得する必殺技のチャージ量が70→75に増加。

サージの成績は良好なものの、もう少し勢いをつけることで存在感をさらに高める必要があると感じました。今回の調整により、必殺技を積極的に使用することで次の必殺技までのペースが上がり、優位に立ちやすくなるという好循環を生み出しやすくなるはずです。

メイジー

スターパワー「精密射撃」のダメージが20％から25％に増加。

昨今のスナイパー界隈の競争は激化していますが、メイジーはその流れにうまく乗れていません。最大射程でのダメージが若干増加したことで、使用率の高い他のキャラクターとも互角に戦えるようになるはずです。

ドラコ

必殺技のダメージ耐性が15％→20％に増加。

必殺技の移動速度が15％→20％に増加。

現環境において、ドラコは他のタンクと比べて耐久力や脅威度といった点で遅れを取っています。今回の調整により、必殺技モードのドラコが以前持っていた圧倒的なプレッシャーとエリア制圧力を、ある程度取り戻すことができるはずです。

ジェヨン

ガジェット「事務作業は効率が命」のクールダウンが15秒→12秒に減少

ジェヨンの成績は全体的には良いものの、多くの場面で2つのガジェットの性能に大きな差異があることが露呈していました。今回の調整で、双方のガジェットがバトルでの使用に耐えうるようにします。

ダリル

必殺技のダメージが400→660に増加。

ダリルは特定の状況では非常に強力な性能を発揮しますが、さらに超強力なタンクが環境を支配している現状では、さらなる汎用性とプレッシャーの向上が必要であると判断しました。

ジジ

通常攻撃の移動速度ボーナスが30％→35％に増加。

通常攻撃の最大弾数が8→10に増加。

ジジ使いが求めているのは、弾の回避や敵の追撃に必要な機動力です。今回の調整により、移動手段としての通常攻撃の活用がさらに捗るようになり、高HPキャラクターの処理速度も向上することでしょう。

グローウィー

通常攻撃の射程が20→22に増加。

前回の調整は、グローウィーにとって少々厳しすぎる内容でした。依然として優れたヒーラーではあるものの、活躍の機会が限られてしまっていたのです。今回の調整で、よりバランスの取れた性能に戻しつつ、広範囲への影響力を維持します。とはいえ、どのマップでも過剰な性能を発揮することはないでしょう。

弱体化

ナジア

ナジアの通常攻撃で1発目を手動で撃った後、2発目が敵キャラクターを自動エイムしなくなりました。タイミングよくタップすれば、最も近い敵を狙えます。

必殺技とスターパワーのヘビの基本HPが1600→1200に減少。

必殺技とスターパワーで召喚されたヘビが、倒されても爆発しないように変更（爆発は敵キャラクターを攻撃した時のみ）。

ナジアの通常攻撃は、気軽に撃つ機会が多すぎるうえ、情報収集や茂みの偵察を行う手段として、あまりにも有用すぎました。さらに、ナジアのヘビは多くのキャラクターにとって頭痛の種でした。倒すのに弾を複数必要とするうえ、近接キャラクターは安全に破壊することができず、有効な対抗手段がほとんどなかったのです。今回の調整により、近接キャラクターによる対処や背後からの奇襲が容易になるでしょう。

レオン

バグ修正：スターパワー「煙遁の術」とガジェット「ロリポップドロップ」の移動速度ボーナスが重複しないように変更。

基本HPが3600→3300に減少。

レオンは、安定した攻撃性能と高いダメージを持つうえ、ガジェットによるチームの強化にも長けています。常にトップクラスの性能を誇るキャラクターと言っても過言ではないでしょう。今回の調整で、バグ修正とHPの下方修正を行います。これからはアサシンとしての性能を最大限に活かすためには、慎重な位置取りが必要になるはずです。

ジギー

通常攻撃の弾のディレイが700→750に増加。

必殺技のチャージ率が85から80に減少。

ガジェット「エレクトロシャッフル」のクールダウンが13秒から17秒に増加。

ジギーは、瞬く間に環境最強クラスのキャラクターとなりました。通常攻撃の命中率が格段に向上したのが主な要因で、圧倒的な制圧力を発揮していました。通常攻撃の時間を強化前までに戻すことはしませんが、ディレイを若干延長して回避を容易にします。さらに、莫大なプレッシャーを誇るガジェット「エレクトロシャッフル」は、そのパワーに見合うようにクールダウン時間が増加されます。

グロム

通常攻撃のダメージが1140→1040に減少。

スターパワー「Xファクター」の追加ダメージが30％→35％に増加。

グロムは、初心者・中級者に適したキャラクターですが、現環境では高ランク帯において高い使用率と勝率を誇っています。最近では、レジェンド3以上のガチバトルマッチにおいて、勝率トップ15に入るほどです。今回の調整の目的は、その力の大部分を維持しつつ、ダメージを与えるためのスキル要件を引き上げることです。これにより、初心者や中級者にかかる負担を軽減しつつ、高レベルプレイヤーも満足できるような使用感が実現されるでしょう。

モーティス

スターパワー「蛇の跳躍」のダメージ低減効果が40％→35％に減少。

モーティスは絶大な人気を誇るキャラクターですが、勝率に関しても依然として非常に高い成績を維持しています。この調整により、フルチャージしたダッシュで敵に突撃する際にリスクが生まれるため、敵陣に切り込むタイミングをより慎重に選ぶことが求められるようになるはずです。

ピアス

必殺技のダメージが1600から1400に減少。

スターパワー「スイミング：インポッシブル」のスロー効果が30％→25％に減少。

ついにピアスが弱体化されます！ハイパーチャージの実装により、必殺技によるプレッシャーが過度に強化されたうえ、スターパワー「スイミング：インポッシブル」も圧倒的な性能を誇っていました。今回の調整では基本性能を高い水準に保ちつつ、キャラクターとしてのパワーは全体的に抑えることにします。

クランシー

通常攻撃の射程が25→23に減少。

クランシーは、前回の調整で強化しすぎたようです。3段階目の通常攻撃の完成度は理想的ですが、前回の調整で射程とHPが増加したことで、少々強すぎる性能を発揮しているのが現状です。今回の調整で射程を減少させることで、クランシーの活躍の機会や有利が付く組み合わせが減り、選択肢としてより健全なキャラクターとなるでしょう。

ビビ

必殺技「盗塁王」のダメージボーナスが20％→15％に減少。

ガジェット「ビタミンブースター」の次の攻撃による回復量が60％→50％に減少。

ビビの存在感は相変わらず圧倒的で、前回の調整後も、上位ランクにおいて最高の勝率を誇っています。ダメージブーストと回復性能が低下したことで、ホームランを狙うよりも三連打で堅実に安打を狙った方がいいでしょう。空振り三振は避けたいですからね！

変更点