2026年6月のリリース情報
ラーメンリベリオン
ケンジとカゼの息子の「ノリ」は、実家の寿司屋の向かいにオープンした自動麺料理店に興味津々です。前代未聞の大騒動が始まります！
これまでで最も意欲的なシーズンの開幕です！つながり合う2つのシーズン、イベント満載の9週間、そして1人のキャラクターを_永遠に_変えてしまうかもしれない物語！
シーズン1とシーズン2は1つの物語でつながっており、アニメーション、パワー、ゲームモード、イベント、関連スキンなどが絡み合いながら展開されていきます。シーズン1「ナノヌードル」ではナノパワーが入ったナノドロップが、シーズン2「ウィンドストック」ではフュージョンが入ったスムージードロップが登場します。
ナノドロップ
ナノドロップは、毎日の勝利、メガクエスト、ボスファイト、サイドクエスト、コンテスト、クリエイターQRコードから獲得できます。
各ナノドロップでは、5つのカップのうち3つを選択できます。各カップには0～3個のナノヌードルが入っており、ナノヌードル1個につき報酬を1つ獲得可能です。各ナノドロップから獲得できるナノヌードルは最低1個、最大9個です。
ナノドロップを獲得するたびにナノメーターも進み、追加報酬を獲得できます。
ナノパワー
ナノドロップからアンロックできるナノパワーには、各キャラクター専用のパワーアップが含まれています！
アンロックできるナノパワーは全部で106種類あり、ベースライン、オーグメンテッド、サイバネティック、クォンタムの4つのレア度に分かれています。アンロックすると、対象のイベントゲームモードで対象キャラクターのナノパワーが自動で有効化されるようになります。
ナノパワーを獲得すると、各キャラクターに3種類の固有のパワーが付与されます。ナノパワーの特別ルールが有効なマッチの開始時、ナノパワーを持つキャラクターは提示された2つの選択肢から獲得するパワーを1つ選びます。
ナノパワーを持つキャラクターは、キャラクター画面とバトルカードにエフェクトが表示されるようになり、イベントハブのパワー画面からも確認可能になります。
獲得したナノパワーは、ウィンドストックシーズンでも引き続き使用可能です。ナノパワーを持つキャラクターがフュージョンを獲得すると、元のナノパワーはより強力なフュージョンと置き換わります。
スムージードロップ
スムージードロップは、毎日の勝利、メガクエスト、タワー崩し、サイドクエスト、クリエイターQRコードから獲得できます。
各スムージードロップでは、5つのカップのうち3つを選択できます。各カップには0～3個のスムージーが入っており、スムージー1個につき報酬を1つ獲得できます。各スムージードロップから獲得できるスムージーは最低1個、最大9個です。
スムージードロップを獲得するたびにスムージーメーターも進み、追加報酬を獲得できます。
フュージョン
フュージョンはスムージードロップからアンロックでき、キャラクターごとのパワーアップが含まれています。
アンロックできるフュージョンは全部で106種類あり、ベースライン、オーグメンテッド、サイバネティック、クォンタムの4つのレア度に分かれています。アンロックすると、対象のイベントゲームモードで対象キャラクターのフュージョンが自動で有効化されるようになります。
フュージョンを獲得すると、各キャラクターに3種類の固有のパワーが付与されます。フュージョンの特別ルールが有効なマッチの開始時、フュージョンを持つキャラクターは3つのパワーのうち2つがランダムに融合し、そのマッチ中は両方の効果を得ます。
フュージョンを持つキャラクターは、キャラクター画面とバトルカードにエフェクトが表示されるようになり、イベントハブのパワー画面からも確認可能になります。
デイリーコンテスト
人気の「刀の王国」のコンテストが新たに生まれ変わりました。デイリーコンテストに挑戦しましょう！毎日3つのゲームモードのセットが新たに登場し、その中から挑戦したいものを1つ選びます。挑戦回数は限られているため、慎重に選びましょう。1回以上プレイして報酬のナノドロップを手に入れたら、次の日もまた新たなラインアップからモードを選んでプレイしましょう！
タワー崩し
5階建てのタワーを登りましょう。各フロアには、事前に設定された異なるマップとゲームモードが用意されています！
開始時、プレイヤーにはイベント中に選べる5～12体のキャラクタープールが提示されます。このイベントをプレイするにはアカウントに最低8体のキャラクターが必要です。こちらは、参加条件であるトロフィー325個に到達する頃には満たされます。
バフィーを含め、すべてのキャラクターが最大レベルになります。キャラクタープールでは、アンロック済みキャラクターの中から、フュージョンパワーやナノパワーを持つキャラクターが優先して提示されます。
タワーの5フロアは、あらかじめ選ばれた5つのゲームモードで構成されています。各フロア開始前に、プレイヤーは残りのプールからキャラクターを1体選びます。
クリアすると、使用したキャラクターはそのフロアに固定され、次に進めるようになります。次のフロアでは、また新しいキャラクターを選んでください。
失敗すると、そのフロアに留まりますが、使用したキャラクターはプールから除外されてしまいます。その場合は、別のキャラクターで再挑戦しましょう。
イベント開催中、挑戦できるタワーは1日に**1つ**だけです。
プレイヤーは全5フロアをクリアするか、使用可能なキャラクターが尽きるまで挑戦を続けます。クリアまたは失敗すると、次のタワーが開くまで再挑戦できません。
報酬
各フロアには固有の報酬があり、クリア時に獲得できます。一度も失敗せずに全フロアをクリア（パーフェクトラン）すると、特別なボーナス報酬として**固有のキャッチフレーズ「百戦百勝」**を獲得できます！
チームプレイ
このイベントはチームプレイに対応しています！チームを組めるのは同じフロアにいるプレイヤー同士のみで、同じキャラクターの使用も可能です。
演出
タワーは進行に応じて見た目が変化します！フロアをクリアするとライトアップとともにアニメーションが流れ、最後にはお祝いのエフェクトが表示されます。イベントメニューでは専用BGMが再生されます。フロアには番号が付けられ、選択可能なマップとゲームモードによって難易度が示されます。
サイドクエスト
新要素「サイドクエスト」では特別なクエストに挑戦でき、達成すると進行メーターが進み、追加報酬を獲得できます。特別なクエストは、その週の注目キャラクターに関連しています。
未所持のキャラクターのサイドクエストも確認可能ですが、クエストはロックされた状態で表示されます。
一部のクエストでは、特定のパワーレベルのキャラクターが必要になります。
ボス
今回のアップデートでは、ノリ、タラ、ブロックの3体の新ボスに挑戦できます！魚、クローン、大量のロケットが飛び交う大混戦の中で、ナノテクノロジーで強化されたボスたちに挑みましょう！
**ノリ：**ノリと魚の仲間たちに挑みましょう。強力な釣り竿ダッシュや斬撃を繰り出しながらマップを飛び回ります。
**タラ：**影のクローン軍団、巨大なブラックホール、危険な投射物がマップを埋め尽くす中、タラとそのクローン部隊に挑みましょう。
**ブロック：**ロケット増量。カオス倍増。ブロック全開。空から降り注ぐロケットの猛攻をかいくぐりながら、ナノテクノロジーで強化されたスターパーク最強の砲術士、ブロックとのボスファイトに挑戦しましょう！
新キャラクター
ノリ - レジェンドレア - アサシン
ノリは、両親であるケンジとカゼにも負けない偉大な戦士だ。スターパーク出身のキャラクター第1号でもあり、生まれながらにして強大な力を授かっている。料理の腕はそこそこ止まりらしい。
通常攻撃： すごくいいつりざお
前方を攻撃する。チャージすると、チャージ時間に応じて射程が変化するブイを放り投げる。壁や敵キャラクターに命中すると自分をその場所まで引き寄せ、敵にはその勢いでダメージを与える。最大までチャージすると、壁を飛び越えることも可能だ！敵キャラクターに通常攻撃が命中すると、さまざまな能力に活用可能な魚を獲得する。
必殺技： 大漁スプラッシュ
水中に潜ってから地上に飛び出した直後、周囲に範囲ダメージを与える。必殺技を使用するとすべての魚が消費され、消費した魚1匹につき攻撃範囲が5％、ダメージが4％アップする。
ガジェット1： ファスト寿司
最大3匹の魚を食べ、食べた魚の数x1000のHPを回復する。クールダウン：12秒
ガジェット2： 投げ網漁
指定した方向に投網を放り投げる。最初に命中したキャラクターは800ダメージを受け、1.25秒間にわたってその場から動けなくなる。クールダウン：20秒
スターパワー1：爆釣
敵キャラクターに必殺技が命中した際に魚3匹を獲得する。
スターパワー2：母の血
通常攻撃が敵に命中した際に、1秒間にわたりスピードが20％上昇する。
ウェンディ - ウルトラレア - サポート
聡明で昔気質な科学者であるウェンディは、怪しい企業のラボで働く日々に嫌気がさし、退職を決意したらしい。その後は環境に優しい街「ウィンドストック」を作るために、どこかに旅立って行ったという話だ。
**特性：**このキャラクターは水上を移動でき、シールドがダメージを受けると必殺技がチャージされる。
通常攻撃：ドライヤーガン
ブラスターを発射し、敵に2400ダメージを与えつつ、1386HP分のシールドを獲得する。味方に命中すると、その味方に2000HP分のシールドを付与する。
必殺技：プラネットプロテクター
シールド発生装置を設置し、範囲内で自分と味方が受けるダメージを75％軽減する。
ガジェット1：風力発電
乗り物からブーストを噴射し、ジャンプで短い距離を移動する。クールダウン：15秒
ガジェット2：グリーングレネード
突風を引き起こすグレネードを投げて、命中した敵に一時的なスローダウン効果と回復阻害効果を付与する。クールダウン：15秒
スターパワー1：スローダウンシールド
シールド発生装置の範囲内の敵にスローダウン効果を付与する。
スターパワー2：ソーラーシールド
シールド発生装置のHPが2000増加する。
新ハイパーチャージ
ハイパーノヴァ
ダッシュ中は無敵になり、弾薬がほぼ無限に！
ボウリングボルト
ハイパーチャージ中の必殺技の発動中、すべての壁を破壊可能に。
新バフィー
今回のアップデートで、さらに多くのキャラクターにバフィーが追加されます！それぞれに、ガジェット、スターパワー、ハイパーチャージを強化する3種類のバフィーが用意されています。
リコ
リコのバフィー登場に伴い、2つのガジェットがどちらもリワークされます。新しいガジェットは、リコの代名詞とも言える跳弾だらけのカオスな戦闘スタイルを表現したものになっています。
ガジェット1：マルチボールランチャー（リワーク）
リコがHP4000の自動販売機を設置する。破壊されると、全方向に弾丸を発射する。
**バフィー：**リコが自動販売機を撃つと、弾丸がさらに装填される。
ガジェット2：バウンシングヒール（リワーク）
リコが巨大なガムボールを発射し、壁または敵に命中すると小さな弾丸に分裂する。
**バフィー：**どちらの弾丸も敵をスロー状態にする。
スターパワー1：スーパーバウンド
通常の攻撃および必殺技の弾丸が、最初のバウンドでさらにパワーを帯び、ダメージが240増加する。
**バフィー：**バウンドした弾丸が敵に命中すると、必殺技が10％チャージされる。
スターパワー2：ロボ流退却
HPが40％を下回ると、移動速度が35％速くなる。
**バフィー：**HPが10％のとき、移動速度の上昇が最大60％になる。
ハイパーチャージ：スーパートリックショット
必殺技の弾丸がさらに遠くまでバウンドする。
**バフィー：**弾速が上昇し、通常攻撃の弾数が2発増加する。
ブロック
ブロックのガジェットとスターパワーは十分強力なため、今回は必殺技を刷新します。今後はロケットの弾幕が、ブロックの移動に追従するようになります。
必殺技：ロケットレイン（リワーク）
敵も障害物も吹き飛ばすロケットの連射。彼いわく、人はロケットの雨に打たれている姿が最も魅力的なのだとか。
ガジェット1：ロケットレース（照準可能に変更）
ロケットジャンプで飛び上がって敵をノックバックし、ジャンプ時と着地時に1000ダメージを与える。
**バフィー：**ロケットレースが敵キャラクターに命中すると、2秒間移動速度が上昇する。
ガジェット2：ロケット燃料
地形を破壊する巨大なロケットを発射し、命中した敵に1000ダメージを与える。
**バフィー：**メガロケットが、ダメージの低い4発の小型ロケットに分裂する。
スターパワー1：集中豪雨
必殺技のロケットが増加する。
**バフィー：**必殺技の発動中、移動速度が上昇する。
スターパワー2：第4のロケット
最大弾薬数が1増加する。
**バフィー：**4秒ごとに、次の通常攻撃の射程が伸びる。
ハイパーチャージ：ロケットスコール
必殺技のロケットがクラスター弾になる。
**バフィー：**ロケットに、ダメージが60％低い小型サイドロケットが2発追加される。
8ビット
8ビットのバフィーは、必殺技を味方へのブーストとしてさらに強力にすること、そしてガジェット「ボーナスクレジット」をより安定して能動的に使えるようにすることに重点を置いています。
ガジェット1：裏技カセット
ダメージブースターの位置までテレポートする。
**バフィー：**ダメージブースターを完全に回復し、8ビットのHPを3600回復する。
ガジェット2：ボーナスクレジット（リワーク）：
18発の弾を発射する。通常攻撃中にも使用可能となり、照準操作もできる。
**バフィー：**弾が近くの敵にも向かって跳ね返る。
スターパワー1：ブースターブースト
ダメージブースターの効果範囲が50％拡大し、与えるダメージがさらに15％増加する。
**バフィー：**3秒に一度、ダメージブースターが弾薬を生成するようになる。弾薬を拾うと弾が1発リロードされる。弾薬は生成後、8秒で消滅する。
スターパワー2：ワイヤレス充電
ダメージブースターの近くにいる間、移動速度が25％上昇する。
**バフィー：**ダメージブースターによって、味方の移動速度も15％上昇する。
ハイパーチャージ：エイムボット
設置したタレットが近くの敵にレーザーを放つようになる。レーザーのダメージは230。
**バフィー：**ハイパーチャージ中は弾が無限になり、次の通常攻撃を入力することで、現在の通常攻撃を途中でキャンセルできる。
メグ
メグについては、巨大メカを操縦する楽しさをさらに強調したいと考えました！メグのガジェットが大幅にリワークされ、メカをより攻撃的に使って空間を確保したり、維持したりできるようになります。また、必殺技も更新され、メカを組み立てる際に範囲ダメージが発生するようになります。
必殺技：巨大メカ（リワーク）
愛用のメカに乗り込んで戦場を血の海に！メカに搭乗する際、周囲の敵に3000ダメージ。
ガジェット1：急速チャージ（リワーク）メカ搭乗時のみ使用可能。7秒間にわたり、メカと近くの味方のHPが毎秒11％回復する。
**バフィー：**ツールボックスがある場合、回復時間が2秒増加する。
ガジェット2：ツールボックス（リワーク）
メグが緊急脱出すると同時にメカが前進し、敵に1600ダメージを与える。脱出完了後、4秒でメグの必殺技がフルチャージされる。
**バフィー：**メカがダッシュした跡に炎のエリアが発生し、触れた敵に対して3秒にわたりダメージの30％を与える。
スターパワー1：相棒の加護
メカから脱出した後、40％のシールドを獲得する。
**バフィー：**シールドが有効な間、移動速度が上昇する。
スターパワー2：メタルショック（リワーク）
必殺技が敵に命中するたびに、メカのHPが1200回復する。
**バフィー：**敵から弾薬を1つ奪う。
ハイパーチャージ：タングステン装甲（新しい必殺技に合わせて更新）
「鉄の意思」の攻撃範囲が拡大し、メグがメカに搭乗する際にダメージを受けた敵はスローダウンする。
**バフィー：**メカの攻撃が命中すると爆発し、小範囲にダメージを与える。メカに乗っていない間、メグの通常攻撃は発射弾数が増加し、敵をホーミングする。
MAX
MAXのバフィーは、サポートクラスとしての側面をさらに強め、味方を強化する新たな手段を与えて、チーム全体を高速化できるようにすることに重点を置いています！
ガジェット1：ギアチェンジャー（照準可能に変更）
前にダッシュする。ダッシュしている間は、ダメージがすべて無効になる。
**バフィー：**最初のダッシュから3秒後に再度ダッシュ可能になる。
ガジェット2：スニークスニーカー（QoLリワーク）
使用時に雷を落とし、再起動するか3秒が経過したタイミングで雷の位置に戻り、その間に受けたすべてのダメージも回復する。
**バフィー：**元の位置に戻る際に弾薬がすべてリロードされ、雷の近くの味方をMAXの回復量と同じ分だけ回復する。
スターパワー1：スーパーチャージ（リワーク）
通常攻撃が敵にヒットすると必殺技の効果時間が0.25秒延長される。
**バフィー：**必殺技の効果を受けている味方が4秒間にわたってシールドを獲得する。
スターパワー2：ダッシュリロード
移動中のリロード速度が上昇する。
**バフィー：**クイックブラスターが敵に命中すると移動速度が上昇する。
ハイパーチャージ：エターナルエナジー
**バフィー：**クイックブラスターが敵に命中すると、MAXと周囲の味方の必殺技ゲージがチャージされる。
サージ
サージのバフィーは、必殺技をチャージする能動的な手段を増やし、レベルアップ後にさらに強力になれるようにすることに重点を置いています。また、新しいハイパーチャージも追加されます。
ガジェット1：パワーサージ（リワーク）
みなぎるサージのパワー！5秒間、スーパーチャージ率が30％上昇する。
**バフィー：**リロード速度も30％上昇する。
ガジェット2：パワーシールド
発動してから2秒以内にダメージを受けると、そのダメージを50％軽減して、弾を2発リロードする。
**バフィー：**パワーシールド発動中に攻撃を受けると、ガジェットのクールダウンが50％減少する。
スターパワー1：マキシマムショット（リワーク）
壁に当たった通常攻撃が跳弾する。
**バフィー：**壁に当たって跳弾する際に、2発の小型弾が発生する。
スターパワー2：ベストタイミング（リワーク）
必殺技がチャージされた状態でスポーンする。
**バフィー：**第3段階の間、「パーティートリック」により必殺技使用時に移動速度が上昇する。
ハイパーチャージ：ステージ5（リワーク）
必殺技の射程が拡大し、着地時に全方位に通常攻撃を噴射するようになる。
バフィー：「正義の電解液」が、ダメージの低い2発目の弾を発射する。
シーズンとスキン
今回のアップデートでは、2つのテーマシーズンによって新たなスキンが多数登場するほか、その他さまざまなスキンも追加されます！
シーズン：ナノヌードル
師範代 ミコ | ハイパーレア | ブロスタパス
炎の師範代 ミコ | ハイパーレア | ブロスタパス 色違い1
大地の師範代 ミコ | ハイパーレア | ブロスタパス 色違い2
タコ焼き ティック | ウルトラレア | 199エメラルド
ファイター ベリー | ウルトラレア | 199エメラルド
サイバーパンク ジェヨン | ハイパーレア | ブロスタパス
ナノ ジェヨン | ハイパーレア | ブロスタパス 色違い1
KPOPダンサー ジェヨン | ハイパーレア | ブロスタパス 色違い2
サイバー シェリー | レジェンドレア | 299エメラルド
テクノ タラ | ウルトラレア | 199エメラルド
ナノ ノリ | レア | 29エメラルド
キャッチフレーズ：ナノパワー発電
シーズン：ウィンドストック
バイオテック バイロン | ハイパーレア | ブロスタパス
掘り出し物 バイロン | ハイパーレア | ブロスタパス 色違い1
草花の師範代 バイロン | ハイパーレア | ブロスタパス 色違い2
老兵 ケンジ | ウルトラレア | 199エメラルド
自家発電 スプラウト | ウルトラレア | 199エメラルド
レトロフューチャー ローサ | ハイパーレア | ブロスタパス
自然エネルギー ローサ | ハイパーレア | ブロスタパス 色違い1
SF ローサ | ハイパーレア | ブロスタパス 色違い2
ウィンドストック グレイ | レジェンドレア | 299エメラルド
タービン モー | ウルトラレア | 199エメラルド
キャッチフレーズ：風力発電
その他のスキン
adidas
adidas アッシュ | ハイパーレア | 149エメラルド
イベント
メガ兵器 メグ | ハイパーチャージ | 499エメラルド
メガ企業兵器 メグ | ハイパーチャージ | 499エメラルド | 色違い1
メガ自然兵器 メグ | ハイパーチャージ | 499エメラルド | 色違い2
ガチバトル
サイバー ブロック | ステージ1
サイバーパンク ブロック | ハイパーチャージ1
暴走体 ブロック | ハイパーチャージ 色違い1
サイバーカオス ブロック | ハイパーチャージ 色違い2
トゥルーシルバー／ゴールドスキン
トゥルーゴールド ダミアン
トゥルーシルバー ダミアン
トゥルーゴールド スターノヴァ
トゥルーシルバー スターノヴァ
トゥルーゴールド ボルト
トゥルーシルバー ボルト
バランス調整
通常攻撃のダメージが変更されたキャラクターでも、特に記載がない限り、必殺技のチャージに必要な通常攻撃の回数はこれまでと変わりません。
強化
エリザベス
HPが2500→2800に増加
通常攻撃の最大ダメージが1700→1800に増加
エリザベスはしばらくの間、他のスナイパーに見劣りする状態が続いていました。彼女にさらなる力を与えるため、HPを増加して撃ち合い性能を強化し、通常攻撃のダメージ増加によって素早く倒せるキャラクターの範囲を広げます。
マンディ
通常攻撃のダメージが1300→1400に増加
スターパワー - ハードキャンディ：シールドが40％→50％に強化
エリザベスと同様、マンディも必殺技／ハイパーチャージのダメージ変更後、スナイパーを選ぶ際に候補として入りにくくなっていました。HPの低いキャラクターを片っ端から一撃で倒せるようにはしたくありませんが、他のスナイパーと競えるだけの火力は持たせたいと考えています。
ゲイル
必殺技のダメージが600→800に増加
このような攻撃的なメタではゲイルがもっと活躍してもよいはずですが、現状では全体的なパワーが少し不足しており、選びたいと思えるほどの存在になっていません。必殺技のダメージを増えたことで、攻撃的なキャラクターにもプレッシャーをかけられるようになり、存在感が増すはずです。
タラ
通常攻撃のリロード速度が2000→1800に短縮
タラの基本性能は今も非常に強力ですが、少々安定性が不足しているため、ダメージを出せる機会を増やし、より高いコントロールとプレッシャーを発揮できるようにしたいと考えています。
シェリー
スターパワー - シェルショック：スロー効果を350→55％に変更
ガジェット - 全速前進：クールダウンが20秒→16秒に短縮
ゲイルと同様に、シェリーは攻撃的なメタへの優秀なカウンターですが、強力な攻撃を押し返すにはやや力不足です。そこで、プレッシャーと機動力を少し高めるため、ダッシュをより頻繁に使えるようにし、「シェルショック」によるコントロール性能も強化します。
ダイナマイク
リロード速度が1600→1400に短縮
スナイパーと同様に、スローワーも攻撃寄りのメタで苦戦しています。この変更により、ダイナマイクはマップ上でより強いプレッシャーとコントロール性能を発揮できるようになります。
ラリー＆ローリー
必殺技のダメージが150→200に増加
必殺技 - ローリーのHPが3000→3300に増加
ダイナマイクと同様に、スローワーにもう少しパワーを持たせたいと考えています。ラリーについては、必殺技を使える状態になった後により強いプレッシャーをかけられるよう、相棒のダメージと耐久力を高めます。
スプラウト
通常攻撃のリロード速度が1700→1500に短縮
通常攻撃のダメージが1040→1100に増加
スプラウトは、ピックされる機会が訪れた際にもっと活躍できるように、安定感と基礎火力の強化が必要とされていました。リロード速度の向上により、脅威となる爆発をより頻繁に繰り出せるようになり、命中時の威力も高まります。
バーリー
必殺技の弾速が1504→1700に増加
ハイパーチャージ中の必殺技の弾速が2104→2300に増加
バーリーは現在、ダメージや回復の選択肢によってホットゾーンなどで一定の活躍を見せています。しかし、現状で足を引っ張っている最大の要因は、ダメージやエリアコントロールを展開するまでの速度だと考えています。そのため、両方の形態の必殺技の弾速を引き上げます。
ジュジュ
必殺技 - グリグリのHPが3600→4000に増加
ジュジュの通常攻撃は十分に機能していますが、グリグリは競争力のあるペットとしては少し弱すぎます。HP増加によってグリグリが場に残りやすくなり、ジュジュのマップコントロール能力も大きく向上するはずです。
グレイ
ガジェット - グランドピアノ：ピアノの速度が2500→1500に低下
通常攻撃のダメージが1160→1280に増加
グレイの基本性能は特定のチーム編成では依然として優秀ですが、ポータルを最大限活用できるキャラクターと組ませない限り、採用するには火力が不足しています。基礎ダメージを強化し、ガジェット間の性能差をならすことで、より安定感と汎用性のあるキャラクターになるはずです。
サージ
レベル0の移動速度が650→680に増加
レベル1の移動速度ボーナスが170→140に減少
サージは最初のステージを抜け出すまでに苦戦することが多いため、ステージ1で得られるボーナスを少しならし、その分をステージ0に移すことで、序盤からもう少し力を発揮できるようにします。
スターノヴァ
必殺技 - 通常攻撃のダメージが1000→1100に増加
HPが3700→4000に増加
スターパワー - ふしぎのスターテクニック：回復量が162→216に増加
スターノヴァは、より高い瞬間火力を持つ他のアサシンと比べてかなり苦戦しており、射程の短さと平均的なHPの組み合わせによって、有利なダメージ交換も行いにくくなっています。さらに、「ふしぎのスターテクニック」は現状ではスターパワーとしての価値がやや物足りないため、回復量を増やすことで、もう一方のスターパワーと競える選択肢になるはずです。
バズ
必殺技のチャージ率が96→100に増加
ハイパーチャージのチャージ率が25→30に増加
アサシンや攻撃的なキャラクターがメタを牽引している一方で、バズはその流れに乗れていません。バズは理想の状態にかなり近いため、必殺技とハイパーチャージの回転率を少し上げることで、より安定して飛び込めるようにします。
ルー
通常攻撃の弾サイズが50→60に増加
ルーの通常攻撃は、その性能を最大限に発揮するのが難しいことがよくあります。ルーは強くしすぎると非常に厄介な存在になり得るため、性能そのものを大きく強化するつもりはありません。通常攻撃の当てやすさを改善すれば、ちょうどいい塩梅で活躍の場を増やすことができるはずです。
カール
通常攻撃のダメージが740→820に増加
カールは安定感のあるキャラクターで、極端に弱くなったり存在感を失ったりすることはほとんどありません。しかし現在は、メタのアタッカーやアンチタンクと比べると、採用を強く検討するほどの影響力がありません。活躍できる場面を増やすため、基礎ダメージを少し引き上げます。
パール
通常攻撃時の熱消費量が450→380に減少
最近の熱関連の調整により、パールのスターパワーが活躍しにくくなっていました。そこで、通常攻撃時の基本熱消費量を減らし、80％のしきい値を上回った状態をもう少し維持しやすくします。
R-T
通常攻撃（キラーシグナル）- ダメージが740→1240に増加
R-Tのマークに関する最近のバグ修正を受け、必殺技のダメージを以前の状態に安全に戻せるようになりました！
弱体化
モーティス
ガジェット — コンボスピナー：クールダウンが15秒→18秒に増加
ガジェット — コンボスピナー：HPの低い敵への追加ダメージが50％→30％に減少
ガジェット — 闇夜の怪物：ダメージと回復量が760→700に減少
モーティスは長らく、アサシンを選ぶ際の定番キャラクターとなっています。ガジェットによる瞬間火力が非常に高いため、今回の変更でその火力と、ガジェットを使える頻度を引き下げます。「コンボスピナー」のダメージ低下により、通常攻撃2回とガジェットだけで相手を倒し切れる場面は少なくなるはずです。
コレット
ガジェット - 反骨精神：クールダウンが17秒→22秒に増加
スターパワー - 重税：必殺技中のダメージ軽減率が75％→60％に減少
必殺技のチャージ率が100→90に減少
コレットはバフィーによって、ほとんどのモードとマップで強力なピックになっています。やや万能すぎるため、必殺技の回転率、「重税」による生存力、そして強力なチャーム効果を使える頻度を抑えます。これらの変更により、強さはそのままに、圧倒的すぎない性能になるはずです。
クロウ
通常攻撃の毒効果時間が4秒→3秒に短縮
通常攻撃のリロード時間が1400→1600に増加
通常攻撃のダメージが320→420に増加
HPが3000→2800に減少
ハイパーチャージ - 通常攻撃の戻りダメージが-30％→-40％に減少
クロウはコレットと同様に、ほとんどのモードとマップで非常に安全に立ち回ることができます。全体的なパワーを抑えるため、毒の持続時間を短くして継続的な削り性能と索敵性能を弱体化し、HPを下げて打たれ弱くし、さらにリロード速度を低下させることでダメージを出し続ける能力も抑えます。さらに、バフィーとの組み合わせによるハイパーチャージの瞬間火力がやや高すぎると思われるため、追加ダメージを少し引き下げます。
レオン
ガジェット - ロリポップドロップ：HPが1500→1000に減少
レオンはバフィー実装以来、メタの中心的な存在であり続けており、その大きな要因となっているのがロリポップドロップです。このガジェット自体が非常に強力なため、本来ならレオンが適していない状況でも採用されることが少なくありません。HPを下げることで対処しやすくし、ゲーム全体での採用率も抑えます。
チェスター
必殺技の爆発ダメージが1880→1600に減少
ハイパーチャージ中の必殺技の爆発ダメージが1880→1600に減少
ガジェット - ドッキリキャンディ：ダメージ上昇量が25％→20％に減少
ガジェット - ドッキリキャンディ：リロード速度上昇量が200→150に減少
チェスターは非常に汎用性が高く、安全に立ち回れるキャラクターです。現在のメタの多くに対する理想的なカウンターであるといえますが、メタの変化によっては自然に価値が下がる可能性もあるため、現段階での過度な弱体化は避けたいと考えています。ただし、ガジェット「ドッキリキャンディ」で強力な効果を引き当てた際の影響力と、壁を破壊する必殺技が持つ瞬間火力に限っては、早急な弱体化が必要でした。
エドガー
ガジェット - 原動力：クールダウンが14秒→18秒に延長
スターパワー - 拳一本：撃破時の回復量が30％→20％に減少
ハイパーチャージのチャージ率が40→33に減少
ガジェット「原動力」の調整とバフィーによって、エドガーは低HPのチーム構成を完全に押し切り、自身はほとんど無傷で切り抜けられることがあります。そこで、「原動力」で飛び込める頻度を下げるとともに、耐久力の低いキャラクターを狙って飛び込んだ際の生存力も抑えたいと考えています。これにより、飛び込むタイミングの判断がより重要になり、飛び込み自体の回数は減るものの、強力な性能は維持されるはずです。さらに、エドガーのハイパーチャージは非常に強力である一方、その強さに対して発動頻度が高すぎると考えています。
ミナ
通常攻撃3段目のダメージが2000→1800に減少
ガジェット - ウィンドミル：効果時間が1.5秒→1秒に短縮
ミナは非常に扱いが難しいキャラクターですが、それこそが彼女の魅力です。高い技術力に見合ったリターンを得られるキャラクターになっています。しかし、通常攻撃の最後の一撃は強力すぎると感じています。特に必殺技と組み合わせた場合、相手が反応する余地を残さない場面が頻繁に発生していました。また、ウィンドミルによって、本来は得意ではないホットゾーンのようなモードでも安定して活躍できてしまっているため、その性能を少し抑えます。
ラフス
ハイパーチャージのチャージ率が40→35に減少
ラフスはチェスターと同様に、自身に有利なメタの恩恵を受けているキャラクターです。そのため、性能全体を大きく削るのではなく、追加コストなしで味方にハイパーチャージを付与できる頻度を下げることを主な目的としています。
ミープル
ガジェット - キレ落ち：クールダウンが18秒→20秒に延長
ガジェット - キレ落ち：効果範囲が2000→1600に縮小
ミープルは、エリアコントロール能力と、アサシンに飛び込まれた際に「キレ落ち」によって得られる安全性のおかげで、攻撃的なメタへの優秀なカウンターとして存在感を高めてきました。今回の変更によって、その強みの大部分は維持しつつ、多くのアサシンに対するカウンター性能はやや抑えられます。
シェイド
ハイパーチャージのチャージ率が40→34に減少
シェイドもまた、前回のバランス調整によって大きく存在感を増したキャラクターのひとりです。ドラフトでは優秀な後出し候補であり、特定のマップやモードでは必殺技が非常に強力という、かなり健全な位置にいます。しかし現状ではハイパーチャージを少し簡単に溜めすぎているため、その発動頻度を下げたいと考えています。
ルミ
ガジェット - アイスキューブ：効果時間が3.9秒→3秒に短縮
ガジェット - アイスキューブ：効果範囲が700→600に縮小
ルミは使い手次第では、現メタで最強クラス、あるいは最強のキャラクターと言っても過言ではありません。再び使われなくなるような状態にはしたくありませんが、ガジェット「アイスキューブ」によって発揮されているエリアコントロール能力や、マップ全体へのプレッシャーは少し抑えたいと考えています。
ナジア
必殺技による必殺技チャージ率が80→50に減少
ハイパーチャージ - ヘビのHPが2000→1500に減少
ナジアは最近かなり健全なバランスになってきていますが、必殺技とハイパーチャージについてはまだ少し調整の余地があります。これらの変更により、必殺技を連発し続けることが難しくなり、ハイパーチャージ中のヘビもかなり対処しやすくなるはずです。
ピアス
ガジェット - 無限マグナム：クールダウンが18秒→22秒に延長
ガジェット - スナイパーは二度死ぬ：クールダウンが12秒→18秒に延長
ピアスは、攻撃的なキャラクターに対する非常に高い安全性と、最後の弾を連発することによる大きなプレッシャーを兼ね備えているため、今でもほとんどの場面でスナイパーの第一候補となっています。優秀なスナイパーとしての魅力や、高いエイム力への報酬は維持しつつ、両ガジェットの使用頻度を下げることで、安全性や最後の弾を連発できる安定感は抑えます。
ボルト
通常攻撃 - 最大ダメージが900→760に減少
必殺技 - ダメージが550 → 700に増加
必殺技による必殺技チャージ率が100→90に減少
スターパワー - アンビリーバボール - 必殺技の発動中、状態異常が無効になり、最高速度が15％上昇する → 必殺技の発動後、1秒にわたって状態異常が無効になる。
ボルトは音速で駆け回っていますが、スターパワー「アンビリーバボール」と組み合わせた際のダメージがやや高すぎるうえ、止めるのも難しすぎます。そのため、「アンビリーバボール」の状態異常の無効時間を短縮するとともに、通常攻撃のダメージの一部を必殺技の軌跡ダメージに移し、試合序盤から一方的に主導権を握り続ける展開を抑えます。
変更点
スパイク
通常攻撃のダメージが490→540に増加
必殺技のチャージ率が106→90に減少（3発→4発でチャージ）
スターパワー - 栄養補給：回復量が50％→75％に増加
グリフ
ガジェット - コインの雨：ダメージが200→300に増加
ガジェット - コインの雨：クールダウンが20秒→15秒に短縮
ガジェット - コインの雨：効果時間が5→6秒に
ガジェット - ブタの貯金箱：最大爆発範囲が1200→1000に縮小
スターパワー - 釣りはいらねえ：従来3連射だった時間で4連射できるように変更
ダミアン
必殺技：スピーカーが敵に当たって跳ね返った後に破壊されるように変更
必殺技：スピーカーのダメージが600→800に増加
ハイパーチャージ：ダメージが400→600に増加
ブロスタアリーナのみ
ダミアン
ダメージ成長量が3→1に減少
HP成長量が750→500に減少
スターノヴァ
リロード速度成長量が200→120に減少
移動速度成長量が8→6に減少
HP成長量が450→400に減少
ローラ
ダメージ成長量が5→4に減少
シェイド
リロード速度成長量が150→125に減少
チェスター
ダメージ成長量が6→5に減少
ジジ
リロード速度成長量が200→150に減少
ペニー
移動速度成長量が8→6に減少
リロード速度成長量が200→150に減少
ジェシー
リロード速度成長量が200→150に減少
スクウィーク
ダメージ成長量が2→3に増加
アンバー
ダメージ成長量が3→4に増加
エル・プリモ
リロード速度成長量が150→200に増加
サム
ダメージ成長量が4→5に増加
HP成長量が450→500に増加
チャーリー
ダメージ成長量が5→6に増加
R-T
ダメージ成長量が2→3に増加
ブル
HP成長量が650→750に増加
ダメージ成長量が3→4に増加
ビビ
HP成長量が650→750に増加
ダメージ成長量が3→4に増加
シリウス
ダメージ成長量が2→3に増加
フランケン
HP成長量が750→850に増加
サンディ
ダメージ成長量が4→5に増加
バスター
HP成長量が650→750に増加
ダメージ成長量が3→4に増加
ダグ
HP成長量が450→550に増加
マップ、ゲームモード、環境、ローテーションの変更点
今回のアップデートでは、料理をテーマにした2つのモードと完全新規のPvEモードを含む、新しいシーズンゲームモードが登場します！
料理モード（PvE＋PvP）
料理とバトルを組み合わせた2つの新ゲームモードです！チームには、勝利するために完了しなければならない注文が設定されています。
各注文には3～5種類の材料からなるレシピがあり、材料を集めて調理ステーション（中華鍋）に投入する必要があります。材料はマップ内を巡回している配送ボットが持っています。
材料は全部で10種類あります。
麺
唐辛子
キノコ
ニンジン
チンゲンサイ
ニンニク
魚
エビ
卵
醤油
中華鍋には「間違った材料」を投入できません。投入できるのは、現在のレシピで使用する材料だけです。
コンバットクッキング（PvE）
3人チームで協力してプレイします！制限時間内に3つの注文を完了する必要があります。
配送ボットは強力なガードボットに守られており、ガードボットには3種類のタイプが存在します。
フードファイト（PvP）
3人チーム同士で対戦します！両チームには同じ3つの注文が与えられ、材料を奪い合いながら完成までのスピードを競います。
すべての注文を先に完了したチームの勝利です。制限時間終了時は、より多くの注文を完了しているチームが勝利します。両チームの完了数が同じ場合は延長戦に突入し、先にレシピを1つ完成させたチームが勝利します。
メカエスコート
メカエスコートは、このアップデート期間中に登場する完全新規のPvEモードです！プレイヤーは協力してメグのメカ用バッテリーを運びながら充電し、押し寄せる敵の大群と戦いながら進み、パワーアップを獲得していきます。ゴール地点に到達すると、フル充電されたメカが味方として参戦し、ランダムな巨大ボス敵（通常の敵を巨大化させたもの）との壮大なバトルに挑みます。
環境
削除：
バイオドーム
ギフトショップ
スタートゥーンスタジオ
追加：
刀の王国
ハブ（バトルロイヤル）
ウィンドストック
マップ
コンバットクッキング
クォンタムキッチン
ウォックンロール
生焼け
高火力ステーション
フードファイト
ウォックトピア
雲の台所
ミル＆チル
タービンテラス
ガチバトル
シーズン1
注目ゲームモード：エメラルドハント
寂れたアーケード
クリスタルアーケード
無料キャラクターのローテーション：
ベリー
タラ
メグ
シーズン2
対象ゲームモード：ブロストライカー
スパイラルピッチ
ビーチボール
無料キャラクターのローテーション：
トランク
ウィロー
カゼ
仕様改善／ゲーム体験の向上
今後、ウルトラレアスキンにはキルエフェクトに対応したキル効果音が必ず設定されるようになります。ウルトラレア以下のレア度のスキンについても、キャラクターの元の効果音が新しいエフェクトと十分に合わない場合は、追加の効果音が再生されるようになります。
68種類のスキン専用サウンドを追加
コミュニティからの要望を受け、フランケンのガジェット「ノイズキャンセリング」の効果音を変更しました（従来のボイスから、音楽＋フランケンがメロディを口ずさむ演出に変更）
ショップの改善
ブラジル限定：特定のクレーンゲームで次に入手するバフィーが表示されます。
ブラジル限定：キャラクターリリースイベント期間中、ブロスタボックスの代わりにチケットを購入できるようになりました。
ブラジル限定：ブロスタパスの最終地点にボックスやエメラルドが用意されなくなりました。
その他
ダメージを与えないダッシュについて、着地点の表示がより正確になりました（以前は実際よりわずかに長く表示されていました）。
移動速度上昇効果は重複しなくなります。複数の移動速度上昇効果が同時に有効な場合、最も強い効果のみが適用されます。
ブロスタパスの最終地点に追加のボックスやエメラルドが含まれなくなります。
キャラクターリリースイベントでマッチ終了前に退出すると、プレイヤーに警告が与えられ、警告が続くと参加制限措置が行われます。
ゲーム内でクリエイターを判別しやすくするよう、クリエイターピンズ、スプレー、アイコン、キャッチフレーズが新たに追加されました。
ラッシュイベントのボタンに、イベント終了までの残り時間が表示されるようになりました。
カタログの説明文が変更され、骨董品店でのスキン購入について以下が表示されるようになりました。
骨董品店に陳列される可能性がある
後ほど骨董品店に陳列される
骨董品店には陳列されない
スプラウトのアートリワーク
スプラウトのビジュアルが少し新しくなりました！
スプラウトの基本モデルが少し更新され、新たに種を運ぶバックパックが追加されました。
変更に合わせて更新されたスキン：暴走体 スプラウト、トゥルーゴールド スプラウト、トゥルーシルバー スプラウト
スプラウトのプロフィール画像もモデルの変更に合わせて更新されました。
スプラウトのピンズも、アップデート70でこれらの変更に合わせた軽微な更新が行われます。
バグ修正
全般的な修正
トロフィーラッシュでゲームモードのバナーが見えにくくなることがあるバグを修正しました。
マッチ中にピンズを無効化すると、他のプレイヤーのチームチャットメッセージまで表示されなくなるバグを修正しました。
ボットマッチを利用してトップランカー5に到達しやすくなっていたデュエルの不正利用を修正しました。
キャラクターの修正
ナーニの照準表示が壁を貫通しなくなっていたバグを修正しました。
スターノヴァの2つ目のガジェットがノックバックで中断された際、クールダウンに入らないバグを修正しました。
コレットが倒された後でも、ハイパーチャージ中の「キャピキャピスピリット」のバフィー攻撃が発動し、クラッシュを引き起こしていたバグを修正しました。
ラフスの「制空」の追加ダメージが正しく計算されていなかったバグを修正しました。
オーティスの必殺技のヒトデが、スポーン直後の無敵状態のキャラクターにも付着してしまうバグを修正しました。
グレイのスターパワー「マリーシア」が、最大HPが基本値を超えて増加した際に正しく機能しなかったバグを修正しました。
モーティスの「魂狩り」の回復量が、モーティス自身ではなく倒した相手のレベルに基づいていたバグを修正しました。
ローラの通常攻撃のダメージが誤って150％となっていた問題を修正しました。
コレットの必殺技のエイムインジケーターの表示が、実際の移動距離と異なっていた問題を修正しました。
特定のプレイヤー間で連続記録が進まなくなる問題を修正しました。