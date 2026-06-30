通常攻撃のダメージが変更されたキャラクターでも、特に記載がない限り、必殺技のチャージに必要な通常攻撃の回数はこれまでと変わりません。

強化

エリザベス

HPが2500→2800に増加

通常攻撃の最大ダメージが1700→1800に増加

エリザベスはしばらくの間、他のスナイパーに見劣りする状態が続いていました。彼女にさらなる力を与えるため、HPを増加して撃ち合い性能を強化し、通常攻撃のダメージ増加によって素早く倒せるキャラクターの範囲を広げます。

マンディ

通常攻撃のダメージが1300→1400に増加

スターパワー - ハードキャンディ：シールドが40％→50％に強化

エリザベスと同様、マンディも必殺技／ハイパーチャージのダメージ変更後、スナイパーを選ぶ際に候補として入りにくくなっていました。HPの低いキャラクターを片っ端から一撃で倒せるようにはしたくありませんが、他のスナイパーと競えるだけの火力は持たせたいと考えています。

ゲイル

必殺技のダメージが600→800に増加

このような攻撃的なメタではゲイルがもっと活躍してもよいはずですが、現状では全体的なパワーが少し不足しており、選びたいと思えるほどの存在になっていません。必殺技のダメージを増えたことで、攻撃的なキャラクターにもプレッシャーをかけられるようになり、存在感が増すはずです。



タラ

通常攻撃のリロード速度が2000→1800に短縮

タラの基本性能は今も非常に強力ですが、少々安定性が不足しているため、ダメージを出せる機会を増やし、より高いコントロールとプレッシャーを発揮できるようにしたいと考えています。



シェリー

スターパワー - シェルショック：スロー効果を350→55％に変更

ガジェット - 全速前進：クールダウンが20秒→16秒に短縮

ゲイルと同様に、シェリーは攻撃的なメタへの優秀なカウンターですが、強力な攻撃を押し返すにはやや力不足です。そこで、プレッシャーと機動力を少し高めるため、ダッシュをより頻繁に使えるようにし、「シェルショック」によるコントロール性能も強化します。



ダイナマイク

リロード速度が1600→1400に短縮

スナイパーと同様に、スローワーも攻撃寄りのメタで苦戦しています。この変更により、ダイナマイクはマップ上でより強いプレッシャーとコントロール性能を発揮できるようになります。

ラリー＆ローリー

必殺技のダメージが150→200に増加

必殺技 - ローリーのHPが3000→3300に増加

ダイナマイクと同様に、スローワーにもう少しパワーを持たせたいと考えています。ラリーについては、必殺技を使える状態になった後により強いプレッシャーをかけられるよう、相棒のダメージと耐久力を高めます。



スプラウト

通常攻撃のリロード速度が1700→1500に短縮

通常攻撃のダメージが1040→1100に増加

スプラウトは、ピックされる機会が訪れた際にもっと活躍できるように、安定感と基礎火力の強化が必要とされていました。リロード速度の向上により、脅威となる爆発をより頻繁に繰り出せるようになり、命中時の威力も高まります。



バーリー

必殺技の弾速が1504→1700に増加

ハイパーチャージ中の必殺技の弾速が2104→2300に増加

バーリーは現在、ダメージや回復の選択肢によってホットゾーンなどで一定の活躍を見せています。しかし、現状で足を引っ張っている最大の要因は、ダメージやエリアコントロールを展開するまでの速度だと考えています。そのため、両方の形態の必殺技の弾速を引き上げます。



ジュジュ

必殺技 - グリグリのHPが3600→4000に増加

ジュジュの通常攻撃は十分に機能していますが、グリグリは競争力のあるペットとしては少し弱すぎます。HP増加によってグリグリが場に残りやすくなり、ジュジュのマップコントロール能力も大きく向上するはずです。

グレイ

ガジェット - グランドピアノ：ピアノの速度が2500→1500に低下

通常攻撃のダメージが1160→1280に増加

グレイの基本性能は特定のチーム編成では依然として優秀ですが、ポータルを最大限活用できるキャラクターと組ませない限り、採用するには火力が不足しています。基礎ダメージを強化し、ガジェット間の性能差をならすことで、より安定感と汎用性のあるキャラクターになるはずです。



サージ

レベル0の移動速度が650→680に増加

レベル1の移動速度ボーナスが170→140に減少

サージは最初のステージを抜け出すまでに苦戦することが多いため、ステージ1で得られるボーナスを少しならし、その分をステージ0に移すことで、序盤からもう少し力を発揮できるようにします。

スターノヴァ

必殺技 - 通常攻撃のダメージが1000→1100に増加

HPが3700→4000に増加

スターパワー - ふしぎのスターテクニック：回復量が162→216に増加

スターノヴァは、より高い瞬間火力を持つ他のアサシンと比べてかなり苦戦しており、射程の短さと平均的なHPの組み合わせによって、有利なダメージ交換も行いにくくなっています。さらに、「ふしぎのスターテクニック」は現状ではスターパワーとしての価値がやや物足りないため、回復量を増やすことで、もう一方のスターパワーと競える選択肢になるはずです。

バズ

必殺技のチャージ率が96→100に増加

ハイパーチャージのチャージ率が25→30に増加

アサシンや攻撃的なキャラクターがメタを牽引している一方で、バズはその流れに乗れていません。バズは理想の状態にかなり近いため、必殺技とハイパーチャージの回転率を少し上げることで、より安定して飛び込めるようにします。

ルー

通常攻撃の弾サイズが50→60に増加

ルーの通常攻撃は、その性能を最大限に発揮するのが難しいことがよくあります。ルーは強くしすぎると非常に厄介な存在になり得るため、性能そのものを大きく強化するつもりはありません。通常攻撃の当てやすさを改善すれば、ちょうどいい塩梅で活躍の場を増やすことができるはずです。

カール

通常攻撃のダメージが740→820に増加

カールは安定感のあるキャラクターで、極端に弱くなったり存在感を失ったりすることはほとんどありません。しかし現在は、メタのアタッカーやアンチタンクと比べると、採用を強く検討するほどの影響力がありません。活躍できる場面を増やすため、基礎ダメージを少し引き上げます。



パール

通常攻撃時の熱消費量が450→380に減少

最近の熱関連の調整により、パールのスターパワーが活躍しにくくなっていました。そこで、通常攻撃時の基本熱消費量を減らし、80％のしきい値を上回った状態をもう少し維持しやすくします。

R-T

通常攻撃（キラーシグナル）- ダメージが740→1240に増加

R-Tのマークに関する最近のバグ修正を受け、必殺技のダメージを以前の状態に安全に戻せるようになりました！

弱体化

モーティス

ガジェット — コンボスピナー：クールダウンが15秒→18秒に増加

ガジェット — コンボスピナー：HPの低い敵への追加ダメージが50％→30％に減少

ガジェット — 闇夜の怪物：ダメージと回復量が760→700に減少

モーティスは長らく、アサシンを選ぶ際の定番キャラクターとなっています。ガジェットによる瞬間火力が非常に高いため、今回の変更でその火力と、ガジェットを使える頻度を引き下げます。「コンボスピナー」のダメージ低下により、通常攻撃2回とガジェットだけで相手を倒し切れる場面は少なくなるはずです。



コレット

ガジェット - 反骨精神：クールダウンが17秒→22秒に増加

スターパワー - 重税：必殺技中のダメージ軽減率が75％→60％に減少

必殺技のチャージ率が100→90に減少

コレットはバフィーによって、ほとんどのモードとマップで強力なピックになっています。やや万能すぎるため、必殺技の回転率、「重税」による生存力、そして強力なチャーム効果を使える頻度を抑えます。これらの変更により、強さはそのままに、圧倒的すぎない性能になるはずです。



クロウ

通常攻撃の毒効果時間が4秒→3秒に短縮

通常攻撃のリロード時間が1400→1600に増加

通常攻撃のダメージが320→420に増加

HPが3000→2800に減少

ハイパーチャージ - 通常攻撃の戻りダメージが-30％→-40％に減少

クロウはコレットと同様に、ほとんどのモードとマップで非常に安全に立ち回ることができます。全体的なパワーを抑えるため、毒の持続時間を短くして継続的な削り性能と索敵性能を弱体化し、HPを下げて打たれ弱くし、さらにリロード速度を低下させることでダメージを出し続ける能力も抑えます。さらに、バフィーとの組み合わせによるハイパーチャージの瞬間火力がやや高すぎると思われるため、追加ダメージを少し引き下げます。

レオン

ガジェット - ロリポップドロップ：HPが1500→1000に減少

レオンはバフィー実装以来、メタの中心的な存在であり続けており、その大きな要因となっているのがロリポップドロップです。このガジェット自体が非常に強力なため、本来ならレオンが適していない状況でも採用されることが少なくありません。HPを下げることで対処しやすくし、ゲーム全体での採用率も抑えます。

チェスター

必殺技の爆発ダメージが1880→1600に減少

ハイパーチャージ中の必殺技の爆発ダメージが1880→1600に減少

ガジェット - ドッキリキャンディ：ダメージ上昇量が25％→20％に減少

ガジェット - ドッキリキャンディ：リロード速度上昇量が200→150に減少

チェスターは非常に汎用性が高く、安全に立ち回れるキャラクターです。現在のメタの多くに対する理想的なカウンターであるといえますが、メタの変化によっては自然に価値が下がる可能性もあるため、現段階での過度な弱体化は避けたいと考えています。ただし、ガジェット「ドッキリキャンディ」で強力な効果を引き当てた際の影響力と、壁を破壊する必殺技が持つ瞬間火力に限っては、早急な弱体化が必要でした。



エドガー

ガジェット - 原動力：クールダウンが14秒→18秒に延長

スターパワー - 拳一本：撃破時の回復量が30％→20％に減少

ハイパーチャージのチャージ率が40→33に減少

ガジェット「原動力」の調整とバフィーによって、エドガーは低HPのチーム構成を完全に押し切り、自身はほとんど無傷で切り抜けられることがあります。そこで、「原動力」で飛び込める頻度を下げるとともに、耐久力の低いキャラクターを狙って飛び込んだ際の生存力も抑えたいと考えています。これにより、飛び込むタイミングの判断がより重要になり、飛び込み自体の回数は減るものの、強力な性能は維持されるはずです。さらに、エドガーのハイパーチャージは非常に強力である一方、その強さに対して発動頻度が高すぎると考えています。

ミナ

通常攻撃3段目のダメージが2000→1800に減少

ガジェット - ウィンドミル：効果時間が1.5秒→1秒に短縮

ミナは非常に扱いが難しいキャラクターですが、それこそが彼女の魅力です。高い技術力に見合ったリターンを得られるキャラクターになっています。しかし、通常攻撃の最後の一撃は強力すぎると感じています。特に必殺技と組み合わせた場合、相手が反応する余地を残さない場面が頻繁に発生していました。また、ウィンドミルによって、本来は得意ではないホットゾーンのようなモードでも安定して活躍できてしまっているため、その性能を少し抑えます。

ラフス

ハイパーチャージのチャージ率が40→35に減少

ラフスはチェスターと同様に、自身に有利なメタの恩恵を受けているキャラクターです。そのため、性能全体を大きく削るのではなく、追加コストなしで味方にハイパーチャージを付与できる頻度を下げることを主な目的としています。

ミープル

ガジェット - キレ落ち：クールダウンが18秒→20秒に延長

ガジェット - キレ落ち：効果範囲が2000→1600に縮小

ミープルは、エリアコントロール能力と、アサシンに飛び込まれた際に「キレ落ち」によって得られる安全性のおかげで、攻撃的なメタへの優秀なカウンターとして存在感を高めてきました。今回の変更によって、その強みの大部分は維持しつつ、多くのアサシンに対するカウンター性能はやや抑えられます。

シェイド

ハイパーチャージのチャージ率が40→34に減少

シェイドもまた、前回のバランス調整によって大きく存在感を増したキャラクターのひとりです。ドラフトでは優秀な後出し候補であり、特定のマップやモードでは必殺技が非常に強力という、かなり健全な位置にいます。しかし現状ではハイパーチャージを少し簡単に溜めすぎているため、その発動頻度を下げたいと考えています。



ルミ

ガジェット - アイスキューブ：効果時間が3.9秒→3秒に短縮

ガジェット - アイスキューブ：効果範囲が700→600に縮小

ルミは使い手次第では、現メタで最強クラス、あるいは最強のキャラクターと言っても過言ではありません。再び使われなくなるような状態にはしたくありませんが、ガジェット「アイスキューブ」によって発揮されているエリアコントロール能力や、マップ全体へのプレッシャーは少し抑えたいと考えています。



ナジア

必殺技による必殺技チャージ率が80→50に減少

ハイパーチャージ - ヘビのHPが2000→1500に減少

ナジアは最近かなり健全なバランスになってきていますが、必殺技とハイパーチャージについてはまだ少し調整の余地があります。これらの変更により、必殺技を連発し続けることが難しくなり、ハイパーチャージ中のヘビもかなり対処しやすくなるはずです。

ピアス

ガジェット - 無限マグナム：クールダウンが18秒→22秒に延長

ガジェット - スナイパーは二度死ぬ：クールダウンが12秒→18秒に延長

ピアスは、攻撃的なキャラクターに対する非常に高い安全性と、最後の弾を連発することによる大きなプレッシャーを兼ね備えているため、今でもほとんどの場面でスナイパーの第一候補となっています。優秀なスナイパーとしての魅力や、高いエイム力への報酬は維持しつつ、両ガジェットの使用頻度を下げることで、安全性や最後の弾を連発できる安定感は抑えます。



ボルト

通常攻撃 - 最大ダメージが900→760に減少

必殺技 - ダメージが550 → 700に増加

必殺技による必殺技チャージ率が100→90に減少

スターパワー - アンビリーバボール - 必殺技の発動中、状態異常が無効になり、最高速度が15％上昇する → 必殺技の発動後、1秒にわたって状態異常が無効になる。

ボルトは音速で駆け回っていますが、スターパワー「アンビリーバボール」と組み合わせた際のダメージがやや高すぎるうえ、止めるのも難しすぎます。そのため、「アンビリーバボール」の状態異常の無効時間を短縮するとともに、通常攻撃のダメージの一部を必殺技の軌跡ダメージに移し、試合序盤から一方的に主導権を握り続ける展開を抑えます。

変更点

スパイク

通常攻撃のダメージが490→540に増加

必殺技のチャージ率が106→90に減少（3発→4発でチャージ）

スターパワー - 栄養補給：回復量が50％→75％に増加



グリフ

ガジェット - コインの雨：ダメージが200→300に増加

ガジェット - コインの雨：クールダウンが20秒→15秒に短縮

ガジェット - コインの雨：効果時間が5→6秒に

ガジェット - ブタの貯金箱：最大爆発範囲が1200→1000に縮小

スターパワー - 釣りはいらねえ：従来3連射だった時間で4連射できるように変更



ダミアン

必殺技：スピーカーが敵に当たって跳ね返った後に破壊されるように変更

必殺技：スピーカーのダメージが600→800に増加

ハイパーチャージ：ダメージが400→600に増加

ブロスタアリーナのみ

ダミアン

ダメージ成長量が3→1に減少

HP成長量が750→500に減少



スターノヴァ

リロード速度成長量が200→120に減少

移動速度成長量が8→6に減少

HP成長量が450→400に減少



ローラ

ダメージ成長量が5→4に減少

シェイド

リロード速度成長量が150→125に減少

チェスター

ダメージ成長量が6→5に減少

ジジ

リロード速度成長量が200→150に減少

ペニー

移動速度成長量が8→6に減少

リロード速度成長量が200→150に減少

ジェシー

リロード速度成長量が200→150に減少

スクウィーク

ダメージ成長量が2→3に増加

アンバー

ダメージ成長量が3→4に増加

エル・プリモ

リロード速度成長量が150→200に増加

サム

ダメージ成長量が4→5に増加

HP成長量が450→500に増加

チャーリー

ダメージ成長量が5→6に増加

R-T

ダメージ成長量が2→3に増加



ブル

HP成長量が650→750に増加

ダメージ成長量が3→4に増加

ビビ

HP成長量が650→750に増加

ダメージ成長量が3→4に増加

シリウス

ダメージ成長量が2→3に増加

フランケン

HP成長量が750→850に増加

サンディ

ダメージ成長量が4→5に増加

バスター

HP成長量が650→750に増加

ダメージ成長量が3→4に増加

ダグ