2025년 10월 28일
무서운 문(#ScaryDoors) 커뮤니티 이벤트 상세 설명!

무서운 문(#ScaryDoors) 커뮤니티 이벤트가 왔어요!

20개의 문과, 각 문 뒤에 숨겨진 20개의 보상이 있습니다!

하지만 문은 10개만 열 수 있죠!

매일 하루가 저물 때까지 커뮤니티 전체가 퀘스트 8천만 개를 완료하면 문을 열 수 있는 열쇠를 얻게 됩니다. 이 목표를 달성할 수 있도록 추가 퀘스트와 특별 메가 퀘스트가 게임에 정기적으로 추가됩니다!

어느 쪽 문을 열지 결정하려면 커뮤니티가 뉴스 탭에서 게임 내 투표에 참여해야 합니다! 이 글을 읽고 계시다면, 투표를 어디서 하는지 이미 알고 계신 거예요! (바로 여기니까요!)

문 개방과 보상 공개는 매일 오전 8시(UTC)에 브롤 SNS 채널에서 사전에 녹화된 영상으로 이루어집니다.

문은 하루에 한 개만 열 수 있습니다. 단, 마지막 날은 한 번에 3개의 문을 열 수 있습니다!

보상

  • 하이퍼차지 스타 드롭 1개

  • 김초밥 10개

  • 무작위 스타 드롭 10개

  • 무작위 스타 드롭 1개

  • 호박 상자 3개

  • 만화 켄지 하이퍼차지 스킨

  • 메가 상자 2개

  • 울트라 트로피 상자 1개

  • 보석 20개

  • 보석 1개

  • 루미(이미 보유한 경우: 1,000크레딧)

  • 1,000 PP

  • 500 PP

  • 200 PP

  • 코인 1,000개

  • 코인 200개

  • 코인 1개

  • 500 크레딧

  • 브롤로윈 스프레이

  • 모티스를 게임에서 2일간 완전히 삭제

특별 경품

10명의 플레이어에게 보석 백만 개를 드립니다!

매일 SNS에서 #ScaryDoors와 **#BrawlStars!**해시태그를 사용해 문 투표 스크린샷을 공유하세요. 투표를 공유하는 날이 많을수록 당첨 가능성이 높아집니다!

FAQ

그날의 보상은 언제 받나요?
열쇠를 잠금 해제한 경우, 이벤트 기간 중 매일 오전 8시(UTC)에 받게 됩니다. 목표치를 일찍 달성하더라도성 보상 수령 시간은 동일합니다.

동일한 보상을 여러 번 받을 수 있나요?
아니요, 한 번 열린 문은 투표 대상에서 사라집니다.

모든 퀘스트를 완료했어요. 이벤트에 더 기여할 수 있나요?
친구들에게도 똑같이 퀘스트를 완료하라고 알려주세요!

켄지가 없는데 만화 켄지 하이퍼차지 스킨을 받을 수 있나요?
켄지가 없으시다면 만화 켄지 하이퍼차지 스킨은 스킨 금고에 추가됩니다!