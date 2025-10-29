20개의 문과, 각 문 뒤에 숨겨진 20개의 보상이 있습니다!

하지만 문은 10개만 열 수 있죠!

매일 하루가 저물 때까지 커뮤니티 전체가 퀘스트 8천만 개를 완료하면 문을 열 수 있는 열쇠를 얻게 됩니다. 이 목표를 달성할 수 있도록 추가 퀘스트와 특별 메가 퀘스트가 게임에 정기적으로 추가됩니다!

어느 쪽 문을 열지 결정하려면 커뮤니티가 뉴스 탭에서 게임 내 투표에 참여해야 합니다! 이 글을 읽고 계시다면, 투표를 어디서 하는지 이미 알고 계신 거예요! (바로 여기니까요!)

문 개방과 보상 공개는 매일 오전 8시(UTC)에 브롤 SNS 채널에서 사전에 녹화된 영상으로 이루어집니다.

문은 하루에 한 개만 열 수 있습니다. 단, 마지막 날은 한 번에 3개의 문을 열 수 있습니다!

보상

하이퍼차지 스타 드롭 1개

김초밥 10개

무작위 스타 드롭 10개

무작위 스타 드롭 1개

호박 상자 3개

만화 켄지 하이퍼차지 스킨

메가 상자 2개

울트라 트로피 상자 1개

보석 20개

보석 1개

루미(이미 보유한 경우: 1,000크레딧)

1,000 PP

500 PP

200 PP

코인 1,000개

코인 200개

코인 1개

500 크레딧

브롤로윈 스프레이

모티스를 게임에서 2일간 완전히 삭제

특별 경품

10명의 플레이어에게 보석 백만 개를 드립니다!

매일 SNS에서 #ScaryDoors와 **#BrawlStars!**해시태그를 사용해 문 투표 스크린샷을 공유하세요. 투표를 공유하는 날이 많을수록 당첨 가능성이 높아집니다!

FAQ

그날의 보상은 언제 받나요?

열쇠를 잠금 해제한 경우, 이벤트 기간 중 매일 오전 8시(UTC)에 받게 됩니다. 목표치를 일찍 달성하더라도성 보상 수령 시간은 동일합니다.

동일한 보상을 여러 번 받을 수 있나요?

아니요, 한 번 열린 문은 투표 대상에서 사라집니다.

모든 퀘스트를 완료했어요. 이벤트에 더 기여할 수 있나요?

친구들에게도 똑같이 퀘스트를 완료하라고 알려주세요!

켄지가 없는데 만화 켄지 하이퍼차지 스킨을 받을 수 있나요?

켄지가 없으시다면 만화 켄지 하이퍼차지 스킨은 스킨 금고에 추가됩니다!