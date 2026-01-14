Skip to content
2026년 1월 14일
#RandomBS 이벤트 요약!

#RandomBS 이벤트 요약!

지금부터 1월 22일까지, 난리가 납니다! #RandomBS 이벤트 동안 매일매일 게임에 무작위한 요소가 적용되어, 브롤스타즈 플레이 방식과 경험이 달라집니다.

무작위 요소는 세 가지 방식으로 결정되며, 일일 보상을 잠금 해제하기 위한 커뮤니티 공동 목표도 주어집니다!

주요 사항

  • 무작위 일일 게임 모드

  • 무작위 일일 커뮤니티 목표

  • 무작위 일일 보상(매일 3개의 보상이 등장하지만, 단 1개만 선택할 수 있습니다.)

오늘의 무작위 요소

  • 모드: 모든 게임 모드에 '원샷원킬' 추가 모드 적용!

  • 목표: 24시간 안에 테이크다운 7억 번 달성

  • 보상: 2,567 XP 더블러, 메가 상자 1개 또는 카오스 드롭 2개

목표가 달성되면 보상은 내일 공개됩니다!

현재의 추가 모드, 목표 및 보상은 어떻게 알 수 있나요?

매일 오전 8시(UTC)경 브롤스타즈 SNS 채널에 짧은 영상이 게시됩니다. 해당 영상을 통해 다음에 적용될 추가 모드, 목표 및 보상 세트를 확인할 수 있습니다. 전날의 목표가 달성되었다면, 어떤 보상이 선택되었는지도 영상에서 함께 공개됩니다.

이번 이벤트에서는 보상 선택이 다르게 진행됩니다. 지급될 보상을 결정하기 위해 커뮤니티 매니저가 무작위 챌린지를 수행합니다!

보상 목록

  • 2,567 XP 더블러, 메가 상자 1개 또는 카오스 드롭 2개

  • 블링 1,050개, 스타 드롭 10개 또는 512 PP

  • 1,998 프로 패스 XP, 코인 487개 또는 핀!

  • 212 크레딧, 스타 드롭 2개 또는 스크래처 포코 하이퍼차지 스킨!

  • 보석 111개, 보석 11개 또는 보석 1개

  • 블링 501개, 스프레이 또는 전설 스타 드롭 1개

  • 김초밥 3개, 천사 드롭 6개 또는 악마 드롭 9개

  • 플레이어 아이콘, 987 PP 또는 무료 핑크스!

  • 코인 1,002개, 2,468 XP 더블러 또는 메카 상자 1개!

  • 카오스 드롭 2개, 하이퍼차지 스타 드롭 1개 또는 트로피 상자 1개

무작위 일일 게임 추가 모드란?

매일 24시간만 활성화되는 게임 내 새로운 추가 모드입니다. 아래는 몇 가지 예시입니다.

  • 브롤 볼 한정 게임 모드

  • 모든 어쌔신 사용 금지

  • 어디에서나 쇼다운+

  • 빅 헤드?!

게임 내 공지와 브롤스타즈 SNS 페이지를 매일 확인해 다음에 진행되는 내용을 놓치지 마세요!

특별 경품

10명의 플레이어를 선정해 전설 스타 드롭 100개를 드립니다!

참가 방법

  • 이벤트 기간 중 무작위 순간이 담긴 게임 플레이 영상을 게시하세요.

  • #BrawlStars#RandomBS 해시태그를 꼭 사용해 주세요.

이게 전부랍니다. 아주 간단하죠? 당첨된 분들에게는 1월 23일, 이벤트 종료 후 연락드리겠습니다.

레츠고, 무작위 브롤!