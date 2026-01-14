#RandomBS 이벤트 요약!
지금부터 1월 22일까지, 난리가 납니다! #RandomBS 이벤트 동안 매일매일 게임에 무작위한 요소가 적용되어, 브롤스타즈 플레이 방식과 경험이 달라집니다.
무작위 요소는 세 가지 방식으로 결정되며, 일일 보상을 잠금 해제하기 위한 커뮤니티 공동 목표도 주어집니다!
주요 사항
무작위 일일 게임 모드
무작위 일일 커뮤니티 목표
무작위 일일 보상(매일 3개의 보상이 등장하지만, 단 1개만 선택할 수 있습니다.)
오늘의 무작위 요소
모드: 모든 게임 모드에 '원샷원킬' 추가 모드 적용!
목표: 24시간 안에 테이크다운 7억 번 달성
보상: 2,567 XP 더블러, 메가 상자 1개 또는 카오스 드롭 2개
목표가 달성되면 보상은 내일 공개됩니다!
현재의 추가 모드, 목표 및 보상은 어떻게 알 수 있나요?
매일 오전 8시(UTC)경 브롤스타즈 SNS 채널에 짧은 영상이 게시됩니다. 해당 영상을 통해 다음에 적용될 추가 모드, 목표 및 보상 세트를 확인할 수 있습니다. 전날의 목표가 달성되었다면, 어떤 보상이 선택되었는지도 영상에서 함께 공개됩니다.
이번 이벤트에서는 보상 선택이 다르게 진행됩니다. 지급될 보상을 결정하기 위해 커뮤니티 매니저가 무작위 챌린지를 수행합니다!
보상 목록
2,567 XP 더블러, 메가 상자 1개 또는 카오스 드롭 2개
블링 1,050개, 스타 드롭 10개 또는 512 PP
1,998 프로 패스 XP, 코인 487개 또는 핀!
212 크레딧, 스타 드롭 2개 또는 스크래처 포코 하이퍼차지 스킨!
보석 111개, 보석 11개 또는 보석 1개
블링 501개, 스프레이 또는 전설 스타 드롭 1개
김초밥 3개, 천사 드롭 6개 또는 악마 드롭 9개
플레이어 아이콘, 987 PP 또는 무료 핑크스!
코인 1,002개, 2,468 XP 더블러 또는 메카 상자 1개!
카오스 드롭 2개, 하이퍼차지 스타 드롭 1개 또는 트로피 상자 1개
무작위 일일 게임 추가 모드란?
매일 24시간만 활성화되는 게임 내 새로운 추가 모드입니다. 아래는 몇 가지 예시입니다.
브롤 볼 한정 게임 모드
모든 어쌔신 사용 금지
어디에서나 쇼다운+
빅 헤드?!
게임 내 공지와 브롤스타즈 SNS 페이지를 매일 확인해 다음에 진행되는 내용을 놓치지 마세요!
특별 경품
10명의 플레이어를 선정해 전설 스타 드롭 100개를 드립니다!
참가 방법
이벤트 기간 중 무작위 순간이 담긴 게임 플레이 영상을 게시하세요.
#BrawlStars 및 #RandomBS 해시태그를 꼭 사용해 주세요.
이게 전부랍니다. 아주 간단하죠? 당첨된 분들에게는 1월 23일, 이벤트 종료 후 연락드리겠습니다.
레츠고, 무작위 브롤!