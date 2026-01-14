지금부터 1월 22일까지, 난리가 납니다! #RandomBS 이벤트 동안 매일매일 게임에 무작위한 요소가 적용되어, 브롤스타즈 플레이 방식과 경험이 달라집니다.

무작위 요소는 세 가지 방식으로 결정되며, 일일 보상을 잠금 해제하기 위한 커뮤니티 공동 목표도 주어집니다!