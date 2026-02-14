이번 브롤렌타인에 마침내 꿈에 그리던... 브롤러와 데이트해 보세요!

2월 14일부터 2월 25일까지 5명의 브롤러와 데이트할 수 있으며, 심지어 데이트 보상도 받을 수 있습니다!

데이트 정보

모든 데이트는 게임 내 뉴스 탭에서 이루어집니다. 실제 데이트와 같이 각 데이트는 두 가지 단계로 나뉘어 진행됩니다.

1단계 : 하루 동안 커뮤니티 목표인 데이트 상대 브롤러를 사용해 2천만 테이크다운을 달성하세요. 목표를 달성하면 모두가 사랑의 상자를 받으며, 또한 데이트가 잠금 해제됩니다!

2단계: 본격적인 데이트 시작! 브롤러와 대화하며 그들의 우울한 일상에 대해 알아보고 마음속 응어리를 풀어주세요. 그리고 데이트의 진짜 묘미는 마지막에 있습니다. 커뮤니티가 다 함께 최종 선택을 결정합니다. 이 선택은 브롤러의 호감도에 영향을 끼칩니다. 브롤러의 만족도가 더 높을수록, 모두가 더 좋은 보상을 받을 수 있죠!

호감도

마지막 선택은 호감도에 영향을 끼칩니다! 호감도가 높으면 높을수록 더 좋은 보상을 받을 수 있죠!

어떤 선택이 좋을지 하루 동안 커뮤니티와 함께 토론하세요! 각 브롤러의 관심사와 성격을 고려하여 브롤러가 뭘 좋아하는지 생각해 보고 최선의 선택을 하세요. 내 선택은 타이머가 끝나기 전까지 변경할 수 있습니다. 하지만 카운트다운이 끝나면 호감도는 잠기며 보상 레벨이 결정됩니다!

보상

1단계 목표를 완료하면 항상 사랑의 상자를 보상으로 받을 수 있습니다. 또한 각 데이트를 마치면 호감도에 따라 받을 수 있는 보상이 달라집니다.

데이트 1 : 최대 2000 코인(최소 500 또는 1000 코인)

데이트 2 : 최대 2000 PP(최소 500 또는 1000 PP)

데이트 3 : 최대 카오스 드롭 8개(최소 2개 또는 5개)

데이트 4 : 스프레이, 핀 또는 전설 스킨인 운동부 주장 스튜!

데이트 5 : 최대 무료 브롤러 1명(최소 1000 XP 더블러 또는 1000 프로 패스 XP)

데이트 6: ¯\_(ツ)_/¯

커뮤니티 경품 이벤트

10명의 무작위 플레이어가 보석 1백만 개 2세트를 받을 수 있습니다! 한 세트는 당첨자에게 나머지 세트는 당첨자가 선택한 특별한 사람에게 주어집니다!

참가 방법

각 데이트의 최종 선택이 담긴 스크린샷과 #Brawlentines 및 #BrawlStars 해시태그를 사용하여 소셜미디어에 공유해 주세요.

최종 선택을 더 많이 공유할수록, 당첨 가능성이 높아집니다!

이미 첫 데이트가 시작되었습니다! 엠버로 2천만 테이크다운을 하고 그녀와의 데이트를 잠금 해제하세요!