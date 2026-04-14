무료 버피, 로얄 트렁크 스킨 그리고 추가 자원까지 받을 수 있습니다... 하지만 그러려면 브롤을 계속 살려야 합니다!

브롤을 살리는 방법은 다음과 같습니다.

매일 일일 승리 6회를 달성해야 합니다! 커뮤니티에서 이를 완료하는 플레이어가 많을수록 보상도 더 좋아져요!

즉, 목표를 다 달성했다면 친구에게도 똑같이 완료하도록 참여를 권장해 주세요! 최고의 보상을 얻는 유일한 방법은 더 많은 사람들이 일일 승리 6회를 완료하는 것이니까요!

또한 커뮤니티가 일일 소셜 과제를 완료하면 매일 추가 카오스 드롭도 하나 지급됩니다.

소셜 과제가 매일 새로 공개되며, 커뮤니티 이벤트 화면에서 확인할 수 있습니다.

과제에는 YouTube에서 특정 브롤 영상에 좋아요 누르기, 소셜 미디어에서 좋아하는 크리에이터 태그하기, 특정 게시물에 댓글 달기 등이 포함될 수 있습니다. 그러니 매일 커뮤니티 이벤트 화면을 확인하세요!

이벤트 기간 내내, 하루의 마지막 승리 시 확정 카오스 드롭 2개도 지급됩니다. 믿지 않는 분들도 참여하게 만들기 위해서죠!

보상은 아래와 같습니다.

카오스 드롭

PP

보석

로얄 트렁크 스킨

스타 드롭

무작위 버피

XP 더블러

블링

프로 패스 XP

트로피 상자

일일 승리 보상으로 매일 카오스 드롭 2개 지급

소셜 과제로 매일 추가 카오스 드롭 지급

경품

일일 소셜 과제를 완료한 모든 플레이어는 보석 경품 이벤트에도 자동 참여됩니다! 매일 과제를 완료한 플레이어 목록을 확인해, 그중 행운의 당첨자 1분에게 무려 보석 10만 개를 드릴 예정입니다! 당첨자는 매일 새롭게 선정되니, 꼭 과제를 완료하세요!

이 이벤트는 오늘 시작되며, 4월 24일 오전 8시(UTC)에 종료됩니다.

그러니... #KEEPBRAWLALIVE 브롤 살리기에 동참하세요!