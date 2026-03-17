버즈 라이트이어와 더불어 토이 스토리 IP를 활용한 스킨 시리즈를 제작했고, 2025년 1월에는 피자 플래닛 아케이드를 중심으로 기간 한정 이벤트를 진행했습니다. 이 이벤트에서는 가볍게 즐길 수 있는 2v2 게임 모드 버전들과 (논란의 여지가 있는) 에어 하키 같은 신규 게임 모드도 선보였습니다. 1월 시즌에 플레이할 경우 신규 스킨, 신규 브롤러 미플, 그리고 마지막으로는 서지의 버즈 라이트이어 스킨을 잠금 해제할 수 있었습니다. 모두 무료로요! 이 모든 콘텐츠가 버즈 라이트이어 및 브롤스타즈 캐릭터들이 등장하는 영상 시리즈와 함께 진행됐으며, 애니메이션 영상만으로도 4천만 회 이상의 조회수를 기록했습니다. 게임 내적으로도, 외적으로도 저희가 제작한 콘텐츠의 품질이 매우 자랑스러웠다고 할 수 있었습니다. 물론 지금도 자랑스럽게 여기고 있고요.

이론상으로는 모두 좋아 보입니다. 그럼 실제로는 어땠을까요?

안타깝게도 별로 좋지 않았습니다. 브롤스타즈에서 버즈 라이트이어를 선보이면서 상당한 화제를 모았지만, 버즈 라이트이어의 한정 출시는 게임에 여러 면으로 부정적인 영향을 미쳤습니다. 버즈 라이트이어는 너무 강력했고, 한동안 모든 게임에서 나타나 매치메이킹과 정상적인 게임 흐름에 방해가 됐죠. 버즈가 브롤스타즈 커뮤니티에 많은 고통을 줬다는 건 분명했지만, 동시에 많은 플레이어들이 버즈를 자주 플레이했고, 즐거워했어요. 이 사실은 버즈를 브롤스타즈에서 제거했을 때 확실해졌습니다. 플레이어 활동량이 즉시 감소하는 걸 목격했죠.

하지만 그게 끝이 아니었습니다. 기존 브롤러들 출시 때처럼 2024년 12월 말에 미플을 출시하는 대신, 피자 플래닛 아케이드 이벤트의 일환으로 모든 플레이어가 미플을 무료로 사용할 수 있도록 하는 것이 좋겠다고 생각했습니다. 이러한 판단은 실수가 되었고, 의도하지 않은 결과를 초래했습니다. 시즌 종료 전에 모든 브롤러를 잠금 해제한 분들의 경우 브롤 패스에 쌓인 크레딧이 명성으로 전환되었는데, 이 점이 아쉬웠습니다.

그와 더불어, 이벤트 상점에서 잠금 해제 가능한 스킨들은 토이 스토리 테마가 아니었기 때문에 일관성이 없고 다소 무작위적인 느낌을 줬죠. 게다가 이벤트 화폐와 관련된 버그가 도입되어 큰 혼란을 야기했습니다. 전반적으로 2025년 1월 이벤트는 모든 면에서 기대에 미치지 못했습니다. 이는 2024년 12월부터 2025년 2월까지의 매출과 더불어 월간 활성 플레이어 수가 약 20% 감소한 결과에서도 드러났죠.

계절적 요인은 분명히 존재하며, 휴가 기간이 끝나고 사람들이 학교 및 직장으로 복귀할 때마다 플레이어의 행동과 참여도가 변하는 일은 매우 흔합니다. 그러나 2025년 1월과 2월에는 예상했던 것보다 더 많은 일일 활성 플레이어를 잃었습니다. 확실히 달라진 변화였죠. 이 추세를 1월부터 눈치챘지만, 다음 업데이트를 위해 신속하게 대응할 준비가 되어 있지 않았습니다.

2025년 2월 말에 업데이트 60이 출시됐습니다. 경쟁전 시스템 개편에 명확히 초점을 맞춘 엔드게임 플레이어 중심의 업데이트였습니다. 또한 플레이어 여러분에게 호평을 받은 신규 브롤러 두 명인 핑크스와 루미를 선보였고, 카드 게임 UNO™와 소규모 콜라보레이션도 진행했습니다.