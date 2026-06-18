adidas 스타 컵이 시작되었습니다!
adidas 스타 컵은 첫 축구 커뮤니티 이벤트로 플레이어들이 다 함께 브롤 볼 팀을 구성하고, 최고의 경품인 adidas 챔피언 칭호를 얻기 위해 토너먼트 경쟁을 펼치는 자리입니다! 칭호뿐 아니라 무료 브롤러, 무료 스킨, 카오스 드롭 등 다양한 아이템을 보상으로 받을 수 있습니다!
이벤트는 지금 시작되며 7월 1일에 종료되고(7월 2일에 파이널 보상 지급), NPC 브롤러 팀, 두 개의 진짜 커뮤니티 팀과 모든 것을 결정할 결승 리매치로 구성됩니다! 레츠고!! 🔥
진행 방식
브롤스타즈 커뮤니티가 2개의 팀으로 나뉩니다. 매치가 시작되기 전에 커뮤니티가 다 함께 로고 및 이름 선택 등 팀과 관련한 모든 걸 정해야 합니다.
이벤트가 시작하고 처음 이틀 동안 두 팀이 팀을 만들기 위해 투표를 시작합니다.
1일 차 | 팀 이름 정하기:
형용사와 명사로 구성된 두 개의 단어 리스트에서 단어를 조합해 만든 팀 이름에 투표하세요.
2일 차 | 배지 디자인하기:
배지의 모양과 색상, 아이콘을 선택해 토너먼트가 진행되는 동안 팀을 대표할 심벌을 만들어 보세요.
토너먼트
팀이 꾸려지면 adidas 스타 컵 토너먼트가 시작됩니다. 토너먼트는 두 개의 스테이지로 나뉘어 12일간 진행됩니다.
스테이지 1 | 그룹 스테이지(6월 20일~25일)
토너먼트는 3개의 그룹 매치로 진행됩니다. 일부 토너먼트에서는 레인저 목장 트리오, 사탕 가게 등의 브롤러로 구성된 NPC 브롤러 팀을 상대로 싸우게 됩니다. 하지만 NPC라고 해서 얕봐서는 안 됩니다. 승부는 치열할 테니까요!
매치 진행 방식
각 매치는 이틀간 진행됩니다. 이 기간 동안, 상대팀보다 더 빨리 커뮤니티 게이지를 채워야 하며, 게이지를 채우려면 신규 게임 모드인 슈퍼 브롤 볼 매치에서 승리해야 합니다! NPC 팀들은 시간이 지나면 채워지는 자체 게이지를 가지고 있으니, 상대 팀보다 항상 앞서야 한다는 걸 잊지 마세요!
그룹 매치 3(6월 24일~25일)
진짜 쇼다운이 처음으로 펼쳐집니다. 커뮤니티 팀 1 vs. 커뮤니티 팀 2. 진정한 승부를 겨룰 첫 번째 기회죠!
스테이지 2 | 엘리미네이션 스테이지(6월 26일~7월 1일)
그룹 스테이지 이후:
준준결승
(6월 26일~27일)
준결승
(6월 28일~29일)
결승
(6월 30일~7월 1일)
커뮤니티 팀 1 vs 커뮤니티 팀 2리매치!
결승전에서는 두 팀이 게이지를 먼저 채우기 위한 경쟁을 펼칩니다. 매치가 끝날 때까지 기다릴 필요가 없죠. 더 빨리 게이지를 가득 채우는 팀이 adidas 스타 컵 토너먼트에서 우승을 차지하게 됩니다!
adidas 하프 타임 챌린지
더욱 흥미진진한 이벤트를 위해 각 매치 둘째 날에는 adidas 하프 타임 챌린지를 진행합니다. 완료하면 기존 보상 외에도 보너스 보상을 얻을 수 있습니다. 둘째 날마다 오전 8시(UTC)에 하프 타임 챌린지에 관한 더 자세한 정보가 포함된 짧은 영상을 올릴 예정이니, 이벤트 화면과 저희 소셜 채널을 자주 확인하세요!
보상
이벤트 기간 동안 획득할 수 있는 보상 목록과, 커뮤니티가 adidas 하프 타임 챌린지를 완료할 경우 받을 수 있는 업그레이드된 보상 목록은 다음과 같습니다.
1000 XP 더블러 또는 브롤러 재용(대체 보상: 1000 크레딧)
3000 블링 또는 미식축구 오티스 스킨
메가 트로피 상자 또는 울트라 트로피 상자
카오스 드롭 5개 또는 카오스 드롭 10개
코인 1000개 또는 코인 2000개
1000 PP 또는 2000 PP
특별 경품
총 10명의 플레이어에게 1백만 코인 + 1백만 PP를 경품으로 드립니다!
참가 방법
최고의 슈퍼 볼 득점 장면을 매일 소셜 미디어(Instagram, X, Reddit 또는 TikTok)에 공유하세요!
#adidas #BrawlStars 해시태그를 추가하는 것도 잊지 마세요.
이벤트가 종료된 후에 이벤트 우승자에게 연락할 예정이며, 며칠이 소요될 수 있습니다.
모두 행운을 빕니다!