브롤스타즈 커뮤니티가 2개의 팀으로 나뉩니다. 매치가 시작되기 전에 커뮤니티가 다 함께 로고 및 이름 선택 등 팀과 관련한 모든 걸 정해야 합니다.

이벤트가 시작하고 처음 이틀 동안 두 팀이 팀을 만들기 위해 투표를 시작합니다.

1일 차 | 팀 이름 정하기:

형용사와 명사로 구성된 두 개의 단어 리스트에서 단어를 조합해 만든 팀 이름에 투표하세요.

2일 차 | 배지 디자인하기:

배지의 모양과 색상, 아이콘을 선택해 토너먼트가 진행되는 동안 팀을 대표할 심벌을 만들어 보세요.

토너먼트

팀이 꾸려지면 adidas 스타 컵 토너먼트가 시작됩니다. 토너먼트는 두 개의 스테이지로 나뉘어 12일간 진행됩니다.

스테이지 1 | 그룹 스테이지(6월 20일~25일)

토너먼트는 3개의 그룹 매치로 진행됩니다. 일부 토너먼트에서는 레인저 목장 트리오, 사탕 가게 등의 브롤러로 구성된 NPC 브롤러 팀을 상대로 싸우게 됩니다. 하지만 NPC라고 해서 얕봐서는 안 됩니다. 승부는 치열할 테니까요!

매치 진행 방식

각 매치는 이틀간 진행됩니다. 이 기간 동안, 상대팀보다 더 빨리 커뮤니티 게이지를 채워야 하며, 게이지를 채우려면 신규 게임 모드인 슈퍼 브롤 볼 매치에서 승리해야 합니다! NPC 팀들은 시간이 지나면 채워지는 자체 게이지를 가지고 있으니, 상대 팀보다 항상 앞서야 한다는 걸 잊지 마세요!

그룹 매치 3(6월 24일~25일)

진짜 쇼다운이 처음으로 펼쳐집니다. 커뮤니티 팀 1 vs. 커뮤니티 팀 2. 진정한 승부를 겨룰 첫 번째 기회죠!

스테이지 2 | 엘리미네이션 스테이지(6월 26일~7월 1일)

그룹 스테이지 이후:

준준결승

(6월 26일~27일)

준결승

(6월 28일~29일)

결승

(6월 30일~7월 1일)

커뮤니티 팀 1 vs 커뮤니티 팀 2리매치!

결승전에서는 두 팀이 게이지를 먼저 채우기 위한 경쟁을 펼칩니다. 매치가 끝날 때까지 기다릴 필요가 없죠. 더 빨리 게이지를 가득 채우는 팀이 adidas 스타 컵 토너먼트에서 우승을 차지하게 됩니다!