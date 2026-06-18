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Blog – Brawl Stars
2026년 6월 17일

adidas 스타 컵이 시작되었습니다!

adidas 스타 컵은 첫 축구 커뮤니티 이벤트로 플레이어들이 다 함께 브롤 볼 팀을 구성하고, 최고의 경품인 adidas 챔피언 칭호를 얻기 위해 토너먼트 경쟁을 펼치는 자리입니다! 칭호뿐 아니라 무료 브롤러, 무료 스킨, 카오스 드롭 등 다양한 아이템을 보상으로 받을 수 있습니다!

이벤트는 지금 시작되며 7월 1일에 종료되고(7월 2일에 파이널 보상 지급), NPC 브롤러 팀, 두 개의 진짜 커뮤니티 팀과 모든 것을 결정할 결승 리매치로 구성됩니다! 레츠고!! 🔥

진행 방식

브롤스타즈 커뮤니티가 2개의 팀으로 나뉩니다. 매치가 시작되기 전에 커뮤니티가 다 함께 로고 및 이름 선택 등 팀과 관련한 모든 걸 정해야 합니다.

이벤트가 시작하고 처음 이틀 동안 두 팀이 팀을 만들기 위해 투표를 시작합니다.

  • 1일 차 | 팀 이름 정하기:

형용사와 명사로 구성된 두 개의 단어 리스트에서 단어를 조합해 만든 팀 이름에 투표하세요.

  • 2일 차 | 배지 디자인하기:

배지의 모양과 색상, 아이콘을 선택해 토너먼트가 진행되는 동안 팀을 대표할 심벌을 만들어 보세요.

토너먼트

팀이 꾸려지면 adidas 스타 컵 토너먼트가 시작됩니다. 토너먼트는 두 개의 스테이지로 나뉘어 12일간 진행됩니다.

스테이지 1 | 그룹 스테이지(6월 20일~25일)

  • 토너먼트는 3개의 그룹 매치로 진행됩니다. 일부 토너먼트에서는 레인저 목장 트리오, 사탕 가게 등의 브롤러로 구성된 NPC 브롤러 팀을 상대로 싸우게 됩니다. 하지만 NPC라고 해서 얕봐서는 안 됩니다. 승부는 치열할 테니까요!

매치 진행 방식

  • 각 매치는 이틀간 진행됩니다. 이 기간 동안, 상대팀보다 더 빨리 커뮤니티 게이지를 채워야 하며, 게이지를 채우려면 신규 게임 모드인 슈퍼 브롤 볼 매치에서 승리해야 합니다! NPC 팀들은 시간이 지나면 채워지는 자체 게이지를 가지고 있으니, 상대 팀보다 항상 앞서야 한다는 걸 잊지 마세요!

그룹 매치 3(6월 24일~25일)

  • 진짜 쇼다운이 처음으로 펼쳐집니다. 커뮤니티 팀 1 vs. 커뮤니티 팀 2. 진정한 승부를 겨룰 첫 번째 기회죠!

스테이지 2 | 엘리미네이션 스테이지(6월 26일~7월 1일)

그룹 스테이지 이후:

  • 준준결승

(6월 26일~27일)

  • 준결승

(6월 28일~29일)

  • 결승

(6월 30일~7월 1일)

커뮤니티 팀 1 vs 커뮤니티 팀 2리매치!

결승전에서는 두 팀이 게이지를 먼저 채우기 위한 경쟁을 펼칩니다. 매치가 끝날 때까지 기다릴 필요가 없죠. 더 빨리 게이지를 가득 채우는 팀이 adidas 스타 컵 토너먼트에서 우승을 차지하게 됩니다!

adidas 하프 타임 챌린지

더욱 흥미진진한 이벤트를 위해 각 매치 둘째 날에는 adidas 하프 타임 챌린지를 진행합니다. 완료하면 기존 보상 외에도 보너스 보상을 얻을 수 있습니다. 둘째 날마다 오전 8시(UTC)에 하프 타임 챌린지에 관한 더 자세한 정보가 포함된 짧은 영상을 올릴 예정이니, 이벤트 화면과 저희 소셜 채널을 자주 확인하세요!

보상

이벤트 기간 동안 획득할 수 있는 보상 목록과, 커뮤니티가 adidas 하프 타임 챌린지를 완료할 경우 받을 수 있는 업그레이드된 보상 목록은 다음과 같습니다.

  • 1000 XP 더블러 또는 브롤러 재용(대체 보상: 1000 크레딧)

  • 3000 블링 또는 미식축구 오티스 스킨

  • 메가 트로피 상자 또는 울트라 트로피 상자

  • 카오스 드롭 5개 또는 카오스 드롭 10개

  • 코인 1000개 또는 코인 2000개

  • 1000 PP 또는 2000 PP

특별 경품

총 10명의 플레이어에게 1백만 코인 + 1백만 PP를 경품으로 드립니다!

참가 방법

  • 최고의 슈퍼 볼 득점 장면을 매일 소셜 미디어(Instagram, X, Reddit 또는 TikTok)에 공유하세요!

  • #adidas #BrawlStars 해시태그를 추가하는 것도 잊지 마세요.

  • 이벤트가 종료된 후에 이벤트 우승자에게 연락할 예정이며, 며칠이 소요될 수 있습니다.

모두 행운을 빕니다!