브롤스타즈 챌린저스 파이널: 지금 티켓 구매 가능!
사상 첫 브롤스타즈 챌린저스 파이널이 9월 5일부터 6일까지 튀르키예 이스탄불에서 개최되며, 지금 바로 티켓을 구매할 수 있습니다!
각기 다른 12개의 챌린저스 지역을 대표하는 12개 팀이 챌린저스에서 가장 큰 상금은 물론 2026 브롤스타즈 챔피언십 월드 파이널이라는 꿈의 무대에 진출할 기회를 얻는 2026 브롤스타즈 챔피언십 와일드카드 결정전 진출권을 놓고 경쟁할 예정입니다.
DACH(독일, 오스트리아, 스위스) 지역 대표로 BIG이 선발되었으며, 다른 지역 팀들은 이스탄불로 향하는 자리를 차지하기 위해 경쟁을 펼치고 있습니다. 전체 라인업은 모든 지역 파이널이 종료되면 확정될 예정입니다.
티켓 정보
티켓은 지금 구매 가능하며, 두 개의 티어 중에서 선택하실 수 있습니다.
얼리 버드: 300 터키 리라(한정 수량, 선착순)
일반 입장권: 450 터키 리라
티켓은 일일권으로만 구매 가능합니다. 즉 1일 차(9월 5일), 2일 차(9월 6일) 중 원하는 날짜의 티켓을 구매하거나 또는 양일 모두 구매 가능합니다.
이벤트 정보
날짜: 2026년 9월 5일~6일
장소: ESA Espor Arena, 42Maslak AVM
주소: Ahi Evran Cad No:6/70, Kat 3, Sarıyer, Istanbul
오시는 길
ESA Espor Arena는 이스탄불의 사리예르 지역에 있는 42Maslak AVM 쇼핑센터 안에 있습니다. 가장 쉽게 도착하는 방법은 M2 메트로 라인을 타고 Maslak 역이나 Hacıosman 역에서 하차해 경기장까지 걸어가는 것입니다. 두 역 모두 경기장까지 걸어갈 수 있는 거리에 있습니다.
또한 지역 모든 곳에서 택시나 카풀 어플을 이용하실 수 있습니다.