사상 첫 브롤스타즈 챌린저스 파이널이 9월 5일부터 6일까지 튀르키예 이스탄불에서 개최되며, 지금 바로 티켓을 구매할 수 있습니다!

각기 다른 12개의 챌린저스 지역을 대표하는 12개 팀이 챌린저스에서 가장 큰 상금은 물론 2026 브롤스타즈 챔피언십 월드 파이널이라는 꿈의 무대에 진출할 기회를 얻는 2026 브롤스타즈 챔피언십 와일드카드 결정전 진출권을 놓고 경쟁할 예정입니다.

DACH(독일, 오스트리아, 스위스) 지역 대표로 BIG이 선발되었으며, 다른 지역 팀들은 이스탄불로 향하는 자리를 차지하기 위해 경쟁을 펼치고 있습니다. 전체 라인업은 모든 지역 파이널이 종료되면 확정될 예정입니다.