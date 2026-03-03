브롤스타즈 챔피언십 보상의 다음 단계
브롤스타즈 챔피언십에 새로운 보상이 도입된다는 소식을 알려드립니다! 이에 따라 브롤스타즈 챔피언십 여정의 여러 스테이지에걸쳐 보상 시스템을 개편하여, 경쟁하는 과정 속에서 더욱 보람 있는 보상을 보다 일관적으로 획득하실 수 있도록 만들고자 합니다.
챔피언십 챌린지
3월 27~29일 동안 개최되는 챔피언십 챌린지에서 매 3번째 승리마다 카오스 드롭을 획득하게 됩니다. 진행 방식은 알고 계신 그대로입니다. 하지만 챌린지에서 목표를 달성하면 챌린지가 더욱 즐거워지죠! 과연 어디까지 해낼 수 있을까요?
월별 예선전
3월 7일부터 8일까지, 월별 예선전에 참가하면 보상을 받을 수 있습니다.
1일 차: 각 라운드를 완료할 때마다 카오스 드롭 획득
2일 차: 1라운드 완료 시 전설 드롭,이후 각 라운드 추가 완료 시마다 카오스 드롭 획득
브롤스타즈 챔피언십 순위표의 상위 16개 팀은 2일 차로 바로 진출하고, 1일차 보상을 자동으로 받습니다.
월별 파이널
이 단계까지 진출하셨다면, 우선 축하드립니다! 정말 멋있어요! 월별 파이널에서 2백만 달러의 총상금과 브롤 컵, 와일드카드 결정전, 월드 파이널 같은 오프라인 이벤트의 참가 자격을 놓고 벌어지는 경쟁은 중요합니다. 그렇지만 여기까지 참가해 주신 것 자체에 대해서도 게임 내에서 보답해 드리고 싶었습니다! 그래서 월별 파이널에서 경쟁하는 플레이어 또한 각 라운드를 완료할 때마다 카오스 드롭을 획득할 수 있습니다.
BSC26 시즌에 새로운 보상을 도입하게 되어 매우 기쁩니다. 시즌이 진행되는 한 해 동안 게임 내 이벤트와 같은 이유로 보상이 교체될 수 있지만, 전반적인 보상의 가치는 같습니다!
오프라인 이벤트
오프라인 이벤트 진출 자격을 얻어 참가하는 플레이어는 각 이벤트마다 계속해서 고유한 방문 보상을 받을 수 있으며, 월드 챔피언에게는 한정판 챔피언 핀을 수여합니다!
하지만 잠깐만요, 더 있습니다!
BSC26 시즌이 진행됨에 따라, 한 해 동안 여러분이 달성하신 업적을 더 잘 드러낼 수 있는 방식을 마련하고자 합니다.
우선, BSC26 시즌에서 월드 챔피언의 왕좌를 차지하는 팀에게는 한정판 플레이어 칭호가 수여됩니다.이 칭호는 승리 로스터의 선수와 스태프 일동에게 주어집니다.
BSC26 전 기간 동안 활발히 참가하신 플레이어를 위한 시즌 종료 보상도 계획 중입니다. 현재 구상으로는 플레이어가 두 가지 보상 옵션(프로필 아이콘 또는 플레이어 핀) 중에서 원하는 보상을 투표로 선택할 수 있습니다.
일부 아이디어는 아직 논의 중이지만, 미리 여러분께 알려드리고 싶었습니다. 이 변화는 시작일 뿐입니다. 저희는 새로운 경쟁 보상 체계를 만들어 나가기 위해 기꺼이 피드백을 경청하고 끊임없이 개선할 예정입니다.
