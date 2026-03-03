BSC26 시즌이 진행됨에 따라, 한 해 동안 여러분이 달성하신 업적을 더 잘 드러낼 수 있는 방식을 마련하고자 합니다.

우선, BSC26 시즌에서 월드 챔피언의 왕좌를 차지하는 팀에게는 한정판 플레이어 칭호가 수여됩니다.이 칭호는 승리 로스터의 선수와 스태프 일동에게 주어집니다.

BSC26 전 기간 동안 활발히 참가하신 플레이어를 위한 시즌 종료 보상도 계획 중입니다. 현재 구상으로는 플레이어가 두 가지 보상 옵션(프로필 아이콘 또는 플레이어 핀) 중에서 원하는 보상을 투표로 선택할 수 있습니다.

일부 아이디어는 아직 논의 중이지만, 미리 여러분께 알려드리고 싶었습니다. 이 변화는 시작일 뿐입니다. 저희는 새로운 경쟁 보상 체계를 만들어 나가기 위해 기꺼이 피드백을 경청하고 끊임없이 개선할 예정입니다.