브롤 컵 티케팅 안내
2026년 _브롤스타즈 챔피언십_을 향한 첫 오프라인 대회, 브롤 컵이 독일 베를린에서 개최됩니다. 12개 팀이 참가해 와일드카드 결정전 및 브롤스타즈 월드 파이널을 위한 지역 추가 진출권을 위해, 또한 팀의 영예를 위해 경쟁하게 됩니다. Uber Eats Music Hall에서 열리는 이번 _지역 대항전_은 역대 최대 규모의 브롤 컵이 될 예정입니다!
아래에서 브롤 컵에 관한 모든 정보를 확인할 수 있습니다.
브롤 컵 베를린 - 주요 정보
2026 브롤 컵은 5월 15일부터 17일까지 독일 베를린의 Uber Eats Music Hall에서 개최됩니다. event.brawlstars.com에서 라이브 방송으로도 중계되며 새롭게 개편된 시청 보상이 준비되어 있습니다.
티케팅 정보
티켓은 3월 4일 오전 10시(CET)부터 여기에서 판매됩니다. 가격은 다음과 같습니다.*
3일 일반 입장권(3일 전일 이벤트 입장 가능) - €90
금요일 일반 입장권 - €30
토요일 일반 입장권 - €50
일요일 일반 입장권 - €50
3일 스타 패키지 - 얼리 버드 €160, 얼리 버드 기간 종료 이후 €180
3일 패밀리 티켓 - €130(성인 1명 + 어린이 1명), €155(성인 1명 + 어린이 2명) - 어린이 티켓은 만 12세부터 16세의 어린이를 위한 티켓입니다.
*모든 가격에 수수료가 별도 부과됩니다.
경기장 입장은 매일 현지 시간 오후 12시(CEST)부터 가능합니다. 대회는 오후 12시 45분에 시작되며, 시간은 변경될 수 있습니다.
참가자 정보
지역 대항전 외에도 브롤 컵에서는 아주 다양한 콘텐츠를 즐기실 수 있습니다.
한정판 핀 및 엽서:
티켓 소지자는 기념품으로 한정판 _브롤 컵 엽서_를 받게 됩니다. 또한 티켓 소지자는 이 엽서의 고유 QR 코드를 이용해 게임 내에서 한정판 브롤 컵 핀을 획득할 수 있습니다. Uber Eats Music Hall 내부에서 엽서를 받으실 수 있습니다. 티켓 소지자 한 명당 한 장의 엽서가 제공됩니다.
스타 파크 체험:
브롤 컵과 더불어 5월 15일~17일 Uber Eats Music Hall 바로 옆에 위치한 Uberplatz에서 관람객 체험 공간이 제공됩니다. 무려 스타 파크에서 영감을 받은 공간이죠. 이곳은 티켓 소지자 및 미소지자 모두 무료로 이용할 수 있습니다.
브롤스타즈 굿즈:
스타 파크 공간 내에서 브롤스타즈 굿즈를 구매하실 수 있습니다. 구매 가능 굿즈와 관련된 자세한 정보는 곧 공개될 예정입니다.
팬미팅:
행사 기간 동안 티켓 소지자만을 위한 전설적인 프로 선수들과의 팬미팅이 진행될 예정입니다. 보다 자세한 정보는 이벤트가 다가오는 시점에 티켓 소지자분들께 공지하겠습니다.
스타 패키지:
지금까지와는 전혀 다르게 브롤 컵을 경험하는 방법, **스타 패키지**를 소개합니다. _스타 패키지_를 구매해 전례 없는 다양한 혜택을 누려보세요. 수많은 인파 속에서도 단연 돋보이는 특별함이 더해집니다. 스타 패키지 구매 혜택은 다음과 같습니다.
최상의 자리 배정:
3일 내내 경기장에서 가장 좋은 좌석에서 경기를 즐기세요. 모든 순간을 가까이에서 생생하게 즐기실 수 있도록 최고의 자리를 보장해 드립니다.
VIP 한정판 이벤트 핀:
스타 패키지 티켓 소지자만 받을 수 있는 특별 버전 관람객 핀으로 게임 내에서 그 어느 때보다 멋지게 자랑해 보세요.*
스테이지 접근 및 사진 촬영 기회:
프로 선수처럼 브롤 컵 스테이지에 오르세요. 메인 스테이지에서 사진을 찍을 수 있는 절호의 기회입니다.
굿즈 제공:
스타 패키지에는 브롤스타즈 굿즈 2종(크로우 지퍼 후디 & 스파이크와 에드거 화이트 티셔츠)이 포함되어 있습니다.
공식 VIP 랜야드:
한눈에 보이는 특별함의 상징이죠. 브롤 컵 디자인의 한정판 랜야드를 받으실 수 있습니다. 행사 기간 동안 착용해 보세요.
브롤 컵 스킨:
게임 내에서 브롤 컵 스킨을 뽐내세요.*
팬미팅 시 대기 없이 입장:
줄을 서서 기다리지 않으셔도 됩니다! VIP 티켓 소지자로서 3일 동안 팬미팅 대기 줄에 서지 않고 바로 입장할 수 있습니다.
*이벤트 행사장 내부에서 배포되는 고유 QR 코드를 이용해 게임 내 아이템을 받으실 수 있습니다. 이벤트에 참석하지 않을 경우, 명시된 혜택을 받으실 수 없습니다.
취재 관련:
브롤 컵 행사 참석과 취재를 희망하는 언론 및 미디어 관계자는 https://blast.tv/press 에서 신청서를 작성해 취재 자격을 신청하실 수 있습니다.
베를린에서 만나요!