2026년 _브롤스타즈 챔피언십_을 향한 첫 오프라인 대회, 브롤 컵이 독일 베를린에서 개최됩니다. 12개 팀이 참가해 와일드카드 결정전 및 브롤스타즈 월드 파이널을 위한 지역 추가 진출권을 위해, 또한 팀의 영예를 위해 경쟁하게 됩니다. Uber Eats Music Hall에서 열리는 이번 _지역 대항전_은 역대 최대 규모의 브롤 컵이 될 예정입니다!

아래에서 브롤 컵에 관한 모든 정보를 확인할 수 있습니다.