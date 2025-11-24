월드 파이널 예측 시작!
월드 파이널이 곧 시작됩니다.
2025년 월드 파이널인 DreamHack Stockholm 에디션에 대해 알아야 할 모든 정보를 한자리에 모았습니다!
위치: Stockholmsmässan의 DreamHack Stockholm
날짜: 11월 28일~30일
방송 시작: 동유럽 표준시 오후 12:45(10:45 AM UTC)
주목할 포인트: 세계 최강의 16팀 사이에 총상금 $1,000,000와 챔피언 타이틀을 건 전쟁이 펼쳐집니다! 눈을 뗄 수 없는 주말이 될 테니, 단 한 장면도 놓치지 마세요!
보상을 획득하세요
예측하기: 1일차 예측을 지금 제출하세요. 프로 패스 XP를 받으려면 각 이벤트(2, 3일차)가 시작되기 전에 예측을 해야 합니다! 더욱 더 특별한 주말로 만들어 드리기 위해 매치 예측을 모두 적중한 분들께 보석 1만 개를 드립니다.
소셜 미디어에서 #BSWF25 해시태그를 달아 내 예측을 공유해 보세요(아님 다른 사람의 에측을 참고해 보세요!).
누구에게 투표해야 하나요? 팀 프로필을 확인하면 선택에 도움이 될 겁니다!
관람객 보상: 현장에 참석한 분들께는 한정판 핀을 드립니다! 현장에서 바로 활성화하실 수 있습니다.
시청 혜택: 방송을 시청하고 스타 드롭, 와플, 프로 패스 XP 등의 일일 선물을 받아 가세요. 게다가 경기를 시청하시면 특별 지지 상자와 한정판 방송 핀 당첨 확률도 높아집니다.
월드 파이널 한정 이벤트
밋앤그릿: 좋아하는 커뮤니티 매니저, 크리에이터, 팀과 직접 만나 소통하며 본격적인 경기가 시작되기 전부터 분위기에 흠뻑 젖어보세요!
현장 활동: 경기가 감명 깊으셨다면, 쇼다운 스테이션에서 직접 친구와 경쟁하며 최고의 플레이를 펼쳐 보세요. 여유 시간에는 칠 존도 잊지 말고 들르세요. 누구나 즐기실 수 있는 뭔가를 준비해 뒀으니까요.
굿즈: 월드 파이널에서만 구할 수 있는 브롤스타즈 한정판으로 가득한 팝업 스토어는 그저 시작일 뿐이랍니다. 라이브 이벤트가 진행되면 계속해서 굿즈가 공개됩니다!
월드 파이널 소식이 궁금하다면 소셜 미디어 채널을 확인해 주세요.
Instagram: @Brawlstars_Esports
YouTube: @BrawlStarsEsports
Twitch: Brawlstars