2026 브롤스타즈 챔피언십 최초 공개!
2025 월드 파이널이 막을 내렸습니다. (Crazy Raccoon, 축하합니다!) 이제 2026년을 살짝 들여다볼 시간입니다!
익숙한 로드맵을 기반으로, 업데이트된 포맷과 여러 편의 사항 개선이 기다리고 있습니다.
2026년 일정
전반기와 후반기, 세 번의 LAN, 그리고 멋진 한 해!
전반기(봄): 1월 30일, 인게임 챔피언십 챌린지로 시작합니다.
2월 월별 파이널 일정
동아시아: 2월 14일
유럽, 중동, 아프리카: 2월 15일
남아메리카: 2월 22일
북아메리카: 2월 23일
글로벌 이벤트: 브롤 컵은 시즌 중반을 장식하는 핵심 글로벌 이벤트로 계속 유지되며, 와일드카드 결정전과 월드 파이널로 시즌을 마무리합니다. 또한 올해는 새로운 3개 국가를 순회할 예정입니다. 자세한 내용은 1월 말에 공개되니 기대해 주세요!
월드 파이널로 향하는 여정
내년에도 익숙한 여정이 이어질 예정입니다. 이번이 처음이라면, 시작을 준비하기 위한 2025 가이드를 참고해 주세요.
포맷 변경 사항
저희는 올해를 통해 많은 것을 배웠으며, 몇 가지 주요 변경을 준비하고 있습니다.
전략성 개선
지난 월드 파이널에서 저희는 다양한 전략을 볼 수 있었고, 앞으로도 균형잡힌 실력을 갖춘 선수를 계속해서 발굴하고자 합니다.
2026년에는 맵 선택 시스템이 도입되고, 사용 금지 시스템이 개선됩니다(글로벌 사용 금지 및 공개 사용 금지 단계 추가). 또한 향후 새로운 모드가 추가될 가능성도 있습니다.
1월에는 프리 시즌 인비테이셔널 대회도 예정되어 있으니 기대해 주세요.
LAN 대회 초점 변경: 브롤 컵과 월드 파이널을 연중 핵심 이벤트로 삼아, 각 LAN의 우선순위를 재조정하고자 합니다.
12개 팀이 참가하는 브롤 컵에서는, 시즌 초반부터 글로벌 경쟁과 팀 대표성을 강화하고자 합니다. 또한 상금 풀과 브롤스타즈 챔피언십 포인트를 증가시켜, 시즌 초반 성적에 더 높은 보상을 부여하고 월드 파이널 진출 가능성을 높이고자 합니다.
8개 팀이 참가하는 와일드카드 결정전에서는 더 치열한 경쟁 구조를 이루며, 상위 2개 팀이 월드 파이널에 진출합니다.
12개 팀이 참가하는 월드 파이널은 여전히 연중 가장 권위 있는 대회로 남습니다. 더 높은 수준의 경기 내용, 보다 긴장감 넘치는 매치 일정, 백스테이지 매치 제거 등을 목표로 합니다.
동남아시아/남아시아: 2026년에는 별도의 대체 진출 경로가 제공될 예정이며, 자세한 내용은 추후 별도 공지로 안내됩니다.
요약하면, 슬롯 배정은 다음과 같습니다.
편의 사항 개선
여러분의 피드백을 바탕으로 2026년을 위한 주요 개선 사항을 정리했습니다. 저희의 2026년 최우선 과제는 다음과 같습니다.
경쟁 보상: 플레이어는 모든 단계에서 보상을 받아야 합니다. 월별 예선전 단계 참가자들을 위한 보상을 도입할 예정입니다.
참여 보상: event.brawlstars.com에 특별 드롭이 다시 돌아옵니다. 즉, 다른 곳에서 얻을 수 없는 한정 핀, 스프레이, 아이콘을 획득할 수 있습니다.
진출 구조 단순화: 프로 경쟁전을 통한 월별 예선전 진출은 이제 종료됩니다. 모든 플레이어는 동일한 경로로 브롤스타즈 챔피언십에 도전하게 됩니다.
포인트 조정: 꾸준한 성과를 보상하기 위해, 후반기(여름) 브롤스타즈 챔피언십 포인트 배율이 2배에서 1.5배로 조정됩니다.
여기까지 2026년에 대한 첫 번째 주요 소식을 전해드렸습니다. 멋진 2025년을 함께해 주셔서 감사합니다. 새해에 다시 만나요!
감사합니다.
브롤스타즈 e스포츠