저희는 올해를 통해 많은 것을 배웠으며, 몇 가지 주요 변경을 준비하고 있습니다.

전략성 개선

지난 월드 파이널에서 저희는 다양한 전략을 볼 수 있었고, 앞으로도 균형잡힌 실력을 갖춘 선수를 계속해서 발굴하고자 합니다.

2026년에는 맵 선택 시스템이 도입되고, 사용 금지 시스템이 개선됩니다(글로벌 사용 금지 및 공개 사용 금지 단계 추가). 또한 향후 새로운 모드가 추가될 가능성도 있습니다.

1월에는 프리 시즌 인비테이셔널 대회도 예정되어 있으니 기대해 주세요.

LAN 대회 초점 변경: 브롤 컵과 월드 파이널을 연중 핵심 이벤트로 삼아, 각 LAN의 우선순위를 재조정하고자 합니다.

12개 팀이 참가하는 브롤 컵 에서는, 시즌 초반부터 글로벌 경쟁과 팀 대표성을 강화하고자 합니다. 또한 상금 풀과 브롤스타즈 챔피언십 포인트를 증가시켜, 시즌 초반 성적에 더 높은 보상을 부여하고 월드 파이널 진출 가능성을 높이고자 합니다.

8개 팀이 참가하는 와일드카드 결정전 에서는 더 치열한 경쟁 구조를 이루며, 상위 2개 팀이 월드 파이널에 진출합니다.

12개 팀이 참가하는 월드 파이널은 여전히 연중 가장 권위 있는 대회로 남습니다. 더 높은 수준의 경기 내용, 보다 긴장감 넘치는 매치 일정, 백스테이지 매치 제거 등을 목표로 합니다.

동남아시아/남아시아: 2026년에는 별도의 대체 진출 경로가 제공될 예정이며, 자세한 내용은 추후 별도 공지로 안내됩니다.

요약하면, 슬롯 배정은 다음과 같습니다.