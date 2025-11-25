기묘한 이야기 밸런스 조정을 위한 서버 점검이 있을 예정입니다. 그런데 우선, 카드 팩과 기묘한 이야기 스킨 악용에 대해 먼저 자세히 알아보겠습니다! ⚠️

더 기묘한 팩

• 일부 플레이어가 더 기묘한 팩을 열기 전에 무엇이 들어 있는지 알아내는 방법을 알아냈습니다

• 안타깝게도 이 문제를 수정하려면 새로운 클라이언트 업데이트가 필요해, 이벤트 종료까지는 이를 그대로 유지할 생각입니다

또한, 더 기묘한 팩의 확률 작동 방식에 대해서도 명확히 설명해 드리겠습니다. 아래 설명을 봐 주세요.

• 더 기묘한 팩의 보상은 여러분이 게임을 열고 난 뒤 결정됩니다(더 기묘한 팩을 열고 난 뒤가 아님). 즉, 게임을 시작하지 않으면 결정 자체가 발생하지 않습니다.

• 게임을 열고 나면 더 기묘한 팩의 콘텐츠가 지원 페이지에 있는 획득 확률을 따라 적용됩니다.

• 특별 상품은 매 시간 교체되므로, 플레이어가 온라인 상태일 때 특별 상품이 교체되면 시스템이 더 기묘한 팩 콘텐츠의 확률을 다시 적용합니다.

• 의도한 시나리오대로라면 팩을 열지 않고서는 '내용물을 볼 수' 없어야 하는데, 이는 실제로 확률에는 영향을 미치지 않으므로 팩을 열고 난 결과는 달라지지 않습니다.

•시중에서 럭키 박스를 구입할 때와 비슷하다고 생각하시면 됩니다. 모든 상자 안에 있는 상품은 이미 확률이 '적용된' 상태이고, 이를 열려면 지불을 해야 하죠. 트레이딩 카드 게임에서도 마찬가지인 것입니다.

• 버그로 인해 '운이 좋은 타이밍'에 로그인해야 한다는 오해가 발생했지만, 실제로 확률이 적용되는 것은 플레이어가 게임을 열 때입니다. 로그인해 있지 않다면, 매 시간 확률이 변경되지 않습니다.

• 더 기묘한 팩이 이렇게 설계된 데는 서버 부하 방지와 게임 최적화 등 다양한 이유가 있지만, 더 기묘한 팩 개봉 후 앱을 종료해 팩을 열 때마다 팩 결과를 다르게 받는 등 다른 유형의 악용을 막기 위해서이기도 합니다. 물론 이러한 문제를 피할 다른 방법도 있지만, 이후 이벤트에서 버그가 발견되지 않는다면 이 정도의 대처로 충분하다고 생각합니다.

• 시스템은 홍보한 방식대로 작동하며, 확률은 모든 플레이어와 모든 로그인 시간에 동등합니다

⚖️ 기묘한 이야기 밸런스 조정⚖️

🔺 때때로 출현하는 불덩어리:

• 피해량: 500 → 1000

🔺 피해를 주면 생성되는 임시 보호막:

• 비율 35/30% → 40/35%

• 활성 시간 2초 → 5초

• 한도: 2000 → 4000

🔺 보호막:

• 10% → 15%

• 5% → 10%

🔺 치유량:

• 80/50/30% → 100/60/40%

• 50/30/20% → 90/50/30%

🔺 공격 명중 시 받는 치유량:

• 30% → 35%

🔺 가젯 재사용 대기 시간(일부 덱):

• 50/30/10% → 60/30/10%

🔺 더 빨라진 HP 회복 속도:

• 50% → 80%

🔺 더 많은 통통탄(리코):

• 통통탄 비율: 50/100/200% → 80/150/250%

• 최대 유지 시간: 5 → 6

🔺 파이퍼:

• 가젯 재사용 대기 시간 50% 단축 → 피해량 +35%

• 가젯 재사용 대기 시간(초희귀 카드)를 발사체 속도(초희귀 카드)로 대체

• 가젯 재사용 대기 시간(영웅 카드)를 발사체 속도(영웅 카드)로 대체

🔺 콜트:

• 공격 범위 +2 → 피해량 +35%

🔺 맨디:

• 가젯 재사용 대기 시간 카드를 이동 속도 카드로 대체

🔺 척, 버즈, 팽:

• 피를 주면 생성되는 임시 보호막 → 보호막(시간이 지나도 사라지지 않음, 공격으로 인해서만 사라짐)

• 척: 피해를 주면 생성되는 임시 보호막 35% -> 30% 보호막

• 팽/버즈: 피해를 주면 생성되는 임시 보호막 30% -> 25% 보호막

🔻 발사체 복귀:

• 비율 -20%