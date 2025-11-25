2025년 10월 릴리스 노트
서버 점검 - 11월 25일
기묘한 이야기 밸런스 조정을 위한 서버 점검이 있을 예정입니다. 그런데 우선, 카드 팩과 기묘한 이야기 스킨 악용에 대해 먼저 자세히 알아보겠습니다! ⚠️
더 기묘한 팩
• 일부 플레이어가 더 기묘한 팩을 열기 전에 무엇이 들어 있는지 알아내는 방법을 알아냈습니다
• 안타깝게도 이 문제를 수정하려면 새로운 클라이언트 업데이트가 필요해, 이벤트 종료까지는 이를 그대로 유지할 생각입니다
또한, 더 기묘한 팩의 확률 작동 방식에 대해서도 명확히 설명해 드리겠습니다. 아래 설명을 봐 주세요.
• 더 기묘한 팩의 보상은 여러분이 게임을 열고 난 뒤 결정됩니다(더 기묘한 팩을 열고 난 뒤가 아님). 즉, 게임을 시작하지 않으면 결정 자체가 발생하지 않습니다.
• 게임을 열고 나면 더 기묘한 팩의 콘텐츠가 지원 페이지에 있는 획득 확률을 따라 적용됩니다.
• 특별 상품은 매 시간 교체되므로, 플레이어가 온라인 상태일 때 특별 상품이 교체되면 시스템이 더 기묘한 팩 콘텐츠의 확률을 다시 적용합니다.
• 의도한 시나리오대로라면 팩을 열지 않고서는 '내용물을 볼 수' 없어야 하는데, 이는 실제로 확률에는 영향을 미치지 않으므로 팩을 열고 난 결과는 달라지지 않습니다.
•시중에서 럭키 박스를 구입할 때와 비슷하다고 생각하시면 됩니다. 모든 상자 안에 있는 상품은 이미 확률이 '적용된' 상태이고, 이를 열려면 지불을 해야 하죠. 트레이딩 카드 게임에서도 마찬가지인 것입니다.
• 버그로 인해 '운이 좋은 타이밍'에 로그인해야 한다는 오해가 발생했지만, 실제로 확률이 적용되는 것은 플레이어가 게임을 열 때입니다. 로그인해 있지 않다면, 매 시간 확률이 변경되지 않습니다.
• 더 기묘한 팩이 이렇게 설계된 데는 서버 부하 방지와 게임 최적화 등 다양한 이유가 있지만, 더 기묘한 팩 개봉 후 앱을 종료해 팩을 열 때마다 팩 결과를 다르게 받는 등 다른 유형의 악용을 막기 위해서이기도 합니다. 물론 이러한 문제를 피할 다른 방법도 있지만, 이후 이벤트에서 버그가 발견되지 않는다면 이 정도의 대처로 충분하다고 생각합니다.
• 시스템은 홍보한 방식대로 작동하며, 확률은 모든 플레이어와 모든 로그인 시간에 동등합니다
⚖️ 기묘한 이야기 밸런스 조정⚖️
🔺 때때로 출현하는 불덩어리:
• 피해량: 500 → 1000
🔺 피해를 주면 생성되는 임시 보호막:
• 비율 35/30% → 40/35%
• 활성 시간 2초 → 5초
• 한도: 2000 → 4000
🔺 보호막:
• 10% → 15%
• 5% → 10%
🔺 치유량:
• 80/50/30% → 100/60/40%
• 50/30/20% → 90/50/30%
🔺 공격 명중 시 받는 치유량:
• 30% → 35%
🔺 가젯 재사용 대기 시간(일부 덱):
• 50/30/10% → 60/30/10%
🔺 더 빨라진 HP 회복 속도:
• 50% → 80%
🔺 더 많은 통통탄(리코):
• 통통탄 비율: 50/100/200% → 80/150/250%
• 최대 유지 시간: 5 → 6
🔺 파이퍼:
• 가젯 재사용 대기 시간 50% 단축 → 피해량 +35%
• 가젯 재사용 대기 시간(초희귀 카드)를 발사체 속도(초희귀 카드)로 대체
• 가젯 재사용 대기 시간(영웅 카드)를 발사체 속도(영웅 카드)로 대체
🔺 콜트:
• 공격 범위 +2 → 피해량 +35%
🔺 맨디:
• 가젯 재사용 대기 시간 카드를 이동 속도 카드로 대체
🔺 척, 버즈, 팽:
• 피를 주면 생성되는 임시 보호막 → 보호막(시간이 지나도 사라지지 않음, 공격으로 인해서만 사라짐)
• 척: 피해를 주면 생성되는 임시 보호막 35% -> 30% 보호막
• 팽/버즈: 피해를 주면 생성되는 임시 보호막 30% -> 25% 보호막
🔻 발사체 복귀:
• 비율 -20%
서버 점검 - 11월 12일
밸런스 조정 ⚖️
올리
• 공격 피해량 감소: 2000 → 1800
• 시선집중(가젯) 재사용 대기 시간 증가: 15초 → 18초
미나
• HP 감소: 8200 → 7400
• 두 번째 공격 피해량 감소: 2800 → 2000
코델리우스
• 특수 공격 시 이동 속도 보너스 감소: 20% → 10%
• 재장전 속도 감소: 30% → 20%
바이런
• 하이퍼차지 시 다트 수 감소: 12 → 6
• 발사체 속도 약간 감소
카제
• 투명화(가젯) 지속 시간: 2초 → 1.5초(기본값)
• 닌자 특수 공격(은밀한 표식) 기본 피해량 감소: 3000 → 2720, 돌진 속도 20%로 감소
미플
• 하이퍼차지 시 특수 공격 지속 시간 감소: 12초 → 10초
모
• 이제 하이퍼차지 시 특수 공격을 하면 즉시 탄환을 사용합니다
브롤 아레나 밸런스 조정 ⚖️
버프 🔺
이브
• HP 증가: 450 → 600
• 재장전 속도 증가: 1.5% → 2%
루미
• HP 증가: 300 → 400
재용
• HP 증가: 450 → 550
윌로우
• 피해량 증가: 2% → 3%
너프 🔻
미플
• HP 감소: 650 → 600
• 피해량 감소: 6% → 5%
나니
• HP 감소: 600 → 500
트렁크
• 피해량 감소: 4% → 3%
뒤집힌 쇼다운 밸런스 조정 ⚖️
너프 🔻
행크
• 비눗방울 크기 감소: 35/25/15% → 25/15/10%
• 이동 속도 감소: 15/20/25% → 10/15/20%
• 특수 공격 충전율 감소: 30/60%100% → 25/50/75%
쉘리
• 보호막 감소: 15/25% → 5/10%
• 특수 공격 충전율 감소: 30/60% → 25/50%
• HP 증가치(전설) 감소: 2000 → 1500
• 발사체 사정거리 → 분산도 감소 제거
릴리
• 가젯 재사용 대기 시간(전설) 감소: 50% → 40%
벨/지기/게일
• 이동 속도 감소 카드에 -20% 적용
버프 🔺
펫 카드 일반 버프
• 펫 HP 증가: 20/40/60% → 40/60/80%
• 펫 이동 속도 증가: 20/35% → 30/50%
• 특수 공격 자동 충전 속도 증가: 20%
덱 수정
• 메그: 하이퍼차지 충전 카드를 속도 카드로 대체
• 모: 하이퍼차지 충전 카드를 보호막 카드로 대체
•카제: 하이퍼차지 충전 카드를 덤불 시야 카드로 대체
• 미스터 P: 발사체 크기 증가 카드 사용 시 발사체의 피해 영역 또한 증가
공격 범위 카드를 특수 공격 충전 카드로 변경
• 콜레트: 중복된 영웅 범위 카드를 HP가 50% 이상인 적들에게 25% 증가된 피해를 주는 카드로 대체
• 콜트: 전설 범위 카드 능력치를 +1 → +2로 변경
버그 수정
🐛 각기 다른 호킨스 사냥 스테이지의 플레이어가 팀을 구성했을 시 승리했는데도 패배로 간주하는 문제 수정
🐛 브롤 볼에서 임의의 플레이어들이 벽을 동시에 부술 경우, 공이 보이지 않는 벽에 부딪히는 문제 수정
🐛 팀 초대가 만료된 뒤 음소거할 경우 발생하는 로딩 문제(플레이어 로딩 화면 87%에서 정지) 수정
🐛 플레이어가 최대 레벨 브롤러가 아닌 상대와 친선 전투를 할 경우, 상대의 기어가 발동하지 않는 문제 수정
🐛 패배 직전에 팸이 하이퍼차지된 터렛을 배치할 경우 서버 44 오류가 뜨는 문제 수정
🐛 브롤 아레나의 AI들이 움직이지 않는 문제 수정
🐛 모가 하이퍼차지 후 특수 공격을 하는 동안 탄환을 사용하지 못하던 문제 수정
🐛 브롤 볼에서 플레이어의 시야 밖에서 공을 갖고 있는 적을 나타내는 빨간색 표시가 표시되지 않던 문제 수정
🐛 여러 모드가 있는 일부 브롤러의 경우, 두 번째 모드 발동 시 하이퍼차지 부스트 값이 예전 값으로 나타나는 문제 수정
**아래와 같은 수정 사항이 포함된 선택적 업데이트가 출시되었습니다.(iOS 및 Android)**🪲 메가 퀘스트 완료 뒤에도 브롤러의 메가 퀘스트 아이콘이 사라지지 않는 문제 수정
🪲 맵 메이커에서 바운티 모드 맵을 제작할 시 게임이 멈추거나 꺼지는 문제 수정
🪲 훈련 지역에서 Subway Surfers 버튼이 그대로 남아있는 문제 수정
🪲 상점에서 아이템을 받을 때 게임이 멈추거나 꺼지는 문제 수정
🪲 미수령 보너스 보상이 있을 시, 브롤 패스 버튼에 미수령 보상 카운터가 나타나지 않는 문제 수정
추가로, 이제 전설 스타 드롭 보상으로 더 이상 초희귀 스킨이 등장하지 않으며장, 영웅 스킨만 등장합니다!
상황이... 점점 기묘해지고 있어요!
기묘한 이야기 콜라보, 발레리나 브롤러 지지, 하이퍼차지 변경 사항, 새로운 메카 스킨 등의 소식을 전해드립니다!
시즌 스킨
일레븐 루미 | 브롤 패스 | 영웅
레트로 일레븐 루미 | 브롤 패스 | 크로마 #1
스릴러 일레븐 루미 | 브롤 패스 | 크로마 #2
에디 드라코 | 신화
호퍼 불 | 영웅
윌 거스 | 영웅
스쿱스 아호이 베리 | 영웅
더스틴 니타 | 하이퍼차지 ON
80년대 더스틴 니타 | 크로마 #1
미래 더스틴 니타 | 크로마 #2
뒤집힌 세계 쇼다운 속으로의 모험
신규 로그라이크 게임 모드! 고유한 파워 덱을 수집하고 구성해 생존에서 승리하세요!
생존을 시작할 브롤러를 선택합니다.
각 스테이지는 10인 개인전 형식의 뒤집힌 세계 쇼다운입니다.
각 스테이지에서 3가지 고유 파워 중 1개를 선택해, 생존이 끝날 때까지 장착합니다.
각 브롤러 덱에는 영웅, 신화, 전설 희귀도의 파워 카드가 포함됩니다. 희귀도가 높을수록 파워가 강력합니다.
스테이지별 상위 플레이어 4인이 다음 스테이지로 진출합니다.
상위에 오를수록 다음 스테이지에서 더 높은 희귀도의 카드 1장을 받습니다. 2위에게는 신화 이상 카드 1장이, 1위에게는 전설 카드 1장이 확정으로 제공됩니다.
각 스테이지에서 승리할 때마다 해당 스테이지의 상한에 도달할 때까지 와플을 보상으로 받습니다.
한 번 시작한 생존은 승패와 관계없이 종료까지 진행됩니다.
스테이지에서 패배하면 해당 생존은 끝나고, 새로운 생존을 시작할 수 있습니다.
뒤집힌 세계 스테이지는 열리면 3일 동안 지속됩니다. 이 스테이지가 닫힐 때까지 생존을 시도할 수 있으며, 스테이지가 닫히면 진행 중이던 생존은 종료됩니다.
5개 스테이지를 모두 이기면 보상을 받고 뒤집힌 세계를 탈출할 수 있습니다! 각 생존이 끝난 뒤 트로피와 와풀을 수령하세요.
브롤러 덱과 와플
와플을 모아 이벤트 상점에서 카드 팩을 열 수 있습니다.
와플은 뒤집힌 세계 쇼다운, 호킨스 사냥(보스전), 메가 퀘스트, 일일 승리, 무료 선물을 통해 획득할 수 있습니다.
이벤트 기간 동안 매일 무료 와플을 받을 수 있습니다!
이벤트 상점에는 매일 신규 카드 팩이 등장합니다.
각 카드 팩에는 특정 브롤러의 파워 카드로 구성된 완전한 덱이 들어 있으며, 일부 팩에는 진행도 자원과 꾸미기 아이템이 포함될 수 있습니다.
더 기묘한 팩: 브롤러 덱 1개(추가 보상 없음)
가장 기묘한 팩: 브롤러 덱 1개 + 자원 및 꾸미기 아이템 포함 가능
특정 브롤러의 덱을 잠금 해제하면, 해당 브롤러로 뒤집힌 세계 게임 모드에 들어갈 수 있습니다.
호킨스 사냥(보스전)
3명의 플레이어가 NPC 보스를 상대로 5단계 난이도 스테이지에 도전합니다.
각 스테이지 승리 시 상한에 도달할 때까지 와플을 보상으로 받습니다.
보스: 베크나와 데모고르곤, 그리고 영혼 기사 프랭크입니다.
이벤트 허브
플레이어는 모든 덱 및 잠금 해제 여부를 확인할 수 있으며, 현재 생존을 진행 중인 브롤러도 표시됩니다.
각 브롤러별로 성공적으로 완료한 생존 횟수가 표시됩니다.
최소 60개의 카드 팩을 모으면 더스틴 니타 스킨을 받을 수 있습니다.
모든 이벤트 스킨 수집
모든 이벤트 스킨을 수집하면 특별한 이벤트 스프레이를 보상으로 받습니다.
신규 브롤러!
지지: 신화 어쌔신
저주받은 꼭두각시 지지는 어딘가 불안한 기운을 풍깁니다. 자신과 한 몸처럼 묶인 마술사의 장갑과 떨어져 있는 법이 없죠 기묘한 상점의 책장 사이에서 춤추고 있는 지지를 발견할 수 있을 거예요.
특성(신규): 상대의 발사체나 근접 공격 근처에 있으면 특수 공격을 충전합니다.
공격: 피루엣 파워 업
빙글빙글 돌며 주변의 모든 적에게 피해를 입히고, 돌면서 이동 속도가 증가합니다.
특수 공격: 그림자 꼭두각시
지지가 충전되면 목표 지점이 나타납니다. 지지가 다시 충전되면 목표 지점을 떠나며 광역 피해를 주고 시작 위치로 돌아올 수 있습니다.
가젯: 길어진 줄
특수 공격의 돌진 범위가 넓어집니다.
가젯: 마술처럼 사라지기
지지가 지지(와 아군)가 들어가면 투명해지는 구역을 일시적으로 만듭니다.
스타 파워: 플리에 강화
일정 시간 동안 피해를 받지 않으면, 특수 공격 충전 속도가 증가합니다.
스타 파워: 도움의 손
이제 특수 공격으로 순간이동 시에 회복 효과를 얻습니다.
칭호: 마리오네트
하이퍼차지
전체 브롤러에서 하이퍼차지 능력치를 전반적으로 변경:
공격: +5%
보호막 +5%
이동 속도 +20%
설명: 하이퍼차지가 제공하는 가치가 다소 높아 상대하기 답답하게 느껴질 수 있었습니다. 전반적으로 부여되는 보너스를 낮춰 게임 전반에서 보다 적절한 대응이 가능하도록 했습니다.
월드 파이널을 앞두고 데이터를 살펴본 결과, 전반적으로 건전한 메타를 보였으나 일부 예외도 존재했습니다. 이번 대대적인 하이퍼차지 조정과 함께 더 많은 브롤러의 승률을 45%~55%에 근접하게 만들고, '하이퍼차지 = 승리'의 단순 공식이 아닌 스타 파워와 가젯의 활용도를 높이고자 했습니다.
팸: 엄마의 사랑
터렛 배치 시 아군을 회복시킵니다. 회복량이 최대 HP를 넘어서는 경우, 초과분은 점차 감소하는 보호막으로 적용됩니다.
알리: 스웜프 스낵
하이퍼차지 중에는 자신이 가한 피해의 20%만큼 회복하고, 일반 공격의 피해량 비율이 현재 HP가 아닌 최대 HP에 대한 비율로 가해집니다.
미나: 트리플 허리케인
특수 공격 사용 시, 벽에 튕길 수 있는 허리케인 3개를 원뿔 모양으로 발사합니다. (참고: 특수 공격을 초기화하는 가젯은 하이퍼차지 특수 공격과 시너지 효과가 없습니다.)
지기: 거대한 소용돌이
하이퍼차지가 적용된 특수 공격이 최대 범위/지속 시간에 도달하면(유도 아님) 지기가 있는 곳으로 돌아옵니다.
더 많은 스킨
시즌: 메카마스
메카 맨디 | 브롤 패스 | 영웅
말벌 메카 맨디 | 브롤 패스 | 크로마 #1
셰이드 메카 맨디 | 브롤 패스 | 크로마 #2
메카 파이퍼
로투스 메카 파이퍼 | 하이퍼차지 ON
핑크 메카 파이퍼 | 하이퍼차지 ON | 크로마 #1
로즈 메카 파이퍼 | 하이퍼차지 ON | 크로마 #2
메카 제시 | 전설
버블검 메카 제시 | 크로마 #1
샤이닝 메카 제시 | 크로마 #2
기타 스킨
헬스보이 미스터 P | 초희귀
펌핑 멜로디 | 영웅
헬스걸 찰리 | 영웅
아처퀸 여왕벌 페니 | Supercell ID 리워드 | 영웅
프로 패스 스킨
호랑이 레온 | 스테이지 1
그림자 호랑이 레온 | 스테이지 2(하이퍼차지)
흰색 호랑이 레온 | 하이퍼차지 | 크로마 #1
잠복 호랑이 레온 | 하이퍼차지 | 크로마 #2
보석 199개 스킨
허수아비 지지 | 신화
가을 허수아비 지지 | 신화 | 크로마 #1
겨울 허수아비 지지 | 신화 | 크로마 #2
맵, 게임 모드, 로테이션 변경
기타 신규 게임 모드
트리오 클린 아웃
4개의 팀이 가장 많은 테이크다운을 기록하기 위해 맞붙는 클린 아웃 모드입니다.
3인 1팀, 총 4개 팀(파란색, 빨간색, 주황색, 노란색)
먼저 테이크다운 10회를 달성하는 팀이 승리합니다!
선두 팀의 플레이어에게는 왕관이 표시됩니다.
트리오 젬 그랩
4개의 팀이 서로 경쟁하는 젬 그랩 변형 모드입니다.
3인 1팀, 총 4개 팀(파란색, 빨간색, 주황색, 노란색)
게임 시작 시 맵 전역에 보석이 흩어져 있습니다.
맵마다 보석 광산의 수가 다르게 배치됩니다.
승리 카운트다운이 활성화되면, 우세한 팀의 브롤러 중 가장 많은 보석을 가진 플레이어가 모든 적에게 화면 밖 표시로 드러납니다.
환경
삭제
비치볼
검의 왕국
마법에 걸린 숲
Subway Surfers
추가
기이한 상점(지지)
기묘한 서커스(브롤로윈)
사랑의 늪(브롤로윈)
교체
열대 섬 > 얼음 섬(브롤 아레나 및 5v5 모드)
맵
4대3 클린 아웃
슬레이 베이
압도적인 전초기지
쌀쌀한 좁은 수로
영구 동토층 늪
4대3 젬 그랩
북극 페이오프
몽땅 내 거
보물의 압박감
수중에 현금
뒤집힌 쇼다운
크로켓
로투스
출입 통제 커뮤니티
메가 보스
프랭크
베크나
커뮤니티 슬롯
쇼다운
크로켓
로투스
출입 통제 커뮤니티
임시 발판
젬 그랩
철로 대도
핫 존
존 스플릿
저세상행 표
녹아웃
기사도
경쟁전
시즌 1
등장하는 게임 모드: 브롤 볼
스파이럴 아웃
풀 매듭
무료로 변경할 수 있는 브롤러
나니
버즈
드라코
시즌2
등장하는 게임 모드: 핫 존
무료로 변경할 수 있는 브롤러
베리
루미
레온
편의 사항 기능 개선
일일 승리
매일 다른 보상 세트를 획득할 수 있습니다!
새로운 시스템에서는 매일 첫 6승 시 보상이 주어집니다.
일일 승리 보상은 매일 무작위로 제공되며, 아래와 같은 보상을 받을 수 있습니다.
스타 드롭(가장 일반적인 보상)
하이퍼차지 스타 드롭
천사 스타 드롭
악마 스타 드롭
김초밥
메가 상자
선물(시즌 제공)
메카 상자(극히 한정적으로 제공)
매일 '럭키 데이' 추첨이 있을 수 있으며, 이날은 메가 상자나 하이퍼차지 스타 드롭 등 더 좋은 보상을 받을 확률이 높습니다!
팀을 구성하세요!
팀 구성 변경 사항
팀 구성 버튼이 브롤러 근처로 이동해 접근성이 높아졌습니다.
최근 함께 승리한 플레이어 목록을 확인하고 즉시 초대할 수 있습니다.
초대 관리 및 음소거를 위한 설정이 추가되었습니다.
'팀 검색' 명칭이 팀에 '빠른 참가'로 변경되었습니다.
전투 종료 후 다시 플레이 버튼이 더 빨리 표시되어, 더 빠르게 팀을 재구성할 수 있습니다.
메가 퀘스트
메가 보상이 기다리는 새로운 연속 퀘스트입니다!
각 메가 퀘스트에는 2가지 보상이 있습니다. 하나는 무작위 보상, 다른 하나는 대량의 브롤 패스 XP입니다.
두 가지 퀘스트 유형: 메가 퀘스트와 오메가 퀘스트
오메가 퀘스트 보상은 메가 퀘스트의 두 배 수준입니다.
각 브롤 패스 시즌에는 7개의 메가 퀘스트로 구성된 연속 퀘스트가 있으며, 마지막 퀘스트는 브롤 패스 전용입니다. 미완료한 메가 퀘스트는 브롤 패스 시즌 종료와 함께 만료됩니다.
메가 퀘스트 요건은 다양합니다. 게임 모드 전용, 브롤러 전용, 전반적 목표(예: 트로피 획득, 피해량 누적, 브롤러 처치 등) 등이 될 수 있습니다.
현재의 메가 퀘스트 목표이 마음에 들지 않으면 리롤하여 변경할 수 있습니다.
단, 리롤 시 기존 진행도를 잃게 됩니다.
XP 변경 사항
전투 XP가 제거됩니다. 대신 새로운 메가 퀘스트를 통해 더 많은 XP를 획득할 수 있습니다.
XP 더블러 강화: 기존에는 전투 XP만 2배였지만, 이제 퀘스트 XP도 2배로 적용됩니다! 즉, 더 많은 XP를 훨씬 쉽게 획득할 수 있습니다.
메카 상자
12월부터 메카 상자가 나타납니다! 이 상자에서는 메카 스킨과 더불어 스타 파워, 하이퍼차지 스타 드롭, 가젯, 그 외 다양한 진행도 보상을 획득할 수 있습니다.
정확한 구성 정보는 슈퍼셀 고객 지원 확인하세요.
매치메이킹 변경 사항
2024년 10월, 전체 트로피 수에서 브롤러 트로피 수로 계산 기준을 변경[단순화]했습니다. 그 결과 매치메이킹 속도가 현저히 개선되었지만, 일부 트로피 구간에서는 매치 품질 저하가일어나는 것을 발견했습니다. 이전 업데이트에서 다양한 대기열을 실험한 결과, 긍정적인 효과가 확인되어 업데이트 버전 63 종료 전까지 모든 일반 게임 모드에 적용되었습니다.
이제 매치메이킹에 아래 두 요소가 모두 고려됩니다.
브롤러 스킬: 선택한 브롤러의 트로피 수 기준
전체 스킬: 상위 브롤러의 평균 트로피 수 기준
작동 방식
브롤러의 트로피 수가 많을수록 해당 브롤러를 기준으로 매치메이킹이 이루어집니다.
브롤러의 트로피 수가 적을수록 전체적인 스킬이 매치메이킹에 더 많은 영향을 줍니다.
실시 이유
매치 난이도의 일관성 개선
신규 플레이어 보호(첫날부터 프로 플레이어와 매칭 방지)
숙련 플레이어가 새로운 브롤러를 시험해도 초반 매치가 지나치게 쉬워지지 않음
공정성을 해치지 않으면서 브롤러 다양성 증진
밸런스 조정
버프
지기
공격 피해량: 1760 -> 1900
알고 보니 지기는 생각보다 강자가 아니었어요. 하지만 이 버프가 얼마나 효과가 있을지 지켜봅시다! 일반 공격이 조금 더 쉽게 명중하도록 살짝 조정할 필요가 있을지도 모릅니다.
펄
특성: 시간이 지남에 따라 피해량이 더 빠르게 증가 → 8%
특정 게임 모드에서 상위 랭크 플레이어들에게 어느 정도 사용되었지만, 특히 하위 랭크에서는 몇 가지 약점이 분명하게 드러났습니다. 이번 변경에서 HP 회복량, 피해량, 특수 공격 사용 빈도, 맵에서의 존재감을 높이고 두 가지 스타 파워를 모두 적절히 활용할 수 있도록 유연성을 높이고자 합니다.
메이지
HP: 7200 → 7400
아이러니하게도 현재 메타에서는 저격수가 공격을 받고 있습니다. 하지만 메이지는 평범한 저격수가 아니죠. 메이지의 샷은 지연으로 인해 명중시키기가 더 까다롭기 때문에, 그녀가 상대에게 더 가까이 다가갈 수 있도록 약간의 생존력을 제공하려고 노력했습니다. 추가 HP 3%가 의미 있는 차이를 만들어낼까요? 아마도요! 하지만 자동 조준을 사용하지 않는다면 더 큰 효과를 볼 겁니다.
서지
"파워 서지" 가젯의 재사용 대기시간: 15초 → 13초
서지는 낮은 랭크 매치에서 꾸준히 사용되어 왔지만, 높은 랭크에서는 더 큰 존재감이 필요합니다. 그의 강점은 레벨을 업그레이드하고 유지하는 것을, 즉, 처치되지 않는 것이죠. 추가 탄약을 얻기 위한 대기시간을 줄이면 도움이 될 것입니다!
팸
터렛 HP 증가: 5600 → 6080
이번 업데이트는 팸에게 아주 중요할 것입니다. 팸이 드디어 하이퍼차지 상태가 될 뿐만 아니라, 힐러 터렛에 상당한 버프가 적용되거든요! 이러한 변화를 통해 팸이 그 어느 때보다 더 나은 지원을 제공하고, 특히 중앙 장악이 중요한 젬 그랩 맵에서 뛰어난 활약을 보이기를 기대합니다.
맥스
하이퍼차지 충전율: 35 → 45(40샷 대신 30샷)
"공간 이동 운동화" 가젯 재사용 대기시간: 10초 → 8초
재용이 출시된 후, 경쟁전 모드에서 맥스 사용 빈도가 감소한 것을 확인했습니다. 이제 '공간 이동 운동화'가 재사용 대기시간이 짧은 가젯에 속하게 되어 꽤나 매력적인 선택이 될 것입니다! 이만 가볼게요, 후다닥!
포코
HP: 7400 → 7600
"뮤직 테라피!" 스타 파워 치유량: 962 -> 988
이유는 아주 간단합니다. 포코는 팀원들을 지원해야 하지만 그러기 위해서는 먼저 자신이 조금 더 오래 살아남아야 하니까요.
페니
대포 공격 속도 +6%
페니는 최근에 큰 변화가 없었습니다. 이참에 낡은 대포에 속도를 부여해 압박감을 높이고 컨트롤러로서의 역할을 강화하고자 했습니다!
멜로디
HP +3%
이 버프로 다른 어쌔신들 사이에서 돋보이는 동시에 조금은 덜 취약해질 것입니다.
콜레트
HP +3%
콜레트가 적에게 추가 피해를 입히고 탱커와의 일대일 전투에서 살아남을 시간을 충분히 확보하게 되기를 기대해 봅니다.
샘
너클 없는 일반 공격 피해량: +25%
특수 공격 충전율 증가: +25%(10 -> 8샷)
네, 저희도 샘을 주로 플레이하시는 분들의 마음에 공감합니다. 따라서 샘의 하이퍼차지가 해제된 후 더 빨리 특수 공격에 도달할 수 있도록 하고 싶었습니다. 너클을 던진 후 즉시 너클을 되찾으려고 애쓰지 않도록, 너클 없는 상태를 좀 더 강력하게 만들고 싶었답니다.
에드거
스타 파워: 주먹다짐 - 피해 회복량 증가(25% -> 30%)
스타 파워: 하드 랜딩 - 피해량 버프 +10% 증가(1350 -> 1490)
에드거의 스타 파워가 모두 상향되었으니, 에드거 팬 여러분께는 정말 기쁜 날입니다. 많은 플레이어에게 선택되는 인기 브롤러이지만, 자칫 잘못 플레이하면 자신의 팀을 무너뜨릴 수 있습니다. 이번 변경을 통해 에드거 플레이어분들이 좀 더 환영받게 되기를 바랍니다.
로사
스타 파워: 자연이 좋아 - 덤불 내부 치유량 증가(초당 300HP -> 400HP)
가젯과의 시너지 효과로 로사는 이제 자연과 더욱 가까워집니다! 자신이 만든 덤불과 맵에서 추가 부스트를 받아 녹지에서 더 많은 시간을 보낼 수 있게 되었습니다.
애쉬
HP +4%
가젯: 진정제 HP 회복량 3240 -> 3360
이 버프를 통해 애쉬는 HP 면에서 최고의 브롤러가 될 것입니다. 그동안 하이퍼차지에 상당히 의존해왔죠. 하지만 이제 HP가 조금 더 증가했으니 플레이 스타일에 맞게 가젯을 선택할 수 있습니다.
나니
피해량 +8%
스타 파워: 자동 집중 - 피해량 +8%
나니로 명중시키는 것은 까다로울 수 있습니다. 이번 버프로 나니 팬들은 즉시 이점을 느낄 수 있을 것입니다. 또한, 더 많은 분들이 나니를 플레이하는 계기가 되길 기대합니다.
트렁크
피해량 +7%
최근 e스포츠 와일드카드 결정전에서 정말 멋진 트렁크 플레이를 볼 수 있었지만, '일반' 플레이어를 위해 피해량을 높일 필요가 있다고 보았습니다.
스튜
하이퍼차지 충전율 +16%(38샷 -> 32샷)
하이퍼차지가 변경되었지만, 여전히 추가적인 기동성을 확보하는 것이 스튜에게는 아주 중요합니다. 하이퍼차지를 더 자주 사용하면 확실히 도움이 될 것입니다.
게일
특수 공격 충전율 증가: +20%(명중 18회 -> 15회)
게일은 넓은 공격 범위로 인해 모든 투사체를 개별적으로 명중시키지 못해서 항상 밸런스를 맞추기가 까다로웠습니다. 이번 변경으로, 특수 공격을 충전하여 적을 날려버리는 것이 더 쉬워질 것입니다!
너프
미나
가젯 재사용 대기시간: 18초 -> 20초
3차 공격 피해량 4400 -> 4000
특수 공격 충전율: 5 -> 7
미나가 과하게 강력했기 때문에 너프를 진행하게 되었습니다.
루미
발사 속도 감소 - 실제로 약 9%(발사체가 되돌아오는 속도는 유지되므로
근거리 공격이 더 유리해집니다.)루미는 전반적으로 훌륭한 브롤러였으며, 특히 숙련 플레이어의 손에 들어가면 정말 임팩트가 컸습니다. 이번 너프는 일반 플레이어에게는 큰 영향이 없겠지만, 상위 랭크에서는 더 전략이 필요한 선택이 될 것입니다.
코델리우스
"콤보 버섯" 스타 파워 피해량: 30% -> 20%
2차 버섯 피해량: 2080 -> 1920
최근 공격력이 상향 조정되었는데, 스타 파워와 조합하면 너무 강해지는 문제가 있었습니다. 스타 파워에 너프를 주었지만, 코델리우스의 공격을 예상하거나 군중 제어 능력으로 충분히 빠르게 반응한다면 어느 정도 대응할 수 있을 것입니다.
보니
특수 공격 충전율: 4 -> 6샷(영웅 기어 사용 시 3 -> 5)
하이퍼차지 충전율: 10 -> 12샷(기어 사용 시 11샷)
특히 가젯을 사용할 때 보니의 특수 공격이 너무 빨리 충전되는 문제가 있었습니다. 그래도 메타에서 멀어지지는 않으니 걱정하지 마세요, 보니 팬 여러분.
미스터 P
특수 공격 충전율(공격 시): 6 -> 8샷
과한 조치라고 느껴지나요? 네. 정말 그런가요? 당연히 아니죠. 미스터 P는 바운티/녹아웃 매치에서 저격수들의 악몽이었습니다. 이제 그의 펭귄 위상에 걸맞게 먹이를 더 줘야 합니다.
드라코
특수 공격 피해량: 2560 -> 2240(초당)
이동 속도: 20% -> 15%
더 이상 보랏빛 승리는 없습니다! 스타 파크의 마스터 드라코는 여전히 강하지만, 대응하기가 한층 더 쉬워지길 기대합니다! (기대가 현실이 되면 좋겠군요...)
키트
하이퍼차지 충전율: 40 -> 30
"종이 상자" 가젯 재사용 대기시간: 20초 -> 23초
특수 공격 충전율: 4 -> 5회 공격
원래는 지원 브롤러로 기대되었던 키트는 너무 공격적이었습니다. 게다가 가젯 때문에 계속 투명 상태가 되기까지 하니까요. 이번 조정으로 이 고양이가 원래의 자리로 되돌아가 팀원들을 더 많이 지원하길 바랍니다.
핑크스
하이퍼차지 충전율: 35 -> 30
"그대로 멈춰라" 스타 파워: 30% -> 25%
핑크스에게서 시간을 좀 빼앗아야 했습니다. 무슨 말인지 아시죠? 이제껏 하이퍼차지를 너무 빨리 충전하고 있었어요! 게다가 그의 스타 파워는 탄약에 의존하는 브롤러에게 너무 가혹했습니다.
바이런
하이퍼차지 충전율: 40 -> 30
카제
하이퍼차지 충전율: 45 -> 30
바이런과 카제는 거의 같은 위치에 있어 경쟁적인 플레이어에게는 좋은 선택이지만, 매치당 하이퍼차지 횟수가 너무 많아 일반 플레이어에게는 인기가 없었습니다. 하이퍼차지 충전율 하향 조정을 통해, 경쟁전에서의 균형을 잡되 일반 플레이어에게는 큰 영향을 미치지 않도록 했습니다.
재조정
엘 프리모
버프* 공격 시 특수 공격 충전율: 12샷 -> 11샷
너프* 특수 공격을 통한 특수 공격 충전율에 약간 너프를 주었습니다.지난번 탱커 특성이 추가되었을 때, 엘 프리모는 그야말로 메타의 중심이었습니다. 다시 한 번 그를 메타로 밀어주고 싶지만, 이번에는 버프와 너프에 좀 더 신중을 기하고자 합니다. 부디 엘 프리모가 경쟁전 메타에서 멋지게 부활하게게 되기를 바랍니다.
타라
너프* 일반 공격을 통한 특수 공격 충전율 너프: 10 -> 12샷
버프* 특수 공격을 통한 특수 공격 충전율 증가: 17% -> 25%타라는 블랙홀이 핵심입니다. 매치에서 중요한 순간인 만큼, 타라의 특수 공격을 제대로 사용하는 플레이어에게 더욱 큰 이득을 주고 싶었습니다. 제대로 사용하지 못했을 때의 결과가 더욱 가혹해졌지만, 타라의 특수 공격의 위력을 고려하면 적절한 조치라고 믿습니다.
올리
너프* 하이퍼차지 충전율: 30 -> 25* "레니게이드" 스타 파워 보호막: 4000 -> 3000* 이제 하이퍼차지 상태의 올리가 더 이상 점프하지 않습니다. 대신 특수 공격처럼 돌진합니다.올리는 이미 강했고, 당연히 하이퍼차지는 메타에 도움이 되지 않았습니다. 이제 그의 특수 공격을 피할 때와 같은 방법으로 올리의 도발을 막을 수 있습니다. 하지만 하이퍼차지된 올리는 여전히 정말 무시무시합니다.
켄지
하이퍼차지 순간이동 제거
켄지가 더 이상 적을 단숨에 처치할 수 없게 될 겁니다.
재용
너프* "주말 바라기" 가젯의 피해량: 2300 -> 2100* 공격 해제 속도가 약간 감소* "발라드 타임" 가젯: 감속 효과 증가율 20% -> 30%, 0.75초 -> 1.25초재용은 이전 메타에서 최고의 지원 브롤러 중 하나였습니다. 하지만 더 이상은 아닙니다! 하지만 완전히 너프시키지는 않았으니 걱정하지 마세요. 단지 인기가 시들했던 "발라드 타임" 가젯을 버프하여 선택의 폭을 넓히고자 합니다. 팸은 여전히 그를 자랑스러워할 것입니다.
버그 수정 및 개선 사항
수정: 롤라의 분신에 재장전 속도 기어 효과가 적용되지 않던 문제
수정: ‘하이퍼차지 출시’ 모드에서 스튜의 하이퍼차지가 완전히 충전되지 않던 문제
수정: 미코의 특수 공격이 장애물 및 물 위로 넘어갈 때 조준이 원활하지 않던 문제
수정: 콜트의 스타 파워 '스피드 부츠' 효과로 이동 속도가 증가하지 않던 문제
수정: 미나의 '카포어랍쇼' 가젯 사용 중 특수 공격을 사용하기 전에 처치되면, 부활 후 특수 공격이 사라지던 문제
수정: 피해량 감소 효과가 크로우와 트렁크의 특수 공격에 적용되지 않던 문제
수정: 벽이 파괴된 직후 같은 장소를 공격하면 투사체가 여전히 벽이 있는 것처럼 작동하던 문제
수정: 일부 브롤러 능력이 윌로우의 특수 공격으로 빙의된 브롤러에게 피해를 주지 않던 문제
개선: 저사양 기기에서 클럽 채팅 최적화