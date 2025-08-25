브롤스타즈 로고가 신규 업데이트와 함께 새롭게 단장합니다!



변경한 이유에 대해서 간단히 답변드리면 아래와 같습니다 :

기존 로고는 더 현대적인 디자인의 타 브랜드 로고에 비해 구식이기도 하고, 다소 복잡하게 느껴지는 부분이 있었습니다.

“브롤”, 즉 난투의 의미가 브랜드의 중심이 되어야 하지만, 예전 로고는 그 상징을 충분히 담지 못했습니다.

저희는 게임 로고와 앱 아이콘에 통일성을 주고 싶었습니다.

새로운 로고는 이러한 과제들을 해결하면서도, 이전 브롤 로고의 유산과 상징성을 담은핵심 요소를 유지하고 있습니다.

더욱 길고 자세한 답변은 아래를 참고해 주세요 !

이번 로고 변경에 대한 과정과 그 이유를 더 자세히 공유하고자 합니다.

여러분이 보다 더 많은 정보를 바탕으로 의견을 주실 수 있도록 말이죠!

기존 로고의 문제

브롤 강조 부족 : “브롤”은 브랜드의 핵심이며, 모든 사람이 게임을 부를 때 사용하는 가장 인지도가 높은 명칭입니다. 하지만 이전 로고에서는 색상과 글꼴 크기의 영향으로 가장 먼저 눈에 들어오는 부분이 오히려 “스타즈”였습니다.

복잡성 : 이전 로고는 여러 가지 요소가 한데 모여 있어, 다양한 환경이나 크기에서 한 눈에 들어오지 않았습니다.

적응력 부족 : 앞서 말한 문제의 연장선으로, 브랜드 로고를 게임이나 우리의 채널 밖에서(예: 광고, 굿즈, 협업 등) 사용하는 것이 어려웠고, 종종 만족스럽지 못한 결과를 초래했습니다.

구식 디자인 : 전 세계에서 펼쳐지는 치열한 로고 디자인 경쟁 속에서, 기존 로고는 이미 몇 번이나 갱신한 수많은 타 브랜드 로고의 현대적인 디자인과 비교하면 뒤쳐졌다는 생각이 들었습니다.

게임 로고와 앱 아이콘이 너무 달랐습니다. 기존 로고에서는 해골이 작은 요소인 반면, 앱 아이콘에서는 핵심 요소로 자리 잡고 있기 때문입니다.

이러한 과제들을 해결하고 극복하는 것이 이번 로고 변경의 주요 이유입니다. 저희는 신규 로고가 이러한 문제들을 개선하고, 브랜드가 인식되고 기억되는 방식을 더욱 향상 시킬 것이라고 기대하고 있습니다. 그럼에도 불구하고, 저희는 기존 로고가 지닌 유산을 버리는 변화를 취하고 싶지는 않았습니다. 이번 변화는 리브랜딩이 아니라 일종의 진화이자 업데이트이기 때문입니다.

이러한 과정을 거쳐 우리는 기존 로고를 바탕으로 디자인을 조금씩 수정한 버전부터 완전히 새로운 디자인을 적용한 버전까지 여러 방향성을 놓고 실험을 진행했습니다. 결과적으로 저희 생각이 옳았다는 확신을 얻을 수 있었죠.

새로운 로고가 가장 좋은 성과를 보여줬고, 테스트 과정에서 가장 긍정적인 피드백을 받았습니다. 일부 테스트 사용자는 로고와 앱 아이콘의 통일성 덕분에 이미 새로운 로고가 공식 로고라고 받아들이기도 했죠.

마지막으로 최종 결정 전에 선정된 로고에 몇 가지 작은 수정 작업을 거쳐 해골 요소, 색상, 글꼴 스타일을 기존과 유사하게 유지함으로써 로고의 핵심 정체성이 그대로 보존되도록 노력했습니다. 이를 통해 브롤의 정체성 지켜낸 것이죠!

결론을 말씀드리자면, 이번 로고 변경은 브롤스타즈의 리브랜딩이 아닙니다. 브롤스타즈의 정체성을 더 잘 표현하는 것은 물론 로고가 활용되는 다양한 상황에서 더 유연하게 대응할 수 있도록 하기 위한 로고 업데이트라고 할 수 있겠죠! 트렌드도 따라가고요!