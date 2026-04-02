블링, 상점 및 꾸미기 아이템 변경 사항
블링, 카탈로그 및 상점에 변경 사항이 적용됩니다!
최근에 올라온 영상인 '이건 로드맵 영상이 아닙니다'를 시청한 플레이어분이라면, 저희 팀이 현재 꾸미기 아이템과 블링이 지닌 문제를 해결하려고 한다는 것을 잘 알고 계실 겁니다. 아직 영상을 시청하지 않으셨다면... 이제 아시겠죠?
현재 브롤스타즈 내에는 꾸미기 아이템 획득, 분배, 판매와 관련해 몇 가지 문제점이 존재합니다. 물론 모든 문제를 한 번에 해결할 수 있다고 생각하지는 않습니다. 하지만 왜 저희가 현재 방식이 문제라고 생각하는지 그리고 어떻게 해결할 예정인지에 관해 설명해 드리고자 합니다.
다음 업데이트에 신규 버전의 꾸미기 아이템 시스템을 시도하고자 합니다. 우선 블링과 카탈로그, 상점을 대상으로 변화를 적용할 예정입니다.
블링은 원래 모든 플레이어가 꾸미기 아이템을 쉽게 이용할 수 있도록 만들어진 자원입니다. 저희의 목표는 모두가 스킨/꾸미기 아이템 출시 소식을 흥미롭게 느끼고 기대하도록 만드는 것이었습니다. 하지만 기대와는 달리 소수의 플레이어만 꾸미기 아이템을 구매했죠. 꾸미기 아이템에서 발생하는 이익 창출을 소폭 감소시키면, 게임 참여도가 크게 향상될 것이라고 기대했습니다. 하지만 현실은 그렇지 않았습니다. 오히려 현재 방식이 게임에서 꾸미기 아이템의 전반적인 가치를 하락시켰을지도 모릅니다.
현재 블링이 직면한 문제 중 하나는 바로 플레이어가 원하지 않는 보상이 되어 버렸다는 것입니다. 이미 스킨을 많이 보유한 플레이어는 이전과 달리 신규 스킨 획득이 그다지 흥미롭게 느껴지지 않을 겁니다.
게다가 언제든지 스킨을 구매할 수 있는 카탈로그가 있어, 블링을 사용해 원하는 스킨과 꾸미기 아이템을 구매할 수 있죠. 그럼에도 사용을 유도하는 강력한 동기가 없기 때문에, 블링의 가치는 계속 떨어지고 있습니다(많은 플레이어가 블링을 쓰지 않고 쌓아두기만 하기 때문입니다). 옵션이 적어서가 아니라, 오히려 지금은 스킨 종류가 너무 많아 카탈로그에서 일일히 전부 확인하며 구매하고 싶은 스킨을 찾는 데 시간이 오래 걸리는 것 같습니다.
이는 물론 플레이어들의 현재 행동 양상과 관련된 저희의 해석이며, 이를 바탕으로 다음 변경 사항을 적용하게 되었습니다.
카탈로그에서 블링을 사용할 수 있는 옵션을 제거합니다. 상점의 신규 섹션에서만 블링을 사용할 수 있습니다. 카탈로그에서 구매할 수 있는 모든 스킨은 로테이션되며, 언제든지 구매 가능한 스킨 옵션만 제거됩니다.
매일 소수의 옵션을 두고 구매를 고려하게 된다면, 스킨 구매 과정이 훨씬 편리해지고 특별 상품을 확인하는 과정도 즐거워질 것이라고 생각합니다.
신규 상점 섹션에 블링으로 구매할 수 있는 번들이 추가됩니다. 이 번들에는 스킨 혹은 핀/프로필 아이콘/스프레이와 같은 꾸미기 아이템과 상자/스타 드롭이 포함될 예정입니다.
이제 블링이 게임 진행에 도움을 줄 수 있다는 뜻이죠!
탭하면 블링을 열 수 있으며, 탭할 때마다 얻을 수 있습니다.
블링 번들은 할인되지 않는 상품부터 100% 할인 상품까지 다양한 할인 폭을 가지고 있습니다!
블링 번들은 또한 신화 및 전설 스킨을 포함할 수 있습니다.
일부 블링 번들의 경우, 방대한 옵션 목록에서 특정 희귀도의 스킨을 선택할 수 있어 카탈로그에서 스킨을 직접 고르는 경험을 유지할 수 있습니다. 다만 항상 이용 가능한 것은 아닙니다.
또한 상점을 완전히 개편했습니다(브롤 토크에서 더 자세히 알려 드릴게요)!
신규 업데이트의 기타 변경 사항
무료(F2P) 소스에도 몇 가지 조정을 진행 중입니다.
매 시즌 신규 블링 메가 퀘스트가 추가됩니다(기존 메가 퀘스트 제거가 아닌 신규 퀘스트 추가입니다).
브롤 패스 무료 콘텐츠에 블링이 더 추가됩니다.
스타 드롭, 카오스 드롭 및 브롤러 상자에서 스킨을 획득할 수 있는 확률이 감소합니다.
이러한 변경 결과, 무료 이용자들은 여전히 평균적으로 동일한 수의 스킨을 획득하지만 어떤 스킨을 받을지 더 자유롭게 선택하고, 블링 번들을 이용해 더 많은 스킨을 직접 획득할 수 있게 되었습니다. 변경 사항을 통해 더 많은 스킨을 직접 선택하고, 소장한 스킨들이 더욱 의미 있는 존재가 되기를 바랍니다.
그렇다면 지금쯤 이런 질문이 드실 겁니다.
블링을 지금 사용해야 할까요? 아니면 업데이트까지 기다려야 할까요?
이번 업데이트에는 블링 사용 효과가 전반적으로 더욱 커질 것입니다. 신규 시스템을 통해 블링을 사용해서 특가 상품, 진행도, 때때로 더 높은 희귀도의 스킨을 획득할 기회가 포함된 번들을 구매할 수 있기 때문입니다.
하지만 지금 카탈로그에 있는 스킨 중 갖고 싶은 스킨이 있다면 업데이트 전에 미리 구매하는 것이 좋습니다. 그렇지 않으면 신규 로테이션 상점에 해당 스킨이 다시 등장할 때까지 기다려야 하니까요.
어떻게 하면 지금 당장 블링을 획득할 수 있나요?
경쟁전을 플레이하고 프로 패스에서 보상을 받으세요.
일일 승리 6회를 달성하세요.
아직 사용하지 않으셨다면, 블링 자원 열쇠를 사용하세요.
이번 주(3월 30일부터)에 시작하는 작은 이벤트에서 블링을 받을 수 있습니다.
언제나 그렇듯, 앞서 설명한 내용은 다음 업데이트를 위한 현재의 계획이며 결과에 따라 약간 수정되거나 수정되지 않을 수 있습니다.
아직 꾸미기 아이템에 적용하고 싶은 사항들이 많이 있지만, 오늘 설명해 드린 사항부터 향후 업데이트에서 작업할 예정입니다.
오늘은 여기까지입니다! 자세한 내용은 이번 달 말에 브롤 토크에서 확인하세요!
감사합니다.