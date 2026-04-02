블링, 카탈로그 및 상점에 변경 사항이 적용됩니다!

최근에 올라온 영상인 '이건 로드맵 영상이 아닙니다'를 시청한 플레이어분이라면, 저희 팀이 현재 꾸미기 아이템과 블링이 지닌 문제를 해결하려고 한다는 것을 잘 알고 계실 겁니다. 아직 영상을 시청하지 않으셨다면... 이제 아시겠죠?

현재 브롤스타즈 내에는 꾸미기 아이템 획득, 분배, 판매와 관련해 몇 가지 문제점이 존재합니다. 물론 모든 문제를 한 번에 해결할 수 있다고 생각하지는 않습니다. 하지만 왜 저희가 현재 방식이 문제라고 생각하는지 그리고 어떻게 해결할 예정인지에 관해 설명해 드리고자 합니다.

다음 업데이트에 신규 버전의 꾸미기 아이템 시스템을 시도하고자 합니다. 우선 블링과 카탈로그, 상점을 대상으로 변화를 적용할 예정입니다.

블링은 원래 모든 플레이어가 꾸미기 아이템을 쉽게 이용할 수 있도록 만들어진 자원입니다. 저희의 목표는 모두가 스킨/꾸미기 아이템 출시 소식을 흥미롭게 느끼고 기대하도록 만드는 것이었습니다. 하지만 기대와는 달리 소수의 플레이어만 꾸미기 아이템을 구매했죠. 꾸미기 아이템에서 발생하는 이익 창출을 소폭 감소시키면, 게임 참여도가 크게 향상될 것이라고 기대했습니다. 하지만 현실은 그렇지 않았습니다. 오히려 현재 방식이 게임에서 꾸미기 아이템의 전반적인 가치를 하락시켰을지도 모릅니다.

현재 블링이 직면한 문제 중 하나는 바로 플레이어가 원하지 않는 보상이 되어 버렸다는 것입니다. 이미 스킨을 많이 보유한 플레이어는 이전과 달리 신규 스킨 획득이 그다지 흥미롭게 느껴지지 않을 겁니다.

게다가 언제든지 스킨을 구매할 수 있는 카탈로그가 있어, 블링을 사용해 원하는 스킨과 꾸미기 아이템을 구매할 수 있죠. 그럼에도 사용을 유도하는 강력한 동기가 없기 때문에, 블링의 가치는 계속 떨어지고 있습니다(많은 플레이어가 블링을 쓰지 않고 쌓아두기만 하기 때문입니다). 옵션이 적어서가 아니라, 오히려 지금은 스킨 종류가 너무 많아 카탈로그에서 일일히 전부 확인하며 구매하고 싶은 스킨을 찾는 데 시간이 오래 걸리는 것 같습니다.