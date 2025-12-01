뽑기 기계에서 모든 브롤러의 버피를 모두 모은 후에는 블링을 사용해 여러 가지 버피 스킨을 뽑을 수 있습니다. 버피의 기능이나 파워에 미치는 영향은 없는 단순한 꾸미기 아이템입니다. 그냥 더 귀엽고 빛날 뿐인 거죠!

블링 뽑기는 1회당 블링 10,000개입니다.

버피 디자인: 브롤러 재조정

버피 디자인에 대해 살펴보기 전에, 브롤러 재조정에 대해서와, 새로운 파워 진행도 방식이 새로운 아이템이 아닌 기존 아이템을 향상시키는 수단인 이유를 살펴보겠습니다. 이유는 다양하지만 3가지 정도로 요약해 볼 수 있습니다.

1 - 경쟁전 매치에 깊이를 더하면서도 복잡성을 피하기 위해 과하게 복잡한 코어 구조는 지양했습니다.

이미 알고 있는 사항을 개선하는 일은 완전히 새로운 파워(특히 새 버튼이 생길 경우)에 대해 익히는 것보다 이해하기도 쉽고 금세 익숙해집니다. 저희는 플레이어들이 완전히 새로운 기능을 익히지 않고도, 또는 플레이 스타일을 바꾸지 않으면서도, 실력 있는 플레이어들은 매치마다 새로운 심오함을 보여주고, 라이트 유저들은 신선함을 느낄 수 있기를 바랍니다.

2 - 출시 브롤러가 100종을 향해 감에 따라, 출시한 모든 브롤러를 다시 살펴보고 너무 오래된 느낌이 들 경우 키트를 개선/변경하기에 적기라고 판단했습니다(물론 브롤러의 코어 판타지/콘셉트는 변경하지 않습니다).

3 - 근본적인 위력(하이퍼차지 등)보다 유틸성이나 스킬 표현에 초점을 맞추고자 했습니다. 브롤러가 이미 보유하고 있는 키트에 집중하면 더 세련된 방식으로 파워를 더할 수 있을 것입니다. 일부 버피는 그 이름에 맞게 능력을 더 '크고 강하게' 만들어주지만, 모든 버피가 그래야 할 필요는 없습니다.

또한 버피를 획득하는 브롤러의 영웅 및 신화 기어는 제거(및 환불)할 예정입니다. 안타깝게도 이 기어들은 추가 개발을 지속할 만큼 충분히 재미를 더하지 못했습니다. 예전부터 진행하고 싶었던 사항 중 하나지만 버피 도입이 좋은 계기라고 판단했습니다.

또한 가젯을 조준 가능한 조이스틱 형태로 만들 예정입니다(해당 가젯과 어울릴 경우). 작은 변화처럼 보일 수도 있지만 브롤 내 전반적 스킬 향상에 도움이 될 것입니다. 익힐 시간이 필요할까 걱정하지 마세요. 가젯에 조준 기능이 들어가더라도 지금처럼 탭만으로도 사용할 수 있을 테니까요.