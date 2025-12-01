새로운 파워, 브롤 패스 변경 사항과 새 스타 드롭까지!
하이퍼차지를 모두 선보였으니, 이제는 게임 자체에 영구적인 게임 플레이 변경을 도입할 시기죠!
아래 본문에서 다음 달 브롤스타즈에 추가될 변경 및 추가 사항을 전체적으로 살펴보겠습니다. 앞으로 실시할 변경 사항 간의 연결 고리를 모두 파악할 수 있으므로, 본문을 전부 읽어 보실 것을 강력히 추천합니다.
진행도는 정말 민감한 주제죠. 하지만 앞으로 실시할 변경 사항에서 저희는 새로운 파워를 도입해 즐거움을 더할 뿐만 아니라, 숙련된 플레이어들이 게임이 더 심도 있어졌다고 느낄 수 있도록 하려 합니다. 또한 주요 자원 획득 수단에 버프를 추가해 이 여정이 보다 즐겁고 보람 있게 만들고자 합니다.
명심하세요! 전부 아직 개발 중인 상태이므로 콘텐츠 출시 시에 세부적 변경이 있을 수 있습니다.
먼저 각 변경 사항을 간단히 설명해 드리고 , 글머리기호로 상세히 정리해 드리겠습니다.
게임 플레이 변경 사항
변경 사항:
파워 레벨 12는 추가되지 않습니다
새로운 파워, 버피가 추가됩니다
버피는 스타 파워와 가젯, 하이퍼차지에 버프(눈치 채셨죠?)를 더해줍니다!
각 브롤러에게 스타 파워 모두에 적용되는 버피 하나, 가젯 모두에 적용되는 버피 하나, 하이퍼차지에 적용되는 버피 하나, 이렇게 3개의 버피가 주어집니다.
이 새로운 파워의 도입과 함께 일부 브롤러의 게임 플레이 디자인/능력 재조정이 들어갑니다.
버피는 뽑기 기계에 1000코인과 2000PP를 넣어 구입하실 수 있습니다.
뽑기 기계 사용 시 무조건 버피 1가지는 받으실 수 있습니다. 이번 업데이트에는 총 18가지의 버피가 등장하며, 신규 버피가 들어 있는 뽑기 기계를 추가할 예정입니다.
버피는 게임 내 재화(1000코인 및 2000PP)에 해당하는 보석의 가치로 보석을 통해 직접 구매할 수도 있습니다.
인앱 구매 할인 또는 보석 특별 상품을 추후 진행할 예정이지만, 이번 기능 출시 때는 진행하지 않습니다.
뽑기 기계 기능을 잠금 해제한 후 뽑기 한 번은 무료입니다.
신화와 영웅 기어는 제거 및 환불됩니다(버피를 받는 브롤러 대상). 해당 기어를 보유한 브롤러가 버피를 받은 뒤, 영웅 및 신화 기어는 모두 제거됩니다.
일부 가젯의 조준이 가능해졌습니다(일반 공격/특수 공격 조이스틱처럼 사용 가능)
목표:
복잡성을 늘리지 않으면서도 더욱 심도 있는 게임플레이를 만들기(새로운 버튼은 추가하지 않기) 숙련된 플레이어들이 더 심도 있는 게임을 즐기게 만들기 라이트 유저도 기존에 즐기던 방식을 유지할 수 있도록 하기
이전에 출시한 브롤러를 다시 살펴보고 시간이 흘러 키트가 적합하지 않게 된 경우 이를 재조정하기(키트에 문제가 없는 경우는 변경 적용되지 않음)
브롤러 진행도에 깊이를 더하고 새롭고 의미 있으며 재미있는 아이템을 추가하여 의욕을 불러일으키기
신규 파워 아이템 - 버피!
버피는 게임에 추가되는 새로운 파워로, 가젯, 스타 파워, 하이퍼차지의 효과를 향상시키며 브롤러 옆에 두면 보기에도 멋지답니다! 각 브롤러는 총 3가지 버피를 얻을 수 있으며, 한 가지는 가젯(전체)용, 한 가지는 스타 파워(전체)용, 한가지는 하이퍼차지용입니다. 버피는 뽑기 기계에서 무작위로 뽑을 수 있습니다.
궁금한 각 버피의 이름은... 가젯 버피, 스타 버피, 하이퍼 버피입니다!
뽑기 기계
바로 여기서 버피를 얻을 수 있습니다! 뽑기 1회 비용은 1000코인과 2000PP이고, 각 뽑기 기계마다 브롤러가 정해져 있어 이에 해당하는 버피가 나옵니다.
이후에는 보석이나 인앱 구매로도 바로 구입하실 수 있습니다. 이전의 하이퍼차지 출시 시에는 보석 특가 상품을 먼저 출시하고 게임 내 재화(코인)로 구입할 수 있었죠. 이번에는 게임 내 재화(1000코인과 2000PP)를 먼저, 보석/인앱 구매를 나중에 도입해 테스트합니다. 새로운 방식이므로 면밀히 살펴보고 효과가 없을 시, 즉, 플레이어들이 재미가 없다고 느끼거나 플레이하거나 지불할 필요가 없다고 느낄 경우 변경을 추가할 예정입니다.
버피는 계속 추가될 예정이며 뽑기 기계를 서로 달리 적용해 게임에 추가되는 버피 수가 아무리 늘어나도 보상 풀은 항상 동일하게 유지할 수 있도록 할 예정입니다. 현재 기계당 18종을 뽑을 수 있도록 하는 것을 목표로 하고 있습니다(브롤러 총 6종).
1,000 트로피 달성으로 기능을 해제하고 첫 번째로 받는 버피는 항상 무료입니다.
뽑기 기계에서 모든 브롤러의 버피를 모두 모은 후에는 블링을 사용해 여러 가지 버피 스킨을 뽑을 수 있습니다. 버피의 기능이나 파워에 미치는 영향은 없는 단순한 꾸미기 아이템입니다. 그냥 더 귀엽고 빛날 뿐인 거죠!
블링 뽑기는 1회당 블링 10,000개입니다.
버피 디자인: 브롤러 재조정
버피 디자인에 대해 살펴보기 전에, 브롤러 재조정에 대해서와, 새로운 파워 진행도 방식이 새로운 아이템이 아닌 기존 아이템을 향상시키는 수단인 이유를 살펴보겠습니다. 이유는 다양하지만 3가지 정도로 요약해 볼 수 있습니다.
1 - 경쟁전 매치에 깊이를 더하면서도 복잡성을 피하기 위해 과하게 복잡한 코어 구조는 지양했습니다.
이미 알고 있는 사항을 개선하는 일은 완전히 새로운 파워(특히 새 버튼이 생길 경우)에 대해 익히는 것보다 이해하기도 쉽고 금세 익숙해집니다. 저희는 플레이어들이 완전히 새로운 기능을 익히지 않고도, 또는 플레이 스타일을 바꾸지 않으면서도, 실력 있는 플레이어들은 매치마다 새로운 심오함을 보여주고, 라이트 유저들은 신선함을 느낄 수 있기를 바랍니다.
2 - 출시 브롤러가 100종을 향해 감에 따라, 출시한 모든 브롤러를 다시 살펴보고 너무 오래된 느낌이 들 경우 키트를 개선/변경하기에 적기라고 판단했습니다(물론 브롤러의 코어 판타지/콘셉트는 변경하지 않습니다).
3 - 근본적인 위력(하이퍼차지 등)보다 유틸성이나 스킬 표현에 초점을 맞추고자 했습니다. 브롤러가 이미 보유하고 있는 키트에 집중하면 더 세련된 방식으로 파워를 더할 수 있을 것입니다. 일부 버피는 그 이름에 맞게 능력을 더 '크고 강하게' 만들어주지만, 모든 버피가 그래야 할 필요는 없습니다.
또한 버피를 획득하는 브롤러의 영웅 및 신화 기어는 제거(및 환불)할 예정입니다. 안타깝게도 이 기어들은 추가 개발을 지속할 만큼 충분히 재미를 더하지 못했습니다. 예전부터 진행하고 싶었던 사항 중 하나지만 버피 도입이 좋은 계기라고 판단했습니다.
또한 가젯을 조준 가능한 조이스틱 형태로 만들 예정입니다(해당 가젯과 어울릴 경우). 작은 변화처럼 보일 수도 있지만 브롤 내 전반적 스킬 향상에 도움이 될 것입니다. 익힐 시간이 필요할까 걱정하지 마세요. 가젯에 조준 기능이 들어가더라도 지금처럼 탭만으로도 사용할 수 있을 테니까요.
버피 디자인: 본론에 들어왔군요
이제 새롭게 재조정한 콜트와 스파이크, 이들의 버피 파워에 대해 살펴볼까요!
버피 효과는 현존하는 가젯, 스타 파워, 하이퍼차지에 부가되는 기능임을 다시 한 번 명확히 짚고 넘어갑니다.
콜트:
가젯 1: 콜트가 2발을 쏩니다. 명중 시 표적의 속도가 느려집니다.
가젯 1 +버피: 명중 시 탄환을 1발 빼앗아 옵니다(표적은 1발을 잃고 콜트는 1발이 재장전됨)
가젯 2: 장벽/덤불을 파괴하는 탄환을 쏘고 탄환을 소모합니다(불변).
가젯 2 + 버피: 탄환이 더 넓어지고 피해량이 증가합니다.
스타 파워 1: 콜트의 이동 속도를 높여 줍니다(불변).
스타 파워 1 + 버피: 명중 시 콜트가 폭발적인 이동 속도 증가를 얻습니다.
스타 파워 2: 콜트의 공격 범위와 탄환 속도를 증가시킵니다.
스타 파워 2 + 버피: 표적과의 거리가 멀수록 더 큰 피해를 줍니다.
하이퍼차지: 특수 공격 활성화 시 탄환이 이중으로 발사됩니다(불변).
하이퍼차지 + 버피: 콜트의 일반 공격 소모 속도가 높아지고(더 많이 발사하기 쉬워짐) 하이퍼차지 시간이 2초 더 늘어납니다.
스파이크:
가젯 1: 피해량 및 둔화를 야기하는 바늘 3개를 2번 발사합니다.
가젯 1 +버피: <//b>표적에 3번 명중 시 해당 적을 잠깐 동안 움직이지 못하게 합니다.
가젯 2: 파괴되면 주변 영역에 치유 효과가 있는 선인장을 떨어뜨립니다.
가젯 2 + 버피: 파괴되면 폭발을 일으키며 주변 적에게 넉백 및 피해를 줍니다.
스타 파워 1: 특수 공격으로 주는 모든 피해는 자동으로 스파이크의 치유 효과가 됩니다(치유를 받기 위해 슈퍼 안에 있지 않아도 됨).
스타 파워 1 + 버피: 스파이크의 특수 공격이 더 빨리 배치됩니다.
스타 파워 2: 스파이크의 바늘 공격이 커브와 회전을 구사합니다.
스타 파워 2 + 버피: 바늘의 커브가 더 깊어집니다.
하이퍼차지: 스파이크의 특수 공격 효과가 더 커집니다(불변)
하이퍼차지 + 버피: 스파이크의 일반 공격이 폭발을 두 번 일으키며 하이퍼차지 상태가 2초 더 유지됩니다.
버피는 귀여운 열쇠고리 외형을 갖고 있습니다. 매치 중에는 순간적으로 모습을 나타내지만 메인 화면에서는 항상 표시됩니다. 이번 업데이트에서 6명의 브롤러용 버피를 출시하고 이를 기준으로 삼을 계획입니다. 버피는 하이퍼차지보다 적용에 더 많은 시간이 소요되므로, 6개 미만으로 출시하는 업데이트가 찾아올 수도 있습니다.
브롤 패스
변경 사항:
브롤 패스/브롤 패스 플러스의 무료 트랙과 유료 트랙에 버프와 개선이 들어갑니다.
브롤 패스의 가치를 높이는 작업의 일환으로 가격 조정도 실시합니다.
새로운 브롤 패스 가격은 $8.99*, 브롤 패스 플러스 가격은 $12.99*입니다.
이제 일반 브롤 패스에 브롤 패스 스킨과 크로마, 칭호까지 포함됩니다!
이제 브롤 패스에 열쇠와 금고가 생겼습니다!
열쇠로 특정 금고를 열고 원하는 보상을 고를 수 있습니다. 현재 4종의 열쇠가 있으며 각각 특정 보상 세트가 있는 금고와 맞습니다. 열쇠의 종류는 자원, 브롤러, 스킨, 버피입니다.
트랙 최종 보상의 비용은 현재 2800 XP이며 다양한 상자/스타 드롭을 얻을 수 있고 노멀 스타 드롭보다 항상 더 좋은 보상이 나옵니다.
*가격은 플레이어가 위치한 지역에 따라 달라질 수 있습니다.
목표:
진행 가치를 현재보다 더 높이기
브롤러와 계정의 진행 방식에서 자유도 높이기
플레이어에게 더 많은 보상 옵션을 제공해 브롤 패스에 대한 관심을 다시 불러일으키기
소인원의 집중적 구매보다 전반적인 브롤 패스 구매에 대한 의존도를 높이도록 수익화를 개선하기
신규 브롤 패스 세부 사항
브롤 패스에 버프와 10개의 추가 티어, 새로운 아이템이 추가되고 전반적으로 가치가 향상됩니다. 가치를 상향 조정함에 따라 가격도 노멀 브롤 패스 $8.99*, 브롤 패스 플러스 $12.99*로 조정되지만, 여전히 게임 내에서 가장 가성비가 좋은 상품입니다.
칭호와 크로마 스킨이 이제 일반 브롤 패스에 포함됩니다. 이제 브롤 패스 플러스를 구입하면 더 많은 열쇠를 받을 수 있습니다.
매 시즌 2개의 브롤 패스 스킨과 크로마가 포함됩니다. 이는 다음과 같습니다.
*가격은 플레이어가 위치한 지역에 따라 달라질 수 있습니다.
중요: 가격 변경은 1월 시즌에만 적용됩니다. 하지만 슈퍼셀 스토어에서는 여전히 브롤 패스와 브롤 패스 플러스를 기존 가격으로 구매하실 수 있습니다(일부 계정 내 보관도 가능).
신구 브롤 패스의 모든 트랙 간 비교를 아래와 같이 보여드립니다.
무료 트랙
1000코인과 자원 열쇠 1개를 추가로 포함해 보상을 강화했습니다. 이 열쇠는 2000PP로 교환 가능하므로, 무료 버피 1개에 해당하는 혜택을 추가했습니다. 카오스 드롭과 추가 블링 그리고 크레딧이 더불어 제공됩니다.
브롤 패스
이제 일반 브롤 패스에 칭호, 브롤 패스 스킨 그리고 크로마까지 포함됩니다. 또한 자원과 스킨, 브롤러 열쇠로 더욱 자유롭게 게임을 진행할 수 있습니다!
브롤 패스 플러스
더 많은 열쇠를 손에 넣으세요! 1월부터 매 시즌 출시할 브롤 패스 스킨(및 크로마) 2개를 모두 구매할 수 있을 만큼의 열쇠입니다. 그리고 보석도요. 보석은 언제나 옳으니까요.
합계(무료 + 브롤 패스 플러스)
신규 브롤 패스 아이템: 열쇠
열쇠는 브롤 패스 금고를 여는 데 사용됩니다! 금고를 열면 자원, 스킨, 브롤러, 버피를 받을 수 있습니다. 열쇠는 4종(각각 보상 카테고리가 다름)으로 원하는 방식으로 사용하실 수 있습니다. 금고 안의 각 상품은 열쇠 1개(빈티지 스킨 세트는 2개)가 필요하므로 가장 원하는 보상에 집중할 수 있습니다.
열쇠의 목적은 플레이어에게 더 많은 진행상의 자유도를 제공하는 것입니다. 이제 버피에 코인보다 PP가 더 많이 들기 때문에, PP가 필요해졌다면 자원 열쇠를 PP에 사용하는 등의 활용이 가능합니다. 스킨에도 마찬가지 방식으로 적용할 수 있습니다. 이번 시즌 스킨이 마음에 들지 않으면 열쇠를 아껴 뒀다가 이전 브롤 패스 스킨에 쓸 수 있습니다.
스킨 열쇠 유의사항: 새로 출시되는 브롤 패스의 스킨에는 항상 열쇠 1개가 필요하므로 새 시즌에 맞춰 나온 새 스킨을 바로 구입하거나 열쇠를 하나 더 모아 이전 시즌의 스킨을 구매할 수 있습니다. 모든 브롤 패스 스킨(2024년 1월 스타포스 시즌부터 적용되며, 콜라보 스킨에는 적용되지 않음)이 스킨 저장소로 옮겨집니다.
유의 사항! 열쇠로 브롤 패스 스킨을 구매하면 시즌 스킨과 크로마 둘 다 받을 수 있습니다!
열쇠로 얻을 수 있는 아이템은 다음과 같습니다.
|신규 브롤러 열쇠
|열쇠 비용
|희귀도
|1
|영웅
|2
|신화
|4
|전설
|6
|울트라 전설
|자원 열쇠
|열쇠 비용
|보상
|1
|코인 2000개
|1
|2000 PP
|1
|블링 5000개
|스킨 세트 열쇠
|열쇠 비용
|보상
|1
|신규 브롤 패스 스킨 + 크로마 2종
|2
|기존 브롤 패스 스킨 + 크로마 2종
|버피 열쇠
|열쇠 비용
|유형
|1
|특수 버피
브롤 패스 종료 보상(최종 보상)
트랙 최종 보상에 2800XP가 필요하며, 악마 드롭, 김초밥, (확률은 더 낮지만) 카오스 드롭 등 매번 다른 보상이 제공됩니다. 최종 보상으로 얻을 수 있는 아이템은 항상 무작위 스타 드롭보다 상위의 아이템입니다.
또한 원할 경우 보석을 사용해 최종 보상을 '업그레이드'하는 옵션이 주어집니다. 시즌 종료 전까지 최종 보상을 수령하지 않을 경우, 일반 보상(업그레이드되지 않음)을 계정으로 발송합니다.
기타:
변경 사항:
게임 내 경제가 전반적으로 버프됩니다!
신규 스타 드롭(카오스 드롭). 희귀도 업그레이드가 가능하며 초밥처럼 쪼갤 수 있습니다. 쪼개진 드롭의 희귀도는 모두 동일합니다. 카오스 드롭의 희귀도는 초희귀부터 시작되며 최고 희귀도는 울트라(카오스 드롭에만 적용되는 신규 희귀도)입니다.
일일 승리(12월에 럭키데이가 있는 경우 카오스 드롭 획득 가능, 그렇지 않은 경우 1월부터 카오스 드롭 획득 가능!)
메가 퀘스트(시즌당 2개의 메가 퀘스트가 더 추가되며 그 중 한 가지는 오메가에 해당합니다)
트로피 진척도(25000 트로피까지는 초기 트로피 진척도 버프를 제공해 신규 플레이어의 성장을 돕습니다)
이벤트 및 커뮤니티 이벤트
PP 구매가 2배 더 저렴해집니다. 이번 업데이트부터 보석으로 PP를 구매할 때의 기본 가격이 기존의 보석 1개당 5PP에서 10PP로 변경됩니다(코인에서 보석으로 변환하는 경우와 동일). 상점의 상품도 이를 반영할 예정입니다.
목표:
앞으로는 하이퍼차지가 적게 등장하는 만큼, 플레이어들이 받고 싶어지는 다른 아이템 제공하기
옵션을 늘리고 사전 정의된 자원을 늘려 플레이어가 계정을 업그레이드하는 방식에도 자유도를 높이기
브롤 플레이에서 더 큰 보람을 느낄 수 있으면서도 라이트/신규 플레이어의 성장을 도울 수 있는 경제 버프를 적용하기
최신 업데이트에서 메가 퀘스트와 새로운 일일 승리의 진행 일부에 버프를 도입했습니다. 여기에 버프를 더욱 추가할 예정이고요!
게임을 막 시작한 신규 플레이어에게는 초기 트로피 진척도와 관련하여, 숙련된 플레이어에게는 다른 영역(브롤 패스 최종 보상 및 메가 퀘스트 등)과 관련하여 여러 자원의 공급 수단을 더 많이 추가합니다. 모든 플레이어의 보상감이 더 커지고 신규 플레이어도 금방 성장할 기회를 갖게 되겠죠.
또한 평균 4배 더 가치가 높은 새로운 스타 드롭인 카오스 드롭을 도입합니다! 노멀 스타 드롭과 같은 효과가 있지만 초밥처럼 최대 8회 쪼갤 수 있습니다. 쪼개진 모든 드롭의 희귀도는 원래 드롭과 동일합니다. 즉, 아주 희박하긴 하지만 전설 드롭 8개, 심지어 카오스 드롭 한정으로 적용될 새로운 희귀도인 울트라 8개를 한꺼번에 얻는 것이 확률상 가능하다는 것입니다.
카오스 드롭은 새로운 브롤 패스에 추가되며, 일일 승리에서 무작위로 받거나 이벤트로 받으실 수 있습니다.
울트라 카오스 드롭으로 얻을 수 있는 모든 아이템을 아래에서 살펴보세요!
(특정 카테고리의 아이템을 모두 보유한 경우 대체 보상인 코인, 블링, 크레딧 등으로 변경됩니다.)
|무작위 하이퍼차지
|24.7%
|신화 브롤러
|24.7%
|전설 브롤러
|9.9%
|울트라 브롤러
|0.4%
|영웅 스킨
|9.90%
|신화 스킨
|3.9%
|전설 스킨
|1.4%
|버피
|24.7%
즉, 울트라 희귀 드롭을 8회 쪼개는 데 성공한다면, 위의 보상을 여덟 번 받을 기회가 생기는 거죠!
마무리
이제 끝입니다! 읽어 주셔서 감사합니다. 소셜 미디어에서 의견을 들려 주세요!
12월 13일 브롤 토크에서 뵙겠습니다!