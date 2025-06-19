Matcherino 토너먼트 프로그램이 플레이어와, 조직위 그리고 커뮤니티에게 더 많은 혜택이 돌아갈 수 있도록 진화하고 있습니다. 이번 재조정에는 간결해진 토너먼트 티어부터 _2개의 신규 핀_을 포함한 신규 인센티브까지 다양한 기능이 도입됩니다. 더 많은 경쟁, 인정 그리고 참여해야 하는 이유가 생깁니다.

주요 내용은 다음과 같습니다.