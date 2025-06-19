새로워진 Matcherino x 브롤스타즈: 더 많은 인센티브, 더 다양한 경쟁 방식, 그리고... 2개의 신규 핀?!
Matcherino 토너먼트 프로그램이 플레이어와, 조직위 그리고 커뮤니티에게 더 많은 혜택이 돌아갈 수 있도록 진화하고 있습니다. 이번 재조정에는 간결해진 토너먼트 티어부터 _2개의 신규 핀_을 포함한 신규 인센티브까지 다양한 기능이 도입됩니다. 더 많은 경쟁, 인정 그리고 참여해야 하는 이유가 생깁니다.
주요 내용은 다음과 같습니다.
핀 변경 사항: 우승할 수 있는 더 많은 방법과 완료해야 하는 더 많은 이유
우승자 핀을 이제 더 쉽게 획득할 수 있습니다.
골드 이벤트: 상위 4개 팀에게 우승자 핀이 주어집니다.
실버 이벤트: 상위 2개 팀에게 우승자 핀이 주어집니다.
브론즈 이벤트: 우승 팀에게 우승자 핀이 주어집니다.
이번 구조 개편으로 더 많은 팀이 멋진 핀을 자랑할 수 있는 기회를 얻게 됩니다.
스파이크 우승자 핀을 획득할 수 있는 마지막 기회!
스파이크 우승자 핀은 단 2주 동안만 획득 가능합니다. 7월 1일부터는 새로운 우승자 핀이 추가되며, 이후에도 게임에 계속 유지됩니다. 출시 기간에는 특별한 핀 이벤트가 개최될 예정이니 자주 확인해 주세요!
신규 기여자 핀 - 핀을 획득하며 팀을 응원하세요.
재조정과 함께 출시되는 신규 기여자 핀을 단돈 2.5달러에 만나보세요! 판매금의 일부는 다음과 같이 전달됩니다.
조직위(10%) - 이벤트를 가능하게 해준 조직위에게 감사의 의미로 전달됩니다.
Matcherino 서포터(15%) - 백엔드 서비스와 커뮤니티 인프라를 강화하는 데 사용됩니다.
이전 기여자 핀은 사라지지 않으니 걱정하지 마세요!
토너먼트 및 조직위 구조: 간편하고 확장 가능하며, 모두에게 열려 있습니다!
2개의 조직위 티어를 마련하여 토너먼트가 더 간결해졌습니다.
스타터 티어
누구나 참가 가능합니다.
핀 또는 상금이 없습니다.
신규 플레이어가 토너먼트를 익히는 데 적합한 티어입니다.
파트너 티어
핀, 크라우드 펀딩 자금 및 상금을 받을 수 있습니다.
토너먼트를 개최할 수 있는 3가지 다른 레벨이 있습니다.
브론즈: 크라우드 펀딩 자금
실버: 기본 100달러 총상금 + 크라우드 펀딩 자금
골드: 기본 500달러 총상금 + 크라우드 펀딩 자금
주요 변경 사항: 누구나 토너먼트를 생성할 수 있습니다. 신청은 필요 없어요!
핀과 상금은 오직 파트너 이벤트에서만 획득할 수 있지만, 누구나 이벤트에 참여할 수 있습니다.
조직위를 위한 보너스: **모든 핀 판매금의 10%**는 파트너 조직위에게 전달됩니다. 이는 조직위가 e스포츠에서 성장하고 커뮤니티에 더욱 기여할 수 있도록 돕기 위한 조치입니다.
플레이어를 위한 더 많은 토너먼트, 더 많은 보상, 더 많은 활약 기회!
각 지역에서 개최되는 최소 이벤트 수는 다음과 같습니다.
골드 이벤트 1개
실버 이벤트 2개
...매달 개최됩니다!
즉, 더 많은 상금, 핀 그리고 경쟁이 기다리고 있다는 뜻이죠. 게다가, 우승자뿐만 아니라 보상이 걸려있는 토너먼트의 상위 4팀 또한 보상을 받습니다.
전 지역에서 개최되는 모든 브론즈, 실버 및 골드 이벤트는 월간 달력에 표시됩니다. 언제든지 신규 토너먼트가 추가될 수 있으니, 다음 링크를 자주 확인하세요! https://matcherino.com/supercell
일정
Matcherino x 브롤스타즈 재조정은 7월 1일에 적용될 예정입니다! 더 많은 정보는 아래의 Matcherino 소셜 미디어 계정을 팔로우해 알아보세요.
브롤스타즈 x Matcherino 이벤트 페이지: https://matcherino.com/supercell
Discord: https://discord.gg/gr83bwWQ8h