공허 마스터 핑크스 스킨을 무료로 잠금 해제하고 스타 패트롤 소녀들(및 스파이크)의 특별한 변신을 강화해 강력한 보스에 맞서 싸우세요!

스타 노바 변신

스타 노바 추가 모드는 추천 게임 모드와 무작위로 선택된 트로피 진척도 모드에서 활성화됩니다. 추가 모드가 활성화되면 매치 내내 크리스털이 생성됩니다. 크리스털 1개를 모으면, 한정 기간 동안 5명의 스타 패트롤 중 한 명으로 변신할 수 있습니다.

스타 패트롤 스파이크

스타 패트롤 비

스타 패트롤 주주

스타 패트롤 앰버

스타 패트롤 스타 노바(추후 공개)

스타 패트롤 대원은 각각 전용 키트가 있으며 기본 브롤러보다 훨씬 더 강력합니다. 그러니 상대가 먼저 크리스털을 손에 넣기 전에 먼저 획득하세요!

총 2가지 버전의 추가 모드를 플레이하실 수 있습니다. 하나는 스타 패트롤이 등장하는 버전, 다른 하나는 이벤트 후반에 스타 노바가 직접 등장하는 버전이죠!

스타 패트롤 레벨 업하기

스타 패트롤 브롤러는 파워 레벨 11에서 시작해 노바 드롭을 열어 파워 레벨 30까지 업그레이드할 수 있습니다. 스타 노바는 예외적으로 바로 최대 파워 레벨로 시작하지만, 크리스털은 이벤트 2주 차까지 이용할 수 없습니다. 그러니 크리스털이 언제 게임에 도착하는지 잘 지켜보세요!

노바 드롭으로 스타 패트롤을 레벌 업할 때마다 이벤트 화면에서 스타 패트롤 공격이 충전됩니다. 이를 탭해 공허 마스터 핑크스에게 강력한 공격을 가하세요!

공허 마스터 핑크스에게 충분한 피해를 주면 공허 마스터 핑크스 스킨을 무료로 받을 수 있습니다! 공허 마스터 핑크스가 처치되어도 계속해서 사악한 악당 포털과 싸워 이벤트를 플레이할 수 있습니다. 그러니 포털을 깨고 특별한 보상을 받으세요!

노바 드롭을 열 때마다 다음과 같은 보상을 받을 수 있습니다.

스타 노바 파워 레벨 업(40% 확률)

코인, PP, 블링, 가젯, 스타 파워, 하이퍼차지

노바 꾸미기 아이템(핀, 스프레이, 프로필 아이콘)

다양한 스킨 희귀도(보석 79개, 149개, 199개, 299개)

영웅부터 전설 브롤러

보석 100개 혹은 코인 1,000개와 같은 잭팟 보상

보스전: 이블 콜레트 및 이블 보스 핑크스

5v1 보스전에서 두 무시무시한 보스를 상대로 싸우세요!

이블 콜레트

암흑이 콜레트를 집어 삼켰어요! 미니 공허 콜레트들이 통제불능 상태가 되기 전에 음침한 책 더미를 찾아내세요. 그렇지 않으면 미니 공허 콜레트들에게 쫓겨나게 됩니다! 미니 공허 콜레트의 수가 배로 늘어나지 않게 하세요!

이블 보스 핑크스

전투는 2단계로 구성되어 있으며, 난이도가 점점 더 어려워집니다.

핑크스를 처치하면, 더 강력한 이블 보스로 다시 돌아옵니다! 다음을 주의하세요. 중앙에 있는 타워는 팀을 도와주거나 팀에게 피해를 줄 수 있습니다. 그러니 상황에 맞게 현명하게 활용하세요! 핑크스는 키트 클론을 소환하여 그 숫자로 팀을 압도합니다.



최고 난이도에서 보스를 처치한 후 스피드런 점수를 확인할 수 있습니다. 최단 시간을 기록해 평생의 자랑거리를 만들어 보세요!

노바 드롭으로 스타 패트롤의 레벨을 올릴 때마다 이벤트 보스인 공허 마스터 핑크스를 공격합니다.

모든 플레이어는 각자 핑크스를 처치해야 하며, 진척도 역시 개인별로 주어집니다! 또한 노바 드롭을 열 때마다 진척도에 반영됩니다. 스타 패트롤의 레벨을 올려 핑크스에게 피해를 주고 처치하세요. 공허 마스터 핑크스를 처치하면 스킨을 무료로 잠금 해제할 수 있습니다!

공허에서 빠져나올 수 있는 방법은 단 하나, 바로 크리스털을 모으는 거죠. 이벤트가 끝나기 전에 스타 패트롤 소녀들(및 스파이크)을 파워 업하고 공허 마스터 핑크스를 쓰러뜨리세요!

이벤트는 지금 시작하며 6월 4일 스타 패트롤 시즌이 끝나기 전까지 계속됩니다!