볼트의 출시와 레이싱을 향한 볼트의 사랑을 기념하기 위해 6월 7일부터 12일까지 포뮬러 브롤 이벤트를 진행합니다! 포뮬러 브롤 이벤트는 스타 파크 서킷을 축소해 재현한 공간에서 진행되며, 우승 타이틀을 놓고 세 번의 레이스를 펼칠 브롤러를 나타내는 10개의 구슬이 등장합니다!

각 레이스가 시작되기 전에 승자에 베팅하고, 해당 브롤러의 최종 순위에 따라 카오스 드롭을 획득하세요.