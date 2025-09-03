최신 콜라보와 함께 지하로 가볼까요! 지하철도 지하에 있긴 하니까요...

본 이벤트 동안 4개의 도시를 여행하며 신규 기간 한정 능력인 Subway 슈퍼를 사용할 수 있습니다. 새로운 게임 모드 Subway 런을 플레이하고 Jake 올리 스킨을 포함한 Subway Surfers 보상을 잠금 해제하세요. 이외에도 다양한 콘텐츠들이 기다리고 있습니다!

단, 이 모든 재미를 즐기려면 레일을 모아 리워드 트랙을 진행해야 합니다. 그럼 레일은 어떻게 얻을 수 있을까요?

일일 승리(일일 스타 드롭이 대신)

매주 등장하는 신규 퀘스트 세트!

메가 전철 클럽 이벤트

콘테스트

콘텐츠 크리에이터 바운티(가장 좋아하는 콘텐츠 크리에이터를 주시하세요.)

붐 박스

리워드 트랙을 진행하다 보면 붐 박스를 얻을 수 있습니다!

붐 박스는 특별 이벤트 보상인 Subway Surfers 스킨, 길거리 패션 및 그래피티 스킨 그리고 꾸미기 아이템을 포함한 다양한 보상으로 가득합니다. 또한 붐 박스를 통해 확정적으로 Subway 슈퍼를 획득할 수 있습니다!

이벤트와 관련된 모든 스킨이 붐 박스에 포함된 것은 아닙니다. Jake 올리(이벤트 트랙 보상) 길거리 패션 엠즈, 하이프비스트 엠즈, 테크웨어 엠즈(브롤 패스 및 브롤 패스 플러스 스킨) 그래피티 레온(클럽 이벤트 스킨) 그래피티 미나(미나 상자 보상의 일부)



Subway 슈퍼

총 8가지의 Subway 슈퍼는 각각 3레벨까지 업그레이드할 수 있습니다.

특수 공격과 동일하게 매치에서 추가 조이스틱으로 사용할 수 있습니다.

Subway 슈퍼 추가 모드가 적용된 모든 게임 모드에서 이용 가능합니다.

다음은 이벤트 동안 이용 가능한 Subway 슈퍼입니다. 초강력 운동화: 장애물을 뛰어넘고, 착지 시에는 이동 속도 증가와 보호막을 얻습니다. 브롤러 아이템 자석: 하나의 브롤러를 자신의 위치로 끌어당깁니다. 호버보드 차지: 장애물과 적을 넘나들며 피해를 주고, 효과가 끝나는 지점에서 적을 기절시킵니다. 장애물 트랩: 전철 장애물로 적을 가둡니다. 제트팩: 날라올라 공중에서 적을 공격하고, 이동 속도를 둔화시키는 페인트 스프레이를 남깁니다. 패스트트랙: 피해를 주는 전철 선로 발사체를 발사하고, 그 위를 달려 더 빠르게 이동할 수 있습니다. 오디오 붐붐: 적은 뒤로 밀쳐내고 팀원은 치유하는 음파를 방출합니다. 스카이 콩콩: 적이나 장벽을 향해 돌진합니다.



Subway 런

10명의 플레이어가 다양한 맵에서 경주를 펼칩니다! 처음으로 10개의 체크포인트를 통과하는 플레이어가 승리합니다!

처치당하면 마지막으로 통과했던 체크포인트로 돌아가게 됩니다.

다른 플레이어를 처치하면 일시적으로 이동 속도가 증가합니다.

맵마다 여러분의 뒤를 쫓는 경비원이 상주하고 있으니 조심하세요!

맵에 전철이 돌아다니며, 전철에 부딪히면 피해를 입습니다.

이벤트 일정

1주 차 - 뉴욕

Subway 런 게임 모드

2주 차 - 베를린

클럽 이벤트: 메가 전철 - 클럽과 함께 레일을 모으고 공동의 클럽 트랙을 진행하세요. 모든 클럽원에게 보상이 주어지며, 최종 보상으로는 그래피티 레온이 있습니다!

3주 차 - 리우

신규 브롤러 미나 출시 이벤트 - 아래에서 더 많은 정보를 확인하세요.

4주 차 - 도쿄

일일 콘테스트: 3가지 게임 모드 중 하나를 선택해 완료하고 각 매치에서 높은 점수 달성을 목표로 하세요. 랭크가 높을수록 더 많은 레일을 획득하게 됩니다!

이벤트가 진행되는 주말마다 신규 추가 모드인 와르르 코인이 적용된 게임 모드를 즐길 수 있습니다.

매치에서 코인이 무작위로 생성되며, 코인을 줍고 매치가 끝날 때 보너스 보상을 받는 방식입니다.

팀원이 주운 코인 또한 함께 받습니다.

승리한 경우에만 코인을 받을 수 있습니다.

해당 추가 모드에는 일일 코인 한도가 있습니다.

Subway Surfers 이벤트는 9월 4일에 시작해 9월 30일에 종료됩니다.