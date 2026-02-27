Skip to content
2026년 2월 27일
Blog – Brawl Stars

2026년 2월 릴리스 노트

⚠️ 점검 후 ⚠️

서버 점검 후 안정화에 시간이 소요될 것으로 예상되며, 앞으로 며칠 동안 다음 사항이 진행될 예정입니다.

수요일 - 2월 25일 모든 신규 트로피 프레스티지 보상 중 아직 보유하지 않은 보상이 (각 브롤러당) 최대 1,000 트로피까지 지급되며, 레거시 프레스티지 점수가 점진적으로 업데이트됩니다. 두 가지 사항 모두 업데이트 출시 후 며칠에 걸쳐 점진적으로 진행될 예정이므로, 반영되기까지 며칠이 걸릴 수 있습니다.

목요일 - 2월 26일 시리우스 상자 출시 이벤트 및 99 브롤러 승리 퀘스트 #Brawlentines 커뮤니티 이벤트가 하루 더 연장됩니다. 시리우스 이벤트 마감일과 최종 보상 지급이 이제 2월 26일로 변경됩니다.

금요일 - 2월 27일 마지막 시즌 트로피 상자 지급 + 무료 울트라 트로피 상자!

프레스티지

브롤러가 1000 트로피를 달성하면 플레이어가 프레스티지를 브롤러에 적용하고 계속 플레이해 일반이 아닌 프레스티지 트로피를 얻을 수 있습니다. 프레스티지 잠금 해제 시 새로운 보상과 해당 브롤러의 마스터리를 뽐낼 수 있는 한정판 플렉스 꾸미기 아이템이 잠금 해제되며, 모든 프레스티지 진행도는 시즌 초기화 없이 영구 적용됩니다.

프레스티지의 길

  • 이 메뉴는 브롤러 화면에서 이용할 수 있습니다.

  • 1000 트로피 달성까지 진행도에 따라 계속 보상을 얻게 됩니다.

  • 250: 아이콘 및 스프레이.

  • 500: 핀.

  • 750: 29 보석 스킨(또는 29 보석 스킨을 이용할 수 없는 경우 1000 블링)

  • 1000 트로피: (구) 골드 브롤러 칭호(레코드 보상 대체)

  • 프레스티지 2: 네온 아이콘.

  • 프레스티지 3: 신규 네온 브롤러 칭호.

  • 한 번 달성한 후에는 프레스티지 등급이 내려가지 않습니다.

  • 프레스티지 트로피가 트로피 진척도에 추가됩니다(현재 시즌 트로피 1000개 초과 획득 시와 비슷함).

  • '트로피 획득하기' 퀘스트는 그대로 진행됩니다.

마일스톤 달성 보상이 플레이어가 이미 보유한 아이템인 경우 체크 표시 외에 다른 변화는 없습니다.

프레스티지 전투 카드

  • 프레스티지 전투 카드: 계정 전체에 적용되며 모든 브롤러에 공통으로 사용됩니다.

  • 표시되는 숫자는 모든 브롤러의 프레스티지 합계입니다.

    • 브롤러마다 프레스티지를 여러 번 달성할 수 있으며, 그 수가 합산됩니다!

  • 프레스티지를 더 많이 얻을수록 전투 카드 그래픽이 업그레이드됩니다! 이번 업데이트에서는 프레스티지 1, 25, 50 달성 시 업그레이드가 이루어집니다.

프로필 브롤인덱스

  • 프로필에 각 브롤러의 프레스티지가 표시됩니다.

  • 홈 화면에서 보이는 내 프로필에는 모든 브롤러의 프레스티지 합계가 표시됩니다.

순위표

  • 새로운 프레스티지를 반영하기 위해 계정 순위표와 브롤러 순위표도 모두 업데이트했습니다.

    • 계정 순위표는 총 트로피 수 + 총 프레스티지 트로피 수로 산정됩니다.

    • 브롤러 순위표는 총 프레스티지 수로 산정됩니다.

프레스티지 추가와 더불어, 현재 프레스티지 메커니즘은 없어지고 그 자리에는 프로필에 있는 레거시 통계 버튼이 들어갑니다.

매치메이킹 변경 사항

매치메이킹이 트로피와 별개로 숨겨진 MMR을 기준으로 이루어집니다.

  • 프레스티지 0~1: 트로피 0~999개

    • AI 매치: 적용

    • 언더독 트로피: 적용

    • 연승 트로피 x 10: 적용

  • 프레스티지 1~2: 트로피 1000~1999개

    • AI 매치: 적용

    • 언더독 트로피: 적용

    • 연승 트로피 x 10: 적용

  • 프레스티지 2~3: 트로피 2000~2999개

    • AI 매치: 적용 안 됨

    • 언더독 트로피: 적용 안 됨

    • 연승 트로피 x 10: 적용 안 됨

  • 프레스티지 3+: 트로피 3000개 이상

    • AI 매치: 적용 안 됨

    • 언더독 트로피: 적용 안 됨

    • 연승 트로피 x 10: 적용 안 됨

  • 브롤 아레나 트로피가 조정되었습니다.

기타 변경 사항

  • 프레스티지 2부터는 승부 조작 방지가 더욱 엄격하게 적용됩니다.

  • 프레스티지 2부터는 플레이어 이름이 '?'로 표시됩니다.

러시 이벤트

슈가 러시와 같은 이벤트가 트로피, 코인, PP, 스타 드롭, 카오스 드롭까지 확장됩니다!

작동 방식

  • 게임 모드 선택 메뉴에서 러시 버튼을 활성화하면 제한된 시간 동안 승리 시 추가 보상을 받습니다. 러시 이벤트 종류에 따라 모든 승리에 추가 보상이 주어집니다.

신규 브롤러

시리우스 - 울트라 - 컨트롤러

  • 특성: 그림자가 활성화되어 있는 동안 특수 공격을 사용하면, 그림자에게 이동 및 공격 대상을 지정할 수 있습니다.

  • 공격: 바이너리 스타

시리우스가 발사체 두 발을 불러냅니다. 하나는 티켓 폭탄으로 광역 피해를 가하고, 하나는 그림자 일격으로 단일 표적을 공격합니다. 시리우스가 4번째 공격마다 브롤러의 그림자를 하나 거둬들입니다. 시리우스는 브롤러 그림자를 동시에 3개까지 보관할 수 있습니다.

  • 특수 공격: 그림자 조종

시리우스가 보관한 모든 브롤러 그림자를 세상에 풀어 놓습니다. 그림자는 공격과 HP 등 그림자 주인인 브롤러의 특성을 가집니다.시리우스는 그림자들을 가르쳐 부릴 수 있습니다! 그림자를 탭해 시리우스에게 돌아가 쫓아다니도록 하거나, 특정 구역을 주고 방어를 맡겨 보세요.

  • 스타 파워: 황혼 속 질주

그림자의 이동 속도가 증가합니다.

  • 스타 파워: 칠흑의 별

그림자 일격의 네 번째 공격으로 브롤러 그림자 1개가 아닌 2개를 보관합니다.

  • 가젯: 스타 이즈 본

발사체를 날려 보내 대상 브롤러에게 명중하면 그림자를 뽑아내고 대상의 속도를 감소시킵니다.

  • 가젯: 그림자 지배자

불러낸 그림자를 자신에게 돌아오도록 하여 HP를 일정 비율만큼 회복시킵니다.

  • 하이퍼차지: 무한 파워!

하이퍼차지 상태에서 불러낸 그림자는 증가된 피해량과 HP를 보유합니다.

  • 칭호: 추방자

나지아 - 신화 - 대미지 딜러

  • 공격: 스르륵 뱀 배송

나지아가 무시무시한 뱀이 든 항아리를 던집니다! 항아리가 날아가는 도중 어느 방향으로든 뱀이 튀어나갈 수 있습니다.뱀이 대상을 중독시키는 동안 항아리 자체도 피해를 줍니다. 뱀독은 중첩 가능하며 시간이 지날수록 피해량이 커집니다!

  • 특수 공격: 위험한 국수

나지아가 3마리의 뱀을 풀어줍니다. 일정한 거리를 스르륵 미끄러져 나가며, 범위 내 적에게 독 피해를 줍니다. 뱀을 항아리에 담은 채 목표 위치로 던질 수도 있습니다!

  • 가젯: 독 충전

현재 적용된 모든 독의 지속 시간을 초기화합니다.

  • 가젯: 나지아 항아리

나지아가 항아리 안에 숨습니다. 항아리가 깨지면 나지아가 뒤로 밀려나면서 주변의 적들에게 독을 뿌립니다!

  • 스타 파워: 독성 보호제

뱀독에 중독된 브롤러가 처치되면 해당 위치에 뱀이 소환됩니다.

  • 스타 파워: 치명적인 독

독 피해량이 중독된 브롤러의 HP에 맞춰 조절되어 대상이 최대 HP일 때 추가로 200까지 피해를 줄 수 있습니다.

  • 하이퍼차지: 해당 없음

  • 칭호: 베놈

시리우스 출시 이벤트

시리우스 출시 이벤트가 진행되는 동안 다양한 방법으로 시리우스를 잠금 해제할 수 있습니다!

1. 모든 브롤러 챌린지 승리

  • 각각의 모든 브롤러를 사용해 한 매치에서 이기면 무료로 시리우스를 잠금 해제할 수 있습니다.

  • 이 챌린지를 완료하려면 반드시 99명의 모든 브롤러를 소유하고 있어야 합니다.

  • 또한 이벤트가 진행되는 동안 50명의 각기 다른 브롤러로 매치에서 승리하면 시리우스 상자를 획득할 수 있습니다.

2. 시리우스 상자 챌린지

  • 이벤트를 완료하고 시리우스를 잠금 해제하려면 20개의 시리우스 상자가 필요합니다. 시리우스 상자 하나를 받으려면 2번 우승해야 합니다.

  • 플레이어는 총 40장의 티켓을 받게 됩니다. 상자 20개를 모으는 데 필요한 정확한 양이기도 하죠.

  • 50명의 다른 브롤러로 우승하여 무료 시리우스 상자를 받으면, 단 2번 패배할 수 있습니다. 브롤 역사상 가장 어려운 챌린지가 될 것입니다!

3. 시리우스 상자

  • 또한 시리우스는 이벤트 동안 시리우스 상자에서 무작위로 잠금 해제될 수 있습니다.

  • 출시 이래 최고의 브롤러 상자입니다! 상자에서는 시리우스를 포함한 브롤러, 코인, PP, XP 더블러, 크레딧, 가젯, 스타 파워 및 하이퍼차지가 드롭될 수 있습니다.

  • 상자당 8개의 보상이 들어있습니다!

하이퍼차지

  • 글로우버트: 글로우버트 하이퍼차지 중 특수 공격을 쓰면 어느 방향을 향하고 있든 항상 공포심을 일으킵니다. 이제 공격이 360도로 가해지고 공포에 질린 적은 어떤 공격으로든 20% 더 큰 피해를 받습니다.

  • 피어스: 투사체를 2번 발사하며, 두 번째는 피해량이 적고 브롤러를 관통합니다.

신규 버피

버피 메뉴에 새로운 뽑기 기계가 추가됩니다. 총 6종의 브롤러 버피가 들어 있습니다!

크로우

  • [개편]가젯: 급성 독성

크로우가 독 공격에 당한 모든 적에게 즉시 남은 독 피해를 입히고, 피해량의 150%에 해당하는 보호막을 획득합니다.

  • 버피 효과: 독 지속 시간을 초기화합니다.

  • [개편] 가젯: 둔화 독

피해를 주고 느리게 만드는 단검을 던집니다. 첫 번째로 단검에 맞은 적은 잠시 동안 독 지속 피해를 입습니다.

  • 버피 효과: 근처에 있는 적에게도 튕겨 똑같은 효과를 입힙니다.

  • 스타 파워: 맹독

단검의 독이 적의 공격력을 약화시켜 적의 피해량이 15% 감소합니다.

  • 버피 효과: 크로우의 피해량이 적을 1명 중독시킬 때마다 5%씩 증가합니다.

  • 스타 파워: 약한 먹잇감

크로우의 공격과 특수 공격 피해량이 HP가 50% 미만인 적을 대상으로 40% 커집니다.

  • 버피 효과: 크로우의 독 지속 시간이 +1초 증가합니다.

  • 하이퍼차지

    • 버피 효과: 하이퍼차지가 적용된 일반 공격이 적을 관통하고 최대 거리에 도달하면 되돌아오면서 20% 더 적게 피해를 입힙니다.

비비

  • 가젯: 비타민제

4.0초 동안 초당 1000 HP를 회복합니다.

  • 버피 효과: 비비의 홈런 게이지를 바로 충전하고 다음 일반 공격이 피해량의 60%만큼 HP를 회복합니다.

  • [개편] 가젯: 끈끈이 볼

비비가 풍선껌을 던져 풍선껌 속 모든 적의 이동 속도를 20% 감소시킵니다.

  • 버피 효과: 풍선껌이 땅에 더 오래 머물수록 감속 효과가 증가합니다.

  • 스타 파워: 홈런

홈런 게이지가 가득 차면 이동 속도가 12% 증가합니다.

  • 버피 효과: 홈런 공격이 +20%의 피해를 줍니다.

  • 스타 파워: 타격 자세

홈런 게이지가 가득 차면, 받는 모든 피해가 20% 감소합니다.

  • 버피 효과: 비비의 특수 공격이 적 브롤러에 맞으면 비비가 5초 동안 보호막을 얻습니다.

  • 하이퍼차지

    • 버피 효과: 비비의 하이퍼차지가 활성화되면 일반 공격의 준비 시간이 짧아집니다.

  • [개편] 가젯: 육즙 가득 스테이크 > 육즙 가득 미사일

불이 투사체를 던져 1600만큼 피해를 주고, 명중하면 불의 HP가 800만큼 회복됩니다.

  • 버피 효과: 5초 동안 대상 위에 표시가 생기며, 불이 대상에게 준 피해량의 50%만큼 HP를 얻습니다.

  • [개편] 가젯: 발 구르기

발을 굴러 주변에 있는 적을 느리게 만듭니다. 이미 이동 속도가 느려진 적은 감속 대신 기절합니다!

  • 버피 효과: 적이 기절하면 이동 속도가 3초 동안 20% 증가합니다.

  • 스타 파워: 버서커

HP가 60% 이하로 떨어지면 재장전 속도가 두 배로 빨라집니다!

  • 버피 효과: 이 효과가 활성화되어 있는 동안 브롤러를 처치하면 불의 특수 공격이 바로 충전됩니다.

  • 스타 파워: 터프가이

HP가 40% 이하로 떨어지면 입는 피해량을 30% 감소시키는 보호막을 얻습니다.

  • 버피 효과: 이 효과가 활성화되어 있으면 불이 0.5초 동안 어떠한 피해도 받지 않습니다.

  • 하이퍼차지

    • 버피 효과: 불의 일반 공격이 장거리에 있는 대상에게는 적은 피해를 주지만 적 전체를 관통합니다.

니타

  • 가젯: 곰 발톱

곰이 땅을 내리쳐 주변의 적을 기절시킵니다.

  • 버피 효과: 곰이 다음 공격 시 입히는 피해량이 50% 증가합니다.

  • 가젯: 인조 모피

소환한 곰이 3초 동안 35%의 피해를 흡수하는 보호막을 얻습니다.

  • 버피 효과: 니타와 곰이 0.5초 동안 무적 상태가 됩니다.

  • 스타 파워: 곰과 나

곰이 적 브롤러를 공격할 때마다 니타가 1094 HP를 회복합니다. 니타가 적 브롤러에게 피해를 주면 곰이 1094 HP를 회복합니다.

  • 버피 효과: 해당 능력으로 니타 또는 곰의 HP를 최대 2000까지 초과 회복시킬 수 있습니다.

  • 스타 파워: 하이퍼 베어

곰의 공격 속도가 더 빨라집니다. 앞발 휘두르기 간의 간격이 60% 감소합니다.

  • 버피 효과: 니타의 곰을 소환하면 니타의 재장전 속도가 3초 동안 25% 증가합니다.

  • 하이퍼차지

    • 버피 효과: 하이퍼차지 동안 공격 속도, 범위 및 사거리가 증가합니다.

레온

  • [버피 효과] 가젯: 환영 영사기 - 자신의 환영을 만들어 적들을 교란합니다. 환영이 적을 공격해 약간의 피해를 줍니다.

    • 버피 효과: 환영이 활성화되어 있는 상태에서 가젯을 다시 사용하면 환영과 위치를 바꿀 수 있습니다!

  • 가젯: 막대사탕 드랍! 은신 구역을 만들어 아군을 숨겨줍니다. 막대사탕의 HP는 시간이 지나며 감소합니다.

    • 버피 효과: 막대 사탕 구역 안에 있는 동안 레온과 팀원의 이동 속도가 15% 증가합니다.

  • 스타 파워: 안개 은신술

레온이 특수 공격을 사용하면, 은신 상태로 있는 동안 이동 속도가 30% 증가합니다.

  • 버피 효과: 은신 상태가 끝난 후 첫 번째 공격의 피해량이 15% 증가합니다.

  • 스타 파워: 은신 치유

특수 공격이 활성화되면 초당 1440 HP를 회복합니다.

  • 버피 효과: 특수 공격 지속 시간 +1초.

  • 하이퍼차지

    • 버피 효과: 거리에 상관없이 레온의 일반 공격이 최소 75%의 피해를 줍니다.

  • 가젯: 슈퍼 토템 - 보가 토템을 던져 아군의 특수 공격 충전 속도를 50% 증가시킵니다. 토템의 HP는 시간이 지나며 감소합니다.

    • 버피 효과: 토템의 효과 범위가 대폭 증가합니다.

  • [개편] 가젯: 와이어 함정 - 와이어 함정을 지뢰에 발사해 지뢰를 폭발시킵니다. 와이어 함정에 맞은 적은 지뢰와 같은 효과와 피해를 입습니다.

    • 버피 효과: 지뢰 폭발 시 폭발 반경이 커집니다.

  • 스타 파워: 독수리의 눈

평소보다 150% 더 먼 거리에서 덤불에 숨은 적을 발견할 수 있습니다.

  • 버피 효과: 덤불에서 공격하는 동안 적에게 발각되지 않습니다.

  • 스타 파워: 곰 사냥

덫이 적을 뒤로 밀쳐내는 대신, 2초간 적을 기절시킵니다!

  • 버피 효과: 덫 설치 속도가 대폭 증가합니다.

  • 하이퍼차지

    • 버피 효과: 보의 일반 공격이 화살을 네 번 발사하고, 화살을 쏠 때마다 광역 피해 범위가 증가합니다.

기어 제거 및 보상

다음 기어가 제거되며, 이에 대해 보상으로 수신함에 코인을 전액 환불해 드립니다.

  • 크로우 - 신화 기어 제거(중독 피해).

  • 불 - 기어 제거(특수 공격 충전).

  • 보 - 기어 제거(재장전).

  • 니타 - 기어 제거(펫 파워).

  • 레온 - 신화 기어 제거(특수 공격 지속 시간).

시즌 및 스킨

시즌: 시간의 발자취

  • 샌드 스토커 릴리 | 브롤 패스 | 영웅

    • 샌드 워커 릴리 | 브롤 패스(크로마1) | 영웅

    • 나이트 샌드 릴리 | 브롤 패스(크로마2) | 영웅

  • 술탄 코델리우스 | 브롤 패스 | 영웅

    • 핫 술탄 코델리우스 | 브롤 패스(크로마1) | 영웅

    • 쿨 술탄 코델리우스 | 브롤 패스(크로마2) | 영웅

  • 보디가드 비비 | 영웅 | 보석 149개

  • 카노푸스 8비트 | 신화 | 보석 199개

  • 다이너스티 더그 | 신화 | 보석 199개

  • 요술 램프 래리 & 로리 | 전설 | 보석 299개

시즌: 드래곤과 요정

  • 요정 보니 | 브롤 패스 | 영웅 |

    • 암흑 요정 보니 | 브롤 패스(크로마1) | 영웅

    • 빛의 요정 보니 | 브롤 패스(크로마2) | 영웅

  • 드래곤 그리프 | 브롤 패스 | 영웅 |

    • 욕심쟁이 그리프 | 브롤 패스(크로마1) | 영웅

    • 수집왕 그리프 | 브롤 패스(크로마2) | 영웅 |

  • 요정 미나 | 영웅 | 보석 149개

  • 요정 프랭크 | 신화 | 보석 199개

  • 드래곤 메이지 | 신화 | 보석 199개

  • 드래그롬 | 전설 | 보석 299개

기타 스킨

  • 로얄 트렁크 | 영웅 | 보석 149개

  • 버트글로우 | 신화 | 보석 199개

  • 풍선 멜로디 | 영웅 | 보석 149개

  • 브루스 니타 | 신화 | 보석 199개

프로 패스 스킨

  • 드래곤 크로우 | 스테이지 1

  • 드래곤킨 크로우 | HC 1

  • 드래곤포스 크로우 | HC 크로마 #1

  • 고스트 드래곤 크로우 | HC 크로마 #2

트루 골드/실버

  • 트루 골드 피어스

  • 트루 실버 피어스

  • 트루 골드 글로우버트

  • 트루 실버 글로우버트

밸런스 조정

재용- 소규모 버프

  • HP가 7,000에서 7,400으로 증가했습니다.

-소규모 버프

  • HP가 6,800에서 7,000으로 증가했습니다.

  • 특수 공격 영역 내에서의 빙결 중첩 시간이 8.3초에서 7.1초로 감소합니다.

  • 동결 소멸이 2초가 아닌 2.5초부터 시작됩니다.

지기-대규모 버프

  • HP가 6,000에서 6,400으로 증가했습니다.

  • 재충전 시간이 5% 단축됩니다.

  • 발사체 소환까지 반응 시간에 5% 버프가 적용됩니다.

콜레트 - 소규모 버프

  • 일반 공격 피해량이 1,000에서 1,100으로 증가했습니다.

  • 일반 공격 피해량 비율은 37%에서 39%로 증가했습니다.

  • 얼티밋 피해량이 2,000에서 2,200으로 증가했습니다.

  • 얼티밋 피해량 비율은 20%에서 22%로 증가했습니다.

자넷 - 소규모 버프

  • 발사체 속도가 4.2%로 증가했습니다.

  • '강력한 베이스' 가젯 재사용 대기 시간이 20초에서 18초로 감소합니다.

롤라 - 소규모 버프

  • 하이퍼차지 분신 충돌 반경이 감소합니다.

  • 일반 분신의 HP가 4,000에서 4,400으로 증가했습니다.

루미 - 소규모 버프

  • HP가 5,800에서 6,200으로 증가했습니다.

지지 -소규모 버프

  • 일반 공격의 반응도가 더 좋아졌습니다.

  • 공격 시 가속이 더욱 강해집니다.

  • 최대 특수 공격의 피해량이 공격당 3,000에서 2,600으로 감소합니다(또한 하이퍼차지 활성화/복귀 공격에도 적용됩니다).

  • 콤보로 인한 최대 잠정적 피해는 감소합니다.

  • 공격 준비 속도 증가가 20%에서 30%로 증가했습니다.

버즈 - 소규모 버프

  • 보다 일관된 중간 및 근거리 피해량 적용을 위해 공격 확산 정도가 10% 감소되었습니다.

  • 일반 공격, 특수 공격 및 하이처파지 시 특수 공격 발사체 속도가 3% 증가했습니다.

  • 최소 기절 지속 시간이 0.5초에서 0.6초로 증가했습니다.

키트 - 변경 사항

  • 부착 상태에서의 투척 공격 탄퍼짐이 약간 증가해 명중이 쉬워집니다.

  • 마비 시간이 2초에서 1.5초로 감소했습니다.

  • 연동된 치유 지속 시간이 10초에서 8초로 감소했습니다.

  • 초당 치유량이 최대 HP의 10%에서 15%로 증가했습니다.

  • 하이퍼차지 초당 치유량이 최대 HP의 20%에서 25%로 증가했습니다.

체스터 - 소규모 버프

  • 발사체 하나당 피해량이 1,280에서 1,340으로 증가했습니다.

  • HP가 7,400에서 7,600으로 증가했습니다.

보니 - 소규모 버프

  • 특수 공격 충전에 필요한 공격 횟수가 6발에서 5발로 감소했습니다(영웅 장비인 경우 5발에서 4발).

  • 하이퍼차지 충전에 필요한 공격 횟수가 12발에서 11발로 감소했습니다(장비 장착 시 10발).

모티스 - 소규모 너프

  • 이제 '콤보 스피너' 가젯은 장벽을 통과하지 않습니다.

  • 이제 '밤의 제왕' 가젯으로 특수 공격이 충전되지 않습니다.

- 소규모 버프

  • 공격 피해량이 6 x 540에서 6 x 560으로 증가했습니다(7% 증가).

  • 특수 공격과 하이퍼차지 속도는 그대로 유지됩니다.

래리 & 로리 - 소규모 버프

  • 하이퍼차지 충전 속도가 8% 증가했습니다.

  • 필요한 특수 공격을 2.8에서 2.6으로 변경했습니다.

러프스 - 대규모 버프

  • '전장 진급' 스타 파워 치유량이 초당 30에서 40 HP로 증가했습니다.

  • '뒤로 숨어' 가젯 모래 자루 HP가 최대 HP의 35%에서 40%로 증가했습니다.

미나 - 소규모 너프

  • 윈드밀 지속 시간이 2초에서 1.5초로 감소했습니다.

메그 - 소규모 버프

  • '공구함' 가젯 재장전 타워 구역 반경이 800에서 880으로 증가했습니다.

  • 메카에서 내릴 때 적용되는 '힘의 장' 스타 파워 보호막이 25%에서 30%로 증가했습니다.

스파이크 - 소규모 너프

  • 하이퍼차지 충전에 필요한 특수 공격이 3보다 약간 증가했습니다.

  • '가시방석' 가젯 피해량이 거리에 비례하여 증가합니다. 근거리에서는 60%, 즉 11레벨에서 가시 1개당 600에 해당하는 피해를 가합니다. 최대 사정거리에서의 피해량은 그대로 스파이크당 1,000입니다.

  • '자연의 신비' 가젯 재사용 대기 시간이 18초에서 20초로 증가했습니다.

스튜 - 소규모 버프

  • HP가 6,800에서 7,000으로 증가했습니다.

  • 스타 파워 2 치유량이 특수 공격 사용 횟수당 544에서 560으로 증가했습니다.

프랭크 - 소규모 너프

  • HP가 14,000에서 13,600으로 감소했습니다.

  • '노이스 캔슬링 헤드폰' 가젯으로 특수 공격이나 하이퍼차지가 충전되지 않으며, 버피 효과 버전도 여기에 해당됩니다.

  • '스펀지' 스타 파워의 피해 감소량이 15%에서 10%로 감소합니다.

  • '파워 그랩' 스타 파워의 피해량 증가가 25%에서 15%로 감소합니다.

  • '거부할 수 없는 이끌림'의 거리가 8% 감소합니다.

엠즈 - 소규모 너프

  • 일반 공격을 통한 특수 충전이 감소되었습니다. 이제 8회가 아닌 10회 공격으로 특수 공격이 완전 충전됩니다.

  • '지독한 향수' 가젯으로 특수 공격이나 하이퍼차지가 충전되지 않으며, 버피 효과 버전도 여기에 해당됩니다.

콜트 - 소규모 너프

  • '쾌속 장전기' 가젯으로 특수 공격이나 하이퍼차지가 충전되지 않으며, 버피 버전도 여기에 해당됩니다.

- 소규모 버프

  • 특수 공격 피해량이 1,000에서 1,100으로 증가했습니다.

  • HP가 5,600에서 5,800으로 증가했습니다.

  • 하이퍼차지에 필요한 공격 횟수 1회, 충전에 필요한 특수 공격 횟수 1회가 줄었습니다.

피어스 - 소규모 너프

  • '무한 매그넘' 가젯 재사용 대기 시간이 16초에서 18초로 증가됩니다.

  • 마지막 샷의 증가한 충전율 균형을 맞추기 위해 특수 공격 충전이 10% 느려집니다.

클랜시 - 변경 사항

  • 1레벨 기지 공격이 1,200에서 1,400으로 증가했습니다.

  • 2레벨 기지 공격이 1,400에서 1,500으로 증가했습니다.

  • 3레벨은 그대로 1,600입니다.

  • 2레벨이 되려면 7발이 아닌 6발이 필요합니다(스타 파워로 토큰 2개를 쌓았을 때는 4발).

  • 특수 공격 총알이 16발에서 12발로 줄었고 근거리 피해 감소가 적용됩니다. 최대 사정거리에서는 피해량 100%로 적용되며, 근거리에서는 피해량이 50%로 감소합니다(예: 금고에 가하는 최대 피해량이 7,000이 됩니다).

로사 - 소규모 버프

  • 특수 공격 지속 시간이 3초에서 4초로 증가했습니다.

알리 - 소규모 너프

  • '냉혈' 가젯 재사용 대기 시간이 14초에서 16초로 증가됩니다.

리코- 소규모 너프

  • 공격 속도 버프로 공격이 빨라져 더 자주 명중할 수 있기 때문에, 균형을 맞추기 위해 특수 공격 충전율이 12에서 15샷으로 증가합니다.

브롤 아레나 한정

지지 - 대규모 너프

  • HP가 650에서 450으로 감소했습니다.

  • 피해량이 4에서 3으로 감소했습니다.

글로우버트 - 대규모 너프

  • HP가 450에서 400으로 감소했습니다.

  • XP 두 배 버그가 수정되었습니다.


피어스 - 대규모 너프

  • HP가 550에서 500으로 감소했습니다.

  • 피해량이 5에서 4로 감소했습니다.

맵, 게임 모드 및 로테이션 변경

보스전

던전 보스전: 고유 던전 보스가 도입되었으며, 보스마다 개성 있는 전투 판타지와 어려움이 주어집니다.

  • 보스 그리프 - 욕심쟁이 대군주

  • 높은 발사체 밀도와 영역 통제로 압박을 유지합니다.

  • 보스 그롬 - 끈질긴 파괴자

  • 사정거리 무제한의 폭발물이 맵 전역에서 위협해 오는 극한의 맵입니다.

  • 지속적인 위치 변경과 공간 인식 능력이 요구됩니다.

  • 보스 크로우 - 진화하는 드래곤

    • 단계식 보스로 처치할 때마다 더 강해집니다.

    • 민첩한 어쌔신에서 위협적인 드래곤 본체로 변신합니다.

  • 보스 메이지 - 템포 집행자

  • 다양한 속도의 발사체를 사용해 플레이어의 타이밍을 교란시킵니다.

  • 예측 가능한 움직임과 느린 반응은 대가를 치릅니다.

  • 만우절 특별 보스: 만우절에는 단 하루만 존재하는 특별한 보스를 만나실 수 있습니다.

  • 보스 니타가 아레나에 들어와 기묘한 소환 루프를 보여줍니다.

새 시즌 게임 모드

미스터리 쇼다운(파워 업이 등장하는 쇼다운)

  • 상자가 '미스터리 상자'로 바뀝니다.

  • 상자마다 영구 파워 업(HP, 피해량, 속도 또는 보호막)이 나옵니다.

  • 일정 확률(기본 40%)로 소모품이나 소지품 같은 다른 보너스 아이템이 나옵니다.

  • 파워 업은 영구 버프로, 패배 시 일부 드롭됩니다(파워 큐브와 비슷함).

    • 피해량 버프(+15%)

    • 최대 HP 버프(+15%)

    • 속도 버프(+10%)

    • 보호막 버프(받는 피해량 -10%)

  • 소모품 - 일시 버프

    • 하이퍼차지 즉시 충전(복귀 버프)

    • 속도 및 피해량 드링크(복귀 버프)

  • 소지품 - 공격 중에 주워서 사용하거나 던져서 공격할 수 있습니다.

    • 볼링공

      • 직선으로 날아갑니다.

      • 장벽을 파괴합니다.

      • 브롤러를 밀어내고, 피해를 주며, 기절시킵니다.

      • 상자에도 피해를 줍니다.

      • 일정량의 장벽 타일을 파괴하면 사라집니다.

    • 수리검

      • 직선으로 날아갑니다.

      • 명중 시 브롤러와 상자에 피해를 주고, 들고 있는 동안에도 적이나 상자에 맞으면 피해를 줍니다. 대상을 맞히고 나면 파괴됩니다.

      • 수풀을 벱니다!

    • 자동차

      • 브롤러가 자동차에 타면 더 빨리 움직입니다.

      • 장벽을 파괴합니다(자동차가 피해를 받음). 피해를 받으면 폭발합니다.

      • 적과 상자를 차로 쳐서 피해를 줍니다.

    • 폭탄

      • 장벽 너머로 투척 가능합니다.

      • 약 1.5초 후 파괴되어 광역 피해를 줍니다.

      • 폭발로 장벽이 파괴됩니다.

섀도우 스매시(3v3/5v5 - 사무라이 스매시 변형)

  • 그림자 거미 및 플레이어 브롤러의 그림자 분신이 맵에 생성됩니다.

  • 그림자 분신과 적 브롤러를 처치하면 '달' 아이템(시리우스의 마스크 모형)을 떨어뜨립니다. 매치에서 승리하려면 팀이 정해진 양(60/100)의 달을 수집해야 합니다.

  • 자이언트 시리우스가 미니 보스로 등장합니다.

  • 맵:

    • 3v3

      • 문베일 맨션

      • 실버 섀도우 서커스

      • 착시 골목

      • 도플 존

    • 5v5

      • 그림자의 거미줄

      • 빅 탑

      • 임포스터 거리

      • 따라쟁이 카니발

  • 보물 사냥(복귀 모드)

    • 변경 사항: 이제 2팀이 플랫폼을 두고 경쟁 시 타이머가 중지됩니다.

  • 추가 모드

    • 모래 폭풍: 모래 폭풍이 간헐적으로 불어와 맵 일부를 가립니다. 폭풍 바깥에 있으면 안쪽을 볼 수 없고, 안쪽에 있으면 바깥을 볼 수 없습니다.

    • 슬로우 샷: 맵 전체에 감속 효과가 간헐적으로 나타나 발사체 속도를 늦춥니다.

환경

  • 삭제

    • 캔디랜드

    • 대릴의 배

    • 해양 몬스터 수족관

    • 스타 포스

    • 사랑의 늪

  • 추가:

    • 기묘한 서커스

    • 매드이블 저택

    • 피라미드 퀘스트

    • 레트로폴리스

    • 정글 럼블

    • 고철 처리장

  • 변경 사항 없음!

커뮤니티 슬롯

  • 변경 사항 없음!

메가 저금통

  • 변경 사항 없음!

경쟁전

시즌 1

  • 등장하는 게임 모드: 젬 그랩

    • 맵 1: 오래된 오락실

    • 맵 2: 수정 오락실

  • 무료 브롤러 로테이션

    • 영웅: 셰이드

    • 신화: 스퀴크

    • 전설: 키트

시즌 2

  • 등장하는 게임 모드: 브롤 볼

    • 맵 1: 스파이럴 아웃

    • 맵 2: 비치볼

  • 무료 브롤러 로테이션

    • 영웅: 래리 & 로리

    • 신화: 더그

    • 전설: 코델리우스

브롤스타즈 챔피언십

  • 브롤스타즈 챔피언십 챌린지가 2월 27일~3월 1일, 3월 27일~29일 동안 개최됩니다.

영구 개선 및 편의 사항 기능

  • 무료 플레이 게임 로테이션 슬롯(게임 모드 슬롯, 무작위 매치메이킹 및 트로피 획득 및 손실하지 않음)

  • 프로 스킨 업그레이드에서 경쟁전 드롭을 획득할 수 있습니다. 콜트 프로 스킨을 대략 3월 중순쯤에 드롭에서 획득할 수 있게 됩니다! 다음 프로 스킨은 프로 패스 시즌이 끝난 후 8개월이 지난 후에 이용 가능합니다.

  • 프로 패스 진행도에 버프가 적용됩니다! 승리로 얻는 프로 패스 XP가 25에서 50으로 증가하고, 새 랭크 도달 시 얻는 프로 패스 XP가 200에서 400으로 증가했습니다.

보호막마다 VFX를 달리 적용했습니다.

  • 흰색 보호막 - 무적 상태가 됩니다(부활 시).

  • 노란색 보호막 - 피해량을 줄여줍니다.

  • 청보라색 보호막 - 추가 보호막 HP를 얻고, 이 HP는 시간이 지나며 소모됩니다.

  • 챔피언십 공지 위치가 홈 화면으로 다시 바뀌었습니다(경쟁전 위치 가리키기).

  • 이제 솔로 쇼다운에서 연결이 끊길 경우 트로피를 획득할 수 없습니다. / 솔로 쇼다운에서 너무 오래 활동이 없을 경우 연결이 해제됩니다.

  • 글로우버트의 이름이 글로이로 변경되었습니다. 모와 친구가된 그에게 브롤러들이 글로이라는 더 친근한 새 이름을 지어주었습니다!

  • 업데이트 동안 메가 퀘스트에서 A/B 테스트를 진행할 예정입니다.

    • 80%의 플레이어는 기존 월별 일정에 맞춰 메가 퀘스트를 받습니다.

    • 20% 플레이어는 주별 일정으로 메가 퀘스트를 받게 됩니다.

버그 수정

  • 경쟁전 전투 카드 표시 문제 수정(현재 선택된 브롤러와 경쟁전에서 선택한 브롤러가 다를 때).

  • 오티스의 불가사리 첫 가젯이 근처에 적이 없을 때에도 5초 후 사라지도록 하던 문제 수정.

  • 투사체가 미나의 윈드밀 가젯 영역을 피할 수 있도록 수정.

  • 경쟁전 구성 화면에서 충돌을 유발할 수 있는 가장자리 문제 수정.

  • 스퀴크의 가젯 감속 효과가 중첩되며 플레이어가 움직이지 못하던 문제 수정.

  • 하이퍼차지가 활성화되어 있는 동안 샘이 로켓 너클을 주우려고 할 때 서버 에러가 발생하던 문제 수정.

  • 8비트의 오버클럭 스타 파워를 장착한 상태에서 공격력 부스터를 사용하면 가장자리 비주얼이 사라지던 문제 수정.

  • 일부 플레이어가 상점 상품을 보면 상품이 회색 처리되고 구매할 수 없는 문제 수정.