2026년 2월 릴리스 노트
⚠️ 점검 후 ⚠️
서버 점검 후 안정화에 시간이 소요될 것으로 예상되며, 앞으로 며칠 동안 다음 사항이 진행될 예정입니다.
수요일 - 2월 25일 모든 신규 트로피 프레스티지 보상 중 아직 보유하지 않은 보상이 (각 브롤러당) 최대 1,000 트로피까지 지급되며, 레거시 프레스티지 점수가 점진적으로 업데이트됩니다. 두 가지 사항 모두 업데이트 출시 후 며칠에 걸쳐 점진적으로 진행될 예정이므로, 반영되기까지 며칠이 걸릴 수 있습니다.
목요일 - 2월 26일 시리우스 상자 출시 이벤트 및 99 브롤러 승리 퀘스트 #Brawlentines 커뮤니티 이벤트가 하루 더 연장됩니다. 시리우스 이벤트 마감일과 최종 보상 지급이 이제 2월 26일로 변경됩니다.
금요일 - 2월 27일 마지막 시즌 트로피 상자 지급 + 무료 울트라 트로피 상자!
프레스티지
브롤러가 1000 트로피를 달성하면 플레이어가 프레스티지를 브롤러에 적용하고 계속 플레이해 일반이 아닌 프레스티지 트로피를 얻을 수 있습니다. 프레스티지 잠금 해제 시 새로운 보상과 해당 브롤러의 마스터리를 뽐낼 수 있는 한정판 플렉스 꾸미기 아이템이 잠금 해제되며, 모든 프레스티지 진행도는 시즌 초기화 없이 영구 적용됩니다.
프레스티지의 길
이 메뉴는 브롤러 화면에서 이용할 수 있습니다.
1000 트로피 달성까지 진행도에 따라 계속 보상을 얻게 됩니다.
250: 아이콘 및 스프레이.
500: 핀.
750: 29 보석 스킨(또는 29 보석 스킨을 이용할 수 없는 경우 1000 블링)
1000 트로피: (구) 골드 브롤러 칭호(레코드 보상 대체)
프레스티지 2: 네온 아이콘.
프레스티지 3: 신규 네온 브롤러 칭호.
한 번 달성한 후에는 프레스티지 등급이 내려가지 않습니다.
프레스티지 트로피가 트로피 진척도에 추가됩니다(현재 시즌 트로피 1000개 초과 획득 시와 비슷함).
'트로피 획득하기' 퀘스트는 그대로 진행됩니다.
마일스톤 달성 보상이 플레이어가 이미 보유한 아이템인 경우 체크 표시 외에 다른 변화는 없습니다.
프레스티지 전투 카드
프레스티지 전투 카드: 계정 전체에 적용되며 모든 브롤러에 공통으로 사용됩니다.
표시되는 숫자는 모든 브롤러의 프레스티지 합계입니다.
브롤러마다 프레스티지를 여러 번 달성할 수 있으며, 그 수가 합산됩니다!
프레스티지를 더 많이 얻을수록 전투 카드 그래픽이 업그레이드됩니다! 이번 업데이트에서는 프레스티지 1, 25, 50 달성 시 업그레이드가 이루어집니다.
프로필 브롤인덱스
프로필에 각 브롤러의 프레스티지가 표시됩니다.
홈 화면에서 보이는 내 프로필에는 모든 브롤러의 프레스티지 합계가 표시됩니다.
순위표
새로운 프레스티지를 반영하기 위해 계정 순위표와 브롤러 순위표도 모두 업데이트했습니다.
계정 순위표는 총 트로피 수 + 총 프레스티지 트로피 수로 산정됩니다.
브롤러 순위표는 총 프레스티지 수로 산정됩니다.
프레스티지 추가와 더불어, 현재 프레스티지 메커니즘은 없어지고 그 자리에는 프로필에 있는 레거시 통계 버튼이 들어갑니다.
매치메이킹 변경 사항
매치메이킹이 트로피와 별개로 숨겨진 MMR을 기준으로 이루어집니다.
프레스티지 0~1: 트로피 0~999개
AI 매치: 적용
언더독 트로피: 적용
연승 트로피 x 10: 적용
프레스티지 1~2: 트로피 1000~1999개
AI 매치: 적용
언더독 트로피: 적용
연승 트로피 x 10: 적용
프레스티지 2~3: 트로피 2000~2999개
AI 매치: 적용 안 됨
언더독 트로피: 적용 안 됨
연승 트로피 x 10: 적용 안 됨
프레스티지 3+: 트로피 3000개 이상
AI 매치: 적용 안 됨
언더독 트로피: 적용 안 됨
연승 트로피 x 10: 적용 안 됨
브롤 아레나 트로피가 조정되었습니다.
기타 변경 사항
프레스티지 2부터는 승부 조작 방지가 더욱 엄격하게 적용됩니다.
프레스티지 2부터는 플레이어 이름이 '?'로 표시됩니다.
러시 이벤트
슈가 러시와 같은 이벤트가 트로피, 코인, PP, 스타 드롭, 카오스 드롭까지 확장됩니다!
작동 방식
게임 모드 선택 메뉴에서 러시 버튼을 활성화하면 제한된 시간 동안 승리 시 추가 보상을 받습니다. 러시 이벤트 종류에 따라 모든 승리에 추가 보상이 주어집니다.
신규 브롤러
시리우스 - 울트라 - 컨트롤러
특성: 그림자가 활성화되어 있는 동안 특수 공격을 사용하면, 그림자에게 이동 및 공격 대상을 지정할 수 있습니다.
공격: 바이너리 스타
시리우스가 발사체 두 발을 불러냅니다. 하나는 티켓 폭탄으로 광역 피해를 가하고, 하나는 그림자 일격으로 단일 표적을 공격합니다. 시리우스가 4번째 공격마다 브롤러의 그림자를 하나 거둬들입니다. 시리우스는 브롤러 그림자를 동시에 3개까지 보관할 수 있습니다.
특수 공격: 그림자 조종
시리우스가 보관한 모든 브롤러 그림자를 세상에 풀어 놓습니다. 그림자는 공격과 HP 등 그림자 주인인 브롤러의 특성을 가집니다.시리우스는 그림자들을 가르쳐 부릴 수 있습니다! 그림자를 탭해 시리우스에게 돌아가 쫓아다니도록 하거나, 특정 구역을 주고 방어를 맡겨 보세요.
스타 파워: 황혼 속 질주
그림자의 이동 속도가 증가합니다.
스타 파워: 칠흑의 별
그림자 일격의 네 번째 공격으로 브롤러 그림자 1개가 아닌 2개를 보관합니다.
가젯: 스타 이즈 본
발사체를 날려 보내 대상 브롤러에게 명중하면 그림자를 뽑아내고 대상의 속도를 감소시킵니다.
가젯: 그림자 지배자
불러낸 그림자를 자신에게 돌아오도록 하여 HP를 일정 비율만큼 회복시킵니다.
하이퍼차지: 무한 파워!
하이퍼차지 상태에서 불러낸 그림자는 증가된 피해량과 HP를 보유합니다.
칭호: 추방자
나지아 - 신화 - 대미지 딜러
공격: 스르륵 뱀 배송
나지아가 무시무시한 뱀이 든 항아리를 던집니다! 항아리가 날아가는 도중 어느 방향으로든 뱀이 튀어나갈 수 있습니다.뱀이 대상을 중독시키는 동안 항아리 자체도 피해를 줍니다. 뱀독은 중첩 가능하며 시간이 지날수록 피해량이 커집니다!
특수 공격: 위험한 국수
나지아가 3마리의 뱀을 풀어줍니다. 일정한 거리를 스르륵 미끄러져 나가며, 범위 내 적에게 독 피해를 줍니다. 뱀을 항아리에 담은 채 목표 위치로 던질 수도 있습니다!
가젯: 독 충전
현재 적용된 모든 독의 지속 시간을 초기화합니다.
가젯: 나지아 항아리
나지아가 항아리 안에 숨습니다. 항아리가 깨지면 나지아가 뒤로 밀려나면서 주변의 적들에게 독을 뿌립니다!
스타 파워: 독성 보호제
뱀독에 중독된 브롤러가 처치되면 해당 위치에 뱀이 소환됩니다.
스타 파워: 치명적인 독
독 피해량이 중독된 브롤러의 HP에 맞춰 조절되어 대상이 최대 HP일 때 추가로 200까지 피해를 줄 수 있습니다.
하이퍼차지: 해당 없음
칭호: 베놈
시리우스 출시 이벤트
시리우스 출시 이벤트가 진행되는 동안 다양한 방법으로 시리우스를 잠금 해제할 수 있습니다!
1. 모든 브롤러 챌린지 승리
각각의 모든 브롤러를 사용해 한 매치에서 이기면 무료로 시리우스를 잠금 해제할 수 있습니다.
이 챌린지를 완료하려면 반드시 99명의 모든 브롤러를 소유하고 있어야 합니다.
또한 이벤트가 진행되는 동안 50명의 각기 다른 브롤러로 매치에서 승리하면 시리우스 상자를 획득할 수 있습니다.
2. 시리우스 상자 챌린지
이벤트를 완료하고 시리우스를 잠금 해제하려면 20개의 시리우스 상자가 필요합니다. 시리우스 상자 하나를 받으려면 2번 우승해야 합니다.
플레이어는 총 40장의 티켓을 받게 됩니다. 상자 20개를 모으는 데 필요한 정확한 양이기도 하죠.
50명의 다른 브롤러로 우승하여 무료 시리우스 상자를 받으면, 단 2번 패배할 수 있습니다. 브롤 역사상 가장 어려운 챌린지가 될 것입니다!
3. 시리우스 상자
또한 시리우스는 이벤트 동안 시리우스 상자에서 무작위로 잠금 해제될 수 있습니다.
출시 이래 최고의 브롤러 상자입니다! 상자에서는 시리우스를 포함한 브롤러, 코인, PP, XP 더블러, 크레딧, 가젯, 스타 파워 및 하이퍼차지가 드롭될 수 있습니다.
상자당 8개의 보상이 들어있습니다!
하이퍼차지
글로우버트: 글로우버트 하이퍼차지 중 특수 공격을 쓰면 어느 방향을 향하고 있든 항상 공포심을 일으킵니다. 이제 공격이 360도로 가해지고 공포에 질린 적은 어떤 공격으로든 20% 더 큰 피해를 받습니다.
피어스: 투사체를 2번 발사하며, 두 번째는 피해량이 적고 브롤러를 관통합니다.
신규 버피
버피 메뉴에 새로운 뽑기 기계가 추가됩니다. 총 6종의 브롤러 버피가 들어 있습니다!
크로우
[개편]가젯: 급성 독성
크로우가 독 공격에 당한 모든 적에게 즉시 남은 독 피해를 입히고, 피해량의 150%에 해당하는 보호막을 획득합니다.
버피 효과: 독 지속 시간을 초기화합니다.
[개편] 가젯: 둔화 독
피해를 주고 느리게 만드는 단검을 던집니다. 첫 번째로 단검에 맞은 적은 잠시 동안 독 지속 피해를 입습니다.
버피 효과: 근처에 있는 적에게도 튕겨 똑같은 효과를 입힙니다.
스타 파워: 맹독
단검의 독이 적의 공격력을 약화시켜 적의 피해량이 15% 감소합니다.
버피 효과: 크로우의 피해량이 적을 1명 중독시킬 때마다 5%씩 증가합니다.
스타 파워: 약한 먹잇감
크로우의 공격과 특수 공격 피해량이 HP가 50% 미만인 적을 대상으로 40% 커집니다.
버피 효과: 크로우의 독 지속 시간이 +1초 증가합니다.
하이퍼차지
버피 효과: 하이퍼차지가 적용된 일반 공격이 적을 관통하고 최대 거리에 도달하면 되돌아오면서 20% 더 적게 피해를 입힙니다.
비비
가젯: 비타민제
4.0초 동안 초당 1000 HP를 회복합니다.
버피 효과: 비비의 홈런 게이지를 바로 충전하고 다음 일반 공격이 피해량의 60%만큼 HP를 회복합니다.
[개편] 가젯: 끈끈이 볼
비비가 풍선껌을 던져 풍선껌 속 모든 적의 이동 속도를 20% 감소시킵니다.
버피 효과: 풍선껌이 땅에 더 오래 머물수록 감속 효과가 증가합니다.
스타 파워: 홈런
홈런 게이지가 가득 차면 이동 속도가 12% 증가합니다.
버피 효과: 홈런 공격이 +20%의 피해를 줍니다.
스타 파워: 타격 자세
홈런 게이지가 가득 차면, 받는 모든 피해가 20% 감소합니다.
버피 효과: 비비의 특수 공격이 적 브롤러에 맞으면 비비가 5초 동안 보호막을 얻습니다.
하이퍼차지
버피 효과: 비비의 하이퍼차지가 활성화되면 일반 공격의 준비 시간이 짧아집니다.
불
[개편] 가젯: 육즙 가득 스테이크 > 육즙 가득 미사일
불이 투사체를 던져 1600만큼 피해를 주고, 명중하면 불의 HP가 800만큼 회복됩니다.
버피 효과: 5초 동안 대상 위에 표시가 생기며, 불이 대상에게 준 피해량의 50%만큼 HP를 얻습니다.
[개편] 가젯: 발 구르기
발을 굴러 주변에 있는 적을 느리게 만듭니다. 이미 이동 속도가 느려진 적은 감속 대신 기절합니다!
버피 효과: 적이 기절하면 이동 속도가 3초 동안 20% 증가합니다.
스타 파워: 버서커
HP가 60% 이하로 떨어지면 재장전 속도가 두 배로 빨라집니다!
버피 효과: 이 효과가 활성화되어 있는 동안 브롤러를 처치하면 불의 특수 공격이 바로 충전됩니다.
스타 파워: 터프가이
HP가 40% 이하로 떨어지면 입는 피해량을 30% 감소시키는 보호막을 얻습니다.
버피 효과: 이 효과가 활성화되어 있으면 불이 0.5초 동안 어떠한 피해도 받지 않습니다.
하이퍼차지
버피 효과: 불의 일반 공격이 장거리에 있는 대상에게는 적은 피해를 주지만 적 전체를 관통합니다.
니타
가젯: 곰 발톱
곰이 땅을 내리쳐 주변의 적을 기절시킵니다.
버피 효과: 곰이 다음 공격 시 입히는 피해량이 50% 증가합니다.
가젯: 인조 모피
소환한 곰이 3초 동안 35%의 피해를 흡수하는 보호막을 얻습니다.
버피 효과: 니타와 곰이 0.5초 동안 무적 상태가 됩니다.
스타 파워: 곰과 나
곰이 적 브롤러를 공격할 때마다 니타가 1094 HP를 회복합니다. 니타가 적 브롤러에게 피해를 주면 곰이 1094 HP를 회복합니다.
버피 효과: 해당 능력으로 니타 또는 곰의 HP를 최대 2000까지 초과 회복시킬 수 있습니다.
스타 파워: 하이퍼 베어
곰의 공격 속도가 더 빨라집니다. 앞발 휘두르기 간의 간격이 60% 감소합니다.
버피 효과: 니타의 곰을 소환하면 니타의 재장전 속도가 3초 동안 25% 증가합니다.
하이퍼차지
버피 효과: 하이퍼차지 동안 공격 속도, 범위 및 사거리가 증가합니다.
레온
[버피 효과] 가젯: 환영 영사기 - 자신의 환영을 만들어 적들을 교란합니다. 환영이 적을 공격해 약간의 피해를 줍니다.
버피 효과: 환영이 활성화되어 있는 상태에서 가젯을 다시 사용하면 환영과 위치를 바꿀 수 있습니다!
가젯: 막대사탕 드랍! 은신 구역을 만들어 아군을 숨겨줍니다. 막대사탕의 HP는 시간이 지나며 감소합니다.
버피 효과: 막대 사탕 구역 안에 있는 동안 레온과 팀원의 이동 속도가 15% 증가합니다.
스타 파워: 안개 은신술
레온이 특수 공격을 사용하면, 은신 상태로 있는 동안 이동 속도가 30% 증가합니다.
버피 효과: 은신 상태가 끝난 후 첫 번째 공격의 피해량이 15% 증가합니다.
스타 파워: 은신 치유
특수 공격이 활성화되면 초당 1440 HP를 회복합니다.
버피 효과: 특수 공격 지속 시간 +1초.
하이퍼차지
버피 효과: 거리에 상관없이 레온의 일반 공격이 최소 75%의 피해를 줍니다.
보
가젯: 슈퍼 토템 - 보가 토템을 던져 아군의 특수 공격 충전 속도를 50% 증가시킵니다. 토템의 HP는 시간이 지나며 감소합니다.
버피 효과: 토템의 효과 범위가 대폭 증가합니다.
[개편] 가젯: 와이어 함정 - 와이어 함정을 지뢰에 발사해 지뢰를 폭발시킵니다. 와이어 함정에 맞은 적은 지뢰와 같은 효과와 피해를 입습니다.
버피 효과: 지뢰 폭발 시 폭발 반경이 커집니다.
스타 파워: 독수리의 눈
평소보다 150% 더 먼 거리에서 덤불에 숨은 적을 발견할 수 있습니다.
버피 효과: 덤불에서 공격하는 동안 적에게 발각되지 않습니다.
스타 파워: 곰 사냥
덫이 적을 뒤로 밀쳐내는 대신, 2초간 적을 기절시킵니다!
버피 효과: 덫 설치 속도가 대폭 증가합니다.
하이퍼차지
버피 효과: 보의 일반 공격이 화살을 네 번 발사하고, 화살을 쏠 때마다 광역 피해 범위가 증가합니다.
기어 제거 및 보상
다음 기어가 제거되며, 이에 대해 보상으로 수신함에 코인을 전액 환불해 드립니다.
크로우 - 신화 기어 제거(중독 피해).
불 - 기어 제거(특수 공격 충전).
보 - 기어 제거(재장전).
니타 - 기어 제거(펫 파워).
레온 - 신화 기어 제거(특수 공격 지속 시간).
시즌 및 스킨
시즌: 시간의 발자취
샌드 스토커 릴리 | 브롤 패스 | 영웅
샌드 워커 릴리 | 브롤 패스(크로마1) | 영웅
나이트 샌드 릴리 | 브롤 패스(크로마2) | 영웅
술탄 코델리우스 | 브롤 패스 | 영웅
핫 술탄 코델리우스 | 브롤 패스(크로마1) | 영웅
쿨 술탄 코델리우스 | 브롤 패스(크로마2) | 영웅
보디가드 비비 | 영웅 | 보석 149개
카노푸스 8비트 | 신화 | 보석 199개
다이너스티 더그 | 신화 | 보석 199개
요술 램프 래리 & 로리 | 전설 | 보석 299개
시즌: 드래곤과 요정
요정 보니 | 브롤 패스 | 영웅 |
암흑 요정 보니 | 브롤 패스(크로마1) | 영웅
빛의 요정 보니 | 브롤 패스(크로마2) | 영웅
드래곤 그리프 | 브롤 패스 | 영웅 |
욕심쟁이 그리프 | 브롤 패스(크로마1) | 영웅
수집왕 그리프 | 브롤 패스(크로마2) | 영웅 |
요정 미나 | 영웅 | 보석 149개
요정 프랭크 | 신화 | 보석 199개
드래곤 메이지 | 신화 | 보석 199개
드래그롬 | 전설 | 보석 299개
기타 스킨
로얄 트렁크 | 영웅 | 보석 149개
버트글로우 | 신화 | 보석 199개
풍선 멜로디 | 영웅 | 보석 149개
브루스 니타 | 신화 | 보석 199개
프로 패스 스킨
드래곤 크로우 | 스테이지 1
드래곤킨 크로우 | HC 1
드래곤포스 크로우 | HC 크로마 #1
고스트 드래곤 크로우 | HC 크로마 #2
트루 골드/실버
트루 골드 피어스
트루 실버 피어스
트루 골드 글로우버트
트루 실버 글로우버트
밸런스 조정
재용- 소규모 버프
HP가 7,000에서 7,400으로 증가했습니다.
루-소규모 버프
HP가 6,800에서 7,000으로 증가했습니다.
특수 공격 영역 내에서의 빙결 중첩 시간이 8.3초에서 7.1초로 감소합니다.
동결 소멸이 2초가 아닌 2.5초부터 시작됩니다.
지기-대규모 버프
HP가 6,000에서 6,400으로 증가했습니다.
재충전 시간이 5% 단축됩니다.
발사체 소환까지 반응 시간에 5% 버프가 적용됩니다.
콜레트 - 소규모 버프
일반 공격 피해량이 1,000에서 1,100으로 증가했습니다.
일반 공격 피해량 비율은 37%에서 39%로 증가했습니다.
얼티밋 피해량이 2,000에서 2,200으로 증가했습니다.
얼티밋 피해량 비율은 20%에서 22%로 증가했습니다.
자넷 - 소규모 버프
발사체 속도가 4.2%로 증가했습니다.
'강력한 베이스' 가젯 재사용 대기 시간이 20초에서 18초로 감소합니다.
롤라 - 소규모 버프
하이퍼차지 분신 충돌 반경이 감소합니다.
일반 분신의 HP가 4,000에서 4,400으로 증가했습니다.
루미 - 소규모 버프
HP가 5,800에서 6,200으로 증가했습니다.
지지 -소규모 버프
일반 공격의 반응도가 더 좋아졌습니다.
공격 시 가속이 더욱 강해집니다.
최대 특수 공격의 피해량이 공격당 3,000에서 2,600으로 감소합니다(또한 하이퍼차지 활성화/복귀 공격에도 적용됩니다).
콤보로 인한 최대 잠정적 피해는 감소합니다.
공격 준비 속도 증가가 20%에서 30%로 증가했습니다.
버즈 - 소규모 버프
보다 일관된 중간 및 근거리 피해량 적용을 위해 공격 확산 정도가 10% 감소되었습니다.
일반 공격, 특수 공격 및 하이처파지 시 특수 공격 발사체 속도가 3% 증가했습니다.
최소 기절 지속 시간이 0.5초에서 0.6초로 증가했습니다.
키트 - 변경 사항
부착 상태에서의 투척 공격 탄퍼짐이 약간 증가해 명중이 쉬워집니다.
마비 시간이 2초에서 1.5초로 감소했습니다.
연동된 치유 지속 시간이 10초에서 8초로 감소했습니다.
초당 치유량이 최대 HP의 10%에서 15%로 증가했습니다.
하이퍼차지 초당 치유량이 최대 HP의 20%에서 25%로 증가했습니다.
체스터 - 소규모 버프
발사체 하나당 피해량이 1,280에서 1,340으로 증가했습니다.
HP가 7,400에서 7,600으로 증가했습니다.
보니 - 소규모 버프
특수 공격 충전에 필요한 공격 횟수가 6발에서 5발로 감소했습니다(영웅 장비인 경우 5발에서 4발).
하이퍼차지 충전에 필요한 공격 횟수가 12발에서 11발로 감소했습니다(장비 장착 시 10발).
모티스 - 소규모 너프
이제 '콤보 스피너' 가젯은 장벽을 통과하지 않습니다.
이제 '밤의 제왕' 가젯으로 특수 공격이 충전되지 않습니다.
펄 - 소규모 버프
공격 피해량이 6 x 540에서 6 x 560으로 증가했습니다(7% 증가).
특수 공격과 하이퍼차지 속도는 그대로 유지됩니다.
래리 & 로리 - 소규모 버프
하이퍼차지 충전 속도가 8% 증가했습니다.
필요한 특수 공격을 2.8에서 2.6으로 변경했습니다.
러프스 - 대규모 버프
'전장 진급' 스타 파워 치유량이 초당 30에서 40 HP로 증가했습니다.
'뒤로 숨어' 가젯 모래 자루 HP가 최대 HP의 35%에서 40%로 증가했습니다.
미나 - 소규모 너프
윈드밀 지속 시간이 2초에서 1.5초로 감소했습니다.
메그 - 소규모 버프
'공구함' 가젯 재장전 타워 구역 반경이 800에서 880으로 증가했습니다.
메카에서 내릴 때 적용되는 '힘의 장' 스타 파워 보호막이 25%에서 30%로 증가했습니다.
스파이크 - 소규모 너프
하이퍼차지 충전에 필요한 특수 공격이 3보다 약간 증가했습니다.
'가시방석' 가젯 피해량이 거리에 비례하여 증가합니다. 근거리에서는 60%, 즉 11레벨에서 가시 1개당 600에 해당하는 피해를 가합니다. 최대 사정거리에서의 피해량은 그대로 스파이크당 1,000입니다.
'자연의 신비' 가젯 재사용 대기 시간이 18초에서 20초로 증가했습니다.
스튜 - 소규모 버프
HP가 6,800에서 7,000으로 증가했습니다.
스타 파워 2 치유량이 특수 공격 사용 횟수당 544에서 560으로 증가했습니다.
프랭크 - 소규모 너프
HP가 14,000에서 13,600으로 감소했습니다.
'노이스 캔슬링 헤드폰' 가젯으로 특수 공격이나 하이퍼차지가 충전되지 않으며, 버피 효과 버전도 여기에 해당됩니다.
'스펀지' 스타 파워의 피해 감소량이 15%에서 10%로 감소합니다.
'파워 그랩' 스타 파워의 피해량 증가가 25%에서 15%로 감소합니다.
'거부할 수 없는 이끌림'의 거리가 8% 감소합니다.
엠즈 - 소규모 너프
일반 공격을 통한 특수 충전이 감소되었습니다. 이제 8회가 아닌 10회 공격으로 특수 공격이 완전 충전됩니다.
'지독한 향수' 가젯으로 특수 공격이나 하이퍼차지가 충전되지 않으며, 버피 효과 버전도 여기에 해당됩니다.
콜트 - 소규모 너프
'쾌속 장전기' 가젯으로 특수 공격이나 하이퍼차지가 충전되지 않으며, 버피 버전도 여기에 해당됩니다.
벨 - 소규모 버프
특수 공격 피해량이 1,000에서 1,100으로 증가했습니다.
HP가 5,600에서 5,800으로 증가했습니다.
하이퍼차지에 필요한 공격 횟수 1회, 충전에 필요한 특수 공격 횟수 1회가 줄었습니다.
피어스 - 소규모 너프
'무한 매그넘' 가젯 재사용 대기 시간이 16초에서 18초로 증가됩니다.
마지막 샷의 증가한 충전율 균형을 맞추기 위해 특수 공격 충전이 10% 느려집니다.
클랜시 - 변경 사항
1레벨 기지 공격이 1,200에서 1,400으로 증가했습니다.
2레벨 기지 공격이 1,400에서 1,500으로 증가했습니다.
3레벨은 그대로 1,600입니다.
2레벨이 되려면 7발이 아닌 6발이 필요합니다(스타 파워로 토큰 2개를 쌓았을 때는 4발).
특수 공격 총알이 16발에서 12발로 줄었고 근거리 피해 감소가 적용됩니다. 최대 사정거리에서는 피해량 100%로 적용되며, 근거리에서는 피해량이 50%로 감소합니다(예: 금고에 가하는 최대 피해량이 7,000이 됩니다).
로사 - 소규모 버프
특수 공격 지속 시간이 3초에서 4초로 증가했습니다.
알리 - 소규모 너프
'냉혈' 가젯 재사용 대기 시간이 14초에서 16초로 증가됩니다.
리코- 소규모 너프
공격 속도 버프로 공격이 빨라져 더 자주 명중할 수 있기 때문에, 균형을 맞추기 위해 특수 공격 충전율이 12에서 15샷으로 증가합니다.
브롤 아레나 한정
지지 - 대규모 너프
HP가 650에서 450으로 감소했습니다.
피해량이 4에서 3으로 감소했습니다.
글로우버트 - 대규모 너프
HP가 450에서 400으로 감소했습니다.
XP 두 배 버그가 수정되었습니다.
피어스 - 대규모 너프
HP가 550에서 500으로 감소했습니다.
피해량이 5에서 4로 감소했습니다.
맵, 게임 모드 및 로테이션 변경
보스전
던전 보스전: 고유 던전 보스가 도입되었으며, 보스마다 개성 있는 전투 판타지와 어려움이 주어집니다.
보스 그리프 - 욕심쟁이 대군주
높은 발사체 밀도와 영역 통제로 압박을 유지합니다.
보스 그롬 - 끈질긴 파괴자
사정거리 무제한의 폭발물이 맵 전역에서 위협해 오는 극한의 맵입니다.
지속적인 위치 변경과 공간 인식 능력이 요구됩니다.
보스 크로우 - 진화하는 드래곤
단계식 보스로 처치할 때마다 더 강해집니다.
민첩한 어쌔신에서 위협적인 드래곤 본체로 변신합니다.
보스 메이지 - 템포 집행자
다양한 속도의 발사체를 사용해 플레이어의 타이밍을 교란시킵니다.
예측 가능한 움직임과 느린 반응은 대가를 치릅니다.
만우절 특별 보스: 만우절에는 단 하루만 존재하는 특별한 보스를 만나실 수 있습니다.
보스 니타가 아레나에 들어와 기묘한 소환 루프를 보여줍니다.
새 시즌 게임 모드
미스터리 쇼다운(파워 업이 등장하는 쇼다운)
상자가 '미스터리 상자'로 바뀝니다.
상자마다 영구 파워 업(HP, 피해량, 속도 또는 보호막)이 나옵니다.
일정 확률(기본 40%)로 소모품이나 소지품 같은 다른 보너스 아이템이 나옵니다.
파워 업은 영구 버프로, 패배 시 일부 드롭됩니다(파워 큐브와 비슷함).
피해량 버프(+15%)
최대 HP 버프(+15%)
속도 버프(+10%)
보호막 버프(받는 피해량 -10%)
소모품 - 일시 버프
하이퍼차지 즉시 충전(복귀 버프)
속도 및 피해량 드링크(복귀 버프)
소지품 - 공격 중에 주워서 사용하거나 던져서 공격할 수 있습니다.
볼링공
직선으로 날아갑니다.
장벽을 파괴합니다.
브롤러를 밀어내고, 피해를 주며, 기절시킵니다.
상자에도 피해를 줍니다.
일정량의 장벽 타일을 파괴하면 사라집니다.
수리검
직선으로 날아갑니다.
명중 시 브롤러와 상자에 피해를 주고, 들고 있는 동안에도 적이나 상자에 맞으면 피해를 줍니다. 대상을 맞히고 나면 파괴됩니다.
수풀을 벱니다!
자동차
브롤러가 자동차에 타면 더 빨리 움직입니다.
장벽을 파괴합니다(자동차가 피해를 받음). 피해를 받으면 폭발합니다.
적과 상자를 차로 쳐서 피해를 줍니다.
폭탄
장벽 너머로 투척 가능합니다.
약 1.5초 후 파괴되어 광역 피해를 줍니다.
폭발로 장벽이 파괴됩니다.
섀도우 스매시(3v3/5v5 - 사무라이 스매시 변형)
그림자 거미 및 플레이어 브롤러의 그림자 분신이 맵에 생성됩니다.
그림자 분신과 적 브롤러를 처치하면 '달' 아이템(시리우스의 마스크 모형)을 떨어뜨립니다. 매치에서 승리하려면 팀이 정해진 양(60/100)의 달을 수집해야 합니다.
자이언트 시리우스가 미니 보스로 등장합니다.
맵:
3v3
문베일 맨션
실버 섀도우 서커스
착시 골목
도플 존
5v5
그림자의 거미줄
빅 탑
임포스터 거리
따라쟁이 카니발
보물 사냥(복귀 모드)
변경 사항: 이제 2팀이 플랫폼을 두고 경쟁 시 타이머가 중지됩니다.
추가 모드
모래 폭풍: 모래 폭풍이 간헐적으로 불어와 맵 일부를 가립니다. 폭풍 바깥에 있으면 안쪽을 볼 수 없고, 안쪽에 있으면 바깥을 볼 수 없습니다.
슬로우 샷: 맵 전체에 감속 효과가 간헐적으로 나타나 발사체 속도를 늦춥니다.
환경
삭제
캔디랜드
대릴의 배
해양 몬스터 수족관
스타 포스
사랑의 늪
추가:
기묘한 서커스
매드이블 저택
피라미드 퀘스트
레트로폴리스
정글 럼블
고철 처리장
맵
변경 사항 없음!
커뮤니티 슬롯
변경 사항 없음!
메가 저금통
변경 사항 없음!
경쟁전
시즌 1
등장하는 게임 모드: 젬 그랩
맵 1: 오래된 오락실
맵 2: 수정 오락실
무료 브롤러 로테이션
영웅: 셰이드
신화: 스퀴크
전설: 키트
시즌 2
등장하는 게임 모드: 브롤 볼
맵 1: 스파이럴 아웃
맵 2: 비치볼
무료 브롤러 로테이션
영웅: 래리 & 로리
신화: 더그
전설: 코델리우스
브롤스타즈 챔피언십
브롤스타즈 챔피언십 챌린지가 2월 27일~3월 1일, 3월 27일~29일 동안 개최됩니다.
영구 개선 및 편의 사항 기능
무료 플레이 게임 로테이션 슬롯(게임 모드 슬롯, 무작위 매치메이킹 및 트로피 획득 및 손실하지 않음)
프로 스킨 업그레이드에서 경쟁전 드롭을 획득할 수 있습니다. 콜트 프로 스킨을 대략 3월 중순쯤에 드롭에서 획득할 수 있게 됩니다! 다음 프로 스킨은 프로 패스 시즌이 끝난 후 8개월이 지난 후에 이용 가능합니다.
프로 패스 진행도에 버프가 적용됩니다! 승리로 얻는 프로 패스 XP가 25에서 50으로 증가하고, 새 랭크 도달 시 얻는 프로 패스 XP가 200에서 400으로 증가했습니다.
보호막마다 VFX를 달리 적용했습니다.
흰색 보호막 - 무적 상태가 됩니다(부활 시).
노란색 보호막 - 피해량을 줄여줍니다.
청보라색 보호막 - 추가 보호막 HP를 얻고, 이 HP는 시간이 지나며 소모됩니다.
챔피언십 공지 위치가 홈 화면으로 다시 바뀌었습니다(경쟁전 위치 가리키기).
이제 솔로 쇼다운에서 연결이 끊길 경우 트로피를 획득할 수 없습니다. / 솔로 쇼다운에서 너무 오래 활동이 없을 경우 연결이 해제됩니다.
글로우버트의 이름이 글로이로 변경되었습니다. 모와 친구가된 그에게 브롤러들이 글로이라는 더 친근한 새 이름을 지어주었습니다!
업데이트 동안 메가 퀘스트에서 A/B 테스트를 진행할 예정입니다.
80%의 플레이어는 기존 월별 일정에 맞춰 메가 퀘스트를 받습니다.
20% 플레이어는 주별 일정으로 메가 퀘스트를 받게 됩니다.
버그 수정
경쟁전 전투 카드 표시 문제 수정(현재 선택된 브롤러와 경쟁전에서 선택한 브롤러가 다를 때).
오티스의 불가사리 첫 가젯이 근처에 적이 없을 때에도 5초 후 사라지도록 하던 문제 수정.
투사체가 미나의 윈드밀 가젯 영역을 피할 수 있도록 수정.
경쟁전 구성 화면에서 충돌을 유발할 수 있는 가장자리 문제 수정.
스퀴크의 가젯 감속 효과가 중첩되며 플레이어가 움직이지 못하던 문제 수정.
하이퍼차지가 활성화되어 있는 동안 샘이 로켓 너클을 주우려고 할 때 서버 에러가 발생하던 문제 수정.
8비트의 오버클럭 스타 파워를 장착한 상태에서 공격력 부스터를 사용하면 가장자리 비주얼이 사라지던 문제 수정.
일부 플레이어가 상점 상품을 보면 상품이 회색 처리되고 구매할 수 없는 문제 수정.