시리우스 - 울트라 - 컨트롤러

특성: 그림자가 활성화되어 있는 동안 특수 공격을 사용하면, 그림자에게 이동 및 공격 대상을 지정할 수 있습니다.

공격: 바이너리 스타

시리우스가 발사체 두 발을 불러냅니다. 하나는 티켓 폭탄으로 광역 피해를 가하고, 하나는 그림자 일격으로 단일 표적을 공격합니다. 시리우스가 4번째 공격마다 브롤러의 그림자를 하나 거둬들입니다. 시리우스는 브롤러 그림자를 동시에 3개까지 보관할 수 있습니다.

특수 공격: 그림자 조종

시리우스가 보관한 모든 브롤러 그림자를 세상에 풀어 놓습니다. 그림자는 공격과 HP 등 그림자 주인인 브롤러의 특성을 가집니다.시리우스는 그림자들을 가르쳐 부릴 수 있습니다! 그림자를 탭해 시리우스에게 돌아가 쫓아다니도록 하거나, 특정 구역을 주고 방어를 맡겨 보세요.

스타 파워: 황혼 속 질주

그림자의 이동 속도가 증가합니다.

스타 파워: 칠흑의 별

그림자 일격의 네 번째 공격으로 브롤러 그림자 1개가 아닌 2개를 보관합니다.

가젯: 스타 이즈 본

발사체를 날려 보내 대상 브롤러에게 명중하면 그림자를 뽑아내고 대상의 속도를 감소시킵니다.

가젯: 그림자 지배자

불러낸 그림자를 자신에게 돌아오도록 하여 HP를 일정 비율만큼 회복시킵니다.

하이퍼차지: 무한 파워!

하이퍼차지 상태에서 불러낸 그림자는 증가된 피해량과 HP를 보유합니다.

칭호: 추방자

나지아 - 신화 - 대미지 딜러

공격: 스르륵 뱀 배송

나지아가 무시무시한 뱀이 든 항아리를 던집니다! 항아리가 날아가는 도중 어느 방향으로든 뱀이 튀어나갈 수 있습니다.뱀이 대상을 중독시키는 동안 항아리 자체도 피해를 줍니다. 뱀독은 중첩 가능하며 시간이 지날수록 피해량이 커집니다!

특수 공격: 위험한 국수

나지아가 3마리의 뱀을 풀어줍니다. 일정한 거리를 스르륵 미끄러져 나가며, 범위 내 적에게 독 피해를 줍니다. 뱀을 항아리에 담은 채 목표 위치로 던질 수도 있습니다!

가젯: 독 충전

현재 적용된 모든 독의 지속 시간을 초기화합니다.

가젯: 나지아 항아리

나지아가 항아리 안에 숨습니다. 항아리가 깨지면 나지아가 뒤로 밀려나면서 주변의 적들에게 독을 뿌립니다!

스타 파워: 독성 보호제

뱀독에 중독된 브롤러가 처치되면 해당 위치에 뱀이 소환됩니다.

스타 파워: 치명적인 독

독 피해량이 중독된 브롤러의 HP에 맞춰 조절되어 대상이 최대 HP일 때 추가로 200까지 피해를 줄 수 있습니다.