2026년 4월 릴리스 노트
상점 개편
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기이한 상점
매일 업데이트되는 맞춤형 특별 상품을 통해 블링으로 스킨을 획득할 수 있는 완전히 새로운 방법입니다!
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자주 플레이하는 브롤러, 최근 잠금 해제한 브롤러 또는 이미 파워 레벨 11에 도달한 브롤러의 스킨을 획득할 확률이 더 높아집니다.
번들
특별 상품 유형: 일반(스킨 1개, 작은 보상 2개) 및 대형(스킨 2개, 작은 보상 4개)
스킨 보상 유형: 특정 스킨 또는 희귀도 티어에서 선택 가능
작은 보상 유형: 스타 드롭(무작위), 스타 드롭(전설), 하이퍼차지 스타 드롭, 카오스 드롭, 트로피 상자(소형부터 오메가까지), 메가 상자, 천사 드롭, 악마 드롭, 김초밥, 메카 상자, 핀, 스프레이, 아이콘.
할인은 0%부터 100%까지 다양합니다.
주주가 상점에서 음성 대사와 말풍선, 포즈를 통해 플레이어에게 반응해요!
신규 브롤러
데미안 - 신화 - 탱커
데미안은 시끄러운 걸 아주 좋아합니다. 동생 드라코와 함께 밴드 활동을 하며 프론트맨을 맡고 있지만, 음악에 몰입하면 통제할 수 없는 분노에 휩싸여 눈에 보이는 무엇이든 파괴해 버리죠! 데미안의 공연은 보통 스테이지 주변의 모든 것을 부수면서 끝납니다... 다른 브롤러들까지도요.
특성: 피해를 입으면 특수 공격을 충전합니다.
공격(파워 트리오): 데미안이 사납게 펀치를 날립니다. 연속으로 두 번 펀치를 날린 뒤 폭발적인 발차기로 적을 밀어내고 불을 지릅니다. 불은 잠시 뒤 폭발해 주변에 있는 다른 적에게 옮겨 붙습니다.
특수 공격(격렬한 구덩이): 데미안이 뛰어올라 격렬한 구덩이를 생성합니다. 구덩이에 갇힌 적은 스피커에 부딪히면 뒤로 밀려나면서 1,400의 피해를 입습니다.
가젯(영적 치유): 데미안이 목표 위치로 마이크를 던집니다. 마이크를 처음 줍는 아군이 치유 효과를 얻습니다.
가젯(소리 장벽): 데미안이 파괴할 수 없는 앰프로 만들어진 임시 장벽을 소환합니다.
스타 파워(크라우드킬): 대상을 벽에 부딪히게 하면 기절 상태가 됩니다.
스타 파워(무식한 주먹질): 특수 공격 시 불타는 주먹을 휘둘러 적을 태웁니다.
하이퍼차지(불구덩이 점프): 특수 공격으로 착지 시 바닥에 불을 질러, 격렬한 구덩이 안의 적에게 초당 피해를 입힙니다!
스타 노바 - 신화 - 어쌔신
자신이 애니메이션 캐릭터 스타 노바라고 믿는 코스플레이어입니다! 현실 세계의 문제도 거대한 검을 휘두르면 해결될 수 있다고 생각하기 때문에 상황이 좀 복잡해질 수 있어요!
공격(노바 헤어, 발사!): 화려한 애니메이션 스타일 헤어를 무기로 금발 투사체 2개를 발사합니다.
특수 공격(노바 크리스털, 변신!): 돌진한 뒤 최종 형태로 변신해 노바 소드를 소환합니다! 이동 속도가 증가하며, 입힌 피해량이 HP로 변환되고 일반 공격의 모습이 변합니다. 변신은 7초 동안 지속됩니다.
가젯(둥둥 타임): 스타 노바가 중력을 거스르는 장치를 작동시켜 범위 내의 팀원들을 공중에 띄웁니다!
가젯(우정과 정의의 샤이닝 스타): 에너지 구체를 발사해 적에게 피해를 입히고 팀원을 치유합니다. 이 에너지 구체는 목표물에 명중하기 전에 순간이동할 수도 있습니다!
스타 파워(파워 레벨: 최대): 변신한 상태에서 상대 브롤러에게 공격이 명중하면 피해량이 5% 증가하며, 최대 30%까지 증가할 수 있습니다.
스타 파워(미스틱 스타 테크닉): 스타 노바의 일반 공격이 팀원들을 치유합니다.
볼트 - 영웅 - 탱커
볼트는 배틀 범퍼즈 장난감 시리즈 속 장난감으로, 구르면서 적에게 피해를 입히도록 설계됐습니다! 전투용으로 만들어졌지만 레이싱카가 되어 위험한 속도로 질주하는 게 꿈이죠. 볼트의 앞길을 막지 마세요!
특성: 이동 중에 이동 속도가 빨라집니다.
공격(배틀 범퍼): 구르기로 다른 브롤러에게 피해를 입힐 수 있습니다! 속도가 빨라질수록 피해량도 늘어납니다. 일반 공격 시 과도한 열기를 방출해 구르기 공격의 두 배에 해당하는 광역 피해를 입히고 속도를 얻습니다!
특수 공격(질주): 볼트가 질주 모드에 들어갑니다. 속도가 증가하고 입는 피해량은 감소하며, 지나가면서 적에게 피해를 주는 흔적을 남깁니다.
가젯(엔진 오일 교체): 볼트가 현재 속도에 따라 HP 보호막을 얻습니다.
가젯(탱탱볼): 목표 위치로 점프해 광역 피해를 입힙니다. 주변 지형을 파괴하지만 착지 시 속도를 완전히 잃게 됩니다.
스타 파워(강제 도약): 최고 속도에 도달하면 적을 위로 튕겨 올립니다.
스타 파워(저지 불가능): 특수 공격 동안 군중 제어에 면역 상태가 되고, 최고 속도가 15% 증가합니다.
스타 노바 이벤트
플레이어는 스타 노바 이벤트에서 공허 마스터 핑크스 스킨을 무료로 잠금 해제하고, 특정 게임 모드에서 사용 가능한 '스타 소녀 변신' 레벨을 올릴 수 있습니다. 변신 추가 모드는 추천 게임 모드와 무작위로 선택된 트로피 모드에서 활성화됩니다.
스타 노바 추가 모드가 활성화되면 매치 동안 크리스털이 생성됩니다. 크리스털 1개를 모으면, 한정 기간 동안 5명의 스타 소녀 중 한 명으로 변신할 수 있습니다.
스타 소녀는 고유의 키트(스타 노바, 스파이크, 비, 주주, 앰버 버전)를 보유하고 있으며, 기본 브롤러보다 훨씬 강력합니다.
변신이 완료되기 전에 미리 시각 효과가 나타납니다.
스타 노바가 있는 모드와 없는 모드, 2개의 추가 모드가 있습니다(이벤트 기간에 소개될 예정입니다).
스타 소녀는 파워 레벨 11에서 시작해 노바 드롭을 열어 파워 레벨 30까지 업그레이드할 수 있습니다.
예외 사항: 스타 노바는 최대 파워 레벨에서 시작합니다. 스타 노바의 크리스털은 이벤트 2주 차부터 만나볼 수 있습니다.
노바 드롭으로 스타 소녀의 레벨을 올리면, 이벤트 화면에서 해당 소녀의 피해량이 활성화됩니다. 탭하면 핑크스에게 피해를 입히는 공격이 발동됩니다. 핑크스에게 계속 피해를 입히고 핑크스 스킨을 손에 넣으세요! 공허 마스터 핑크스 스킨을 잠금 해제한 뒤에는 스킨 대신 대체 보상을 받게 됩니다.
신규 버피
콜레트
가젯 1: 부분 청구 [리워크]
브롤러를 1초 동안 매혹시키는 투사체를 발사합니다. 탄환이 소모됩니다.
버피 효과: 투사체가 주변 및 다른 브롤러들을 관통합니다.
가젯 2: 딱 걸렸어! [리워크]
콜레트가 자신이 입한 피해량의 80%만큼 HP를 회복하는 투사체를 발사합니다. 탄환을 소모하며, 재사용 대기 시간 전까지 3회 발사할 수 있습니다.
버피 효과: 회복량이 초과될 경우 최대 1,000의 보호막을 생성합니다.
스타 파워 1: 강제 집행
특수 공격에 적중당한 모든 적이 특수 공격의 최대 사거리까지 밀려납니다. 최대 사거리에 도달하면 0.2초 동안 기절 상태가 됩니다.
버피 효과: 특수 공격 시 돌진 속도가 아주 빨라집니다!
스타 파워 2: 보호세
콜레트가 특수 공격 동안 입는 피해량이 75% 감소하며, 브롤러에게 공격이 명중할 경우 30% 피해량 감소 보호막을 얻습니다.
버피 효과: 특수 공격이 명중한 모든 적의 탄환을 33% 훔칠 수 있습니다.
버피된 하이퍼차지: 사춘기
일반 공격 뒤, 비슷하지만 피해량이 더 적은 일반 공격이 한 번 더 이어집니다.
그리프
가젯 1: 돼지 저금통
그리프가 돼지 저금통을 던집니다. 저금통은 잠시 후 폭발해 피해를 입히고, 주변 환경을 파괴하며 브롤러들을 뒤로 밀어냅니다.
버피 효과: 그리프가 일반 공격으로 돼지 저금통을 발사하고, 폭발 반경과 피해량이 점차 증가합니다. 돼지 저금통은 완전히 충전되면 폭발합니다.
가젯 2: 코인 샤워 [리워크]
목표 범위에 코인 샤워를 쏟아부어 범위 내의 브롤러에게 지속적으로 피해를 입힙니다.
버피 효과: 코인 샤워가 지속되는 동안 범위가 점점 커집니다.
스타 파워 1: 잔돈은 가지세요 [리워크]
공격 범위가 약간 더 넓어지고, 코인이 한 줄 더 추가됩니다.
버피 효과: 탄환이 완전히 충전된 상태에서 공격할 경우, 추가 피해를 입히는 메가 코인이 중앙에 생성됩니다.
스타 파워 2: 경기 회복
2초마다 잃은 HP의 15%를 회복합니다.
버피 효과: 그리프의 특수 공격 투사체가 되돌아오면 잃은 HP의 5%가 회복됩니다.
버피된 하이퍼차지: 세금 환급
하이퍼차지 동안 일반 공격이 적을 관통합니다.
에드거
가젯 1: 플라이 하이 [리워크]
에드거가 목도리를 던져 가장 가까이 있는 브롤러나 벽에 달라붙습니다. 목도리가 명중한 모든 브롤러나 벽 뒤로 점프합니다.
버피 효과: 브롤러나 벽에 성공적으로 달라붙으면 이동 속도가 잠시 증가합니다.
가젯 2: 하드코어
앞으로 받을 피해량 3,700을 막아주는 보호막을 얻습니다. 보호막은 시간이 흐를수록 점차 약해집니다.
버피 효과: 에드거가 1초 동안 군중 제어에 면역 상태가 됩니다.
스타 파워 1: 하드 랜딩
에드거가 특수 공격이나 플라이 하이 가젯으로 착지 시 주변에 있는 적에게 피해를 입힙니다. 착지한 범위의 중심부에 상대 브롤러가 가까이 있을수록 더 많은 피해를 입습니다.
버피 효과: 공격 지점 내의 중심에 있는 브롤러에게 공격이 명중하면 특수 효과가 충전됩니다.
스타 파워 2: 주먹다짐
일반 공격으로 얻는 치유 효과가 30% 증가합니다.
버피 효과: 브롤러 테이크다운 시 최대 HP의 일정 비율이 즉시 회복됩니다.
버피된 하이퍼차지: 극대노
에드거가 이제 더 긴 거리에서 더 적은 피해량의 목도리 2개를 던집니다. 가까운 거리에 있는 적은 일반 공격 목도리와 하이퍼차지 목도리 둘 다에 피해를 입을 수 있습니다.
신규 하이퍼차지
나지아 하이퍼차지(무한 파워!): 나지아가 특수 공격으로 항아리 6개를 던지며, 항아리에서 나온 뱀들이 독 흔적을 남깁니다.
시즌 및 스킨
시즌: 스타 패트롤
스타 패트롤 스파이크 | 영웅 | 브롤 패스
스타 스카우트 스파이크 | 영웅 | 브롤 패스 | 크로마 #1
스타 가디언 스파이크 | 영웅 | 브롤 패스 | 크로마 #2
공허 콜레트 | 영웅 | 브롤 패스
화이트 드워프 콜레트 | 영웅 | 브롤 패스 | 크로마 #1
블랙홀 콜레트 | 영웅 | 브롤 패스 | 크로마 #2
스타 패트롤 주주 | 신화 | 보석 149개
스타 패트롤 비 | 영웅 | 보석 149개
스타 패트롤 앰버 | 전설 | 보석 299개
공허 앰버 | 전설 | 보석 299개
공허 마스터 핑크스 | 신화 | 보석 199개
시즌: 브롤 스트라이커스
슈퍼 볼 진 | 영웅 | 브롤 패스
골키퍼 진 | 영웅 | 브롤 패스 | 크로마 #1
골문 수호자 진 | 영웅 | 브롤 패스 | 크로마 #2
슈퍼 볼 칼 | 영웅 | 브롤 패스
스트라이커 칼 | 영웅 | 브롤 패스 | 크로마 #1
키커 칼 | 영웅 | 브롤 패스 | 크로마 #2
슈퍼 스트라이커 루 | 전설 | 보석 299개
점수 기록원 서지 | 신화 | 보석 199개
미식축구 오티스 | 신화 | 보석 199개
심판 미플 | 신화 | 보석 199개
기타 스킨
나의 히어로 아카데미아
올마이트: 엘 프리모 | 전설 | 보석 299개
시가라키 토무라: 거스 | 신화 | 보석 199개
우라비티: 자넷 | 영웅 | 보석 149개
데쿠: 팽 | 영웅 | 보석 149개
바쿠고: 에드거 | 신화 | 보석 199개
e스포츠
e스포츠 재키 | 영웅 | 보석 149개
트루 실버/골드 스킨
트루 골드 나지아
트루 실버 나지아
스킨 리워크
신화 및 전설 스킨에 추가 효과를 더했습니다!
각 스킨 희귀도를 위한 스킨 오픈 애니메이션을 더 멋지게 다듬었습니다.
나의 히어로 아카데미아 스킨을 제외한 다른 모든 신규 스킨에는 핀과 스프레이, 아이콘이 없습니다.
밸런스 조정
버프
루미
일반 공격의 발사체 속도가 3200에서 3500으로 증가했습니다.
기본 HP가 3100에서 3500으로 증가했습니다.
루미는 지난 몇 달 동안 상당히 심각한 수준으로 저조한 성적을 보인 브롤러 중 하나였습니다. 따라서 루미의 핵심 키트가 돋보일 수 있도록 몇 가지 변경 사항을 적용했습니다. 루미가 가젯 지원 및 공간 컨트롤을 더 빠르게 활용할 수 있도록 하고, 기본 HP를 증가시켜 상대와의 교전 능력도 강화하는 것이 목표입니다.
롤라
분신이 롤라 근처에 있을 경우 특수 공격 피해량 감소가 50%에서 35%로 줄어들었습니다.
롤라는 최근 평범하거나 평범 이하의 모습을 보여줬는데, 경쟁력을 되찾을 수 있도록 격려가 필요해 보입니다. 이번 변경의 목적은 분신과 함께 공간 컨트롤 능력을 강화할 뿐 아니라 분신 사용을 더 장려하는 데 있습니다.
팽
기본 HP가 4500에서 4800으로 증가했습니다.
팽은 요즘 극단적으로 기복이 있는 편이었죠. 이번 변경 사항의 목표는 팽이 더 안전하게 공격적으로 플레이하고, 더 많은 브롤러에게 압박을 가하거나 교전에서 우위를 점하도록 하는 것입니다.
서지
특수 공격으로 얻는 특수 공격 충전율이 70에서 75로 증가했습니다.
서지는 거의 좋은 상태라고 볼 수 있지만, 속도를 높이고 존재감을 더 드러내기 위해 약간의 추진력이 더 필요합니다. 이번 변경 사항은 특수 공격을 공격적으로 사용해 우위를 점하는 데 도움을 주며, 더 쉽게 특수 공격을 반복해서 사용하도록 해줄 것입니다.
메이지
스타 파워 - 나노 정밀도의 피해량이 20%에서 25%로 증가했습니다.
요새 저격수들이 상당히 치열하게 경쟁하고 있지만, 메이지는 조금 뒤처진 상태입니다. 최대 사거리에서 피해량을 조금 더 늘려 다른 인기 브롤러들과 더 수월하게 경쟁하도록 했습니다.
드라코
특수 공격의 피해 저항이 15%에서 20%로 증가했습니다.
특수 공격의 이동 속도가 15%에서 20%로 증가했습니다.
탱커가 많이 쓰이는 메타에서, 드라코는 다른 브롤러들과 경쟁할 수 있을 정도로 충분히 탱키하거나 위협적이지 않았습니다. 이번 변경 사항은 드라코가 특수 공격 사용 시 예전에 보여주었던 놀라운 압박과 공간 컨트롤을 어느 정도 되찾는 데 도움을 줄 것입니다.
재용
가젯 - 발라드 타임의 재사용 대기 시간이 15초에서 12초로 감소했습니다.
재용은 전반적으로 잘하고 있지만, 대부분의 경우 가젯 성능이 다소 불균형하게 느껴집니다. 이번 변경 사항의 목표는 두 가젯 모두의 경쟁력을 높이는 것입니다.
대릴
특수 공격 피해량이 400에서 660으로 증가했습니다.
대릴은 특정 상황에서 매우 강력하지만, 메타에 다른 강력한 탱커들이 등장할 때는 더 다재다능하고 위협적이어야 합니다.
지지
일반 공격의 이동 속도 보너스가 30%에서 35%로 증가했습니다.
일반 공격의 최대 탄환이 8에서 10으로 증가했습니다.
지지에게는 적의 투사체를 피하고 상대 브롤러를 추격하는 데 도움을 줄 기동성이 더 필요해 보입니다. 이번 변경 사항을 통해 지지가 일반 공격을 더 자주 이동 수단으로 활용하게 하고, HP가 더 많은 일부 브롤러를 상대할 수 있게 하는 것이 목표입니다.
글로이
일반 공격 사거리가 20에서 22로 증가했습니다.
지난 변경은 글로이에게 다소 가혹했고, 그 결과 여전히 훌륭한 힐러이긴 하지만 특정 상황에서만 쓸 수 있게 되고 말았습니다. 중간 정도로 되돌려 여전히 영향력을 더 발휘하면서도 모든 맵을 장악하지는 못하게 했습니다.
너프
나지아
일반 공격의 첫 번째 투사체 이후 아무런 조작이 없으면, 두 번째 투사체는 자동으로 적 브롤러를 조준하지 않습니다. 하지만 적절한 타이밍에 탭하면 여전히 가장 가까운 브롤러를 조준할 수 있습니다.
특수 공격 및 스타 파워에서 사용하는 뱀의 기본 HP가 1,600에서 1,200으로 감소했습니다.
특수 공격 및 스타 파워로 소환한 뱀이 처치될 때 더 이상 폭발하지 않습니다. 적 브롤러에게 명중했을 때만 폭발합니다.
나지아의 일반 공격은 사용하기 너무 쉬우며, 정보 수집 및 덤불 정찰에 지나치게 유용한 수단입니다. 또한 뱀들을 처치하려면 탄환을 여러 번 사용해야 해서 많은 브롤러들이 상대하는 데 큰 어려움을 겪고 있으며, 특히 근접 브롤러들은 안전하게 뱀을 처치할 카운터플레이가 부족합니다. 변경 사항 덕분에 근접 브롤러들이 나지아를 상대하거나 몰래 공격하기 더 수월해질 것입니다.
레온
버그 수정: 안개 은신술 스타 파워와 막대사탕 드랍으로 얻는 이동 속도 보너스가 더 이상 중첩되지 않습니다.
기본 HP가 3600에서 3300으로 감소했습니다.
레온은 지속적으로 최고의 활약을 보이는 브롤러 중 하나였습니다. 안전하고 안정적으로 피해를 입히고, 가젯으로 팀원들에게 굉장한 버프를 제공했기 때문이죠. 최근에 버그 수정과 기본 HP 감소 조정이 있었으므로, 레온의 키트를 최대한 활용하려면 뛰어난 포지셔닝에 의존해야 하는 '유리 대포'형 어쌔신처럼 느껴질 것입니다.
지기
일반 공격의 발사체 지연이 700에서 750으로 증가했습니다.
특수 공격 충전율이 85에서 80으로 감소했습니다.
가젯 - 끊임없는 벼락의 재사용 대기 시간이 13초에서 17초로 증가했습니다.
지기는 최근 메타에서 강력한 브롤러 중 하나로 급부상했습니다. 일반 공격을 훨씬 더 안정적으로 적중시켜 상대를 크게 압박할 수 있는 컨트롤러이기 때문이죠. 버프 전의 일반 공격 시간으로 완전히 되돌리려는 것은 아니지만, 회피가 조금 더 수월해지도록 시간을 약간 더 늘리고자 합니다. 또한 지기의 끊임없는 벼락 가젯이 엄청난 압박을 가하므로, 위력을 발휘하는 데 있어 재사용 대기 시간이 조금 더 길어지도록 했습니다.
그롬
일반 공격 피해량이 1140에서 1040으로 감소했습니다.
스타 파워 - X-팩터의 추가 피해량이 30%에서 35%로 증가했습니다.
그롬은 아주 오랫동안 성장형 브롤러로 자리매김해 왔지만, 최근에는 상위 레벨에서 사용률과 승률 모두 상승세를 보이고 있습니다. 최근 레전드 3+ 랭크 매치에서는 승률 상위 15위 안에 드는 브롤러까지 되었죠. 그롬이 계속 대부분의 힘을 유지하되, 피해를 입히는 데 더 높은 숙련도가 필요하도록 조정해 성장 중인 플레이어가 느끼는 부담을 덜어주고, 레벨이 높은 플레이어는 그롬을 활용해 성공적으로 플레이하도록 하는 것이 이번 변경 사항의 목표입니다.
모티스
스타 파워 - 전속력 돌진의 피해량 감소가 40%에서 35%로 감소했습니다.
모티스는 엄청나게 인기가 많은 브롤러입니다. 심지어 오랫동안 승률까지 아주 높았죠. 이번 변경으로 돌진이 완전히 충전됐을 때 적과 교전할 경우 다소 불편함을 느끼게 될 것이며, 더 신중하게 공격 기회를 노리게 될 겁니다.
피어스
특수 공격 피해량이 1600에서 1400으로 감소했습니다.
스타 파워 - 미션 스윔파서블의 둔화 효과가 30%에서 25%로 감소했습니다.
드디어 피어스를 찾았어요! 하이퍼차지가 도입되면서 피어스의 특수 공격은 지나치게 압도적으로 느껴지게 되었고, 미션 스윔파서블 또한 어마어마한 위력을 자랑하는 스타 파워가 되었습니다. 이번 변경 사항은 피어스의 핵심 키트를 강력하게 유지하면서도 위력을 약간 줄였습니다.
클랜시
일반 공격 사거리가 25에서 23으로 감소했습니다.
지난 변경 시 클랜시의 성능이 좀 과도하게 강화되었죠. 전반적으로 스테이지 3은 아주 훌륭하고 클랜시의 환상과도 잘 어울리지만, 지난 변경 시 사거리와 HP가 증가하면서 달성하기가 너무 쉬워져 버렸습니다. 공격 범위를 줄여 클랜시가 좋은 픽이 될 수 있는 상황 또한 줄이고, 전반적인 유리한 매치업 범위도 축소해 더욱 건실한 갑각류가 되도록 했습니다.
비비
스타 파워 - 홈런 공격의 보너스 피해량이 20%에서 15%로 감소했습니다.
가젯 - 비타민제로 다음 공격 시 얻는 회복량이 60%에서 50%로 감소했습니다.
비비는 여전히 절대적으로 위협적인 존재죠. 최근에 있었던 변경 뒤에도 상위권 매치에서 가장 높은 승률을 자랑하고 있습니다. 점사 및 생존 능력을 감소시켜 비비가 홈런 대신 3루 기록을 더 자주 달성하게 했고, 삼진아웃 당할 확률도 더 높였습니다.
변경 사항
이제 독구름 안에 서 있을 경우 브롤러가 추가 피해를 입게 됩니다. 독 구름 안으로 더 깊이 들어갈수록 피해량도 더 늘어나죠!
맵, 게임 모드, 환경 및 로테이션 변경 사항
보스전: 공허 콜레트 및 공허 마스터 핑크스
완전히 새로운 챌린지와 함께 신규 보스전 2개가 등장했습니다! 모든 보스전은 이제 5인 전투입니다.
공허 콜레트: 음침한 책 더미를 찾아내지 못하면 미니 공허 콜레트들에게 쫓겨나게 됩니다!
공허 마스터 핑크스: 2단계의 보스전입니다. 핑크스가 처음 처치될 경우, 공허 마스터로 더욱 강력해져서 돌아옵니다! 중앙 타워는 브롤러에게 도움을 주기도 하고 피해를 입히기도 합니다. 또한 핑크스가 브롤러를 처치하기 위해 고양이 친구들(키트)을 불러냅니다.
스피드런 점수: 최고 난이도에서 보스를 처치한 뒤, 해당 점수에 대한 시간 기록을 확인할 수 있습니다.
팀원이 처치될 경우 이제 파워 큐브의 절반 대신 전부 떨어뜨립니다.
신규 시즌 게임 모드
아디다스 이벤트
브롤스타즈가 아디다스와 협업해 기간 한정으로 축구 커뮤니티 이벤트를 진행합니다! 완전히 새로워진 슈퍼 볼 모드에서 경기장을 누비고, 아디다스 슈퍼 스타 컵에 참가해 새롭게 단장한 아디다스 아레나에서 게임을 즐기세요!
슈퍼 브롤 볼
팀워크와 정확도를 보상하는 새로운 메커니즘을 더해 더욱 짜릿해진 브롤 볼입니다!
공을 길게 누를 경우 충전해서 날릴 수 있습니다.
공격을 길게 누를 경우 공이 충전됩니다.
최대로 충전되면 상대 브롤러에게 피해를 입힙니다.
아군 플레이어가 충전된 공을 잠시 받는 경우(빠른 패스)에도 충전 상태가 유지됩니다.
골키퍼:
두 팀 모두 골키퍼가 있습니다.
골키퍼는 자신이 지키는 골대와 가까운 범위 내에서 움직일 수 있습니다.
항상 골대와 공 사이에 위치하도록 움직입니다.
가까이 다가오는 공을 벽처럼 튕겨내 자동으로 막아냅니다.
골키퍼가 처치된 경우 잠시 동안 기절 상태가 됩니다.
환경
삭제된 사항
기묘한 서커스
얼음 섬
레트로폴리스
정글 럼블
스턴트 쇼
타라의 바자
추가된 사항
아디다스 아레나(신규)
풀밭(슈퍼 볼)
바이오 돔
선물 가게
기이한 상점
포코의 밴드 무대
피라미드 퀘스트 쇼다운(신규)
고철 처리장 쇼다운(신규)
스타 만화
스타 만화 쇼다운(신규)
열대 섬
맵
슈퍼 볼
아디다스 아레나:
임파서블 아레나
골키퍼 코너
킥오프 콜로세움
골문 앞 와글와글
풀밭:
골망 대잔치
골대 앞 여우
페널티 파크
미드필드 매드니스
경쟁전
시즌1
등장하는 게임 모드: 핫 존
등장하는 맵: 경계 속으로, 빠른 이동
무료 브롤러 로테이션
영웅: 그롬
신화: 미나
전설: 크로우
시즌2
등장하는 게임 모드: 녹아웃
등장하는 맵: 흐르는 샘, 골드암 협곡
무료 브롤러 로테이션
영웅: 비
신화: 핑크스
전설: 스파이크
브롤 아레나
경쟁적인 플레이를 더욱 공정하고 흥미진진하게 유지하기 위해 브롤 아레나 전용 밸런스 조정이 도입됩니다!
피어스
피해량이 4%에서 2%로 감소했습니다.
재장전이 100에서 50으로 감소했습니다.
모티스
재장전이 200에서 150으로 감소했습니다.
HP가 650에서 500으로 감소했습니다.
엠즈
피해량이 2%에서 1%로 감소했습니다.
시리우스
이동 속도가 8에서 6으로 감소했습니다.
콜트
피해량이 6%에서 3%로 감소했습니다.
틱
피해량이 8%에서 7%로 감소했습니다.
재장전이 250에서 225로 감소했습니다.
비비
HP가 750에서 650으로 감소했습니다.
피해량이 4%에서 3%로 감소했습니다.
셰이드
HP가 450에서 350으로 감소했습니다.
재용
재장전이 2에서 200으로 증가했습니다(맞아요, 정말 2였습니다 😅)
재키
피해량이 2%에서 4%로 증가했습니다.
재장전이 150에서 200으로 증가했습니다.
애쉬
피해량이 2%에서 3%로 증가했습니다.
핑크스
재장전이 200에서 300으로 증가했습니다.
이브
피해량이 4%에서 5%로 증가했습니다.
롤라
피해량이 4%에서 5%로 증가했습니다.
재장전이 150에서 200으로 증가했습니다.
미코
재장전이 200에서 300으로 증가했습니다.
맥스
피해량이 5%에서 6%로 증가했습니다.
영구 개선 및 편의 사항 기능
더욱 신나는 브롤스타즈 경험을 위한 멋지고 새로워진 소셜 기능과 개선 사항이 곧 추가됩니다!
즐겨찾는 친구(업데이트 후반 도입):
즐겨찾기 목록에 친구를 추가하고, 친구가 게임에 접속하면 알림을 받아 함께 플레이하세요!
친구 온라인 알림을 비활성화하는 설정과 다른 사용자에게 나의 온라인 상태 알림이 전송되지 않게 하는 비밀 모드 옵션이 추가되었습니다.
친구 화면 개편(업데이트 후반 도입):
이제 함께 승리한 횟수, 총 트로피, 총 프레스티지, 랭크 및 온라인 상태로 친구를 분류해서 볼 수 있습니다.
'함께 승리한 횟수' 통계를 수정했습니다. 이제 게임에서 친구들과 기록한 승리 횟수가 정확하게 집계됩니다.
이제 친구에게 짧은 메모를 추가해 왜 추가했는지, 이 친구가 누구인지를 확인할 수 있습니다(메모는 플레이어 본인만 볼 수 있습니다).
친구 메뉴에서 '친구 요청 차단' 및 '즐겨찾기한 친구들의 알림 받기' 설정을 선택할 수 있습니다.
이제 Game Center에서도 친구를 추천받도록 추천 친구를 업데이트했습니다.
트로피 게임 내 신고
트로피 게임에도 신고 기능을 추가했습니다(전에는 경쟁전에서만 이용 가능했습니다).
이제 경쟁전과 별개로 트로피 게임에도 평판이 도입됩니다.
플레이어가 훼방 플레이나 부정행위로 너무 많이 신고당할 경우 트로피 게임이 일시적으로 이용 정지됩니다. 부적절한 랜덤 배정 신고는 평판에 영향을 미치지 않습니다.
플레이어는 먼저 경고를 받므며, 신고가 늘어날 경우 대기 시간이 늘어나거나 일시 제재 처분을 받습니다. 계속 신고당할 경우 일시 제재 기간이 늘어납니다.
트로피 게임에서 일시 정지당해도 솔로 쇼다운 및 맵 메이커 맵은 플레이할 수 있습니다.
메가피그 및 출시 이벤트 또한 신고와 대기 시간을 지원합니다.
평판은 클린 매치로 회복됩니다(클린 트로피 모드에서 신고당하지 않은 경우).
스킨 시각 효과 개선 사항
시바견 니타의 시각 효과가 완전히 새로워졌어요! 가장 인기 많은 스킨 중 하나인 이 스킨의 경우, 시각 효과 개편 전에는 게임에서 가장 자주 볼 수 있는 일반 공격 및 궁극기 발사체 커스텀 시각 효과가 없었습니다. 새로운 시바견 테마의 일반 공격 시각 효과, 사랑스러운 신규 시바견 디자인이 적용된 신규 궁극기 발사체와 최신 브롤스타즈 기준에 맞는 시각 효과를 전반적으로 추가했습니다.
골든 위크 기념 기간 동안 상점에서 시바견 니타 스킨을 손에 넣으세요!
레거시 스킨 시각 효과 업데이트
시대에 뒤떨어진 일부 옛 스킨의 시각 효과를 개선할 방법을 찾고 있습니다. 첫 번째 주자가 바로 시바견 니타였고, 앞으로 적절한 시기와 기회에 다른 레거시 스킨들도 업데이트할 예정입니다. 기대해 주세요!
기타
이제 버피 기계가 트리오(브롤러 3인) 단위로 작동합니다. 원하는 버피를 얻을 확률이 더 높아졌어요!
업데이트 도입 후 14일 동안 상점에서 무작위 버피 특별 상품을 만나보실 수 있습니다.
브롤 볼 및 브롤 하키에서 물리학에 기반한 계산 방식을 적용해 공의 움직임을 개선했습니다. 공이나 퍽을 날릴 때의 느낌은 약간 달라졌지만, 거리와 타이밍은 전과 비슷합니다. 지형물이 파괴될 시 가끔씩 공이 통제 불능 상태로 회전하던 문제를 이번 업데이트에서 해결했습니다.
100 및 200 프레스티지에 프레스티지 전투 카드를 추가했습니다.
팽의 일반 공격 표시에 이제 신발로 추가된 사거리가 나타납니다.
'Dragonforce' 표시를 'Dragonforge'로 수정했습니다.
버그 수정
일반 수정 사항
듀오/트리오 매칭 대기 시간이 가끔 길어지던 문제를 수정했습니다.
안드로이드에서 뒤로 가기 버튼을 눌러 앱을 종료한 뒤 게임을 다시 실행할 때 발생하는 충돌 현상을 수정했습니다.
브롤러 수정 사항
행크가 일반 공격을 빠르게 연속하며 보이지 않는 공격을 가하던 문제를 수정했습니다.
니타의 가젯 '인조 모피' 설명을 게임과 동일하게 수정했습니다.
윌로우의 '꼭두각시' 공격에 당한 상태에서 아이템을 던지면 브롤러가 일반 공격과 특수 공격을 하지 못하는 문제를 수정했습니다.
'오싹한 매력' 가젯 사용 뒤 윌로우의 일반 공격이 특수 공격을 충전하지 않는 문제를 수정했습니다.
글로이의 공격 피해량 통계와 다음 레벨 DPS 통계가 이제 올바르게 표시됩니다.
적의 투사체가 특수 공격 충전 범위 내에서 발사될 경우, 지지의 특수 공격이 자동으로 충전되지 않는 문제를 수정했습니다.
레온의 '안개 은신술' 스타 파워로 인한 이동 속도 증가가 '막대사탕 드랍' 가젯의 이동 속도 증가와 잘못 중첩되던 문제를 수정했습니다.
메이지의 드래곤 스킨에서 일반 공격 사운드가 시작과 끝 모두에서 재생되는 문제, 프랭크의 공격 사운드가 두 번 재생되는 문제, 풍선 멜로디 스킨의 효과음이 재생되지 않는 문제를 수정했습니다.
진의 특수 공격과 그레이의 가젯이 군중 제어 면역을 무시할 수 있던 문제를 수정했습니다.
시리우스가 소환한 브롤러 복제본이 켄지처럼 다중 공격 유형의 브롤러인 경우, 무제한으로 공격할 수 있던 문제를 수정했습니다.
더그의 하이퍼차지된 일반 공격이 비행 중인 자넷의 아래에 위치한 적을 공격할 수 있던 문제를 수정했습니다.
스파이크의 일반 및 버피 버전 가시방석 가젯이 거리에 비례한 피해량 증가가 적용되지 않았던 문제를 수정했습니다.