버프

루미

일반 공격의 발사체 속도가 3200에서 3500으로 증가했습니다.

기본 HP가 3100에서 3500으로 증가했습니다.

루미는 지난 몇 달 동안 상당히 심각한 수준으로 저조한 성적을 보인 브롤러 중 하나였습니다. 따라서 루미의 핵심 키트가 돋보일 수 있도록 몇 가지 변경 사항을 적용했습니다. 루미가 가젯 지원 및 공간 컨트롤을 더 빠르게 활용할 수 있도록 하고, 기본 HP를 증가시켜 상대와의 교전 능력도 강화하는 것이 목표입니다.

롤라

분신이 롤라 근처에 있을 경우 특수 공격 피해량 감소가 50%에서 35%로 줄어들었습니다.

롤라는 최근 평범하거나 평범 이하의 모습을 보여줬는데, 경쟁력을 되찾을 수 있도록 격려가 필요해 보입니다. 이번 변경의 목적은 분신과 함께 공간 컨트롤 능력을 강화할 뿐 아니라 분신 사용을 더 장려하는 데 있습니다.

팽

기본 HP가 4500에서 4800으로 증가했습니다.

팽은 요즘 극단적으로 기복이 있는 편이었죠. 이번 변경 사항의 목표는 팽이 더 안전하게 공격적으로 플레이하고, 더 많은 브롤러에게 압박을 가하거나 교전에서 우위를 점하도록 하는 것입니다.

서지

특수 공격으로 얻는 특수 공격 충전율이 70에서 75로 증가했습니다.

서지는 거의 좋은 상태라고 볼 수 있지만, 속도를 높이고 존재감을 더 드러내기 위해 약간의 추진력이 더 필요합니다. 이번 변경 사항은 특수 공격을 공격적으로 사용해 우위를 점하는 데 도움을 주며, 더 쉽게 특수 공격을 반복해서 사용하도록 해줄 것입니다.

메이지

스타 파워 - 나노 정밀도의 피해량이 20%에서 25%로 증가했습니다.

요새 저격수들이 상당히 치열하게 경쟁하고 있지만, 메이지는 조금 뒤처진 상태입니다. 최대 사거리에서 피해량을 조금 더 늘려 다른 인기 브롤러들과 더 수월하게 경쟁하도록 했습니다.

드라코

특수 공격의 피해 저항이 15%에서 20%로 증가했습니다.

특수 공격의 이동 속도가 15%에서 20%로 증가했습니다.

탱커가 많이 쓰이는 메타에서, 드라코는 다른 브롤러들과 경쟁할 수 있을 정도로 충분히 탱키하거나 위협적이지 않았습니다. 이번 변경 사항은 드라코가 특수 공격 사용 시 예전에 보여주었던 놀라운 압박과 공간 컨트롤을 어느 정도 되찾는 데 도움을 줄 것입니다.

재용

가젯 - 발라드 타임의 재사용 대기 시간이 15초에서 12초로 감소했습니다.

재용은 전반적으로 잘하고 있지만, 대부분의 경우 가젯 성능이 다소 불균형하게 느껴집니다. 이번 변경 사항의 목표는 두 가젯 모두의 경쟁력을 높이는 것입니다.

대릴

특수 공격 피해량이 400에서 660으로 증가했습니다.

대릴은 특정 상황에서 매우 강력하지만, 메타에 다른 강력한 탱커들이 등장할 때는 더 다재다능하고 위협적이어야 합니다.

지지

일반 공격의 이동 속도 보너스가 30%에서 35%로 증가했습니다.

일반 공격의 최대 탄환이 8에서 10으로 증가했습니다.

지지에게는 적의 투사체를 피하고 상대 브롤러를 추격하는 데 도움을 줄 기동성이 더 필요해 보입니다. 이번 변경 사항을 통해 지지가 일반 공격을 더 자주 이동 수단으로 활용하게 하고, HP가 더 많은 일부 브롤러를 상대할 수 있게 하는 것이 목표입니다.

글로이

일반 공격 사거리가 20에서 22로 증가했습니다.

지난 변경은 글로이에게 다소 가혹했고, 그 결과 여전히 훌륭한 힐러이긴 하지만 특정 상황에서만 쓸 수 있게 되고 말았습니다. 중간 정도로 되돌려 여전히 영향력을 더 발휘하면서도 모든 맵을 장악하지는 못하게 했습니다.

너프

나지아

일반 공격의 첫 번째 투사체 이후 아무런 조작이 없으면, 두 번째 투사체는 자동으로 적 브롤러를 조준하지 않습니다. 하지만 적절한 타이밍에 탭하면 여전히 가장 가까운 브롤러를 조준할 수 있습니다.

특수 공격 및 스타 파워에서 사용하는 뱀의 기본 HP가 1,600에서 1,200으로 감소했습니다.

특수 공격 및 스타 파워로 소환한 뱀이 처치될 때 더 이상 폭발하지 않습니다. 적 브롤러에게 명중했을 때만 폭발합니다.

나지아의 일반 공격은 사용하기 너무 쉬우며, 정보 수집 및 덤불 정찰에 지나치게 유용한 수단입니다. 또한 뱀들을 처치하려면 탄환을 여러 번 사용해야 해서 많은 브롤러들이 상대하는 데 큰 어려움을 겪고 있으며, 특히 근접 브롤러들은 안전하게 뱀을 처치할 카운터플레이가 부족합니다. 변경 사항 덕분에 근접 브롤러들이 나지아를 상대하거나 몰래 공격하기 더 수월해질 것입니다.

레온

버그 수정: 안개 은신술 스타 파워와 막대사탕 드랍으로 얻는 이동 속도 보너스가 더 이상 중첩되지 않습니다.

기본 HP가 3600에서 3300으로 감소했습니다.

레온은 지속적으로 최고의 활약을 보이는 브롤러 중 하나였습니다. 안전하고 안정적으로 피해를 입히고, 가젯으로 팀원들에게 굉장한 버프를 제공했기 때문이죠. 최근에 버그 수정과 기본 HP 감소 조정이 있었으므로, 레온의 키트를 최대한 활용하려면 뛰어난 포지셔닝에 의존해야 하는 '유리 대포'형 어쌔신처럼 느껴질 것입니다.

지기

일반 공격의 발사체 지연이 700에서 750으로 증가했습니다.

특수 공격 충전율이 85에서 80으로 감소했습니다.

가젯 - 끊임없는 벼락의 재사용 대기 시간이 13초에서 17초로 증가했습니다.

지기는 최근 메타에서 강력한 브롤러 중 하나로 급부상했습니다. 일반 공격을 훨씬 더 안정적으로 적중시켜 상대를 크게 압박할 수 있는 컨트롤러이기 때문이죠. 버프 전의 일반 공격 시간으로 완전히 되돌리려는 것은 아니지만, 회피가 조금 더 수월해지도록 시간을 약간 더 늘리고자 합니다. 또한 지기의 끊임없는 벼락 가젯이 엄청난 압박을 가하므로, 위력을 발휘하는 데 있어 재사용 대기 시간이 조금 더 길어지도록 했습니다.

그롬

일반 공격 피해량이 1140에서 1040으로 감소했습니다.

스타 파워 - X-팩터의 추가 피해량이 30%에서 35%로 증가했습니다.

그롬은 아주 오랫동안 성장형 브롤러로 자리매김해 왔지만, 최근에는 상위 레벨에서 사용률과 승률 모두 상승세를 보이고 있습니다. 최근 레전드 3+ 랭크 매치에서는 승률 상위 15위 안에 드는 브롤러까지 되었죠. 그롬이 계속 대부분의 힘을 유지하되, 피해를 입히는 데 더 높은 숙련도가 필요하도록 조정해 성장 중인 플레이어가 느끼는 부담을 덜어주고, 레벨이 높은 플레이어는 그롬을 활용해 성공적으로 플레이하도록 하는 것이 이번 변경 사항의 목표입니다.

모티스

스타 파워 - 전속력 돌진의 피해량 감소가 40%에서 35%로 감소했습니다.

모티스는 엄청나게 인기가 많은 브롤러입니다. 심지어 오랫동안 승률까지 아주 높았죠. 이번 변경으로 돌진이 완전히 충전됐을 때 적과 교전할 경우 다소 불편함을 느끼게 될 것이며, 더 신중하게 공격 기회를 노리게 될 겁니다.

피어스

특수 공격 피해량이 1600에서 1400으로 감소했습니다.

스타 파워 - 미션 스윔파서블의 둔화 효과가 30%에서 25%로 감소했습니다.

드디어 피어스를 찾았어요! 하이퍼차지가 도입되면서 피어스의 특수 공격은 지나치게 압도적으로 느껴지게 되었고, 미션 스윔파서블 또한 어마어마한 위력을 자랑하는 스타 파워가 되었습니다. 이번 변경 사항은 피어스의 핵심 키트를 강력하게 유지하면서도 위력을 약간 줄였습니다.

클랜시

일반 공격 사거리가 25에서 23으로 감소했습니다.

지난 변경 시 클랜시의 성능이 좀 과도하게 강화되었죠. 전반적으로 스테이지 3은 아주 훌륭하고 클랜시의 환상과도 잘 어울리지만, 지난 변경 시 사거리와 HP가 증가하면서 달성하기가 너무 쉬워져 버렸습니다. 공격 범위를 줄여 클랜시가 좋은 픽이 될 수 있는 상황 또한 줄이고, 전반적인 유리한 매치업 범위도 축소해 더욱 건실한 갑각류가 되도록 했습니다.

비비

스타 파워 - 홈런 공격의 보너스 피해량이 20%에서 15%로 감소했습니다.

가젯 - 비타민제로 다음 공격 시 얻는 회복량이 60%에서 50%로 감소했습니다.

비비는 여전히 절대적으로 위협적인 존재죠. 최근에 있었던 변경 뒤에도 상위권 매치에서 가장 높은 승률을 자랑하고 있습니다. 점사 및 생존 능력을 감소시켜 비비가 홈런 대신 3루 기록을 더 자주 달성하게 했고, 삼진아웃 당할 확률도 더 높였습니다.

변경 사항