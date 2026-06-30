2026년 6월 릴리스 노트
라면 반란
켄지와 카제의 초밥집 맞은편에 새로 생긴 자동 누들 레스토랑이 아들인 노리의 관심을 끕니다. 그리고 잇따라 발생하는 소동!
그 어느 때보다 야심찬 시즌이 시작됩니다! 서로 연결된 두 개의 시즌, 이벤트로 꽉 찬 9주 그리고 한 브롤러를 영원히 바꿔 버릴지도 모르는 이야기가 기다리고 있죠!
시즌 1 및 시즌 2가 하나의 이야기로 연결되고, 애니메이션, 파워, 게임 모드, 이벤트, 관련 스킨 등 다양한 콘텐츠가 얽히며 전개됩니다! 나노누들이라는 이름의 시즌 1에서는 나노파워를 품은 나노드롭이 등장하며, 시즌 2인 윈드스탁에서는 합체를 품은 스무디 드롭이 특징입니다.
나노드롭
나노드롭은 일일 승리, 메가 퀘스트, 보스전, 사이드 퀘스트, 콘테스트, 크리에이터 QR 코드로 얻을 수 있습니다.
각 나노드롭은 5개의 컵 중 3개를 선택할 수 있는 옵션을 제공합니다. 각 컵에는 0~3개의 나노누들이 들어 있으며, 나노누들 하나가 보상 하나에 해당합니다. 나노드롭 하나당 나노누들이 최소 1개부터 최대 9개까지 들어 있습니다.
획득한 각 나노드롭으로 나노미터를 채우면 추가 보상도 받을 수 있습니다.
나노파워
나노파워는 나노드롭을 모아 잠금 해제되며 각 브롤러용 파워 업이 포함되어 있습니다!
총 106종의 나노파워를 잠금 해제할 수 있으며 희귀도는 기본, 증강, 사이버네틱, 퀀텀 4가지입니다. 잠금 해제 후에는 나노파워를 가진 브롤러가 해당 이벤트 게임 모드에서 자동으로 활성화됩니다.
획득한 나노파워마다 각 브롤러에게 3가지의 고유한 파워를 제공합니다. 나노파워 추가 모드가 적용된 매치를 시작하면, 나노파워를 보유한 브롤러의 파워 2가지 중 1가지를 선택할 수 있습니다.
나노파워가 활성화된 브롤러는 브롤러 화면과 전투 카드에 그래픽 효과가 생기고, 이벤트 허브의 파워 화면에서 해당 브롤러를 확인할 수 있습니다.
윈드스탁 시즌에도 나노파워가 계속 적용됩니다. 나노파워를 보유한 브롤러가 합체를 획득한 경우, 합체가 나노파워를 대체합니다(합체는 나노파워의 더 강력한 버전).
스무디 드롭
스무디 드롭은 일일 승리, 메가 퀘스트, 타워 붕괴, 사이드 퀘스트, 크리에이터 QR 코드로 얻을 수 있습니다.
각 스무디 드롭은 5개의 컵 중 3개를 선택할 수 있는 옵션을 제공합니다. 각 컵에는 0~3모금이 들어 있으며, 한 모금이 보상 하나에 해당합니다. 스무디 드롭 하나당 최소 1모금부터 최대 9모금까지 들어 있습니다.
획득한 각 스무디 드롭으로 스무디 미터를 채우면 추가 보상도 받을 수 있습니다.
합체
합체는 스무디 드롭을 모아 잠금 해제되며 각 브롤러용 파워 업이 포함되어 있습니다.
총 106종의 합체를 잠금 해제할 수 있으며 희귀도는 기본, 증강, 사이버네틱, 퀀텀의 4가지입니다. 잠금 해제 후에는 합체를 가진 브롤러가 해당 이벤트 게임 모드에서 자동으로 활성화됩니다.
획득한 합체마다 각 브롤러에게 3가지의 고유한 파워를 제공합니다. 합체 추가 모드가 적용된 매치를 시작하면, 합체를 보유한 브롤러의 3가지 파워 중 2가지가 무작위로 합체됩니다. 해당 매치 동안 2가지 파워의 효과를 모두 얻습니다.
합체가 활성화된 브롤러는 브롤러 화면과 전투 카드에 그래픽 효과가 생기고, 이벤트 허브의 파워 화면에서 해당 브롤러를 확인할 수 있습니다.
일일 콘테스트
팬들이 가장 좋아하는 검의 왕국 콘테스트를 재해석한 일일 콘테스트에 도전해 보세요! 매일 새로운 콘테스트가 등장하며, 3가지 게임 모드 중 하나를 선택해 경쟁할 수 있습니다. 도전 횟수에는 제한이 있으니 신중하게 시도하세요. 최소 하나의 게임을 플레이하면 나노드롭을 보상으로 받으며, 다음 날에는 새로운 콘테스트를 만나볼 수 있습니다!
타워 붕괴
층마다 각기 다른 사전 설정 맵과 게임 모드가 적용된 5층짜리 타워를 오르세요!
시작 시, 선별된 5~12명의 브롤러 중에서 이벤트 기간 동안 사용할 브롤러를 고르게 됩니다. 이벤트에 참여하려면 보유한 브롤러가 최소 8명 이상이어야 합니다. 이는 트로피 325개에 도달하면 해당 조건을 충족하게 됩니다.
모든 브롤러는 버피를 포함하여 모두 최대 레벨입니다. 선별된 풀에는 가급적 합체 파워 및 나노파워를 보유한 브롤러가 우선적으로 포함되며, 잠금 해제를 완료한 브롤러 중에서 고를 수 있습니다.
미리 선정된 5개의 게임 모드가 타워의 5개 층을 이루고 있습니다. 각 층에 올라가기 전, 이용 가능한 풀에 남아 있는 브롤러들 중 1명을 선택해야 합니다.
층 클리어에 성공하면 해당 층에서 사용한 브롤러가 잠기며 다음 단계로 올라갑니다. 다음 층에서 사용할 브롤러를 새로 고릅니다.
층 클리어 실패 시 해당 층에 머물게 되며, 사용했던 브롤러는 선택 목록에서 사라집니다. 다른 브롤러로 다시 시도해 보세요.
이벤트가 진행되는 동안 하루에 **한 개**의 타워만 열립니다.
다섯 개 층을 모두 클리어하거나 브롤러가 소진될 때까지 계속 시도할 수 있습니다. 패배 또는 승리로 타워를 완료하면 다음 타워가 열릴 때까지 기다렸다 다시 도전 가능합니다!
보상
각 층마다 고유한 보상이 있으며 클리어 시 얻을 수 있습니다. 한 번도 패배하지 않고 모든 층을 완료하면(퍼펙트 런) 특별 보너스 **보상으로 플레이어 칭호 '무한 승리'**를 획득합니다!
팀플레이
이번 이벤트는 팀플레이에 중점을 두었습니다! 같은 층에 있는 플레이어끼리만 팀을 꾸릴 수 있으며, 브롤러 중복이 가능합니다.
연출
진행 상황에 맞춰 타워의 그래픽이 진화합니다! 층을 클리어하면 조명이 켜지며 애니메이션이 연출되고, 마지막에는 축하 효과가 터집니다. 이벤트 메뉴에 있는 동안 전용 음악 트랙이 재생됩니다. 층수가 표시되며, 선택 가능한 맵과 게임 모드에 따라 난이도가 표시됩니다.
사이드 퀘스트
사이드 퀘스트는 플레이어가 특별 퀘스트에 도전할 수 있는 새로운 경험으로, 완료하면 마일스톤 트래커가 진행되어 추가 보상을 받을 수 있습니다! 특별 퀘스트는 해당 주간에 등장하는 브롤러와 관련이 있습니다.
보유하지 않은 브롤러의 사이드 퀘스트도 볼 수 있습니다(잠긴 상태로 보임).
일부 퀘스트는 특정 파워 레벨 조건에 맞는 브롤러가 필요합니다.
보스
이번 업데이트에서는 3명의 신규 보스인 노리, 타라, 브록이 등장합니다! 물고기와 그림자, 대량의 로켓이 쏟아지는 정신없는 전투에 참여해 나노 강화된 보스와 대적하세요!
노리: 노리와 그의 든든한 물고기 친구들에게 도전해 보세요. 노리가 맵 위를 날아다니며 강력한 낚싯대를 들고 돌진해 베어 버립니다.
타라: 타라의 그림자, 거대한 블랙홀, 위험한 발사체가 맵을 어지럽힙니다. 타라와 그림자 무리에 맞붙으세요.
브록: 로켓도, 혼돈도, 브록도 잔뜩. 스타 파크 내 가장 맹렬한 폭발에서 생존해 보세요. 나노 강화된 브록 보스가 퍼붓는 공중 로켓 표격을 요리조리 빠져나가야 합니다!
신규 브롤러
노리 - 전설 - 어쌔신
켄지와 카제의 아들로, 위대한 일을 이룰 운명을 타고났습니다. 스타 파크에서 태어난 최초의 브롤러라는 점도 노리가 특별한 파워를 갖게 되는 데 한몫했죠! 요리 솜씨도 나쁘지 않습니다.
공격: 분노의 낚시
노리가 전방을 벱니다. 공격을 충전하면 낚싯대를 던집니다. 충전 시간이 길수록 더 멀리까지 던질 수 있습니다. 장벽이나 브롤러 쪽으로 스스로를 끌어당길 수 있으며, 브롤러를 사이를 돌진하며 피해를 입힙니다. 최대로 충전하면 벽을 점프해 넘을 수 있습니다! 일반 공격으로 브롤러를 명중시키면 물고기가 낚입니다. 물고기를 사용해 다양한 능력을 발휘합니다!
특수 공격: 오늘의 횟감
노리가 물속으로 잠수했다가 다시 떠오르며 잠시 후 광역 피해를 입힙니다. 특수 공격 시 잡았던 물고기를 전부 소모하며 물고기 한 마리당 크기가 5%, 피해량이 4% 증가합니다.
가젯 1: 초밥 간식
최대 3마리의 물고기를 먹고 한 마리당 HP를 1000 회복합니다. 재사용 대기 시간: 12초.
가젯 2: 초대형 그물
그물을 이용해 공격에 첫 번째로 맞은 브롤러를 1.25초 동안 속박하고 800의 피해를 입힙니다. 재사용 대기 시간: 20초.
스타 파워 1: 만선
특수 공격이 적 브롤러에게 명중하면 3마리의 물고기를 잡습니다.
스타 파워 2: 자랑스러운 아들
일반 공격이 적에게 명중할 때마다 1초 동안 이동 속도가 +20% 증가합니다.
웬디 - 신화 - 서포터
과거에 대한 향수에 젖어있는 똑똑한 과학자입니다. 수년간 수상한 기업의 연구소에서 일하다 그곳에서 떠나 윈드스탁을 설립했습니다. 지구를 해치는 대신 돕기 위해서죠!
특성: 물 위를 걸을 수 있고 보호막으로 피해를 받아내면 특수 공격이 충전됩니다.
공격: 헤어 드라이기
충격파를 발사해 2400의 피해를 입히고 1386의 보호막을 자신에게 부여합니다. 팀원이 충격파에 맞으면 팀원에게 2000의 보호막을 부여합니다.
특수 공격: 지구 지킴이
웬디가 보호막 생성기를 배치해 생성기 범위 내에서 웬디와 아군이 받는 피해량의 75%를 흡수합니다.
가젯 1: 풍력 발전
웬디가 플랫폼의 추진력을 받고 짧은 거리를 점프합니다. 재사용 대기 시간: 15초.
가젯 2: 친환경 수류탄
웬디가 바람 수류탄을 투척해 명중한 모든 적의 속도를 늦추고 회복을 일시적으로 막습니다. 재사용 대기 시간: 15초.
스타 파워 1: 둔화 실드
웬디의 보호막 생성기 안에 있는 적들의 속도가 느려집니다.
스타 파워 2: 태양 실드
웬디의 보호막 생성기가 2000 HP를 추가로 얻습니다.
신규 하이퍼차지
스타 노바: 하이퍼차지
스타 노바가 돌진 중 무적 상태가 되며, 탄환 또한 거의 무한대가 됩니다!
볼링 볼트:
하이퍼차지 특수 공격이 활성화되어 있는 동안 모든 벽을 파괴합니다.
신규 버피
이번 업데이트로 버피 가족으로 합류하는 브롤러가 더 늘었습니다! 각각 가젯, 스타 파워, 하이퍼차지를 강화하는 3가지 버피가 생겼습니다.
리코
리코에게 버피가 생기면서 가젯 두 가지가 모두 재조정되었습니다. 새로운 가젯은 리코의 핵심인 바운시 캐슬의 혼돈을 반영합니다.
가젯 1: 통통탄 발사기(재조정)
리코가 4000 HP의 자판기를 배치합니다. 파괴되면 자판기에서 사방으로 투사체가 날아갑니다.
버피 효과: 리코가 자판기를 쏘면 투사체 장전량이 늘어납니다.
가젯 2: 바운시 캐슬(재조정)
벽 또는 적에게 명중하면 소형 투사체로 분열되는 거대 풍선껌을 발사합니다.
버피 효과: 두 개의 투사체가 적 브롤러의 움직임을 느리게 만듭니다.
스타 파워 1: 슈퍼 통통탄
일반 공격 및 특수 공격 시 발사된 총알들이 처음 튕겨나면서 +240의 피해를 입힙니다.
버피 효과: 튕겨난 총알들이 명중하면 특수 공격 충전율이 10% 증가합니다.
스타 파워 2: 로봇 질주
HP가 40% 이하로 떨어지면 리코가 35% 더 빠르게 움직입니다.
버피 효과: HP가 10%일 때 이동 속도가 최대 60% 증가합니다.
하이퍼차지: 트릭샷 마스터
특수 공격 투사체가 더 멀리 튕깁니다!
버피 효과: 투사체 속도가 증가하고 일반 공격 시 투사체 2개가 더 발사됩니다.
브록
브록의 가젯과 스타 파워는 충분히 강력하지만 특수 공격에는 개선이 이루어졌습니다. 이제 브록의 움직임을 추적하므로, 로켓 포격이 브록과 함께 움직입니다.
특수 공격: 로켓 레인(재조정)
로켓 포격을 발사해 적과 지형물을 제거합니다. 브록이 원하는 건 적을 로켓 레인으로 흠뻑 젖게 만드는 것뿐이니까요!
가젯 1: 로켓 스니커즈(조준 가능하도록 변경)
브록이 로켓 점프를 해 적을 넉백시키고 이착륙하며 1000의 피해를 입힙니다.
버피 효과: 로켓 스니커즈가 적 브롤러에게 명중하면 이동 속도가 2초간 증가합니다.
가젯 2: 로켓 연료
브록이 주변을 파괴하고 1000의 피해를 입히는 거대 로켓을 발사합니다.
버피 효과: 메가 로켓이 4개의 작은 로켓으로 분리되며 소량의 피해를 입힙니다.
스타 파워 1: 로켓 샤워
브록의 특수 공격에 로켓 연사 1회가 추가됩니다.
버피 효과: 특수 공격 중에 이동 속도 부스트를 얻습니다.
스타 파워 2: 로켓 4호기
탄환이 1발 증가합니다.
버피 효과: 4초마다 다음 공격의 사정거리가 늘어납니다.
하이퍼차지: 로켓 포격
특수 공격 시 발사하는 로켓은 클러스터 폭탄입니다.
버피 효과: 브록의 로켓에 2개의 작은 사이드 로켓이 추가로 생겨 로켓 피해량의 60% 피해를 줍니다.
8비트
8비트의 버피는 특수 공격이 아군에게 더 강력한 부스트를 제공하고 추가 크레딧 가젯이 더 안정적이 되고 활발하게 쓰이도록 하는 데 중점을 두었습니다.
가젯 1: 치트키
8비트가 공격력 부스터로 순간이동합니다.
버피 효과: 공격력 부스터를 완전히 회복시키고, 8비트를 3600만큼 치유합니다.
가젯 2: 추가 크레딧(재조정)
8비트가 18개의 투사체를 발사합니다. 이제 일반 공격 중에 사용할 수 있고 조준도 가능하도록 변경되었습니다.
버피 효과: 이 투사체들은 튕겨서 근처의 적에게도 피해를 줍니다.
스타 파워 1: 부스터 증폭
공격력 부스터의 범위가 50% 증가하고 피해량이 15% 추가로 증가합니다.
버피 효과: 3초마다 공격력 부스터가 8초 동안 지속되는 탄환을 생성하며, 1개의 탄환을 재장전합니다.
스타 파워 2: 오버클럭
공격력 부스터 근처에 있으면 8비트가 25%의 이동 속도를 얻습니다.
버피 효과: 팀원들도 공격력 부스터에서 15%의 이동 속도를 얻습니다.
하이퍼차지: 에임봇
터렛에 레이저가 생겨 주변의 적을 공격합니다. 명중 시 230의 피해를 줍니다.
버피 효과: 8비트가 하이퍼차지 동안 무한 탄창을 얻고, 현재 사용 중인 일반 공격을 연이어 쓸 수 있습니다.
메그
멋진 메카를 조종하는 메그의 판타지를 더욱 강조하고 싶었습니다! 메그의 가젯을 대폭 재조정하여, 메그가 메카를 더 공격적으로 사용해 공간을 만들거나 지킬 수 있도록 만들었습니다. 특수 공격 또한 업데이트되어 메카에 탑승하는 것으로 광역 피해 효과가 일어나도록 조정했습니다.
특수 공격: 거대 메카(재조정)
메카에 탑승해 전장에 대혼란을 일으킵니다! 메카에 탑승하면 주변 상대에게 3000의 피해를 줍니다.
가젯 1: 급속 충전(재조정)메카 모드일 때만 사용할 수 있습니다. 메카 및 주변 팀원이 7초 동안 초당 11%만큼 HP를 회복합니다.
버피 효과: 공구함이 +2초 더 치유 효과를 발휘합니다.
가젯 2: 공구함(재조정)
메그가 메카에서 빠져나와 메카를 앞으로 날려 1600의 피해를 줍니다. 메카에서 탈출한 뒤 4초 동안 특수 공격을 완전히 충전합니다.
버피 효과: 메카가 불타는 흔적을 남기며 3초 동안 피해량의 30%만큼 피해를 줍니다.
스타 파워 1: 힘의 장
메카에서 탈출하면서 메그가 40%의 보호막을 얻습니다.
버피 효과: 보호막이 활성화된 동안 이동 속도 부스트를 얻습니다.
스타 파워 2: 작별 선물(재조정)
메그의 특수 공격이 적에게 명중할 때마다 메카가 1200 HP를 회복합니다.
버피 효과: 적 브롤러에게서 탄환 1개를 훔칩니다.
하이퍼차지: 초강력 텅스텐(신규 특수 공격으로 업데이트됨)
강철 팔뚝의 공격 범위가 증가하며, 메그가 메카를 소환할 때 공격에 맞은 적들은 이동 속도가 감소합니다.
버피 효과: 메카의 공격이 적 브롤러에게 명중해 폭발하며 좁은 범위에 피해를 입힙니다. 메카에 타지 않은 상태에서 메그의 일반 공격이 추가 투사체 1개를 발사하고 적을 추적합니다.
맥스
맥스의 버피는 서포터 역할에 중점을 두었습니다. 아군에게 버프를 부여해 팀 전체를 가속화할 수 있는 새로운 도구로 활용될 수 있도록 말이죠!
가젯 1: 위상 이동(조준 가능하도록 변경)
순간적으로 돌진하며, 돌진하는 동안 어떤 피해도 받지 않습니다.
버피 효과: 맥스가 첫 돌진 이후 3초 뒤에 두 번째로 돌진할 수 있습니다.
가젯 2: 공간 이동 운동화(편의 사항 개선을 위한 재조정)
맥스가 전기 표식을 던집니다. 가젯을 재활성화하거나 3초가 지나면 전기 표식 위치로 순간이동하며, 표식이 꽂힌 때부터 받은 피해를 모두 회복합니다.
버피 효과: 다시 순간이동할 때 탄환이 전부 장전되고, 주변에 있는 아군의 HP를 자신이 회복한 만큼 회복해 줍니다.
스타 파워 1: 슈퍼 차지(재조정)
일반 공격이 적에게 명중하면 특수 공격 지속 시간이 0.25초 늘어납니다.
버피 효과: 맥스의 특수 공격에 영향을 받은 팀원이 4초 동안 보호막을 획득합니다.
스타 파워 2: 런 앤 건
움직이는 동안 더 빠르게 장전합니다.
버피 효과: 블래스터 속사포가 적에게 명중하면 속도 부스트를 얻습니다.
하이퍼차지: 무제한 에너지
버피 효과: 블래스터 속사포가 적에게 명중하면 맥스와 근처의 아군의 특수 공격이 충전됩니다.
서지
서지의 버피는 특수 공격 충전이 보다 활발히 이루어지고, 레벨 업했을 때 훨씬 강력해지는 데 중점을 두었습니다. 하이퍼차지도 새롭게 업데이트되었습니다!
가젯 1: 파워 서지(재조정)
서지가 더욱 강력해집니다! 특수 공격 충전율이 5초 동안 30% 증가합니다.
버피 효과: 파워 서지가 재장전 속도도 30% 증가시켜 줍니다.
가젯 2: 파워 실드
다음 2초 동안 서지가 받는 공격 1회의 피해량을 50% 흡수하고, 그 에너지를 이용해 2개의 탄환을 재장전합니다.
버피 효과: 파워 실드 사용 중 공격에 맞을 경우 재사용 대기 시간이 50% 감소합니다.
스타 파워 1: 맥시멈 블래스트 (재조정)
이제 서지의 일반 공격이 벽에 맞으면 튕깁니다.
버피 효과: 벽에 맞고 튕길 때 더 작은 투사체 2개를 만들어 냅니다.
스타 파워 2: 업그레이드 백업(재조정)
서지가 항상 특수 공격이 충전된 상태로 태어납니다.
버피 효과: 3단계에서 특수 공격 사용 시 파티 트릭이 속도 부스트를 부여합니다.
하이퍼차지: 5단계(재조정)
서지의 특수 공격 사정거리가 길어지며, 착지 시 모든 방향으로 정의의 주스를 발사합니다.
버피 효과: 정의의 주스에서 추가 발사체가 나와 소량의 피해를 입힙니다.
시즌 및 스킨
이번 업데이트의 두 가지 시즌 테마가 스킨에도 새 바람을 불어 넣고 기타 스킨을 다양하게 선보입니다!
시즌: 나노누들
장인 미코 | 영웅 | 브롤 패스
파이어 마스터 미코 | 영웅 | 브롤 패스 크로마 #1
어스 마스터 미코 | 영웅 | 브롤 패스 크로마 #2
틱코야키 | 신화 | 보석 199개
파이터 베리 | 신화 | 보석 199개
사이버펑크 재용 | 영웅 | 브롤 패스
나노 재용 | 영웅 | 브롤 패스 크로마 #1
춤 재용 | 영웅 | 브롤 패스 크로마 #2
사이버 쉘리 | 전설 | 보석 299개
테크 타라 | 신화 | 보석 199개
나노 노리 | 희귀 | 보석 29개
칭호: 나노파워
시즌: 윈드스탁
바이오테크 바이런 | 영웅 | 브롤 패스
토양 마스터 바이런 | 영웅 | 브롤 패스 크로마 #1
잎사귀 마스터 바이런 | 영웅 | 브롤 패스 크로마 #2
반백 켄지 | 신화 | 보석 199개
풀 파워 스프라우트 | 신화 | 보석 199개
레트로퓨처 로사 | 영웅 | 브롤 패스
재생 에너지 로사 | 영웅 | 브롤 패스 크로마 #1
공상과학 로사 | 영웅 | 브롤 패스 크로마 #2
윈드스탁 그레이 | 전설 | 보석 299개
터빈 모 | 신화 | 보석 199개
칭호: 윈드파워
기타 스킨
adidas
adidas 애쉬 | 영웅 | 보석 149개
이벤트
메가 메카 메그 | 하이퍼차지 | 보석 499개
거대 기업 메카 메그 | 하이퍼차지 | 보석 499개 | 크로마 #1
메가 어스 메카 메그 | 하이퍼차지 | 보석 499개 | 크로마 #2
경쟁전
사이버 브록 | 스테이지 1
사이버펑크 브록 | 하이퍼차지 1
부패 브록 | 하이퍼차지 크로마 #1
사이버카오스 브록 | 하이퍼차지 크로마 #2
트루 실버/골드 스킨
트루 골드 데미안
트루 실버 데미안
트루 골드 스타 노바
트루 실버 스타 노바
트루 골드 볼트
트루 실버 볼트
밸런스 조정
일반 공격 피해량이 변경되는 브롤러와 관련된 일반적인 참고 사항: 달리 명시되지 않는 한, 특수 공격 충전에 필요한 공격 횟수는 이전과 동일합니다.
버프
파이퍼
HP가 2500에서 2800으로 증가
일반 공격 최대 피해량이 1700에서 1800으로 증가
파이퍼가 한동안 다른 저격수에 가려 빛을 보지 못했죠. 이제 더 큰 위력을 가하도록 조정했습니다. HP를 증가시켜 교전에서 이점을 주고, 일반 공격 피해량도 늘어나 빨리 처치할 수 있는 브롤러가 많아집니다.
맨디
일반 공격 피해량이 1300에서 1400으로 증가
스타 파워 - 알사탕: 보호막이 40%에서 50%로 증가
파이퍼와 비슷하게 맨디도 특수 공격/하이퍼차지 피해량이 변경된 후로는 즐겨 사용하는 저격수로 선택되지 못했습니다. 맨디가 취약한 브롤러를 전부 한 방에 처치하기를 원하는 것보다는 다른 저격수와 비교했을 때 피해량에서 이점을 주고자 합니다.
게일
특수 공격 피해량이 600에서 800으로 증가
아주 공격적인 메타에서 게일이 빛을 발하도록 만드는 것이 목적이었지만, 전체적인 위력이 너무 낮아 선호도도 낮았습니다. 특수 공격 피해량을 강화해 공격적인 브롤러를 압박하고 전장 장악력을 넓힐 수 있게 조정했습니다.
타라
일반 공격 재장전 속도가 2000에서 1800으로 감소
타라의 핵심 성능은 아직도 엄청나게 강하지만 장점이 일관성 있게 발휘되고 있지 않았습니다. 따라서 컨트롤과 압박하기가 더 좋아지도록 공격이 가동되는 시간을 늘렸습니다.
쉘리
스타 파워 - 쉘 쇼크: 감속이 350에서 55%로 변경
가젯 - 빨리 감기: 재사용 대기 시간이 20초에서 16초로 감소
게일과 마찬가지로 쉘리는 공격적인 메타에서 탁월한 반격을 보여 주지만, 그런 강력한 공격을 극복하기에는 능력이 조금 부족했습니다. 더 큰 압박을 가하고 기동성이 좋아지도록 돌진 빈도를 늘리고 쉘 쇼크 컨트롤을 더 쉽게 만들었습니다.
다이너마이크
재장전 속도가 1600에서 1400으로 감소
저격수와 함께 스로어도 공격성이 큰 메타에 고전 중입니다. 이번 변경을 통해 다이너마이크가 전장에서 보다 큰 압박과 컨트롤 능력을 갖기를 기대합니다.
래리 & 로리
특수 공격 피해량이 150에서 200으로 증가
특수 공격 - 로리 HP가 3000에서 3300으로 증가
다이너마이크와 같은 이유로 스로어에게 위력을 더하고 싶었습니다. 래리의 경우 쌍둥이의 피해량과 생존 능력을 일부 강화해, 특수 공격을 사용하게 되면 더 강한 압박을 가할 수 있도록 조정했습니다.
스프라우트
일반 공격 재장전 속도가 1700에서 1500으로 감소
일반 공격 피해량이 1040에서 1100으로 증가
스프라우트는 일관성이 보강되어야 하므로 기본 피해량을 조정해 선택을 받았을 때 더욱 진가가 드러나도록 했습니다. 재장전 속도를 높여 위협적인 폭발물을 더 자주 쏟아붓고 지면에 도착할 때 위력이 더 높아지도록 했습니다.
발리
특수 공격 발사체 속도가 1504에서 1700으로 증가
하이퍼차지 특수 공격 발사체 속도가 2104에서 2300으로 증가
발리는 피해나 치유 옵션이 있어 핫 존과 같은 모드에서 활용도가 준수한 상태입니다. 따라서 발리의 활용을 막는 주된 요소가 피해를 입히는 속도와 컨트롤 속도라고 생각해, 특수 공격 및 하이퍼차지 특수 공격의 발사체 속도를 높였습니다.
주주
특수 공격 - 그리그리의 HP가 3600에서 4000으로 증가
주주의 일반 공격은 꽤 잘 설계되었지만 그리그리는 강력한 펫이 되기에는 좀 약한 감이 있었습니다. HP를 증가시켜 그리그리가 굳건히 버틸 수 있게 되며, 주주가 전장을 더 잘 컨트롤할 수 있을 겁니다.
그레이
가젯 - 그랜드 피아노: 피아노 속도가 2500에서 1500으로 감소
일반 공격 피해량이 1160에서 1280으로 증가
그레이의 주요 성능은 특정한 팀 경쟁 상황에서 여전히 훌륭하지만, 포털을 충분히 활용할 수 있는 다른 브롤러와 조합되지 않으면 사용할 수 있는 화력이 부족했습니다. 기본 피해량을 늘리고 가젯 위력을 균일화하여, 더 안정적이고 다재다능해지도록 조정했습니다.
서지
0레벨에서 이동 속도가 650에서 680으로 증가
1레벨에서 속도 보너스가 170에서 140으로 감소
서지는 종종 첫 단계를 극복하는 데 어려움을 겪기 때문에, 1단계에서 얻는 보너스를 균일하게 조정하고 이를 0단계에 넣어 즉각적인 위력이 커지도록 만들었습니다.
스타 노바
특수 공격 - 일반 공격 피해량이 1000에서 1100으로 증가
HP가 3700에서 4000으로 증가
스타 파워 - 미스틱 스타 테크닉: 회복량이 162에서 216으로 증가
스타 노바는 공격 범위가 더 넓은 다른 어쌔신들과 비교해 활약하기가 힘들었습니다. 근거리와 평균적인 HP라는 조합 때문에 의미 있는 교전이 일어나기도 힘들었죠. 또한 미스틱 스타 테크닉은 가치 측면에서 기준에 미치지 못하고 있었기에, 회복량을 늘려 스타 파워 중에서 더 많이 선택될 수 있도록 조정했습니다.
버즈
특수 공격 충전율이 96에서 100으로 증가
하이퍼차지 충전율이 25에서 30으로 증가
어쌔신과 공격이 메타를 이끌어 가지만, 아무도 버즈는 불러주지 않았죠. 이상적인 밸런스에 꽤 가깝기 때문에 특수 공격과 하이퍼차지의 이용성에 약간의 버프를 부여해 좀 더 자주 활용되기를 기대합니다.
루
일반 공격 발사체 크기가 50에서 60으로 증가
루의 일반 공격은 충분한 효과를 얻기가 종종 어려웠습니다. 너무 강한 경우 공격력이 극도로 높아질 수 있어 파워는 너무 많이 건드리지 않으려 했습니다. 일반 공격의 명중에서 안정성을 높여 전장을 장악하지는 않으면서도 장점은 발휘되도록 조정했습니다.
칼
일반 공격 피해량이 740에서 820으로 증가
칼의 특징은 일관성이라고 할 수 있을 정도로 약하거나 임팩트가 낮은 경우가 드물지만, 지금의 대미지 딜러와 탱커의 대항마 목록과 비교했을 때는 임팩트가 부족한 상태였습니다. 기본 피해를 증가시켜 더 자주 빛을 발할 수 있길 기대합니다.
펄
일반 공격에 소모되는 열기가 450에서 380으로 감소
열기에 이루어진 최근의 업데이트로 인해 펄의 스타 파워가 활약하기 어려워졌습니다. 따라서 일반 공격의 기본 열기 소모량을 낮추어 기준치인 80%보다 높은 상태를 유지하도록 여유를 두었습니다.
R-T
일반 공격(전자 과부하) 피해량이 740에서 1240으로 증가
R-T의 표식과 관련된 최근의 버그 수정 후, 특수 공격 피해량을 이전 상태로 다시 안전하게 높일 수 있었습니다!
너프
모티스
가젯 - 콤보 스피너: 재사용 대기 시간이 15초에서 18초로 증가
가젯 - 콤보 스피너: HP가 낮은 적에게 추가로 입히는 피해량이 50%에서 30%로 감소
가젯 - 밤의 제왕: 피해량 및 회복량이 760에서 700으로 감소
모티스는 예전부터 꾸준히 인기 있는 어쌔신입니다. 가젯 사용 시의 잠재력이 폭발적임으로 이번 변경을 통해 이를 낮추고, 이용할 수 있는 빈도도 낮췄습니다. 콤보 스피너의 피해량을 감소시켜 두 번의 일반 공격과 가젯만으로 브롤러를 처치하는 상황을 줄였습니다.
콜레트
가젯 - 부분 청구: 재사용 대기 시간이 17초에서 22초로 증가
스타 파워 - 보호세: 특수 공격 중에 입는 피해 감소량이 75%에서 60%로 감소
특수 공격 충전율이 100에서 90으로 감소
콜레트는 버피가 추가되며 대부분의 모드와 맵에서 강력한 선택지가 되었습니다. 지나치게 다재다능하기 때문에 특수 능력의 이용 빈도, 보호세로 얻는 생존 능력 그리고 매혹의 힘을 사용할 수 있는 빈도를 낮추고자 합니다. 이번 변경으로 강력함은 유지하면서 과도함은 덜어냈습니다.
크로우
일반 공격 독 지속 시간이 4초에서 3초로 감소
일반 공격 재장전 속도가 1400에서 1600으로 증가
일반 공격 피해량이 320에서 420으로 증가
HP가 3000에서 2800으로 감소
하이퍼차지 - 일반 공격 반환 피해량이 30%에서 40%으로 감소
크로우는 콜레트와 비슷하게 대부분의 모드와 맵에서 무척 안전한 선택지입니다. 전반적인 파워를 낮추기 위해 지속 적용되던 명중 시 피해량과 비전 컨트롤을 제거하고, 독 지속 시간과 HP를 낮춰 더 취약하게 만들었으며, 피해가 유지되는 시간과 재장전 속도를 줄였습니다. 또한 하이퍼차지가 버피 사용 시 화력이 지나치다고 여겨져 보너스 피해량을 다시 약간 낮췄습니다.
레온
가젯 - 막대사탕 드랍: HP가 1500에서 1000으로 감소
레온은 버피가 도입된 이후 메타의 중심에 자리 잡고 있으며, 그 주 요인은 막대사탕 드랍입니다. 이 가젯에 동반된 강력한 힘으로 인해 레온이 적합하지 않은 상황에도 자주 사용되는 경우가 많았습니다. 대응하기 쉽도록 HP를 낮추고 게임 전반에서 사용 빈도를 줄이고자 합니다.
체스터
특수 공격 폭발 피해량이 1880에서 1600으로 감소
하이퍼차지 특수 공격 폭발 피해량이 1880에서 1600으로 감소
가젯 - 젤리 빈: 피해량 부스트가 25%에서 20%로 감소
가젯 - 젤리 빈: 재장전 속도가 200에서 150으로 감소
체스터는 굉장히 다재다능하고 안전한 선택지입니다. 현재 메타의 상당수에 이상적인 대응책이므로, 너무 많이 변경하지는 않았습니다. 메타를 변경한다는 것은 지금 체스터가 지닌 가치를 잃는 것이니까요. 하지만 젤리 빈 가젯이 강력하게 작동할 때의 위력과 벽을 파괴하는 특수 공격의 폭발적인 피해량은 어느 정도 줄였습니다.
에드거
가젯 - 플라이 하이: 재사용 대기 시간이 14초에서 18초로 증가
스타 파워 - 주먹다짐: 처치를 통한 회복량이 30%에서 20%로 감소
하이퍼차지 충전율이 40에서 33으로 감소
플라이 하이 가젯 업데이트와 버피를 통해 에드거가 취약한 적팀에 뛰어들어도 무사히 버틸 수 있게 되었습니다. 이제 플라이 하이로 점프할 수 있는 빈도와 취약한 브롤러를 골라 점프할 때의 생존력을 낮추고자 합니다. 그 결과 점프할 순간을 결정짓는 게 더 중요해지고, 점프 횟수는 줄어도 강력한 공격을 유지할 수 있게 됩니다. 또한 하이퍼차지가 극도로 강력한데도 너무 자주 사용할 수 있던 상황을 억제하고자 합니다.
미나
일반 공격 3의 피해량이 2000에서 1800으로 감소
가젯 - 윈드밀: 지속 시간이 1.5초에서 1초로 감소
미나는 사용이 굉장히 까다로우며 저희는 이 점을 사랑합니다. 스킬이 필요하고 그만큼 보상감이 큰 브롤러죠. 하지만 일반 공격의 마지막 일격은, 특히 타이밍을 잘 맞춘 특수 공격과 맞물리면 너무 강력해 상대가 반응할 수 없게 만드는 경우가 잦다고 여겼습니다. 또한 윈드밀로 인해 핫 존과 같이 미나가 대개 유리하지 않을 만한 모드에서도 지나치게 안정적이었습니다. 따라서 이 위력을 어느 정도 줄였습니다.
러프스
하이퍼차지 충전율이 40에서 35로 감소
체스터와 비슷하게 러프스도 유리한 메타 덕에 장점을 발휘하는 브롤러입니다. 그의 위력을 지나치게 꺾고 싶지 않았기 때문에, 하이퍼차지를 얻는 빈도를 낮추는 것이 주된 목적입니다.
미플
가젯 - 분노의 종료: 재사용 대기 시간이 18초에서 20초로 증가
가젯 - 분노의 종료: 반경이 2000에서 1600으로 감소
미플은 공격적인 메타에 훌륭한 카운터로 위상이 높아졌습니다. 공간 컨트롤 능력이 좋고 어쌔신이 달려들 경우 분노의 종료로 안전을 확보할 수 있기 때문이죠. 이번 변경으로 해당 가젯의 위력은 상당 부분 유지되고 여러 어쌔신에 대한 대응 효과만 낮췄습니다.
셰이드
하이퍼차지 충전율이 40에서 34로 감소
셰이드 또한 지난 밸런스 조정에서 많은 변경을 거친 브롤러입니다. 상당히 좋은 밸런스를 가지며 최근 드래프트에서 훌륭한 선택지가 되었고, 특정 맵과 모드에서 강력한 특수 공격을 보유하고 있습니다. 그러나 현재 하이퍼차지가 너무 쉽게 채워져 충전율을 낮추고자 합니다.
루미
가젯 - 발이 꽁꽁꽁: 지속 시간이 3.9초에서 3초로 감소
가젯 - 발이 꽁꽁꽁: 크기가 700에서 600으로 감소
다룰 줄 아는 플레이어의 손에 있을 때 루미는 가장 강한 브롤러 중 하나입니다. 발이 꽁꽁꽁 가젯이 발휘하는 공간 컨트롤과 맵 전체에 가하는 압박을 줄였습니다. 따라서 다시 사용되지 않는 상황을 피할 수 있는 선에서 조정이 이루어졌습니다.
나지아
특수 공격을 통한 특수 공격 충전율이 80에서 50으로 감소
하이퍼차지 - 뱀의 HP가 2000에서 1500으로 감소
나지아는 최근 전반적으로 매우 좋은 상태지만, 특수 공격과 하이퍼차지는 여전히 약간의 하향 조정이 필요했습니다. 이번 변경으로 나지아의 특수 공격 사용을 반복하기가 훨씬 어려워지고, 하이퍼차지 뱀은 상대하기가 더욱 쉬워졌습니다.
피어스
가젯 - 무한 매그넘: 재사용 대기 시간이 18초에서 22초로 증가
가젯 - 단 두 번의 브롤: 재사용 대기 시간이 12초에서 18초로 증가
피어스는 공격적인 브롤러에 대응해 상당히 높은 안전성을 갖고 마지막 샷의 연속성으로 엄청난 압박을 가할 수 있습니다. 따라서 지금도 대부분의 경우에 선택되는 저격수로 인기가 많습니다. 훌륭한 저격수라는 점과 뛰어난 명중률은 유지하면서도, 가젯의 사용 빈도를 낮춰서 안전성 및 반복 사용을 억제하고자 합니다.
볼트
일반 공격의 최대 피해량이 900에서 760으로 감소
특수 공격 피해량이 700에서 550으로 증가
특수 공격을 통한 특수 공격 충전율이 100에서 90으로 감소
스타 파워 - 저지 불가능 - 볼트가 군중 제어에 면역 상태가 되고 특수 공격 중에 속도가 15% 증가 → 볼트가 특수 공격을 발동한 후 1초간 군중 제어에 면역으로 바뀌었습니다.
볼트는 음속으로 주변을 질주하지만, 가하는 피해량이 지나치게 크고 스타 파워인 저지 불가능과 함께 쓰면 속도를 늦추기가 너무 어려웠습니다. 따라서 저지 불가능의 군중 제어 면역 적용 시간을 줄이고 일반 공격 피해량의 일부를 특수 공격 속성으로 옮겨, 맵에 등장했을 때 즉각적인 피해가 너무 과도해지지 않도록 했습니다.
변경 사항
스파이크
일반 공격 피해량이 490에서 560으로 증가
특수 공격 충전율이 106에서 90으로 감소(공격 횟수가 3에서 4회로 변경)
스타 파워 - 따뜻한 햇살: 치유량이 50%에서 75%로 증가
그리프
가젯 - 코인 샤워: 피해량이 200에서 300으로 증가
가젯 - 코인 샤워: 재사용 대기 시간이 20초에서 15초로 감소
가젯 - 코인 샤워: 지속 시간이 5초에서 6초로 증가
가젯 - 돼지 저금통: 최대 폭발 범위가 1200에서 1000으로 감소
스타 파워 - 잔돈은 가지세요: 이제 3번째와 같은 시간에 4번째 연사를 발사합니다.
데미안
특수 공격: 스피커가 적 브롤러를 밀쳐낸 뒤 파괴됨
특수 공격: 스피커가 입히는 피해량이 600에서 800으로 증가
하이퍼차지: 피해량이 400에서 600으로 증가
브롤 아레나 한정
데미안
피해 증가량이 3에서 1으로 감소
HP 증가량이 750에서 500으로 감소
스타 노바
재장전 속도 증가량이 200에서 120으로 감소
이동 속도 증가량이 8에서 6으로 감소
HP 증가량이 450에서 400으로 감소
롤라
피해 증가량이 5에서 4로 감소
셰이드
재장전 속도 증가량이 150에서 125로 감소
체스터
피해 증가량이 6에서 5로 감소
지지
재장전 속도 증가량이 200에서 150으로 감소
페니
이동 속도 증가량이 8에서 6으로 감소
재장전 속도 증가량이 200에서 150으로 감소
제시
재장전 속도 증가량이 200에서 150으로 감소
스퀴크
피해 증가량이 2에서 3으로 증가
앰버
피해 증가량이 3에서 4로 증가
엘 프리모
재장전 속도 증가량이 150에서 200으로 증가
샘
피해 증가량이 4에서 5로 증가
HP 증가량이 450에서 500으로 증가
찰리
피해 증가량이 5에서 6으로 증가
R-T
피해 증가량이 2에서 3으로 증가
불
HP 증가량이 650에서 750으로 증가
피해 증가량이 3에서 4로 증가
비비
HP 증가량이 650에서 750으로 증가
피해 증가량이 3에서 4로 증가
시리우스
피해 증가량이 2에서 3으로 증가
프랭크
HP 증가량이 750에서 850으로 증가
샌디
피해 증가량이 4에서 5로 증가
버스터
HP 증가량이 650에서 750으로 증가
피해 증가량이 3에서 4로 증가
더그
HP 증가량이 450에서 550으로 증가
맵, 게임 모드, 환경 및 로테이션 변경 사항
이번 업데이트에서는 2가지의 요리 테마 모드와 완전히 새로운 PvE 모드 등 신규 시즌 게임 모드가 찾아옵니다!
요리 모드(PvE + PvP)
요리와 브롤을 합친 두 가지 신규 게임 모드입니다! 각 팀이 주어진 주문 세트를 완료해야 이길 수 있습니다.
주문서마다 3~5가지 재료로 구성된 레시피가 있으며, 이 재료를 모아 쿠킹 스테이션(웍)에 넣어야 합니다. 재료는 맵 곳곳을 돌아다니는 배달봇이 가지고 있습니다.
재료는 모두 10가지로 다음과 같습니다.
누들
고추
버섯
당근
청경채
마늘
물고기
새우
달걀
간장
웍에는 '잘못된 재료'를 넣을 수 없으며, 레시피에 있는 재료만 넣을 수 있습니다.
요리 전쟁(PvE)
3명이 한 팀으로 플레이합니다! 시간이 다 되기 전에 주문 3가지를 완료해야 합니다.
배달봇은 강력한 호위봇들이 지키고 있으며 호위봇에는 3가지 유형이 있습니다.
푸드 파이트(PvP)
3명씩 두 팀으로 플레이합니다! 양 팀이 동일한 주문 3가지를 완료해야 하며, 재료를 두고 싸우는 경쟁 모드입니다.
모든 주문을 먼저 완료한 팀이 게임에서 승리합니다. 시간이 다 된 경우, 더 많은 주문을 완료한 팀이 승리합니다. 두 팀이 완료한 주문량이 동일한 경우 연장전이 시작되고 먼저 레시피 한 가지를 완료하는 팀이 승리합니다.
메카 가드
메카 가드는 이번 업데이트 후반에 브롤스타즈를 뜨겁게 달굴 새로운 PvE 모드입니다! 플레이어들이 힘을 합쳐 메그의 메카에 쓸 배터리를 옮기고 충전시키며, 수많은 적의 무리와 싸워 나가며 파워 업을 얻게 됩니다. 마지막에 도달하면 완전히 충전된 메카가 합류해 무작위로 등장하는 자이언트 적 보스(적 중 하나의 거대화 버전)와 장대한 전투를 펼칩니다.
환경
삭제된 사항
바이오 돔
선물 가게
스타 만화 스튜디오
추가된 사항
검의 왕국
허브(쇼다운)
윈드스탁
맵
요리 전쟁
퀀텀 키친
웍 앤 롤
미완성 요리
쿠킹 스테이션
푸드 파이트
웍토피아
클라우드 키친
휴식 공장
터빈 테라스
경쟁전
시즌1
등장하는 게임 모드: 젬 그랩
오래된 오락실
수정 오락실
무료 브롤러 로테이션
베리
타라
메그
시즌 2
등장하는 게임 모드: 브롤 볼
스파이럴 아웃
비치볼
무료 브롤러 로테이션
트렁크
윌로우
카제
영구 개선 및 편의 사항 기능
앞으로 신화 스킨에는 킬 시각 효과(VFX)에 킬 음향 효과(SFX)가 항상 추가됩니다. 신화 이하의 스킨이라도 기본 브롤러 효과음이 새로운 VFX와 잘 어울리지 않는 경우, 다른 효과음이 추가됩니다.
68개의 스킨에 효과음이 추가됩니다.
커뮤니티의 요청에 따라 프랭크의 노이즈 캔슬링 가젯 효과음이 변경되었습니다(노이즈 캔슬링 보이스에서 음악 + 프랭크가 흥얼거리는 멜로디로 변경).
상점 개선 사항
브라질 한정: 특정 뽑기 기계에서 얻을 수 있는 다음 버피를 볼 수 있습니다.
브라질 한정: 브롤러 출시 이벤트 동안 브롤러 상자 대신 티켓을 구매할 수 있습니다.
브라질 한정: 브롤 패스 종료 시 더 이상 보석으로 상자를 얻을 수 없습니다.
기타
피해를 입히지 않는 돌진의 도착점 표시기가 보다 정확해집니다(이전에는 약간 더 멀리 표시됨).
이제 속도 부스트가 중첩되지 않습니다. 동시에 여러 개의 속도 부스트가 활성화되면 가장 강력한 부스트만 적용됩니다.
브롤 패스 마지막 단계에 더 이상 보석을 위한 추가 상자가 포함되지 않습니다.
이제 브롤러 출시 이벤트 매치에서 일찍 나갈 경우 플레이어가 경고를 받게 되며, 경고가 누적되면 대기 시간이 적용됩니다.
게임 내에서 크리에이터를 더 잘 식별할 수 있도록 신규 크리에이터 핀, 스프레이, 아이콘 및 칭호가 추가됐습니다.
이제 러시 이벤트 버튼에 이벤트 종료까지 남은 시간도 표시됩니다.
이제 기이한 상점 내 스킨의 구매 가능 여부를 나타내기 위해 카탈로그에 다음과 같이 다른 설명이 나타납니다.
일정 확률로 기이한 상점에 등장합니다.
추후 기이한 상점에 등장할 예정입니다.
절대 기이한 상점에 등장하지 않습니다.
스프라우트 아트 리워크
스프라우트 그래픽에 약간의 새로움이 더해졌습니다!
씨앗이 든 배낭이 추가되는 등 스프라우트의 기본 모델 디테일에 업데이트가 이루어졌습니다.
타락한 스프라우트, 트루 골드 스프라우트, 트루 실버 스프라우트에 맞는 스킨도 업데이트되었습니다.
스프라우트의 프로필 이미지가 모드 변경에 맞춰 바뀌도록 업데이트되었습니다.
업데이트 70의 변경 사항에 맞춰 스프라우트의 핀에도 소소한 업데이트가 실시됩니다.
버그 수정
일반 수정 사항
트로피 러시가 간혹 게임 모드 배너를 가리는 버그를 수정했습니다.
매치에서 핀을 비활성화할 때 다른 플레이어의 팀 채팅 메시지까지 비활성화되는 버그를 수정했습니다.
플레이어가 봇 매치를 조작하여 손쉽게 프레스티지 5를 달성할 수 있었던 듀얼 악용을 수정했습니다.
브롤러 수정 사항
나니의 조준 표시가 벽을 관통하지 못하던 버그를 수정했습니다.
스타 노바의 두 번째 가젯이 넉백으로 중단될 때 재사용 대기 시간으로 넘어가지 않던 버그를 수정했습니다.
콜레트가 처치된 후 콜레트의 하이퍼차지 사춘기 버피 공격이 실행되던 충돌 문제를 수정했습니다.
러프스의 제공권 보너스 피해량이 잘못 계산되던 버그를 수정했습니다.
오티스의 특수 공격 불가사리가 생성 면역으로 보호되는 브롤러에게 달라붙던 버그를 수정했습니다.
그레이의 최대 HP가 기본값보다 높게 증가된 경우, 할리우드 액션 스타 파워가 올바로 작동하지 않던 버그를 수정했습니다.
모티스의 영혼 사냥이 모티스의 레벨이 아닌 처치한 브롤러의 레벨을 기준으로 HP를 복구하던 버그를 수정했습니다.
롤라의 기본 피해량이 150%로 잘못 설정되었던 문제를 수정했습니다.
콜레트의 특수 공격 조준 표시가 실제 이동 거리와 일치하지 않던 문제를 수정했습니다.