일반 공격 피해량이 변경되는 브롤러와 관련된 일반적인 참고 사항: 달리 명시되지 않는 한, 특수 공격 충전에 필요한 공격 횟수는 이전과 동일합니다.

버프

파이퍼

HP가 2500에서 2800으로 증가

일반 공격 최대 피해량이 1700에서 1800으로 증가

파이퍼가 한동안 다른 저격수에 가려 빛을 보지 못했죠. 이제 더 큰 위력을 가하도록 조정했습니다. HP를 증가시켜 교전에서 이점을 주고, 일반 공격 피해량도 늘어나 빨리 처치할 수 있는 브롤러가 많아집니다.

맨디

일반 공격 피해량이 1300에서 1400으로 증가

스타 파워 - 알사탕: 보호막이 40%에서 50%로 증가

파이퍼와 비슷하게 맨디도 특수 공격/하이퍼차지 피해량이 변경된 후로는 즐겨 사용하는 저격수로 선택되지 못했습니다. 맨디가 취약한 브롤러를 전부 한 방에 처치하기를 원하는 것보다는 다른 저격수와 비교했을 때 피해량에서 이점을 주고자 합니다.

게일

특수 공격 피해량이 600에서 800으로 증가

아주 공격적인 메타에서 게일이 빛을 발하도록 만드는 것이 목적이었지만, 전체적인 위력이 너무 낮아 선호도도 낮았습니다. 특수 공격 피해량을 강화해 공격적인 브롤러를 압박하고 전장 장악력을 넓힐 수 있게 조정했습니다.



타라

일반 공격 재장전 속도가 2000에서 1800으로 감소

타라의 핵심 성능은 아직도 엄청나게 강하지만 장점이 일관성 있게 발휘되고 있지 않았습니다. 따라서 컨트롤과 압박하기가 더 좋아지도록 공격이 가동되는 시간을 늘렸습니다.



쉘리

스타 파워 - 쉘 쇼크: 감속이 350에서 55%로 변경

가젯 - 빨리 감기: 재사용 대기 시간이 20초에서 16초로 감소

게일과 마찬가지로 쉘리는 공격적인 메타에서 탁월한 반격을 보여 주지만, 그런 강력한 공격을 극복하기에는 능력이 조금 부족했습니다. 더 큰 압박을 가하고 기동성이 좋아지도록 돌진 빈도를 늘리고 쉘 쇼크 컨트롤을 더 쉽게 만들었습니다.



다이너마이크

재장전 속도가 1600에서 1400으로 감소

저격수와 함께 스로어도 공격성이 큰 메타에 고전 중입니다. 이번 변경을 통해 다이너마이크가 전장에서 보다 큰 압박과 컨트롤 능력을 갖기를 기대합니다.

래리 & 로리

특수 공격 피해량이 150에서 200으로 증가

특수 공격 - 로리 HP가 3000에서 3300으로 증가

다이너마이크와 같은 이유로 스로어에게 위력을 더하고 싶었습니다. 래리의 경우 쌍둥이의 피해량과 생존 능력을 일부 강화해, 특수 공격을 사용하게 되면 더 강한 압박을 가할 수 있도록 조정했습니다.



스프라우트

일반 공격 재장전 속도가 1700에서 1500으로 감소

일반 공격 피해량이 1040에서 1100으로 증가

기회가 왔을 때 스프라우트가 진가를 더욱 발휘할 수 있도록 안정성과 기본 피해량을 조정했습니다. 재장전 속도를 높여 위협적인 폭발물을 더 자주 쏟아붓고 지면에 도착할 때 위력이 더 높아지도록 했습니다.



발리

특수 공격 발사체 속도가 1504에서 1700으로 증가

하이퍼차지 특수 공격 발사체 속도가 2104에서 2300으로 증가

발리는 피해나 치유 옵션이 있어 핫 존과 같은 모드에서 활용도가 준수한 상태입니다. 따라서 발리의 활용을 막는 주된 요소가 피해를 입히는 속도와 컨트롤 속도라고 생각해, 특수 공격 및 하이퍼차지 특수 공격의 발사체 속도를 높였습니다.



주주

특수 공격 - 그리그리의 HP가 3600에서 4000으로 증가

주주의 일반 공격은 꽤 잘 설계되었지만 그리그리는 강력한 펫이 되기에는 좀 약한 감이 있었습니다. HP를 증가시켜 그리그리가 굳건히 버틸 수 있게 되며, 주주가 전장을 더 잘 컨트롤할 수 있을 겁니다.

그레이

가젯 - 그랜드 피아노: 피아노 속도가 2500에서 1500으로 감소

일반 공격 피해량이 1160에서 1280으로 증가

그레이의 주요 성능은 특정한 팀 경쟁 상황에서 여전히 훌륭하지만, 포털을 충분히 활용할 수 있는 다른 브롤러와 조합되지 않으면 사용할 수 있는 화력이 부족했습니다. 기본 피해량을 늘리고 가젯 위력을 균일화하여, 더 안정적이고 다재다능해지도록 조정했습니다.



서지

0레벨에서 이동 속도가 650에서 680으로 증가

1레벨에서 속도 보너스가 170에서 140으로 감소

서지는 종종 첫 단계를 극복하는 데 어려움을 겪기 때문에, 1단계에서 얻는 보너스를 균일하게 조정하고 이를 0단계에 넣어 즉각적인 위력이 커지도록 만들었습니다.

스타 노바

특수 공격 - 일반 공격 피해량이 1000에서 1100으로 증가

HP가 3700에서 4000으로 증가

스타 파워 - 미스틱 스타 테크닉: 회복량이 162에서 216으로 증가

스타 노바는 공격 범위가 더 넓은 다른 어쌔신들과 비교해 활약하기가 힘들었습니다. 근거리와 평균적인 HP라는 조합 때문에 의미 있는 교전이 일어나기도 힘들었죠. 또한 미스틱 스타 테크닉은 가치 측면에서 기준에 미치지 못하고 있었기에, 회복량을 늘려 스타 파워 중에서 더 많이 선택될 수 있도록 조정했습니다.

버즈

특수 공격 충전율이 96에서 100으로 증가

하이퍼차지 충전율이 25에서 30으로 증가

어쌔신과 공격이 메타를 이끌어 가지만, 아무도 버즈는 불러주지 않았죠. 이상적인 밸런스에 꽤 가깝기 때문에 특수 공격과 하이퍼차지의 이용성에 약간의 버프를 부여해 좀 더 자주 활용되기를 기대합니다.

루

일반 공격 발사체 크기가 50에서 60으로 증가

루의 일반 공격은 충분한 효과를 얻기가 종종 어려웠습니다. 너무 강한 경우 공격력이 극도로 높아질 수 있어 파워는 너무 많이 건드리지 않으려 했습니다. 일반 공격의 명중에서 안정성을 높여 전장을 장악하지는 않으면서도 장점은 발휘되도록 조정했습니다.

칼

일반 공격 피해량이 740에서 820으로 증가

칼의 특징은 일관성이라고 할 수 있을 정도로 약하거나 임팩트가 낮은 경우가 드물지만, 지금의 대미지 딜러와 탱커의 대항마 목록과 비교했을 때는 임팩트가 부족한 상태였습니다. 기본 피해를 증가시켜 더 자주 빛을 발할 수 있길 기대합니다.



펄

일반 공격에 소모되는 열기가 450에서 380으로 감소

열기에 이루어진 최근의 업데이트로 인해 펄의 스타 파워가 활약하기 어려워졌습니다. 따라서 일반 공격의 기본 열기 소모량을 낮추어 기준치인 80%보다 높은 상태를 유지하도록 여유를 두었습니다.

R-T

일반 공격(전자 과부하) 피해량이 740에서 1240으로 증가

R-T의 표식과 관련된 최근의 버그 수정 후, 특수 공격 피해량을 이전 상태로 다시 안전하게 높일 수 있었습니다!

너프

모티스

가젯 - 콤보 스피너: 재사용 대기 시간이 15초에서 18초로 증가

가젯 - 콤보 스피너: HP가 낮은 적에게 추가로 입히는 피해량이 50%에서 30%로 감소

가젯 - 밤의 제왕: 피해량 및 회복량이 760에서 700으로 감소

모티스는 예전부터 꾸준히 인기 있는 어쌔신입니다. 가젯 사용 시의 잠재력이 폭발적임으로 이번 변경을 통해 이를 낮추고, 이용할 수 있는 빈도도 낮췄습니다. 콤보 스피너의 피해량을 감소시켜 두 번의 일반 공격과 가젯만으로 브롤러를 처치하는 상황을 줄였습니다.



콜레트

가젯 - 부분 청구: 재사용 대기 시간이 17초에서 22초로 증가

스타 파워 - 보호세: 특수 공격 중에 입는 피해 감소량이 75%에서 60%로 감소

특수 공격 충전율이 100에서 90으로 감소

콜레트는 버피가 추가되며 대부분의 모드와 맵에서 강력한 선택지가 되었습니다. 지나치게 다재다능하기 때문에 특수 능력의 이용 빈도, 보호세로 얻는 생존 능력 그리고 매혹의 힘을 사용할 수 있는 빈도를 낮추고자 합니다. 이번 변경으로 강력함은 유지하면서 과도함은 덜어냈습니다.



크로우

일반 공격 독 지속 시간이 4초에서 3초로 감소

일반 공격 재장전 속도가 1400에서 1600으로 증가

일반 공격 피해량이 320에서 420으로 증가

HP가 3000에서 2800으로 감소

하이퍼차지 - 일반 공격 반환 피해량이 30%에서 40%으로 감소

크로우는 콜레트와 비슷하게 대부분의 모드와 맵에서 무척 안전한 선택지입니다. 전반적인 파워를 낮추기 위해 지속 적용되던 명중 시 피해량과 비전 컨트롤을 제거하고, 독 지속 시간과 HP를 낮춰 더 취약하게 만들었으며, 피해가 유지되는 시간과 재장전 속도를 줄였습니다. 또한 하이퍼차지가 버피 사용 시 화력이 지나치다고 여겨져 보너스 피해량을 다시 약간 낮췄습니다.

레온

가젯 - 막대사탕 드랍: HP가 1500에서 1000으로 감소

레온은 버피가 도입된 이후 메타의 중심에 자리 잡고 있으며, 그 주 요인은 막대사탕 드랍입니다. 이 가젯에 동반된 강력한 힘으로 인해 레온이 적합하지 않은 상황에도 자주 사용되는 경우가 많았습니다. 대응하기 쉽도록 HP를 낮추고 게임 전반에서 사용 빈도를 줄이고자 합니다.

체스터

특수 공격 폭발 피해량이 1880에서 1600으로 감소

하이퍼차지 특수 공격 폭발 피해량이 1880에서 1600으로 감소

가젯 - 젤리 빈: 피해량 부스트가 25%에서 20%로 감소

가젯 - 젤리 빈: 재장전 속도가 200에서 150으로 감소

체스터는 굉장히 다재다능하고 안전한 선택지입니다. 현재 메타의 상당수에 이상적인 대응책이므로, 너무 많이 변경하지는 않았습니다. 메타를 변경한다는 것은 지금 체스터가 지닌 가치를 잃는 것이니까요. 하지만 젤리 빈 가젯이 강력하게 작동할 때의 위력과 벽을 파괴하는 특수 공격의 폭발적인 피해량은 어느 정도 줄였습니다.



에드거

가젯 - 플라이 하이: 재사용 대기 시간이 14초에서 18초로 증가

스타 파워 - 주먹다짐: 처치를 통한 회복량이 30%에서 20%로 감소

하이퍼차지 충전율이 40에서 33으로 감소

플라이 하이 가젯 업데이트와 버피를 통해 에드거가 취약한 적팀에 뛰어들어도 무사히 버틸 수 있게 되었습니다. 이제 플라이 하이로 점프할 수 있는 빈도와 취약한 브롤러를 골라 점프할 때의 생존력을 낮추고자 합니다. 그 결과 점프할 순간을 결정짓는 게 더 중요해지고, 점프 횟수는 줄어도 강력한 공격을 유지할 수 있게 됩니다. 또한 하이퍼차지가 극도로 강력한데도 너무 자주 사용할 수 있던 상황을 억제하고자 합니다.

미나

일반 공격 3의 피해량이 2000에서 1800으로 감소

가젯 - 윈드밀: 지속 시간이 1.5초에서 1초로 감소

미나는 사용이 굉장히 까다로우며 저희는 이 점을 사랑합니다. 스킬이 필요하고 그만큼 보상감이 큰 브롤러죠. 하지만 일반 공격의 마지막 일격은, 특히 타이밍을 잘 맞춘 특수 공격과 맞물리면 너무 강력해 상대가 반응할 수 없게 만드는 경우가 잦다고 여겼습니다. 또한 윈드밀로 인해 핫 존과 같이 미나가 대개 유리하지 않을 만한 모드에서도 지나치게 안정적이었습니다. 따라서 이 위력을 어느 정도 줄였습니다.

러프스

하이퍼차지 충전율이 40에서 35로 감소

체스터와 비슷하게 러프스도 유리한 메타 덕에 장점을 발휘하는 브롤러입니다. 그의 위력을 지나치게 꺾고 싶지 않았기 때문에, 하이퍼차지를 얻는 빈도를 낮추는 것이 주된 목적입니다.

미플

가젯 - 분노의 종료: 재사용 대기 시간이 18초에서 20초로 증가

가젯 - 분노의 종료: 반경이 2000에서 1600으로 감소

미플이 공격적인 메타에서 훌륭한 카운터로 위상이 높아졌습니다. 공간 컨트롤 능력이 좋고, 어쌔신이 달려들 경우 분노의 종료로 안전을 확보할 수 있기 때문이죠. 이번 변경으로 해당 가젯의 위력을 상당 부분 유지하면서도 여러 어쌔신에 대한 대응 효과를 낮췄습니다.

셰이드

하이퍼차지 충전율이 40에서 34로 감소

셰이드 또한 지난 밸런스 조정에서 많은 변경을 거친 브롤러입니다. 상당히 좋은 밸런스를 가지며 최근 드래프트에서 훌륭한 선택지가 되었고, 특정 맵과 모드에서 강력한 특수 공격을 보유하고 있습니다. 그러나 현재 하이퍼차지가 너무 쉽게 채워져 충전율을 낮추고자 합니다.



루미

가젯 - 발이 꽁꽁꽁: 지속 시간이 3.9초에서 3초로 감소

가젯 - 발이 꽁꽁꽁: 크기가 700에서 600으로 감소

다룰 줄 아는 플레이어의 손에 있을 때 루미는 가장 강한 브롤러 중 하나입니다. 발이 꽁꽁꽁 가젯이 발휘하는 공간 컨트롤과 맵 전체에 가하는 압박을 줄였습니다. 따라서 다시 사용되지 않는 상황을 피할 수 있는 선에서 조정이 이루어졌습니다.



나지아

특수 공격을 통한 특수 공격 충전율이 80에서 50으로 감소

하이퍼차지 - 뱀의 HP가 2000에서 1500으로 감소

나지아는 최근 전반적으로 매우 좋은 상태지만, 특수 공격과 하이퍼차지는 여전히 약간의 하향 조정이 필요했습니다. 이번 변경으로 나지아의 특수 공격 사용을 반복하기가 훨씬 어려워지고, 하이퍼차지 뱀은 상대하기가 더욱 쉬워졌습니다.

피어스

가젯 - 무한 매그넘: 재사용 대기 시간이 18초에서 22초로 증가

가젯 - 단 두 번의 브롤: 재사용 대기 시간이 12초에서 18초로 증가

피어스는 공격적인 브롤러에 대응해 상당히 높은 안전성을 갖고 마지막 샷의 연속성으로 엄청난 압박을 가할 수 있습니다. 따라서 지금도 대부분의 경우에 선택되는 저격수로 인기가 많습니다. 훌륭한 저격수라는 점과 뛰어난 명중률은 유지하면서도, 가젯의 사용 빈도를 낮춰서 안전성 및 반복 사용을 억제하고자 합니다.



볼트

일반 공격의 최대 피해량이 900에서 760으로 감소

특수 공격 피해량이 700에서 550으로 증가

특수 공격을 통한 특수 공격 충전율이 100에서 90으로 감소

스타 파워 - 저지 불가능 - 볼트가 군중 제어에 면역 상태가 되고 특수 공격 중에 속도가 15% 증가 → 볼트가 특수 공격을 발동한 후 1초간 군중 제어에 면역으로 바뀌었습니다.

볼트는 음속으로 주변을 질주하지만, 가하는 피해량이 지나치게 크고 스타 파워인 저지 불가능과 함께 쓰면 속도를 늦추기가 너무 어려웠습니다. 따라서 저지 불가능의 군중 제어 면역 적용 시간을 줄이고 일반 공격 피해량의 일부를 특수 공격 속성으로 옮겨, 맵에 등장했을 때 즉각적인 피해가 너무 과도해지지 않도록 했습니다.

변경 사항

스파이크

일반 공격 피해량이 490에서 540으로 증가

특수 공격 충전율이 106에서 90으로 감소(공격 횟수가 3에서 4회로 변경)

스타 파워 - 따뜻한 햇살: 치유량이 50%에서 75%로 증가



그리프

가젯 - 코인 샤워: 피해량이 200에서 300으로 증가

가젯 - 코인 샤워: 재사용 대기 시간이 20초에서 15초로 감소

가젯 - 코인 샤워: 지속 시간이 5초에서 6초로 증가

가젯 - 돼지 저금통: 최대 폭발 범위가 1200에서 1000으로 감소

스타 파워 - 잔돈은 가지세요: 이제 3번째와 같은 시간에 4번째 연사를 발사합니다.



데미안

특수 공격: 스피커가 적 브롤러를 밀쳐낸 뒤 파괴됨

특수 공격: 스피커가 입히는 피해량이 600에서 800으로 증가

하이퍼차지: 피해량이 400에서 600으로 증가

브롤 아레나 한정

데미안

피해 증가량이 3에서 1으로 감소

HP 증가량이 750에서 500으로 감소



스타 노바

재장전 속도 증가량이 200에서 120으로 감소

이동 속도 증가량이 8에서 6으로 감소

HP 증가량이 450에서 400으로 감소



롤라

피해 증가량이 5에서 4로 감소

셰이드

재장전 속도 증가량이 150에서 125로 감소

체스터

피해 증가량이 6에서 5로 감소

지지

재장전 속도 증가량이 200에서 150으로 감소

페니

이동 속도 증가량이 8에서 6으로 감소

재장전 속도 증가량이 200에서 150으로 감소

제시

재장전 속도 증가량이 200에서 150으로 감소

스퀴크

피해 증가량이 2에서 3으로 증가

앰버

피해 증가량이 3에서 4로 증가

엘 프리모

재장전 속도 증가량이 150에서 200으로 증가

샘

피해 증가량이 4에서 5로 증가

HP 증가량이 450에서 500으로 증가

찰리

피해 증가량이 5에서 6으로 증가

R-T

피해 증가량이 2에서 3으로 증가



불

HP 증가량이 650에서 750으로 증가

피해 증가량이 3에서 4로 증가

비비

HP 증가량이 650에서 750으로 증가

피해 증가량이 3에서 4로 증가

시리우스

피해 증가량이 2에서 3으로 증가

프랭크

HP 증가량이 750에서 850으로 증가

샌디

피해 증가량이 4에서 5로 증가

버스터

HP 증가량이 650에서 750으로 증가

피해 증가량이 3에서 4로 증가

더그