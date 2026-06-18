PUCHAR STARR ADIDAS ROZPOCZĘTY!
Puchar Starr adidas to pierwsze piłkarskie wydarzenie społecznościowe, w którym gracze wspólnie tworzą swoje własne drużyny Zadymy i uczestniczą w pełnowymiarowym turnieju, by wygrać największą ze wszystkich nagród: tytuł Czempiona adidas! Poza tytułem do zdobycia są też: darmowy Zadymiarz, darmowe przebranie, dropy chaosu i nie tylko.
Wydarzenie rozpoczyna się już teraz i trwa do 1 lipca (finałowe nagrody przyznane zostaną do 2 lipca). Biorą w nim udział drużyny NPCów i dwie prawdziwe drużyny społeczności, a o wszystkim zadecyduje mecz rewanżowy w finale. Jedziemyyyyy 🔥
JAK TO DZIAŁA
Społeczność Brawl Stars zostanie podzielona na dwie drużyny, których nazwy oraz logo zostaną wybrane przez graczy przed rozpoczęciem gier.
Przez pierwsze dwa dni obie drużyny stworzą swoją tożsamość poprzez głosowanie:
Dzień 1 | Wybór nazwy:
Wybierzcie i połączcie ze sobą słowa z dwóch zestawów (przymiotników i rzeczowników), by zagłosować na nazwę swojej drużyny.
Dzień 2 | Projektowanie logo:
Wybierzcie kształt, kolor i ikonę, które będą reprezentować Waszą drużynę w czasie turnieju.
TURNIEJ
Kiedy drużyny będą gotowe, rozpocznie się Puchar Starr adidas, dwunastodniowy turniej podzielony na dwa etapy.
FAZA 1 | FAZA GRUPOWA (20–25 czerwca)
Turniej rozpocznie się trzema meczami grupowymi. Część z nich rozgrywana będzie przeciw drużynom NPCów, złożonych z Zadymiarzy z trio z Rancza, trio ze Stoiska z cukierkami i nie tylko. Niech Was to jednak nie zmyli, rywalizacja jest prawdziwa!
Jak działają mecze?
Każdy mecz trwa dwa dni. W tym czasie Wasze drużyny muszą wypełnić pasek społeczności, zanim zrobią to przeciwnicy, a jedynym sposobem, by to zrobić, jest wygrywanie meczów w nowym trybie gry – Superzadymie. Drużyny NPCów mają własne paski, które wypełniają się z czasem, więc postarajcie się nie zostać w tyle!
3. MECZ FAZY GRUPOWEJ (24–25 czerwca)
To pierwsze prawdziwe starcie: jedna drużyna społeczności przeciwko drugiej. To Wasza też pierwsza szansa na ustalenie wyniku.
FAZA 2 | FAZA PUCHAROWA (26 czerwca – 1 lipca)
Po fazie grupowej:
Ćwierćfinały
(26 i 27 czerwca)
Półfinały
(28 i 29 czerwca)
Wielki finał
(30 czerwca i 1 lipca)
Drużyna społeczności 1 kontra Drużyna społeczności 2Rewanż!
Finały to wyścig, w którym każda z drużyn stara się jako pierwsza wypełnić swój pasek. Nie ma odliczania; szybsza drużyna zostanie zwycięzcą Pucharu Starr adidas.
Wyzwania przerwy adidas
Aby utrzymać napięcie, w drugim dniu każdego meczu gracze będą mieli do wykonania wyzwanie przerwy adidas, które przyzna dodatkową nagrodę. Co dwa dni o 8:00 czasu UTC będziemy wrzucać krótkie filmiki z dodatkowymi informacjami, więc uważnie śledźcie ekran wydarzenia i nasze profile społecznościowe.
NAGRODY
Oto lista nagród, które możecie zdobyć w czasie wydarzenia, łącznie z ich ulepszonymi wersjami, które można odblokować po wykonaniu wyzwań przerwy adidas:
Podwajacze 1000 PD albo Zadymiarz Jae-yong (nagroda zastępcza: 1000 kredytów)
3000 błyskotek albo przebranie Futbolowy Otis
Megaskrzynka pucharów albo ultraskrzynka pucharów
5 dropów chaosu albo 10 dropów chaosu
1000 monet albo 2000 monet
1000 punktów mocy albo 2000 punktów mocy
ROZDANIE SPECJALNE
Rozdajemy MILION MONET i MILION PUNKTÓW MOCY dziesięciu graczom!
Jak wziąć udział
Nagraj filmik ze swoim najlepszym golem w Superpiłce i podziel się nim w mediach społecznościowych (Instagram, X, Reddit lub TikTok)!
Używaj hasztagów #adidas #BrawlStars
Ze zwycięzcami skontaktujemy się po zakończeniu wydarzenia, co może zająć kilka dni.
Powodzenia!