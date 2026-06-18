Społeczność Brawl Stars zostanie podzielona na dwie drużyny, których nazwy oraz logo zostaną wybrane przez graczy przed rozpoczęciem gier.

Przez pierwsze dwa dni obie drużyny stworzą swoją tożsamość poprzez głosowanie:

Dzień 1 | Wybór nazwy:

Wybierzcie i połączcie ze sobą słowa z dwóch zestawów (przymiotników i rzeczowników), by zagłosować na nazwę swojej drużyny.

Dzień 2 | Projektowanie logo:

Wybierzcie kształt, kolor i ikonę, które będą reprezentować Waszą drużynę w czasie turnieju.

TURNIEJ

Kiedy drużyny będą gotowe, rozpocznie się Puchar Starr adidas, dwunastodniowy turniej podzielony na dwa etapy.

FAZA 1 | FAZA GRUPOWA (20–25 czerwca)

Turniej rozpocznie się trzema meczami grupowymi. Część z nich rozgrywana będzie przeciw drużynom NPCów, złożonych z Zadymiarzy z trio z Rancza, trio ze Stoiska z cukierkami i nie tylko. Niech Was to jednak nie zmyli, rywalizacja jest prawdziwa!

Jak działają mecze?

Każdy mecz trwa dwa dni. W tym czasie Wasze drużyny muszą wypełnić pasek społeczności, zanim zrobią to przeciwnicy, a jedynym sposobem, by to zrobić, jest wygrywanie meczów w nowym trybie gry – Superzadymie. Drużyny NPCów mają własne paski, które wypełniają się z czasem, więc postarajcie się nie zostać w tyle!

3. MECZ FAZY GRUPOWEJ (24–25 czerwca)

To pierwsze prawdziwe starcie: jedna drużyna społeczności przeciwko drugiej. To Wasza też pierwsza szansa na ustalenie wyniku.

FAZA 2 | FAZA PUCHAROWA (26 czerwca – 1 lipca)

Po fazie grupowej:

Ćwierćfinały

(26 i 27 czerwca)

Półfinały

(28 i 29 czerwca)

Wielki finał

(30 czerwca i 1 lipca)

Drużyna społeczności 1 kontra Drużyna społeczności 2Rewanż!

Finały to wyścig, w którym każda z drużyn stara się jako pierwsza wypełnić swój pasek. Nie ma odliczania; szybsza drużyna zostanie zwycięzcą Pucharu Starr adidas.