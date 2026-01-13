Od TERAZ do 22 stycznia zrobi się trochę dziwnie! W czasie trwania wydarzenia #RandomBS każdego dnia w grze wydarzą się losowe rzeczy, które zmienią sposób rozgrywki.

Przejawi się to w trzech różnych formach, a cała społeczność będzie miała za zadanie osiągnąć wspólny cel, aby odblokować codzienne nagrody.