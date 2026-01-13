Szczegóły wydarzenia #RandomBS
Od TERAZ do 22 stycznia zrobi się trochę dziwnie! W czasie trwania wydarzenia #RandomBS każdego dnia w grze wydarzą się losowe rzeczy, które zmienią sposób rozgrywki.
Przejawi się to w trzech różnych formach, a cała społeczność będzie miała za zadanie osiągnąć wspólny cel, aby odblokować codzienne nagrody.
Można się spodziewać:
Losowych modyfikacji gry
Losowych celów dla społeczności
Losowych nagród (każdego dnia dostępne będą trzy różne nagrody, z których zostanie wybrana tylko jedna)
Dzisiaj:
Modyfikacja: modyfikator „Natychmiastowe zabójstwo” we wszystkich trybach gry!
Cel: 700 milionów eliminacji w ciągu 24 godzin
Nagrody: podwajacze 2567 PD, 1 megaskrzynka lub 2 dropy chaosu
Jeśli cel zostanie dziś osiągnięty, jutro zostanie ujawniona nagroda!
Jak sprawdzić aktualne modyfikacje, cel i nagrody?
Codziennie (około godz. 8:00 czasu UTC) na profilach społecznościowych Brawl Stars zostanie opublikowany filmik, w którym przedstawimy kolejną modyfikację, cel oraz zestaw nagród. Do tego jeśli cel z poprzedniego dnia zostanie osiągnięty, w filmiku zostanie również ujawniona wybrana nagroda.
Tym razem jednak nagrody wybierane będą w inny sposób – menadżerzy społecznościowi zmierzą się z losowymi wyzwaniami, które zadecydują o tym, jaka nagroda zostanie przyznana.
Lista nagród:
Podwajacze 2567 PD, 1 megaskrzynka lub 2 dropy chaosu
1050 błyskotek, 10 dropów Starr lub 512 punktów mocy
1998 PD w ramach Karnetu Pro, 487 monet lub odznaka!
212 kredytów, 2 dropy Starr LUB przebranie hiperdoładowania Skreczera Poco!
111 klejnotów, 11 klejnotów lub 1 klejnot
501 błyskotek, ten sprej lub 1 legendarny drop Starr
3 rolki sushi, 6 anielskich dropów lub 9 demonicznych dropów
Ikona gracza, 987 punktów mocy lub FINX ZA DARMO!
1002 monet, podwajacze 2468 PD lub 1 mechaskrzynka!
2 dropy chaosu, 1 drop Starr z hiperdoładowaniem LUB 1 skrzynka pucharów
Czym są codzienne modyfikatory?
Każdego dnia w grze pojawi się inny modyfikator (aktywny wyłącznie przez 24 godziny). Poniżej kilka przykładów:
Wyłącznie tryb Zadymy
Zablokowani wszyscy zabójcy
Wszędzie Starcie+
WIELKIE GŁOWY?!
Codziennie sprawdź grę oraz profile społecznościowe Brawl Stars, aby zobaczyć, co Was czeka.
ROZDANIE SPECJALNE
Wybierzemy 10 graczy, którzy otrzymają 100 legendarnych dropów Starr!
Jak wziąć udział:
Opublikuj na mediach społecznościowych LOSOWY moment z rozgrywki nagrany podczas wydarzenia.
Dodaj hasztagi #BrawlStars oraz #RandomBS.
I to wszystko. Drobnostka! Ze zwycięzcami skontaktujemy się po zakończeniu wydarzenia 23 stycznia.
DO DZIEŁA!