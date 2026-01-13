Skip to content
13 sty 2026
Blog – Brawl Stars

Szczegóły wydarzenia #RandomBS

Od TERAZ do 22 stycznia zrobi się trochę dziwnie! W czasie trwania wydarzenia #RandomBS każdego dnia w grze wydarzą się losowe rzeczy, które zmienią sposób rozgrywki.

Przejawi się to w trzech różnych formach, a cała społeczność będzie miała za zadanie osiągnąć wspólny cel, aby odblokować codzienne nagrody.

Można się spodziewać:

  • Losowych modyfikacji gry

  • Losowych celów dla społeczności

  • Losowych nagród (każdego dnia dostępne będą trzy różne nagrody, z których zostanie wybrana tylko jedna)

Dzisiaj:

  • Modyfikacja: modyfikator „Natychmiastowe zabójstwo” we wszystkich trybach gry!

  • Cel: 700 milionów eliminacji w ciągu 24 godzin

  • Nagrody: podwajacze 2567 PD, 1 megaskrzynka lub 2 dropy chaosu

Jeśli cel zostanie dziś osiągnięty, jutro zostanie ujawniona nagroda!

Jak sprawdzić aktualne modyfikacje, cel i nagrody?

Codziennie (około godz. 8:00 czasu UTC) na profilach społecznościowych Brawl Stars zostanie opublikowany filmik, w którym przedstawimy kolejną modyfikację, cel oraz zestaw nagród. Do tego jeśli cel z poprzedniego dnia zostanie osiągnięty, w filmiku zostanie również ujawniona wybrana nagroda.

Tym razem jednak nagrody wybierane będą w inny sposób – menadżerzy społecznościowi zmierzą się z losowymi wyzwaniami, które zadecydują o tym, jaka nagroda zostanie przyznana.

Lista nagród:

  • Podwajacze 2567 PD, 1 megaskrzynka lub 2 dropy chaosu

  • 1050 błyskotek, 10 dropów Starr lub 512 punktów mocy

  • 1998 PD w ramach Karnetu Pro, 487 monet lub odznaka!

  • 212 kredytów, 2 dropy Starr LUB przebranie hiperdoładowania Skreczera Poco!

  • 111 klejnotów, 11 klejnotów lub 1 klejnot

  • 501 błyskotek, ten sprej lub 1 legendarny drop Starr

  • 3 rolki sushi, 6 anielskich dropów lub 9 demonicznych dropów

  • Ikona gracza, 987 punktów mocy lub FINX ZA DARMO!

  • 1002 monet, podwajacze 2468 PD lub 1 mechaskrzynka!

  • 2 dropy chaosu, 1 drop Starr z hiperdoładowaniem LUB 1 skrzynka pucharów

Czym są codzienne modyfikatory?

Każdego dnia w grze pojawi się inny modyfikator (aktywny wyłącznie przez 24 godziny). Poniżej kilka przykładów:

  • Wyłącznie tryb Zadymy

  • Zablokowani wszyscy zabójcy

  • Wszędzie Starcie+

  • WIELKIE GŁOWY?!

Codziennie sprawdź grę oraz profile społecznościowe Brawl Stars, aby zobaczyć, co Was czeka.

ROZDANIE SPECJALNE

Wybierzemy 10 graczy, którzy otrzymają 100 legendarnych dropów Starr!

Jak wziąć udział:

  • Opublikuj na mediach społecznościowych LOSOWY moment z rozgrywki nagrany podczas wydarzenia.

  • Dodaj hasztagi #BrawlStars oraz #RandomBS.

I to wszystko. Drobnostka! Ze zwycięzcami skontaktujemy się po zakończeniu wydarzenia 23 stycznia.

DO DZIEŁA!