14 kwi 2026
UTRZYMAJCIE BRAWL PRZY ŻYCIU – WYDARZENIE SPOŁECZNOŚCIOWE

Możecie zdobyć darmowego buffie, przebranie Trunk Royale oraz zasoby... ALE! Musicie utrzymać Brawl przy życiu!

Oto, jak to zrobić:

  • Każdego dnia musicie zdobyć swoje sześć codziennych zwycięstw. Im więcej członków społeczności je zdobędzie, tym lepsze otrzymacie nagrody!

  • Oznacza to, że kiedy wypełnicie już cele, będziecie musieli powiedzieć znajomym, żeby zrobili to samo. Jedynym sposobem na otrzymanie najlepszych nagród jest zdobycie sześciu zwycięstw przez jak największą liczbę graczy.

  • Dodatkowo, jeśli społeczności uda się wykonać codzienne zadanie społecznościowe poza grą, każdy otrzyma drop Chaosu.

  • Każdego dnia na ekranie wydarzenia pojawi się nowe zadanie do zrealizowania w mediach społecznościowych.

  • Zadania mogą obejmować polubienie konkretnego filmiku dotyczącego Brawl Stars na YouTubie, oznaczenie ulubionego twórcy w mediach społecznościowych, dodanie komentarza w konkretnym miejscu itd., itp. Sprawdzajcie codziennie nowe zadania na ekranie wydarzenia!

  • Przez cały czas trwania wydarzenia można też będzie zdobyć dwa gwarantowane dropy chaosu za każde ostatnie z sześciu codziennych zwycięstw (żeby przekonać niedowiarków).

Nagrody obejmują:

  • dropy chaosu,

  • punkty mocy,

  • klejnoty,

  • przebranie Trunk Royale,

  • dropy Starr,

  • losowego buffie,

  • podwajacz PD,

  • błyskotki,

  • PD w ramach Karnetu Pro,

  • skrzynkę pucharów,

  • dwa gwarantowane dropy chaosu za codzienne zwycięstwa,

  • dodatkowy drop chaosu za codzienne zadania społeczności.

ROZDANIE:

Każdy, kto wykona swoje zadanie społeczności poza grą, zakwalifikuje się też do rozdania klejnotów. Każdego dnia przejrzymy listę graczy, którzy wykonali zadanie, a jeden losowy szczęśliwiec otrzyma 100 000 klejnotów! Codziennie wylosowany zostanie inny zwycięzca, więc wykonujcie swoje zadania.

Wydarzenie rozpoczyna się DZIŚ i kończy 24 kwietnia o godz. 8:00 czasu UTC.

A ZATEM... #KEEPBRAWLALIVE