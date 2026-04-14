Możecie zdobyć darmowego buffie, przebranie Trunk Royale oraz zasoby... ALE! Musicie utrzymać Brawl przy życiu!

Oto, jak to zrobić:

Każdego dnia musicie zdobyć swoje sześć codziennych zwycięstw. Im więcej członków społeczności je zdobędzie, tym lepsze otrzymacie nagrody!

Oznacza to, że kiedy wypełnicie już cele, będziecie musieli powiedzieć znajomym, żeby zrobili to samo. Jedynym sposobem na otrzymanie najlepszych nagród jest zdobycie sześciu zwycięstw przez jak największą liczbę graczy.

Dodatkowo, jeśli społeczności uda się wykonać codzienne zadanie społecznościowe poza grą, każdy otrzyma drop Chaosu.

Każdego dnia na ekranie wydarzenia pojawi się nowe zadanie do zrealizowania w mediach społecznościowych.

Zadania mogą obejmować polubienie konkretnego filmiku dotyczącego Brawl Stars na YouTubie, oznaczenie ulubionego twórcy w mediach społecznościowych, dodanie komentarza w konkretnym miejscu itd., itp. Sprawdzajcie codziennie nowe zadania na ekranie wydarzenia!

Przez cały czas trwania wydarzenia można też będzie zdobyć dwa gwarantowane dropy chaosu za każde ostatnie z sześciu codziennych zwycięstw (żeby przekonać niedowiarków).

Nagrody obejmują:

dropy chaosu,

punkty mocy,

klejnoty,

przebranie Trunk Royale,

dropy Starr,

losowego buffie,

podwajacz PD,

błyskotki,

PD w ramach Karnetu Pro,

skrzynkę pucharów,

dwa gwarantowane dropy chaosu za codzienne zwycięstwa,

dodatkowy drop chaosu za codzienne zadania społeczności.

ROZDANIE:

Każdy, kto wykona swoje zadanie społeczności poza grą, zakwalifikuje się też do rozdania klejnotów. Każdego dnia przejrzymy listę graczy, którzy wykonali zadanie, a jeden losowy szczęśliwiec otrzyma 100 000 klejnotów! Codziennie wylosowany zostanie inny zwycięzca, więc wykonujcie swoje zadania.

Wydarzenie rozpoczyna się DZIŚ i kończy 24 kwietnia o godz. 8:00 czasu UTC.

A ZATEM... #KEEPBRAWLALIVE