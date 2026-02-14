W tegoroczne zadymiarskie Walentynki możecie w końcu spełnić swoje marzenie o... pójściu na randkę z Zadymiarzem!

Od 14 do 25 lutego macie szansę pójść na randki z pięcioma Zadymiarzami i nawet otrzymać za to nagrody.

O RANDKACH

Wszystkie randki odbędą się w zakładce Aktualności w grze i zupełnie tak jak w prawdziwym życiu, każda podzielona jest na dwa etapy:

ETAP 1 : społeczność ma jeden dzień na osiągnięcie celu, którym jest 20 milionów eliminacji jako Zadymiarz, z którym odblokujecie randkę. Za ukończenie tego celu każdy gracz otrzyma skrzynkę miłości oraz odblokuje nową randkę.

ETAP 2: randkę czas zacząć! Na randkach możesz wejść w różne interakcje z Zadymiarzami, dowiedzieć się więcej o ich żałosnym życiu oraz poznać ciężar ich bagażu emocjonalnego, ALE NA KONIEC czeka najlepsza część. Jako społeczność musicie wspólnie dokonać ostatecznego wyboru. Wpłynie on na wskaźnik miłości Zadymiarza, więc im szczęśliwszy będzie, tym lepsze otrzymacie nagrody!

WSKAŹNIK MIŁOŚCI

Ostateczny wybór ma wpływ na wskaźnik miłości. Im wyższy wynik, tym lepsze nagrody!

Społeczność będzie miała jeden pełny dzień na omówienie i zdecydowanie, która opcja będzie najlepsza. Aby dokonać jak najlepszego wyboru, weź pod uwagę, która odpowiedź najbardziej spodobałaby się Zadymiarzowi w oparciu na jego zainteresowania i osobowość. Do upływu czasu możesz zawsze zmienić swój indywidualny wybór, ale gdy czas się skończy, wskaźnik miłości zostanie zablokowany i aktualny wynik zadecyduje o poziomie nagrody.

NAGRODY

Za ukończenie celu w pierwszym etapie każdy gracz otrzyma skrzynkę miłości, a po zakończeniu każdej randki również nagrodę, której wysokość zależy od wyniku społeczności.

RANDKA 1 : do 2000 monet (albo 500 lub 1000)

RANDKA 2 : do 2000 punktów mocy (albo 500 lub 1000)

RANDKA 3 : do 8 dropów chaosu (albo 2 lub 5)

RANDKA 4 : sprej, odznaka LUB legendarne przebranie: Sportowiec Stu!

RANDKA 5 : nawet darmowy Zadymiarz (albo podwajacz 1000 PD lub 1000 PD w ramach Karnetu Pro)

RANDKA 6: ¯\_(ツ)_/¯

ROZDANIE SPOŁECZNOŚCIOWE

10 losowych graczy otrzyma od nas dwa zestawy po milion klejnotów! Jeden zestaw dla gracza, a drugi dla wyjątkowej osoby, którą wybierze.

Jak wziąć udział:

Na mediach społecznościowych udostępnijcie zrzuty ekranu ostatecznego wyboru na każdej z randek, używając hasztagów #Brawlentines oraz #Brawlstars.

Podzielcie się swoimi wyborami każdego dnia, aby mieć większą szansę na wygraną.

Pierwsza randka już na Was czeka! Zdobądźcie 20 milionów eliminacji jako Amber, aby odblokować z nią randkę.