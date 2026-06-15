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Blog – Brawl Stars
15 cze 2026

Finały Brawl Stars Challengers: bilety już dostępne!

Pierwsze w historii finały Brawl Stars Challengers odbędą się w Stambule w Turcji od 5 do 6 września, a bilety na to wydarzenie są już w sprzedaży!

Dwanaście drużyn reprezentujących dwanaście różnych regionów zmierzy się o największą nagrodę dostępną w ramach zawodów Challengers: miejsce w kwalifikacjach ostatniej szansy MŚBS 2026 oraz szansę na spełnienie marzeń o finale światowym MŚBS 2026.

Drużyna BIG już zapewniła sobie miejsce poprzez region DACH, natomiast reszta musi zawalczyć o swoje w Stambule. Pełna lista uczestników zostanie potwierdzona po zakończeniu wszystkich finałów regionalnych.

Informacje o biletach

W sprzedaży dostępne są dwa różne rodzaje biletów:

  • Early Bird: 300 TRY (limitowana dostępność, „kto pierwszy, ten lepszy”)

  • Wstęp ogólny: 450 TRY

Bilety sprzedawane są na poszczególne dni. Znaczy to, że można kupić bilet na dzień pierwszy (5 września), dzień drugi (6 września) lub na oba dni.

Kup bilety tutaj!

Informacje o wydarzeniu

Data: 5–6 września 2026 r.

Miejsce: ESA Espor Arena, 42Maslak AVM

Adres: Ahi Evran Cad. No:6/70, Kat 3, Sarıyer, Stambuł

Jak dotrzeć na miejsce

ESA Espor Arena znajduje się w centrum handlowym 42Maslak AVM w dystrykcie Sarıyer w Stambule. Najłatwiej dojechać tam za pomocą linii metra M2 i wysiąść na stacjach Maslak lub Hacıosman, z których można pieszo dojść na miejsce wydarzenia.

W okolicy dostępne można również skorzystać z taksówek lub zamówić przejazd za pomocą aplikacji.

Warto wiedzieć

  • Bilety dotyczą konkretnych dni (należy zakupić je na każdy dzień wydarzenia, w którym chce się uczestniczyć).

  • Nie ma ograniczeń wiekowych (uczestnikom poniżej 13 roku życia musi towarzyszyć pełnoletni opiekun).

  • Posiadacze biletów otrzymają ekskluzywne nagrody w grze.

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Do zobaczenia w Stambule!