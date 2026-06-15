Pierwsze w historii finały Brawl Stars Challengers odbędą się w Stambule w Turcji od 5 do 6 września, a bilety na to wydarzenie są już w sprzedaży!

Dwanaście drużyn reprezentujących dwanaście różnych regionów zmierzy się o największą nagrodę dostępną w ramach zawodów Challengers: miejsce w kwalifikacjach ostatniej szansy MŚBS 2026 oraz szansę na spełnienie marzeń o finale światowym MŚBS 2026.

Drużyna BIG już zapewniła sobie miejsce poprzez region DACH, natomiast reszta musi zawalczyć o swoje w Stambule. Pełna lista uczestników zostanie potwierdzona po zakończeniu wszystkich finałów regionalnych.