Finały Brawl Stars Challengers: bilety już dostępne!
Pierwsze w historii finały Brawl Stars Challengers odbędą się w Stambule w Turcji od 5 do 6 września, a bilety na to wydarzenie są już w sprzedaży!
Dwanaście drużyn reprezentujących dwanaście różnych regionów zmierzy się o największą nagrodę dostępną w ramach zawodów Challengers: miejsce w kwalifikacjach ostatniej szansy MŚBS 2026 oraz szansę na spełnienie marzeń o finale światowym MŚBS 2026.
Drużyna BIG już zapewniła sobie miejsce poprzez region DACH, natomiast reszta musi zawalczyć o swoje w Stambule. Pełna lista uczestników zostanie potwierdzona po zakończeniu wszystkich finałów regionalnych.
Informacje o biletach
W sprzedaży dostępne są dwa różne rodzaje biletów:
Early Bird: 300 TRY (limitowana dostępność, „kto pierwszy, ten lepszy”)
Wstęp ogólny: 450 TRY
Bilety sprzedawane są na poszczególne dni. Znaczy to, że można kupić bilet na dzień pierwszy (5 września), dzień drugi (6 września) lub na oba dni.
Informacje o wydarzeniu
Data: 5–6 września 2026 r.
Miejsce: ESA Espor Arena, 42Maslak AVM
Adres: Ahi Evran Cad. No:6/70, Kat 3, Sarıyer, Stambuł
Jak dotrzeć na miejsce
ESA Espor Arena znajduje się w centrum handlowym 42Maslak AVM w dystrykcie Sarıyer w Stambule. Najłatwiej dojechać tam za pomocą linii metra M2 i wysiąść na stacjach Maslak lub Hacıosman, z których można pieszo dojść na miejsce wydarzenia.
W okolicy dostępne można również skorzystać z taksówek lub zamówić przejazd za pomocą aplikacji.
Warto wiedzieć
Bilety dotyczą konkretnych dni (należy zakupić je na każdy dzień wydarzenia, w którym chce się uczestniczyć).
Nie ma ograniczeń wiekowych (uczestnikom poniżej 13 roku życia musi towarzyszyć pełnoletni opiekun).
Posiadacze biletów otrzymają ekskluzywne nagrody w grze.
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Do zobaczenia w Stambule!