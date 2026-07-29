To jest to.

Zbliża się największe wydarzenie roku w Brawl Stars, a najlepsze drużyny świata już szykują się do walki o tytuł mistrzów świata Brawl Stars!

Za nami cały sezon: comiesięczne finały, kwalifikacje ostatniej szansy i decydujące momenty z każdego regionu. Na placu boju zostali tylko najlepsi.

Od 20 do 22 listopada 12 drużyn zawita do hali Tokyo Metropolitan Gymnasium. Gra toczy się o 1 000 000 USD, trofeum Thomas Lyte i tytuł mistrzów świata.