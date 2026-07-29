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Blog – Brawl Stars
29 lip 2026

Format Finałów Świata Brawl Stars 2026

To jest to.

Zbliża się największe wydarzenie roku w Brawl Stars, a najlepsze drużyny świata już szykują się do walki o tytuł mistrzów świata Brawl Stars!

Za nami cały sezon: comiesięczne finały, kwalifikacje ostatniej szansy i decydujące momenty z każdego regionu. Na placu boju zostali tylko najlepsi.

Od 20 do 22 listopada 12 drużyn zawita do hali Tokyo Metropolitan Gymnasium. Gra toczy się o 1 000 000 USD, trofeum Thomas Lyte i tytuł mistrzów świata.

Informacje o wydarzeniu

Oto wszystko, co musicie wiedzieć, zanim wystartuje akcja:

  • Wydarzenie: finał światowy Brawl Stars

  • Data: 20–22 listopada 2026 r.

  • Miejsce: Tokio, Japonia

  • Obiekt: Tokyo Metropolitan Gymnasium 

  • Drużyny: 12

  • Pula nagród: 1 000 000 USD

KTO ZAGRA?

W finale światowym zobaczymy drużyny wyłonione w trakcie całego sezonu MŚBS:

  • Region EMEA – miejsca 1–4

  • Ameryka Północna – miejsca 1–2

  • Ameryka Południowa – miejsca 1–2

  • Azja Wschodnia – miejsca 1–2

  • Kwalifikacje ostatniej szansy – dwie drużyny

FORMAT

Finał światowy potrwa trzy dni i obejmie łącznie 24 mecze.

Wszystko zaczyna się od etapu grupowego w piątek 20 listopada, a sobota i niedziela należą do serii rozstrzygającej.

PIĄTEK │ ETAP GRUPOWY

Piątek rozkręca zabawę: 8 drużyn, dwie grupy GSL, mecze do trzech wygranych.

Etap grupowy rozgrywany jest w formacie GSL, więc drużyny mają szansę przebić się przez grupę i pozostać w grze. Cztery drużyny na starcie. Dwie awansują. Dwie odpadają. Każda drużyna zaczyna od meczu otwarcia, a stamtąd trafia do meczu zwycięzców albo eliminacyjnego. Ostatnia, rozstrzygająca seria wyłoni drugą drużynę z awansem. 

Grupa A

  • Region EMEA – rozstawienie nr 2

  • Ameryka Południowa – rozstawienie nr 2

  • Region EMEA – rozstawienie nr 3

  • KOS – rozstawienie nr 2

Grupa B

  • Azja Wschodnia – rozstawienie nr 2

  • Ameryka Północna – rozstawienie nr 2

  • Region EMEA – rozstawienie nr 4

  • KOS – rozstawienie nr 1

Po dwie najlepsze drużyny z każdej grupy awansują do serii rozstrzygającej i dołączą do czwórki, która dostała się tam prosto z regionalnych tabel wyników.

To znaczy, że w piątek wieczorem poznamy pełną, 8-drużynową drabinkę serii rozstrzygającej.

Finał światowy rusza z kopyta, a nikt nie chce jako pierwszy pakować walizek.

SOBOTA │ POCZĄTEK SERII ROZSTRZYGAJĄCEJ

W sobotę rozpoczynamy drabinkę.

Osiem drużyn rywalizuje w niej w podwójnym systemie pucharowym, więc tylko kolejne zwycięstwa utrzymają je na najkrótszej drodze do wielkiego finału.

Czwórka z bezpośrednim awansem z regionalnych tabel wyników dołączy do drużyn, które przetrwały piątkowy etap grupowy.

Drużyny zaczynające od serii rozstrzygającej

  • Region EMEA – rozstawienie nr 1

  • Ameryka Południowa – rozstawienie nr 1

  • Azja Wschodnia – rozstawienie nr 1

  • Ameryka Północna – rozstawienie nr 1

  • Grupa A – rozstawienie nr 1

  • Grupa A – rozstawienie nr 2

  • Grupa B – rozstawienie nr 1

  • Grupa B – rozstawienie nr 2

W drabince zaczyna się prawdziwa gra. Faworyci mogą polec. Czarne konie mogą zabłysnąć. A jedno wielkie starcie potrafi odmienić cały turniej. Trofeum jest coraz bliżej, ale presja rośnie jeszcze szybciej.

NIEDZIELA │ DZIEŃ MISTRZÓW

Niedziela to ostatni dzień finału światowego.

Pozostała ósemka walczy dalej w podwójnym systemie pucharowym, a do ostatnich meczów sezonu dotrą tylko najsilniejsi.

W niedzielę zobaczymy pięć meczów do trzech wygranych, a na koniec największe starcie roku: wielki finał.

Wielki finał to mecz do czterech wygranych, w którym drużyna z górnej drabinki zaczyna z przewagą 1-0.

Na koniec tych wszystkich emocji jedna drużyna sięgnie po tytuł mistrzów świata. Wzniesie trofeum Thomas Lyte i zgarnie lwią część puli nagród wynoszącej 1 000 000 USD.

Wkrótce zdradzimy więcej szczegółów, więc miejcie oko na nasze media społecznościowe i aktualności w grze!