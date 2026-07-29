Format Finałów Świata Brawl Stars 2026
To jest to.
Zbliża się największe wydarzenie roku w Brawl Stars, a najlepsze drużyny świata już szykują się do walki o tytuł mistrzów świata Brawl Stars!
Za nami cały sezon: comiesięczne finały, kwalifikacje ostatniej szansy i decydujące momenty z każdego regionu. Na placu boju zostali tylko najlepsi.
Od 20 do 22 listopada 12 drużyn zawita do hali Tokyo Metropolitan Gymnasium. Gra toczy się o 1 000 000 USD, trofeum Thomas Lyte i tytuł mistrzów świata.
Informacje o wydarzeniu
Oto wszystko, co musicie wiedzieć, zanim wystartuje akcja:
Wydarzenie: finał światowy Brawl Stars
Data: 20–22 listopada 2026 r.
Miejsce: Tokio, Japonia
Obiekt: Tokyo Metropolitan Gymnasium
Drużyny: 12
Pula nagród: 1 000 000 USD
KTO ZAGRA?
W finale światowym zobaczymy drużyny wyłonione w trakcie całego sezonu MŚBS:
Region EMEA – miejsca 1–4
Ameryka Północna – miejsca 1–2
Ameryka Południowa – miejsca 1–2
Azja Wschodnia – miejsca 1–2
Kwalifikacje ostatniej szansy – dwie drużyny
FORMAT
Finał światowy potrwa trzy dni i obejmie łącznie 24 mecze.
Wszystko zaczyna się od etapu grupowego w piątek 20 listopada, a sobota i niedziela należą do serii rozstrzygającej.
PIĄTEK │ ETAP GRUPOWY
Piątek rozkręca zabawę: 8 drużyn, dwie grupy GSL, mecze do trzech wygranych.
Etap grupowy rozgrywany jest w formacie GSL, więc drużyny mają szansę przebić się przez grupę i pozostać w grze. Cztery drużyny na starcie. Dwie awansują. Dwie odpadają. Każda drużyna zaczyna od meczu otwarcia, a stamtąd trafia do meczu zwycięzców albo eliminacyjnego. Ostatnia, rozstrzygająca seria wyłoni drugą drużynę z awansem.
Grupa A
Region EMEA – rozstawienie nr 2
Ameryka Południowa – rozstawienie nr 2
Region EMEA – rozstawienie nr 3
KOS – rozstawienie nr 2
Grupa B
Azja Wschodnia – rozstawienie nr 2
Ameryka Północna – rozstawienie nr 2
Region EMEA – rozstawienie nr 4
KOS – rozstawienie nr 1
Po dwie najlepsze drużyny z każdej grupy awansują do serii rozstrzygającej i dołączą do czwórki, która dostała się tam prosto z regionalnych tabel wyników.
To znaczy, że w piątek wieczorem poznamy pełną, 8-drużynową drabinkę serii rozstrzygającej.
Finał światowy rusza z kopyta, a nikt nie chce jako pierwszy pakować walizek.
SOBOTA │ POCZĄTEK SERII ROZSTRZYGAJĄCEJ
W sobotę rozpoczynamy drabinkę.
Osiem drużyn rywalizuje w niej w podwójnym systemie pucharowym, więc tylko kolejne zwycięstwa utrzymają je na najkrótszej drodze do wielkiego finału.
Czwórka z bezpośrednim awansem z regionalnych tabel wyników dołączy do drużyn, które przetrwały piątkowy etap grupowy.
Drużyny zaczynające od serii rozstrzygającej
Region EMEA – rozstawienie nr 1
Ameryka Południowa – rozstawienie nr 1
Azja Wschodnia – rozstawienie nr 1
Ameryka Północna – rozstawienie nr 1
Grupa A – rozstawienie nr 1
Grupa A – rozstawienie nr 2
Grupa B – rozstawienie nr 1
Grupa B – rozstawienie nr 2
W drabince zaczyna się prawdziwa gra. Faworyci mogą polec. Czarne konie mogą zabłysnąć. A jedno wielkie starcie potrafi odmienić cały turniej. Trofeum jest coraz bliżej, ale presja rośnie jeszcze szybciej.
NIEDZIELA │ DZIEŃ MISTRZÓW
Niedziela to ostatni dzień finału światowego.
Pozostała ósemka walczy dalej w podwójnym systemie pucharowym, a do ostatnich meczów sezonu dotrą tylko najsilniejsi.
W niedzielę zobaczymy pięć meczów do trzech wygranych, a na koniec największe starcie roku: wielki finał.
Wielki finał to mecz do czterech wygranych, w którym drużyna z górnej drabinki zaczyna z przewagą 1-0.
Na koniec tych wszystkich emocji jedna drużyna sięgnie po tytuł mistrzów świata. Wzniesie trofeum Thomas Lyte i zgarnie lwią część puli nagród wynoszącej 1 000 000 USD.
Wkrótce zdradzimy więcej szczegółów, więc miejcie oko na nasze media społecznościowe i aktualności w grze!